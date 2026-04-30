Bugün caz yapmak serbest

Kültür Sanat Servisi

UNESCO tarafından ilan edilen ve her yıl tüm dünyada 30 Nisan'da kutlanan Uluslararası Caz Günü’nde İstanbul’da çok sayıda konser var. Üsküdar sahilindeki ücretsiz açık hava konserlerinden beş farklı mekândaki dünyaca ünlü performanslara kadar geniş bir yelpaze caz tutkunlarını bekliyor.

Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, caz müziğinin sevilen isimleri sahne alacak. Program kapsamında saat 17.00’de İris Doğru Quartet, saat 18.00’de ise Barkın Şimşek Trio dinleyicilere açık havada ve ücretsiz olan etkinlikte, cazın ritmi Boğaz kıyısında yankılanacak.

BEŞ AYRI MEKÂNDA

Beş ayrı mekânda aynı anda gerçekleşecek konserler: Blind’da Shabaka, Nardis Jazz Club’ta Bulut Gülen Quartet, Salon İKSV’de Makaya McCraven, Zorlu PSM %100 Studio'da Jazzanova ft.Wayne Snow, Bova’da ise AMG caz meraklılarını güzel bir akşamda buluşturacak. Müzisyen, besteci ve prodüktör Shabaka Hutchings, çağdaş İngiliz caz sahnesinin en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde “Shabaka” adıyla sürdürdüğü üretimlerinde caz ile elektronik ve spiritüel gelenekler arasında gidip gelen akışkan pratiğiyle caz ve deneysel müziğin global algısını yeniden şekillendiriyor.

ABD’li davulcu, besteci ve prodüktör Makaya McCraven, caz, hip-hop ve elektronik müzik unsurlarını bir araya getiren yenilikçi yaklaşımıyla tanınıyor. “beat scientist” de olarak anılan McCraven, Salon İKSV sahnesinde dinleyicilerle buluşacak. Berlin merkezli kolektif Jazzanova, caz, soul ve elektronik müziği bir araya getiren prodüksiyonları ve canlı performanslarıyla uluslararası alanda tanınan Jazzanova (Live) ft. Wayne Snow Zorlu PSM %100 Studio’da konser verecek. Paris çıkışlı genç caz topluluğu AMG ise, modern cazın güncel yorumlarını groove temelli yapılarla birleştiren enerjik performanslarıyla dikkat çekiyor. AMG, Bova sahnesinde dinleyicilerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ise Uluslararası Caz Günü’nde, miras alanlarını cazla bir araya getiriyor. Konserler saat 20’de başlayacak. Sibel Köse, İmer Demirer, Can Çankaya İBB Baruthane’de olacak. Ezgi Aktan’ın konseri Moda İskelesi’nde. Şenay Lambaoğlu ise Hasanpaşa Müze Gazhane’de müzikseverlerle buluşacak.



