Bugün Çeyrek Altın Kaç Lira? 15 Ocak 2026 Perşembe Güncel Çeyrek Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, özellikle çeyrek altın fiyatı üzerinden birikim yapan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla çeyrek altın fiyatlarında sınırlı bir düşüş dikkat çekerken, “Bugün çeyrek altın kaç lira?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

15 OCAK 2026 ÇEYREK ALTIN GÜNCEL FİYATI

Günün ilk saatlerinde açıklanan verilere göre çeyrek altın, önceki kapanışa kıyasla gerileyerek işlem görüyor. Bu düşüş, altın piyasasında kısa vadeli fiyat hareketlerinin öne çıktığını gösteriyor.

Çeyrek Altın Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim Saat 15 Ocak 2026 10.474,00 10.565,00 -0,74% 08:59

ÇEYREK ALTIN NEDEN DEĞER KAYBEDİYOR?

15 Ocak 2026 itibarıyla çeyrek altın fiyatlarında görülen %0,74’lük düşüş, altın piyasasında yaşanan kısa vadeli dalgalanmalarla ilişkilendiriliyor. Bu tür fiyat geri çekilmeleri, özellikle gün içi alım-satım yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Günlük Dalgalanmalar Yatırımcıyı Nasıl Etkiler?

Çeyrek altın fiyatı, gün içerisinde arz ve talep dengesine bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle anlık düşüşler, uzun vadeli birikim yapanlar için her zaman olumsuz bir tablo anlamına gelmiyor.

ÇEYREK ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

Türkiye’de en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, hem yatırım hem de geleneksel amaçlarla yoğun talep görüyor. Kolay alınıp satılabilmesi, çeyrek altını küçük yatırımcılar için cazip kılıyor.

Düşük bütçelerle altın yatırımı yapma imkânı sunar.

Likiditesi yüksektir.

Düğün, nişan ve özel günlerde yaygın olarak tercih edilir.

Bugün çeyrek altın kaç lira?

15 Ocak 2026 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 10.474,00 TL, satış fiyatı ise 10.565,00 TL olarak işlem görmektedir.

Çeyrek altın neden düşüyor?

Güncel fiyatlarda görülen %0,74’lük düşüş, piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır.

Çeyrek altın yatırım için uygun mu?

Çeyrek altın, uzun vadeli birikim düşünenler için geleneksel ve güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkmaktadır.

Bugün çeyrek altın fiyatı sınırlı bir düşüşle işlem görse de piyasadaki genel görünüm dengeli seyrini koruyor. 10.474,00 TL alış ve 10.565,00 TL satış seviyeleri, çeyrek altının hâlâ güvenli bir birikim aracı olma özelliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Fiyat hareketleri, altın piyasasını yakından izleyenler için önemli sinyaller sunmaya devam ediyor.