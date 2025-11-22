Bugün Çeyrek Altın Kaç Lira? (22 Kasım 2025 Cumartesi Güncel)

Altın piyasaları hafta sonuna durağan bir başlangıç yaparken, yatırımcıların en çok merak ettiği soruların başında bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar sorusu geliyor. Özellikle düğün, yatırım ya da hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türü olan çeyrek altın, hem Kapalıçarşı altın fiyatları hem de kuyumcu altın fiyatları arasında küçük farklarla işlem görüyor. Peki çeyrek altın alış fiyatı ve çeyrek altın satış fiyatı bugün kaç TL? Çeyrek altın kaç gram, kaç ayar, gram altın fiyatı ile farkı nedir? İşte 22 Kasım 2025 Cumartesi güncel çeyrek altın tablosu...

22 KASIM 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Güncelleme Çeyrek Altın 9.363,00 9.426,00 -0,55% 09:42 Gram Altın (24 Ayar) 5.551,33 5.552,10 -0,04% 23:59

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM VE KAÇ AYAR?

Çeyrek altın kaç gram? sorusu günlük aramalarda öne çıkıyor. Çeyrek altın yaklaşık 1.75 gram ağırlığındadır. Çeyrek altın kaç ayar? sorusunun yanıtı ise 22 ayar şeklindedir. Bu özellikleriyle çeyrek altın hem yatırım hem de hediye amaçlı tercih edilmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN İLE GRAM ALTIN ARASINDAKİ FARK NE?

Çeyrek altın, gram altına göre daha yüksek işçilik maliyetine sahip olduğundan satış fiyatı daha yüksektir. Gram altın ise özellikle yatırımcılar tarafından düşük makas aralığı ve anlık alım-satım kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedir.

Çeyrek altın alış fiyatı: 9.363 TL

9.363 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 9.426 TL

9.426 TL Gram altın satış fiyatı bugün: 5.552,10 TL

ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI

Çeyrek altın Kapalıçarşı fiyatları, kuyumcu fiyatlarına göre küçük farklılıklar gösterebilir. İşçilik, vergiler ve piyasa hareketliliği bu farklılıkların temel sebepleridir. Bugün çeyrek altın fiyatı Kapalıçarşı’da da 9.400 TL bandında seyretmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL?

Bugün çeyrek altın alış fiyatı 9.363 TL, satış fiyatı ise 9.426 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın kaç gram?

Çeyrek altın yaklaşık 1.75 gram ağırlığındadır.

Çeyrek altın kaç ayar?

Çeyrek altın 22 ayardır.

Gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Gram altın satış fiyatı bugün 5.552,10 TL seviyesindedir.

Çeyrek altın mı, gram altın mı daha avantajlı?

Gram altın düşük makas farkı ve alım-satım kolaylığı nedeniyle yatırım için daha avantajlıdır; çeyrek altın ise hediye ve uzun vadeli saklama amaçlı tercih edilmektedir.

Çeyrek altın Kapalıçarşı’da kaç TL?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın satış fiyatı bugün yaklaşık 9.400 TL seviyesindedir.

Bugün çeyrek altın fiyatları düşüş trendine rağmen yatırımcı ilgisini kaybetmiyor. Çeyrek altın kaç lira, kaç gram, kaç ayar soruları sıkça araştırılırken, gram altın ile fiyat karşılaştırmaları da yatırımcıların kararlarında belirleyici oluyor. Hafta başıyla birlikte piyasalarda yeniden hareketlilik beklenirken, güncel altın fiyatları için bizi takip etmeye devam edin.