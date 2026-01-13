Bugün Çeyrek Altın Kaç Lira? Güncel Çeyrek Altın Fiyatları

Altın piyasasını yakından takip eden yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri “Bugün çeyrek altın kaç lira?” oldu. Güvenli liman olarak görülen altın, fiyat hareketleriyle gündemde kalmaya devam ederken, çeyrek altın fiyatları da sabah saatleri itibarıyla yeniden güncellendi.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

13 Ocak 2026 Salı günü güncel piyasa verilerine göre çeyrek altın fiyatlarında sınırlı bir hareketlilik gözleniyor. Bugün çeyrek altın alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Çeyrek Altın 10.430,00 10.519,00 %0,04 09:06

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Çeyrek altın, Türkiye’de hem yatırım hem de hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Düğünler, özel günler ve birikim amacıyla sıkça alınan çeyrek altın, fiyatındaki küçük değişimlerle bile geniş bir kesimi yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle çeyrek altın fiyatları, günlük olarak en çok aranan finans başlıkları arasında bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çeyrek altın alım satımında alış ve satış fiyatları arasındaki fark dikkatle takip edilmelidir. Kısa vadeli alım yapanlar için bu fark önem taşırken, uzun vadeli yatırımcılar genellikle fiyatın genel yönüne odaklanıyor. Güncel fiyatların yanı sıra piyasadaki hareketliliğin de izlenmesi, daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı oluyor.

Bugün çeyrek altın kaç lira?

Bugün çeyrek altın alış fiyatı 10.430 TL, satış fiyatı ise 10.519 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatları yükseldi mi?

Son verilere göre çeyrek altın fiyatlarında yüzde 0,04 oranında sınırlı bir artış görülüyor.

Çeyrek altın yatırım için uygun mu?

Çeyrek altın, uzun vadede değerini koruma özelliği nedeniyle yatırım amacıyla tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor.

Çeyrek altın alış ve satış farkı neden var?

Alış ve satış fiyatları arasındaki fark, piyasa koşulları ve işlem maliyetlerinden kaynaklanıyor.

Bugün çeyrek altın fiyatları, sınırlı yükselişle birlikte yatırımcıların ve altın almayı düşünenlerin odağında yer alıyor. 10.430 TL alış ve 10.519 TL satış seviyelerinde işlem gören çeyrek altın, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebilir. Altın fiyatlarını yakından takip etmek, doğru zamanda alım veya satım yapabilmek açısından önemini koruyor.