Bugün Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu? (27 Kasım 2025 Güncel Cumhuriyet Altını Fiyatları)

“Cumhuriyet altını bugün kaç lira?”, “Cumhuriyet altını alış satış fiyatı ne kadar?”, “Cumhuriyet altını yatırım için alınır mı?” soruları altın piyasasında en çok aranan konular arasında yer alıyor. Özellikle yüksek gramajı, 22 ayar saflığı ve değerini uzun vadede korumasıyla dikkat çeken Cumhuriyet altını, hem yatırımcıların hem de hediye amaçlı alım yapanların ilk tercihleri arasında bulunuyor. Peki Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu, alış ve satış fiyatı kaç TL? İşte 27 Kasım 2025 güncel Cumhuriyet altını fiyatları ve merak edilen tüm detaylar…

GÜNCEL CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI – 27 KASIM 2025

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Cumhuriyet Altını 37.472,00 37.746,00 -0,34% 10:33

Cumhuriyet altını bugün 37.746 TL satış, 37.472 TL alış fiyatıyla işlem görüyor. Yüzde -0,34 oranındaki düşüş yatırımcıların alım yönlü ilgisini yeniden artırmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

22 ayar (916 milyem) saflık oranına sahiptir.

Toplam ağırlığı yaklaşık 7,216 gramdır; içinde 6,61 gram saf altın bulunur.

Darphane tarafından basılır ve resmi değeri yüksek olup güvenilir yatırım aracıdır.

Likiditesi yüksek, bozdurması kolay ve değer kaybı düşük altın türlerinden biridir.

CUMHURİYET ALTINI YATIRIM İÇİN MANTIKLI MI?

Cumhuriyet altını, yüksek saflık oranı, işçilik kalitesi ve resmi basımlı olması nedeniyle uzun vadeli yatırımcılar için güvenli liman olarak görülür. Ons altın fiyatı ve döviz kuruna bağlı olarak değerini korur ve zaman zaman yükseliş gösterir. Özellikle düğün sezonu ve ekonomik belirsizlik zamanlarında talep artışı yaşanır.

CUMHURİYET ALTINI İLE DİĞER ALTIN TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Altın Türü Satış Fiyatı (TL) Çeyrek Altın 9.479 Yarım Altın 18.942 Tam Altın 37.761 Cumhuriyet Altını 37.746

Tablodan görüldüğü gibi Cumhuriyet altını, tam altına yakın fiyatıyla hem yatırımcı hem de koleksiyoncular için cazip bir seçenek sunuyor.

Cumhuriyet altını bugün kaç TL?

Güncel satış fiyatı 37.746 TL, alış fiyatı ise 37.472 TL’dir.

Cumhuriyet altını kaç gramdır?

Cumhuriyet altını yaklaşık 7,216 gramdır ve içinde 6,61 gram saf altın bulundurur.

Cumhuriyet altını yatırım için uygun mu?

Evet, özellikle uzun vadeli yatırım için en güvenilir altın türlerinden biridir. Değerini koruma ve yükseltme potansiyeli yüksektir.

Cumhuriyet altını ile tam altın arasında fark var mı?

İki altın türü arasındaki temel fark, basım şekli ve saf altın oranıdır. Cumhuriyet altını resmi Darphane basımıdır ve işçilik kalitesi daha yüksektir.

Cumhuriyet altını nereden alınır?

Bankalar, kuyumcular, Darphane satış noktaları ve güvenilir online altın platformlarından satın alınabilir.

Bugün 37.746 TL satış fiyatıyla yatırımcıların radarına giren Cumhuriyet altını, güvenli liman özelliğini korumaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altınla karşılaştırıldığında özellikle yüksek bütçeli yatırımlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Fiyatları düzenli takip ederek doğru zamanda alım ve satım yapmak, kazançlı bir yatırım deneyimi sunabilir.