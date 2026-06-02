Bugün daha fazla Cevahir olunmalı

Bundan 55 yıl önce İstanbul Maltepe’de katledilen 68 devrimci hareketinin ve THKP-C’nin önder isimlerden Hüseyin Cevahir unutulmadı. Cevahir, ölüm yıldönümünde Dersim Mazgirt’teki Yeldeğen (Şöbek) köyündeki mezarı başında anıldı.

Düzenlenen anmaya SOL Parti Malatya ve Dersim yetkilileri, Dem Parti Milletvekili Ayten Kordu, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak, Emek ve Özgürlük Cephesi, Türkiye Komünist Hareketi, Kızıl Parti, Demokratik Alevi Dernekleri Platformu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş da katıldı.

SOL Parti Malatya İl Örgütü Sözcüsü Ali Osman İzci, tarafından okunan ortak açıklamada ‘‘Halkımızın ölümsüz Cevahirini sevgiyle, saygıyla bir kez daha anıyoruz. Üzerinden onlarca yıl geçse de kalbimizin en derinlerinde, bilincimizin en ulaşılmaz noktasında yaşamaya devam ediyor” denildi.

GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMELİ

“Aydınlıktan yana bir memleket düşünü gerçeğe dönüştürebilmek için bugün daha fazla Cevahir olmaya ihtiyacımız var” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye tek adam rejimiyle her türlü zorbalığa maruz kalmaya devam ediyor. ABD emperyalizminin desteğini alan rejim, en temel demokrasi ilkelerini dahi ayaklar altına alıyor. Her geçen gün dinci gericilik, hayatın her alanına sirayet ettirilmeye çalışılıyor. Yoksulluk ve hayat pahalığı dayanılmaz noktalara çoktan ulaştı. Seçme-seçilme iradesini gasp ederek siyasi partilere kayyum atanıyor. Tüm bunların karşısında umutluyuz, çünkü memleketi karanlıktan gün yüzüne çıkarmak isteyen milyonlar var. Milyonlarca insanın aydınlıktan yana bir memleket düşlerini gerçeğe dönüştürebilmek için bugün daha fazla Cevahir olmaya ihtiyacımız var. 19 Mart’ta ortaya çıkan gençliğin kitlesel tepkisinde ‘Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş’ sloganı tekrar hak ettiği noktaya geldi. Bu karanlık rejimden nasıl kurtulabiliriz tartışmalarında Mahir’in, Cevahir’in, Ulaş’ın fikirleri yeniden binlerce genç tarafından tazelendi. Fiziken kaybettiğimiz arkadaşlarımızın fikirleri, isimleri aradan geçen 55 yıla rağmen hala sokağın, haklı mücadelenin simgeleri olarak yaşamaya devam ediyor.”

KURTULUŞ MÜMKÜN

Cevahir’in ve arkadaşlarının geriye bıraktığı mücadele anlayışının bugün geride kalanlar için birçok şeyi yeniden hatırlattığının kaydedildiği açıklamada, “Eğer bu zorba düzenden bir kurtuluş yolu mümkünse onlar gibi kararlı, inatçı ve halkın çıkarlarını kendi çıkarlarının ötesinde gören bir mücadeleyle olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Evet, bugün Hüseyin Cevahir’i anıyoruz. Ancak onu geçmişte kalan bir değer olarak değil, onu bugünün mücadelesinde anlamlandırarak anıyoruz. Her geçen gün, her geçen saniye bize bugün onların bıraktığı mücadele geleneğine ihtiyacımız çok açık biçimde gözüküyor. Ancak onları anmak geçmişin bir tekrarı olamayacağı gibi günün koşullarında sürdürdükleri mücadeleden ve fikirden soyutlayarak mümkün olamaz. Dersim halkının yiğit evladı Hüseyin Cevahir’i anıyoruz. Türkiye devrimci hareketine düşüncel katkılarıyla anıyoruz. Emperyalizme karşı bağımsız Türkiye çağrısıyla anıyoruz. Gericiliğe karşı aydınlanma mücadelesiyle anıyoruz. Faşizme karşı tereddütsüz mücadele anlayışıyla anıyoruz. Ve onu geleceğe taşımak için bir kez daha söz veriyoruz.