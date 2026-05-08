Bugün Ekonomide Neler Var? 8 Mayıs 2026 Cuma Ekonomik Veri Takvimi

8 Mayıs 2026 Cuma günü piyasaların gözü hem küresel gelişmelerde hem de yoğun ekonomik veri takviminde olacak. Orta Doğu’da yeniden yükselen gerilim, petrol fiyatları, altın, dolar/TL, BIST 100 endeksi ve ABD tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların ana gündeminde yer alıyor. Bugün ekonomide neler var, hangi veriler açıklanacak, piyasalar hangi başlıkları takip ediyor? İşte 8 Mayıs 2026 Cuma ekonomik veri takvimi ve piyasalarda öne çıkan gelişmeler.

BUGÜN EKONOMİDE GÜNDEM YOĞUN

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde en önemli başlık ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak. Verinin ABD Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin beklentileri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Orta Doğu’da artan gerilim enerji arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, petrol fiyatları ve küresel risk iştahı üzerinde etkili oluyor.

PİYASALARIN ODAĞINDA ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ VAR

Bugün açıklanacak ABD nisan ayı tarım dışı istihdam verisi, piyasaların yön arayışında kritik öneme sahip olacak. Aynı saatte ABD’de ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı da takip edilecek.

Bu veriler, Fed’in faiz politikası açısından yatırımcıların yakından izlediği göstergeler arasında bulunuyor. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü ya da zayıf sinyaller, dolar endeksi, tahvil faizi, altın ve borsa tarafında hareketliliği artırabilir.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PETROL VE ALTINI ETKİLİYOR

ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlar sürerken, sahadan gelen sıcak gelişmeler piyasalarda temkinli havayı güçlendirdi. Enerji arzına ilişkin endişeler nedeniyle Brent petrol fiyatları yeniden yakından izleniyor.

Altının onsu ise güvenli liman talebiyle destek buluyor. Küresel belirsizliklerin artması, altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

BIST 100 ENDEKSİ REKOR SEVİYEDE

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi önceki günü yüzde 0,82 değer kazanarak 15.040,25 puanla rekor seviyeden tamamladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puan direnç, 14.900 ve 14.800 seviyeleri ise destek olarak izleniyor.

Dolar/TL ise önceki kapanışın üzerinde güne başladı. Yurt içinde bugün Türkiye mart ayı sanayi üretimi ve nisan ayı Hazine Nakit Dengesi verileri takip edilecek.

AVRUPA VE ASYA PİYASALARINDA SATICILI SEYİR

Avrupa borsalarında Orta Doğu gerilimi, enerji maliyetleri ve faiz beklentileri nedeniyle negatif seyir öne çıktı. Asya piyasalarında da ABD-İran geriliminin etkisiyle temkinli ve satıcılı görünüm dikkat çekti.

Küresel piyasalarda yatırımcılar hem jeopolitik gelişmeleri hem de merkez bankalarından gelecek mesajları izlemeyi sürdürüyor.

BUGÜN TÜRKİYE’DE HANGİ EKONOMİK VERİLER AÇIKLANACAK?

Türkiye’de bugün mart ayı sanayi üretimi ve nisan ayı Hazine Nakit Dengesi verileri açıklanacak. Sanayi üretimi, ekonomik aktivitenin seyrini göstermesi açısından yakından izlenirken, Hazine Nakit Dengesi kamu maliyesine ilişkin önemli bir gösterge olarak takip edilecek.

8 MAYIS 2026 CUMA EKONOMİK VERİ TAKVİMİ

09.00 Almanya, mart ayı ticaret dengesi

Almanya, mart ayı sanayi üretimi 10.00 Türkiye, mart ayı sanayi üretimi

ABD, nisan ayı tarım dışı istihdam 15.30 ABD, nisan ayı ortalama saatlik kazançlar

ABD, nisan ayı işsizlik oranı 17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

ABD, mart ayı toptan eşya stokları 17.30 Türkiye, nisan ayı Hazine Nakit Dengesi

Bugün ekonomide en önemli veri hangisi?

Bugün piyasaların en çok takip edeceği veri ABD nisan ayı tarım dışı istihdam verisi olacak.

8 Mayıs 2026 Cuma Türkiye’de hangi veriler açıklanacak?

Türkiye’de bugün mart ayı sanayi üretimi ve nisan ayı Hazine Nakit Dengesi verileri açıklanacak.

ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta açıklanacak?

ABD nisan ayı tarım dışı istihdam verisi saat 15.30’da açıklanacak.

Bugün ABD’de hangi ekonomik veriler takip edilecek?

ABD’de tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stokları takip edilecek.

Bugün Almanya’da hangi veriler açıklanacak?

Almanya’da mart ayı ticaret dengesi ve mart ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak.

BIST 100 endeksinde hangi seviyeler takip ediliyor?

BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puan direnç, 14.900 ve 14.800 seviyeleri destek olarak izleniyor.