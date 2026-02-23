Bugün Erdoğan’a sunulacak: Emekli ikramiyesi için kritik toplantı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Milyonlarca emeklinin sonucunu merakla beklediği zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri bayram ikramiyelerine yapılması beklenen zam olacak.

Maaş zamlarının ardından gözünü bayram ikramiyelerine çeviren milyonlarca emekli için Kabine'den çıkacak karar büyük önem taşıyor. Toplantıda, halihazırda 4 bin TL olarak uygulanan bayram ikramiyesinde artışa gidilip gidilmeyeceği ve olası yeni rakamın ne olacağı detaylıca değerlendirilecek.

MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Muhalefet ikramiyenin asgari ücret tutarına yükseltilmesini isterken iktidar yetkilileri 3 rakam üzerinde duruyor. 2025 yılında 4 bin TL olarak uygulanan ikramiye için iktidar yetkilileri 2026’da 5 bin TL, 5 bin 500 TL ve 6 bin TL rakamları üzerinde duruyor.

Etki analizinin tespit edilmesinin ardından Ramazan ortasında düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi beklenirken son kararı Erdoğan verecek.