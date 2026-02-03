Bugün gerçekleştirilen operasyonlar, Ankara ve İstanbul'da protesto edildi

ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve Sosyalist Kadın Meclisleri Sözcüsü Tanya Kara’nın da aralarında bulunduğu 96 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonlar İstanbul ve Ankara'da protesto edildi.

Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelen İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nce yapılan açıklamada "Basın özgürlüğü, örgütlenme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü evrensel ve anayasal haklardır. Siyasi partilerin, gazetecilerin, kadın örgütlerinin, ekoloji mücadelesi yürütenlerin ve gençlik örgütlerinin hedef alınması; iktidarın demokrasiye ve halk iradesine olan tahammülsüzlüğünün açık bir göstergesidir. Hukuksuz gözaltılarla, sabah baskınlarıyla, yargı sopasıyla toplumu teslim alma girişimleri dün olduğu gibi bugün de sonuçsuz kalacaktır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın dört bir yanında kapitalizmin yarattığı yıkım, faşizmin ve sömürgeciliğin işgalleri, savaşları ve soykırım politikaları sürerken; halkların eşitlik, özgürlük ve adalet talepleri baskı ve zor yoluyla bastırılmak istenmektedir. Türkiye’de de iktidar, derinleşen ekonomik kriz, yoksulluk, kadın cinayetleri, doğa talanı ve emek sömürüsü karşısında toplumsal muhalefeti susturmayı hedefleyen saldırılarını artırmaktadır. Bugün yaşanan gözaltılar bu politikanın bir devamıdır.

ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve Sosyalist Kadın Meclisleri Sözcüsü Tanya Kara’nın da aralarında bulunduğu; Polen Ekoloji Derneği, BEKSAV, ETHA Haber Ajansı, Atılım Gazetesi, Kaktüs Genç Kadın Derneği, ÖTSP ve SGDF’de faaliyet yürüten mücadele yoldaşlarımız, uzun süredir sistematik biçimde hedef gösterilmekte, baskı ve tehditlerle karşı karşıya bırakılmaktadır. Nitekim bu saldırıların zemini günler öncesinden yaratılmış, yoldaşlarımız, maruz kaldıkları bu saldırıları ve hedef haline getirildiklerini günler öncesinden kamuoyu ile paylaşmıştır."

Operasyonların; çetelerin, çocuk istismarcılarının ve uyuşturucu tacirlerinin yalan ve iftiraya dayalı beyanlarıyla kurgulandığının savunulduğu açıklama şöyle devam etti:

"Bu operasyonlar; gerçek suçluları aklarken, halkın özgürlük ve eşitlik mücadelesini yürütenleri kriminalize etmeyi amaçlamaktadır. Ancak bilinmelidir ki, bu kirli senaryolar ne sosyalistleri ne devrimcileri ne de halkların meşru mücadelesini yürütenleri susturabilir. Basın özgürlüğü, örgütlenme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü evrensel ve anayasal haklardır. Siyasi partilerin, gazetecilerin, kadın örgütlerinin, ekoloji mücadelesi yürütenlerin ve gençlik örgütlerinin hedef alınması; iktidarın demokrasiye ve halk iradesine olan tahammülsüzlüğünün açık bir göstergesidir. Hukuksuz gözaltılarla, sabah baskınlarıyla, yargı sopasıyla toplumu teslim alma girişimleri dün olduğu gibi bugün de sonuçsuz kalacaktır.

Faşizme karşı örgütlü mücadele yürütmek meşrudur. Bu meşruiyet, halkların yaşadığı eşitsizliklerden, sömürüden ve baskıdan doğmaktadır. Bizler İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri olarak; işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, halkların ve inançların, ekolojistlerin ve ezilen tüm kesimlerin verdiği onurlu ve meşru mücadeleyi savunuyoruz. Bu saldırılar karşısında susmayacak, geri adım atmayacak, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bu sürecin takipçisi olacağımızı, demokratik kamuoyunu bilgilendirmeyi ve mücadeleyi büyütmeyi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz"

ANKARA

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, sabah saatlerinde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek yaptığı basın açıklamasında, “Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bu sürecin takipçisi olacağımızı, demokratik kamuoyunu bilgilendirmeyi ve mücadeleyi büyütmeyi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, “ESP Yalnız Değildir” diyerek Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve 19 ilde aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi Eş genel başkanı Murat Çepni, Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü Tanya Kara, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu Eş genel başkanı Berfin Polat dahil olmak üzere birçok sosyalist ev baskınlarıyla göz altına alındı. İstanbul’da ESP, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Etkin Haber Ajansı, BEKSAV, Kaktüs Genç Kadın Derneği binalarına ve çok sayıda eve baskın düzenlendi.

Güvencesiz ve düşük ücretli çalışma koşullarıyla sınıf mücadelesinin keskinleştiği, 'aile yılı' ile lgbti+’lara ve kadınlara yönelik saldırıların yükseldiği, Kürt halkının cihatçı çeteler tarafından kırıma uğradığı, doğanın sermaye lehine katledildiği, gençlerin geleceksizlikle karşı karşıya kaldığı bu dönemde ESP, işçi sınıfının ve bütün ezilenlerin haklarını savunduğu, bu düzene ses çıkardığı için siyasi kırım operasyonlarıyla tasfiye edilmeye çalışılıyor. Yargı, sosyalistlerin mücadelesini bastırma amacıyla bir sopa olarak kullanılıyor. NATO zirvesinin hemen öncesinde, emperyalist savaş politikalarına ve Türkiye devletinin bu sömürgeci ittifaktaki rolüne karşı ses çıkaran sosyalistlere dönük bu operasyon da bu hedefin bir parçasıdır.

Sokakta olmakta ve fiili meşru mücadele çizgisinde ısrar eden, Türk ve Kürt halklarının eşitliğini politik faaliyetinin konusu yapan, Rojava devrimini, Suriye halklarının özgür, demokratik ve barış içinde yaşamasını savunan devrimciler faşist rejime karşı isyanları büyütemesin, itirazları birleştiremesin diye saldırıya uğruyor. Ama bunun nafile olduğunu da yine en iyi bu saldırıları, komploları kuranlar biliyor. Biz ne zaman boyun eğdik, ne zaman doğru bildiğimizi söylemekten geri adım attık, ne zaman özgürlüğü boğanlardan korktuk! Hiçbir zaman! Şimdi de farklı olmayacak, uzun yıllara yayılmış bu yoksulluk krizinin ortasında, emperyalist kapitalizmin çocuk tecavüzcüsü, soykırımcı rezillikleri ortaya saçılmışken elbette daha yüksek çıkacak sesimiz, çünkü birleşiyoruz, çünkü halklar korkmuyor, birbirini duyuyor, görüyor, isyanlarını örgütlüyor.

Devrimci sosyalistler faşizmin olağanlaştırmaya çalıştığı bu siyasi yargı sopasını bir kez daha boşa düşürecek. Rojin’in, Hakan Tosun’un, Reşit Kibar’ın, Ali Aydın’ın, Burak Oğraş’ın, Kobaneli çocukların, saçını ördüğü için baskıya uğrayan kadınların, zafer işareti yaptığı için şiddet gören çocukların, 6 Şubat ve sonraki günlerde enkazlarda ölüme terk edilenlerin, her gün iş cinayetlerinde, kadın cinayetlerinde yitirdiklerimizin, kuyu tipi zindanlarda tutulan ve hasta edilen devrimci tutsakların ve bu zulmün kadrine uğramış tüm ezilenlerin hesabını sormaktan bir an bile vazgeçmeyecek. Coğrafyayı katliamlarla yönetebileceğini düşünenler bunun sonunu getirecek olanın bu irade olduğunu görecekler. Tarih direnenleri, ezilenleri haklı çıkaracak çünkü bizler yaşamı, özgürlüğü savunuyoruz. Yaşam ve özgürlük uğruna savaşanlar hep olacak, hep olacağız.

Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı, demokratik kamuoyunu bilgilendirmeyi ve mücadeleyi büyütmeyi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Bu sabah ev baskınlarının ardından Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Polen Ekoloji, BEKSAV ve çeşitli kurumlara düzenlenen polis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle açıklandı: ESP Eş Başkanı Murat Çepni, Fatoş Çelik, Hacer Elçin, Okan Danacı, Gazeteci Pınar Gayıp, Gazeteci Züleyha Müldür, Hasan Polat, Gazeteci Müslüm Koyun, Emre Altan, Cemil Aksu, Hasan Hüseyin Yeşilova, Ahmet Bilal Bay, Tanya Kara, Hivda Selen, Özlem Gümüştaş, Meral Tatar, Uğur Ok, Emrah Topaloğlu, Ruşa Sabur, Hıdır Sabur, Yalçın Demir, Kanber Saygılı, Fatma Saygılı, Ali Haydar Saygılı, Aynur Ergül, Satiye Ok, Berfin Polat, İleri Devrim Yurtsever, Beycan Taşkıran, Ramazan Karakaya, Aydın Kılıçdere, Hacı Çiçek, Mehmet Acettin, Emin Orhan, Şahin Tümüklü, Hatice Endam Özaslan, Esvet Şahin, Hüseyin Acer, Ayşe Yılmaz, Dilan Ergül.