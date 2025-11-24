Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın, Cumhuriyet Altını ve Bilezik Kaç Lira? | 24 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. 24 Kasım 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları sabah saatleriyle birlikte yatırımcıların, düğün hazırlığı yapanların ve birikim sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki bugün gram altın kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Bilezik fiyatları bugün kaç TL? İşte saat 10:04:17 itibarıyla güncellenmiş en son altın fiyatları tablosu ve tüm detaylar...

24 KASIM 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Altın Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Değişim Oranı Gram Altın 5.536,97 5.537,33 -%0,20 Çeyrek Altın 8.857,56 9.079,00 -%0,18 Ons Altın 172.219,08 172.230,44 -%0,20 Yarım Altın 17.715,12 18.158,00 -%0,18 Tam Altın 35.430,24 36.205,28 -%0,18 Cumhuriyet Altını 38.258,00 38.836,20 -%0,26 Ata Altın 37.932,28 38.671,21 -%0,10 14 Ayar Altın 3.271,01 3.371,48 -%0,10 18 Ayar Altın 4.189,19 4.322,42 -%0,10 22 Ayar Bilezik 5.011,11 5.371,38 -%0,20 İkibuçuk Altın 91.817,92 93.940,48 -%0,10

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

Son günlerde yoğun şekilde aranan gram altın bugün kaç lira sorusu, 24 Kasım 2025 itibarıyla 5.537 TL satış fiyatı ile yanıt buldu. Gram altın güne hafif düşüşle başlarken, yatırımcının gözü hem ons altın fiyatında hem de dolar kurundaki hareketlilikte.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ne kadar? sorusunun güncel cevabı bugün 9.079 TL satış, 8.857 TL alış fiyatı olarak açıklandı. Özellikle düğün ve takı sektörü için en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olarak çeyrek altın, küçük ama değerli bir birikim ürünü olmayı sürdürüyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Sabit yatırımcıların sıkça araştırdığı Cumhuriyet altını kaç TL? sorusu bugün için 38.836 TL satış, 38.258 TL alış fiyatıyla cevaplandı. Yüksek değeri nedeniyle güvenli liman olarak görülen Cumhuriyet altını, uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN KAÇ TL?

22 ayar bilezik kaç lira sorusu özellikle kuyumcu ve takı alışverişi yapanların gündeminde. Bugünkü verilere göre 22 ayar bilezik alış fiyatı 5.011 TL, satış fiyatı ise 5.371 TL olarak açıklandı.

Gram altın bugün kaç TL? Gram altın bugün 5.537 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın satış fiyatı 9.079 TL olarak açıklandı. Cumhuriyet altını kaç TL? Cumhuriyet altını bugün 38.836 TL’den satılıyor. Bilezik fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik satış fiyatı bugün 5.371 TL seviyesinde. Altın düşer mi, yükselir mi? Ons altın ve dolar kuru hareketli oldukça altın fiyatlarında da değişimler devam edecek. Analistler orta vadede yükseliş beklentisini koruyor.

24 Kasım 2025 itibarıyla altın piyasası hem ons altın hem de kur etkisiyle dengeli fakat temkinli bir seyir izliyor. Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları yatırımcılar için hâlâ güçlü bir güvenli liman olarak öne çıkıyor. Güncel altın fiyatlarını takip etmek, doğru zamanda doğru yatırım kararları vermek için kritik önem taşıyor.