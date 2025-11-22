Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın ve Bilezik Kaç Lira? (22 Kasım 2025 Cumartesi)

Altın yatırımcıları ve hediye amaçlı alım yapacaklar için kritik bir güne girildi. Bugün piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatları, cuma gecesi işlem gören son verilere sabitlendi. Bu nedenle fiyatlar gün boyu değişmeyecek. Kapalıçarşı’dan kuyumcu raflarına, online platformlardan canlı altın fiyatlarına kadar en güncel rakamları sizler için derledik. Özellikle Gram altın, Çeyrek altın, Tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları merak konusu olurken, yatırımcılar hediyelik yarım gram altın fiyatlarını da araştırıyor. İşte altın piyasalarında son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (22 KASIM 2025 - CUMA GECESİ KAPANIŞ VERİLERİ)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Son Güncelleme Gram Altın (24 Ayar) 5.551,33 5.552,10 -0,04% 23:59 22 Ayar Bilezik (TL/Gr) 5.238,92 5.275,74 -0,08% 08:11 Çeyrek Altın 9.358,00 9.437,00 -0,43% 00:55 Yarım Altın 18.717,00 18.873,00 -0,37% 00:55 Tam Altın 36.916,91 37.645,77 -0,08% 17:03 Cumhuriyet Altını 37.318,00 37.596,00 -0,45% 00:55 Ata Altın 38.070,56 39.031,50 -0,08% 17:03 Has Altın 5.523,57 5.524,34 -0,04% 23:59 Kapalıçarşı Beşli Altın 186.891,85 190.538,40 -0,08% 17:03 Gremse Altın 92.292,27 94.403,12 -0,08% 17:03 Külçe Altın ($) 135.300,00 135.400,00 -0,15% 17:03 Hediyelik 0.50 Gram Altın (22 Ayar) 3.250 TL - 3.500 TL aralığında değişiyor Güncel

KAPALIÇARŞI VE KUYUMCU ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Kapalıçarşı altın piyasasında bugün fiyatlar durağan seyrediyor. CANLI altın fiyatları cuma gecesi kapanış değerlerine göre işlem görüyor. Kuyumcu altın fiyatları ile Kapalıçarşı rakamları arasında küçük farklılıklar bulunsa da genel olarak gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor.

Özellikle 24 ayar has altın fiyatı ve 22 ayar bilezik fiyatı, yatırımcıların en çok takip ettiği ürünler arasında yer alıyor. Altın almak isteyenler için şu an sakin bir piyasa mevcut.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunuyor. Bunların başında döviz kuru, ons altın fiyatı, faiz kararları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik beklentiler geliyor. Bugün piyasaların kapalı olması nedeniyle fiyatlarda değişiklik yaşanmamaktadır.

ALTIN TÜRLERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Gram Altın: En çok yatırım yapılan altın türüdür. 24 ayar ve 22 ayar olarak satılır.

En çok yatırım yapılan altın türüdür. 24 ayar ve 22 ayar olarak satılır. Çeyrek Altın: Hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türüdür.

Hediye amaçlı en çok tercih edilen altın türüdür. Yarım ve Tam Altın: Genellikle düğün, yatırım ve tasarruf amaçlı alınır.

Genellikle düğün, yatırım ve tasarruf amaçlı alınır. Cumhuriyet Altını: Darphane basımı, yüksek gramajlı ve yatırımcılar için ideal.

Darphane basımı, yüksek gramajlı ve yatırımcılar için ideal. 22 Ayar Bilezik: Takı ve yatırım amaçlı kullanılan popüler bir altın çeşididir.

Takı ve yatırım amaçlı kullanılan popüler bir altın çeşididir. Hediyelik Yarım Gram Altın: Son yılların trend ürünü, özellikle özel günlerde sıkça tercih edilir.

Bugün gram altın kaç lira?

Bugün gram altın alış 5.551,33 TL, satış 5.552,10 TL seviyesindedir.

1 çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altının bugünkü satış fiyatı 9.437 TL’dir.

Yarım gram altın ne kadar?

Hediyelik yarım gram altın (22 ayar) 3.250 TL ile 3.500 TL arasında satılmaktadır.

Tam altın fiyatı bugün kaç TL?

Tam altın bugün 37.645,77 TL’den satılıyor.

22 ayar bilezik gram fiyatı bugün ne kadar?

22 ayar bilezik gram fiyatı bugün satışta 5.275,74 TL’dir.

Kapalıçarşı altın fiyatları farklı mı?

Evet, Kapalıçarşı altın fiyatları anlık olarak kuyumcu fiyatlarından hafif farklılık gösterebilir.

CANLI altın fiyatlarını nereden takip edebilirim?

Kuyumcular, finans uygulamaları ve bankaların canlı altın ekranlarından takip edebilirsiniz.

Bugün altın piyasalarında sakin ve değişmeyen bir seyir hakim. Gram altından Cumhuriyet altınına, bilezikten hediyelik yarım gram altına kadar tüm fiyatlar cuma gecesi kapanış değerlerinde sabit kaldı. Piyasanın hafta başında nasıl bir hareketlilik göstereceği ise merakla bekleniyor. Altına yatırım yapmadan önce hem Kapalıçarşı altın fiyatları hem de kuyumcu altın fiyatları canlı ekranlarını takip etmek büyük önem taşıyor.