Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın ve Bilezik Kaç Lira? (24 Kasım 2025 Pazartesi)

Pazartesi sabahı altın piyasası sakin bir düşüş gösteriyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri “gram altın kaç TL?”, “çeyrek altın ne kadar?” ve “bilezik fiyatları hangi seviyede?” sorularına yanıt arıyor. Aşağıda 24 Kasım 2025 Pazartesi gününe ait en güncel alış ve satış fiyatlarını, önemli teknik seviyeleri ve kısa piyasa değerlendirmesini bulacaksınız.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (24 KASIM 2025 — PAZARTESİ)

Altın Türü Alış Satış % Değişim (Günlük) Saat Gram Altın (TL/gram) 5.534,49 5.535,20 -0,30% 09:28 Çeyrek Altın 9.347,00 9.418,00 -0,63% 09:28 Yarım Altın 18.695,00 18.836,00 -0,57% 09:28 Tam Altın 36.848,08 37.575,64 -0,26% 12:39 Cumhuriyet Altını 37.275,00 37.522,00 -0,65% 09:28 22 Ayar Bilezik (TL/gram) 5.226,71 5.256,33 -0,45% 09:27 Ons Altın (USD/ons) 4.057,33 4.057,89 -0,27% 09:43

ALTIN FİYATLARINDA NEDEN DÜŞÜŞ VAR?

Bugün sabah saatlerinde altın fiyatları hafifçe geriledi. Ons fiyatındaki sınırlı düşüş gram altını aşağı çekiyor. Piyasa aktörleri küresel likidite koşullarını ve kısa vadeli dolar hareketlerini takip ediyor. Teknik açıdan ons altının destek ve direnç seviyeleri fiyat yönü için belirleyici olabilir.

Analistlerin izlediği kritik teknik seviyeler: ons altın için 4.000 USD (destek) ve 4.250 USD (direnç) seviyeleri öne çıkıyor. Gram altın içinse 5.400 TL alt destek, 5.700 TL ise ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

Gram altın bugün kaç TL?

24 Kasım 2025 Pazartesi sabahı gram altın alış 5.534,49 TL, satış 5.535,20 TL seviyesindedir (09:28 kaydı).

Çeyrek altın güncel fiyatı nedir?

Çeyrek altın satış fiyatı 9.418 TL, alış fiyatı 9.347 TL olarak gözlenmektedir (09:28 kaydı).

Tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Tam altın satış fiyatı 37.575,64 TL (12:39 kaydı); cumhuriyet altını satış fiyatı 37.522 TL olarak listelenmiştir (09:28 kaydı).

Bilezik fiyatları nasıl hesaplanır?

Bilezik fiyatı genellikle 22 ayar altın üzerinden hesaplanır; işçilik ve piyasa farkı kuyumcuya göre değişir. Bugün 22 ayar bilezik satış fiyatı 5.256,33 TL/gram olarak kaydedilmiştir (09:27).

Altın alırken nelere dikkat etmeliyim?

Alışta spread (alış-satış farkı), işçilik (takı alımında) ve vergi/harç uygulamalarını göz önünde bulundurun. Fiziki altın alımlarında güvenilir satıcı, sertifika ve teslimat güvenliği önemlidir.