Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar? (8 Kasım 2025 Cumartesi)

Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem günü olan Cuma akşamı kapanış verileri belli oldu. Ancak bugün Cumartesi olduğu için piyasalar kapalı. Bu nedenle altın fiyatları anlık olarak değişmiyor. Yine de Gram Altın, Çeyrek Altın, Cumhuriyet Altını ve ONS Altın başta olmak üzere tüm altın türlerinin en güncel kapanış rakamlarını sizler için derledik.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

7 Kasım 2025 Cumartesi günü piyasalar kapalı olsa da Cuma kapanış fiyatları altın yatırımcıları için referans olmayı sürdürüyor. Cuma akşamı itibarıyla altın fiyatlarında özellikle iç piyasa kuru ve ons altın hareketliliğinin etkileri görüldü.

Gram Altın Ne Kadar?

Alış (TL) Satış (TL) Değişim 5.433,33 5.434,09 %0,83

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Alış (TL) Satış (TL) Değişim 9.161,00 9.247,00 %1,29

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış (TL) Satış (TL) Değişim 36.532,00 36.837,00 %1,30

ONS Altın Fiyatı

Alış ($) Satış ($) Değişim 4.003,75 4.004,39 %0,59

DİĞER ALTIN TÜRLERİ

Yarım Altın: 18.322,00 TL alış – 18.484,00 TL satış

18.322,00 TL alış – 18.484,00 TL satış 22 Ayar Bilezik: 5.131,31 TL alış – 5.166,01 TL satış

5.131,31 TL alış – 5.166,01 TL satış Reşat Altını: 36.564,47 TL alış – 36.869,95 TL satış

36.564,47 TL alış – 36.869,95 TL satış Ata Altın: 37.154,13 TL alış – 38.092,54 TL satış

ALTIN PİYASASI NEDEN CUMARTESİ GÜNLERİ KAPALI?

Altın fiyatları, uluslararası piyasa işleyişine bağlı olarak hafta içi 5 gün boyunca canlı şekilde işlem görür. Cumartesi ve Pazar günleri işlem olmadığı için fiyatlar genellikle Cuma kapanış değerleri üzerinden takip edilir.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ABD enflasyon verileri ve faiz kararları

Döviz kurları (özellikle USD/TRY)

Küresel jeopolitik gelişmeler

Merkez bankalarının altın rezerv politikaları

1. Bugün altın fiyatları neden değişmiyor?

Bugün Cumartesi olduğu için piyasalar kapalı. Fiyatlar Cuma günkü kapanış verilerine göre sabit kalır.

2. Altın yükselir mi düşer mi?

Bunu belirleyen birçok faktör vardır. Özellikle ABD faiz kararları ve döviz kuru değişimleri yön belirleyicidir.

3. Altın alımı için en uygun zaman nasıl belirlenir?

Kısa vadeli dalgalanmalar yerine uzun vadeli trendleri takip etmek daha sağlıklı olabilir.

7 Kasım 2025 Cumartesi itibarıyla altın fiyatları Cuma gününün kapanış değerlerini koruyor. Gram Altın, Çeyrek Altın ve Cumhuriyet Altını fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, hafta içi yaşanacak gelişmeler altının yönünü belirleyecek. Yatırım kararları verirken yalnızca fiyatlara değil, küresel ekonomik gündeme de dikkat etmek büyük önem taşıyor.