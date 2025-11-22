Bugün Gram Altın Kaç Lira? (22 Kasım 2025 Cumartesi Güncel)

Bugün piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatları, cuma gecesi kapanış verilerine sabitlendi. Yatırımcılar ve hediye amaçlı alım yapacaklar için büyük önem taşıyan gram altın fiyatları, özellikle 24 ayar, 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın türlerinde merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatı bugün ne kadar, kuyumcu altın fiyatları kaç TL oldu, işte en güncel ve sabitlenen rakamlar...

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Güncelleme Saati Gram Altın (24 Ayar) 5.551,33 5.552,10 -0,04% 23:59 22 Ayar Altın TL/Gr 5.226,02 5.462,82 -0,39% 08:56 18 Ayar Altın TL/Gr 4.052,47 4.053,04 -0,04% 23:59 14 Ayar Altın TL/Gr 3.157,24 4.251,40 -0,34% 08:56

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN SABİT KALDI!

Bugün altın piyasasında işlem yapılmadığı için Gram altın satış fiyatı sabit kaldı. CANLI altın fiyatları ekranlarında görünen rakamlar, cuma gecesi son işlem fiyatlarını yansıtıyor. 24 ayar gram altın 5.552 TL seviyesinde, 22 ayar altın gram fiyatı ise 5.462 TL satış seviyesinde işlem gördü.

ALTIN TÜRLERİ VE GRAM KARŞILIKLARI

24 Ayar Gram Altın: Saf altın olarak bilinir, yatırım için en çok tercih edilen türdür.

Saf altın olarak bilinir, yatırım için en çok tercih edilen türdür. 22 Ayar Altın: Takı ve bilezik yapımında kullanılır, hem yatırım hem hediye amaçlı tercih edilir.

Takı ve bilezik yapımında kullanılır, hem yatırım hem hediye amaçlı tercih edilir. 18 Ayar ve 14 Ayar Altın: Genellikle takı sektöründe kullanılan düşük ayarlı altın türleridir.

Gram altın bugün kaç TL?

Gram altın satış fiyatı bugün 5.552,10 TL olarak sabit kaldı.

24 ayar gram altın ne kadar?

24 ayar gram altın satış fiyatı 5.552,10 TL'dir.

22 ayar gram altın fiyatı bugün kaç TL?

22 ayar gram altın satış fiyatı bugün 5.462,82 TL olarak sabitlendi.

Gram altın düşer mi, yükselir mi?

Gram altın fiyatları döviz kuru ve ons altına bağlı olarak değişir. Hafta başıyla birlikte yeni fiyat hareketleri bekleniyor.

Bugün altın piyasalarında işlem olmaması nedeniyle gram altın ve diğer altın türlerinde fiyatlar sabit kaldı. Haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatı bugün yeniden hareketlenebilir. Gram altın satış fiyatı, 22 ayar altın gram fiyatı canlı ve güncel bilgiler için bizi takip etmeye devam edin.