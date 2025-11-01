Bugün Hangi Diziler Var? 1 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı

1 Kasım 2025 Cumartesi gününün televizyon yayın akışı belli oldu. Gün boyunca birçok sevilen dizi hem tekrar bölümleri hem de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW ve ATV ekranlarında bugün birbirinden popüler yapımlar yer alıyor. İşte kanallara göre bugünkü diziler listesi…

KANAL D BUGÜNKÜ DİZİLER

Arka Sokaklar – 14:00 - 16:15 (Tekrar

– 14:00 - 16:15 (Tekrar Uzak Şehir – 16:15 - 19:00 (Tekrar)

– 16:15 - 19:00 (Tekrar) Güller ve Günahlar – 20:00 - 23:45 (Yeni Bölüm)

– 20:00 - 23:45 (Yeni Bölüm) Arka Sokaklar – 23:45 - 02:30 (Tekrar)

STAR TV BUGÜNKÜ DİZİLER

Kral Kaybederse – 11:00 - 14:00 (Tekrar)

– 11:00 - 14:00 (Tekrar) Çarpıntı – 15:30 - 19:00 (Tekrar)

NOW TV BUGÜNKÜ DİZİLER

Kıskanmak – 11:15 - 13:30 (Tekrar)

– 11:15 - 13:30 (Tekrar) Halef – 13:30 - 16:00 (Tekrar)

– 13:30 - 16:00 (Tekrar) Ben Leman – 16:00 - 19:00 (Tekrar)

– 16:00 - 19:00 (Tekrar) Ben Leman – 20:00 - 23:45 (Yeni Bölüm)

– 20:00 - 23:45 (Yeni Bölüm) Ben Leman – 01:45 - 04:15 (Tekrar)

TRT 1 BUGÜNKÜ DİZİLER

Taşacak Bu Deniz – 11:30 - 14:45 (Tekrar)

– 11:30 - 14:45 (Tekrar) Cennetin Çocukları – 14:45 - 17:50 (Tekrar)

– 14:45 - 17:50 (Tekrar) Gönül Dağı – 20:00 - 00:15 (Yeni Bölüm)

SHOW TV BUGÜNKÜ DİZİLER

Veliaht – 13:00 - 15:30

– 13:00 - 15:30 Kızılcık Şerbeti – 15:30 - 18:25 (Tekrar)

– 15:30 - 18:25 (Tekrar) Bahar – 23:45 - 02:30 (Tekrar)

ATV BUGÜNKÜ DİZİLER

Aşk ve Gözyaşı – 13:15 - 16:00 (Tekrar)

– 13:15 - 16:00 (Tekrar) Aynadaki Yabancı – 20:00 - 00:20 (Yeni Bölüm)

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN DİZİLERİ

Bugünün televizyon ekranlarında özellikle TRT 1 ve NOW TV dikkat çekiyor. TRT 1’de Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. NOW TV’de ise Ben Leman hem gündüz tekrar hem de akşam yeni bölümüyle öne çıkıyor. Kanal D’de Güller ve Günahlar izleyiciyle buluşurken, ATV’de Aynadaki Yabancı prime time kuşağının güçlü rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor.

1 KASIM 2025 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI ÖZETİ

Kanal Dizi Yayın Saati Durumu Star TV Kral Kaybederse 11:00 - 14:00 Tekrar Star TV Çarpıntı 15:30 - 19:00 Tekrar NOW TV Kıskanmak 11:15 - 13:30 Tekrar NOW TV Halef 13:30 - 16:00 Tekrar NOW TV Ben Leman 20:00 - 23:45 Yeni Bölüm TRT 1 Taşacak Bu Deniz 11:30 - 14:45 Tekrar TRT 1 Cennetin Çocukları 14:45 - 17:50 Tekrar TRT 1 Gönül Dağı 20:00 - 00:15 Yeni Bölüm Show TV Veliaht 13:00 - 15:30 Tekrar Show TV Kızılcık Şerbeti 15:30 - 18:25 Tekrar ATV Aşk ve Gözyaşı 13:15 - 16:00 Tekrar ATV Aynadaki Yabancı 20:00 - 00:20 Yeni Bölüm Kanal D Arka Sokaklar 14:00 - 16:15 Tekrar Kanal D Güller ve Günahlar 20:00 - 23:45 Yeni Bölüm

Bugün hangi diziler yeni bölümüyle yayınlanıyor?

1 Kasım 2025 Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranlarda olan diziler: Gönül Dağı (TRT 1), Aynadaki Yabancı (ATV), Güller ve Günahlar (Kanal D) ve Ben Leman (NOW TV).

Bugün tekrar bölümleriyle hangi diziler var?

Bugün tekrar bölümleriyle yayınlanan diziler arasında Taşacak Bu Deniz, Kıskanmak, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı ve Kral Kaybederse bulunuyor.

Gönül Dağı hangi saatte başlıyor?

Gönül Dağı yeni bölümüyle saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında başlayacak.

Ben Leman dizisi ne zaman yayınlanıyor?

Ben Leman dizisi 20:00 – 23:45 arasında NOW TV’de yeni bölümüyle, ayrıca 16:00 ve 01:45 saatlerinde tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü saat kaçta?

Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü 15:30 – 18:25 arasında Show TV ekranlarında yayınlanacak.

1 Kasım 2025 Cumartesi günü televizyonlarda hem nostaljik tekrarlar hem de yeni bölümleriyle dolu bir yayın akışı izleyiciyi bekliyor. Gönül Dağı haftanın en çok merak edilen yapımı olarak öne çıkarken, Ben Leman ve Güller ve Günahlar da akşam kuşağının güçlü dizileri arasında yer alıyor. Hafta sonu evde dizi keyfi yapmak isteyenler için ekranlarda oldukça zengin bir program var.