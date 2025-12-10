BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 10 Aralık 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı

10 Aralık 2025 Çarşamba günü televizyonda hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Bugün TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, TV8, Star TV ve NOW TV ekranlarında hangi diziler var, yeni bölüm mü yoksa tekrar mı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak gibi sorular gün boyu aratılıyor. Bu haberimizde 10 Aralık Çarşamba TV yayın akışını kanallara göre derledik.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Saat Program 05:28 İstiklal Marşı 05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:20 Kalk Gidelim (Dizi) 09:15 Adını Sen Koy (Dizi) 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler (Dizi) 14:35 Kasaba Doktoru (Dizi) 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin | Yabancı Sinema 22:00 Kasırga | Yabancı Sinema 00:25 Cennetin Çocukları (Dizi) 02:55 Kasaba Doktoru (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Saat Program 06:00 Yeni Gelin (Tekrar) 08:15 Bu Sabah (Canlı) 10:00 Sandık Kokusu (Tekrar) 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm) 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı) 18:45 Show Ana Haber (Canlı) 20:00 Rüya Gibi (Tekrar) 23:00 Veliaht (Tekrar) 02:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar) 04:15 Bahar (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Saat Program 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da (Canlı) 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Orhan (7. Bölüm) 00:20 Gözleri Karadeniz (Tekrar) 03:00 Kardeşlerim 05:30 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Saat Program 07:00 Yabancı Damat 09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı) 11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar) 14:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm) 16:45 Uzak Şehir (Tekrar) 18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm) 00:15 Arka Sokaklar (Tekrar) 03:00 Siyah Beyaz Aşk (Tekrar) 05:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Saat Program 06:00 Tuzak 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:00 Gel Konuşalım (Canlı) 12:30 Zahide Yetiş’le Sence? 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 03:30 Gel Konuşalım

STAR TV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Saat Program 07:00 Kiralık Aşk (Tekrar) 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı) 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı) 16:15 Söz (Tekrar) 19:00 Star Haber (Canlı) 20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm) 00:15 Kral Kaybederse 03:00 Yüksek Sosyete (Tekrar) 04:30 Hanım Köylü 06:00 Söz (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Saat Program 07:30 İlk Bakış (Canlı) 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı) 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı) 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm) 16:30 Kıskanmak 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Sakıncalı (Yeni Bölüm) 23:15 Halef: Köklerin Çağrısı 02:00 Sahtekarlar 04:15 İnadına Aşk 05:00 Kefaret 06:00 Karagül

