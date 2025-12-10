BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 10 Aralık 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı
10 Aralık 2025 Çarşamba günü televizyonda hangi diziler ve programlar yayınlanıyor? Bu akşam hangi kanalda yeni bölüm, hangi kanalda tekrar bölüm ekrana gelecek? TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8 ve NOW TV yayın akışı saatleri nedir? Tüm cevaplar haberimizde.
10 Aralık 2025 Çarşamba günü televizyonda hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Bugün TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, TV8, Star TV ve NOW TV ekranlarında hangi diziler var, yeni bölüm mü yoksa tekrar mı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak gibi sorular gün boyu aratılıyor. Bu haberimizde 10 Aralık Çarşamba TV yayın akışını kanallara göre derledik.
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
|Saat
|Program
|05:28
|İstiklal Marşı
|05:30
|Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
|06:20
|Kalk Gidelim (Dizi)
|09:15
|Adını Sen Koy (Dizi)
|10:30
|Alişan ile Hayata Gülümse
|13:15
|Seksenler (Dizi)
|14:35
|Kasaba Doktoru (Dizi)
|17:45
|Lingo Türkiye
|19:00
|Ana Haber
|19:55
|İddiaların Aksine
|20:00
|Ejderhanı Nasıl Eğitirsin | Yabancı Sinema
|22:00
|Kasırga | Yabancı Sinema
|00:25
|Cennetin Çocukları (Dizi)
|02:55
|Kasaba Doktoru (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
|Saat
|Program
|06:00
|Yeni Gelin (Tekrar)
|08:15
|Bu Sabah (Canlı)
|10:00
|Sandık Kokusu (Tekrar)
|12:30
|Gelin Evi (Yeni Bölüm)
|15:00
|Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)
|18:45
|Show Ana Haber (Canlı)
|20:00
|Rüya Gibi (Tekrar)
|23:00
|Veliaht (Tekrar)
|02:00
|Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
|04:15
|Bahar (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
|Saat
|Program
|08:00
|Kahvaltı Haberleri
|10:00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|13:00
|ATV Gün Ortası
|14:00
|Mutfak Bahane
|16:00
|Esra Erol’da (Canlı)
|19:00
|ATV Ana Haber
|20:00
|Kuruluş Orhan (7. Bölüm)
|00:20
|Gözleri Karadeniz (Tekrar)
|03:00
|Kardeşlerim
|05:30
|Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
|Saat
|Program
|07:00
|Yabancı Damat
|09:00
|Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
|11:00
|Yaprak Dökümü (Tekrar)
|14:00
|Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
|16:45
|Uzak Şehir (Tekrar)
|18:30
|Kanal D Ana Haber (Canlı)
|20:00
|Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
|00:15
|Arka Sokaklar (Tekrar)
|03:00
|Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)
|05:00
|Üç Kız Kardeş (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
|Saat
|Program
|06:00
|Tuzak
|07:15
|Ebru ile 8’de Sağlık
|08:30
|Oynat Bakalım
|09:00
|Gel Konuşalım (Canlı)
|12:30
|Zahide Yetiş’le Sence?
|16:00
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz
|20:00
|MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
|00:15
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz
|03:30
|Gel Konuşalım
STAR TV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
|Saat
|Program
|07:00
|Kiralık Aşk (Tekrar)
|09:30
|Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
|13:30
|Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)
|16:15
|Söz (Tekrar)
|19:00
|Star Haber (Canlı)
|20:00
|Sahipsizler (Yeni Bölüm)
|00:15
|Kral Kaybederse
|03:00
|Yüksek Sosyete (Tekrar)
|04:30
|Hanım Köylü
|06:00
|Söz (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
|Saat
|Program
|07:30
|İlk Bakış (Canlı)
|08:00
|İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
|10:45
|Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
|12:30
|Yasak Elma
|13:30
|En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
|16:30
|Kıskanmak
|19:00
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
|20:00
|Sakıncalı (Yeni Bölüm)
|23:15
|Halef: Köklerin Çağrısı
|02:00
|Sahtekarlar
|04:15
|İnadına Aşk
|05:00
|Kefaret
|06:00
|Karagül
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
- Sahipsizler
- Söz
- Kiralık Aşk
- Kasaba Doktoru
- Yeni Gelin
- Kızılcık Şerbeti
- Bahar
- Kuruluş Orhan
- Sakıncalı
- Veliaht
- Rüya Gibi
- Ejderhanı Nasıl Eğitirsin
- Kasırga