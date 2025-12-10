Giriş / Abone Ol
BirBilgi
  • 10.12.2025 17:14
  • Giriş: 10.12.2025 17:14
  • Güncelleme: 10.12.2025 17:14
Kaynak: Haber Merkezi
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 10 Aralık 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı

10 Aralık 2025 Çarşamba günü televizyonda hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Bugün TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, TV8, Star TV ve NOW TV ekranlarında hangi diziler var, yeni bölüm mü yoksa tekrar mı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak gibi sorular gün boyu aratılıyor. Bu haberimizde 10 Aralık Çarşamba TV yayın akışını kanallara göre derledik.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

SaatProgram
05:28İstiklal Marşı
05:30Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20Kalk Gidelim (Dizi)
09:15Adını Sen Koy (Dizi)
10:30Alişan ile Hayata Gülümse
13:15Seksenler (Dizi)
14:35Kasaba Doktoru (Dizi)
17:45Lingo Türkiye
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Ejderhanı Nasıl Eğitirsin | Yabancı Sinema
22:00Kasırga | Yabancı Sinema
00:25Cennetin Çocukları (Dizi)
02:55Kasaba Doktoru (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

SaatProgram
06:00Yeni Gelin (Tekrar)
08:15Bu Sabah (Canlı)
10:00Sandık Kokusu (Tekrar)
12:30Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)
18:45Show Ana Haber (Canlı)
20:00Rüya Gibi (Tekrar)
23:00Veliaht (Tekrar)
02:00Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
04:15Bahar (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

SaatProgram
08:00Kahvaltı Haberleri
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00ATV Gün Ortası
14:00Mutfak Bahane
16:00Esra Erol’da (Canlı)
19:00ATV Ana Haber
20:00Kuruluş Orhan (7. Bölüm)
00:20Gözleri Karadeniz (Tekrar)
03:00Kardeşlerim
05:30Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

SaatProgram
07:00Yabancı Damat
09:00Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
11:00Yaprak Dökümü (Tekrar)
14:00Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45Uzak Şehir (Tekrar)
18:30Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
00:15Arka Sokaklar (Tekrar)
03:00Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)
05:00Üç Kız Kardeş (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

SaatProgram
06:00Tuzak
07:15Ebru ile 8’de Sağlık
08:30Oynat Bakalım
09:00Gel Konuşalım (Canlı)
12:30Zahide Yetiş’le Sence?
16:00Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30Gel Konuşalım

STAR TV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

SaatProgram
07:00Kiralık Aşk (Tekrar)
09:30Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:30Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)
16:15Söz (Tekrar)
19:00Star Haber (Canlı)
20:00Sahipsizler (Yeni Bölüm)
00:15Kral Kaybederse
03:00Yüksek Sosyete (Tekrar)
04:30Hanım Köylü
06:00Söz (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI – 10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

SaatProgram
07:30İlk Bakış (Canlı)
08:00İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12:30Yasak Elma
13:30En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16:30Kıskanmak
19:00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00Sakıncalı (Yeni Bölüm)
23:15Halef: Köklerin Çağrısı
02:00Sahtekarlar
04:15İnadına Aşk
05:00Kefaret
06:00Karagül

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

  • Sahipsizler
  • Söz
  • Kiralık Aşk
  • Kasaba Doktoru
  • Yeni Gelin
  • Kızılcık Şerbeti
  • Bahar
  • Kuruluş Orhan
  • Sakıncalı
  • Veliaht
  • Rüya Gibi
  • Ejderhanı Nasıl Eğitirsin
  • Kasırga
