BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 11 Aralık 2025 TV Yayın Akışı ve Bu Akşamki Diziler

11 Aralık 2025 Perşembe günü televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi programlar yeni bölüm, hangileri tekrar yayınlanacak soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. TRT 1, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, Star TV, TV8 yayın akışında bugün hem gündüz kuşağı programları hem de akşam kuşağında diziler, yarışmalar ve canlı maç yayınları dikkat çekiyor. “Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugünkü diziler ve saatleri” gibi aramalarınızın cevabını, kanal kanal hazırlanan detaylı TV yayın akışı rehberinde bulabilirsiniz.

BU AKŞAMKİ DİZİLER VE PROGRAMLAR (PRİME TİME ÖZETİ)

Saat Kanal Program Not 20:00 TRT 1 Maç Önü UEFA Avrupa Konferans Ligi öncesi özel yayın 20:45 TRT 1 Samsunspor - AEK Athens UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçı – Samsun 19 Mayıs Stadyumu 23:00 TRT 1 Brann - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı – Brann Stadyumu, Bergen 20:00 NOW Halef: Köklerin Çağrısı Yeni bölüm – dizi 20:00 Kanal D Güller ve Günahlar Tekrar – dizi 20:00 ATV Kim Milyoner Olmak İster? 1199. Bölüm – yarışma 20:00 Show TV Veliaht Yeni bölüm – dizi 20:00 Star TV Çok Güzel Hareketler 2 Eğlence – yeni bölüm 20:00 TV8 MasterChef Türkiye Yeni bölüm – yarışma

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Saat Program 05:23 İstiklal Marşı 05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 06:15 Kalk Gidelim (Dizi) 09:15 Adını Sen Koy (Dizi – Canlı izle) 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler (Dizi) 14:20 Kasaba Doktoru (Dizi) 17:45 Lingo Türkiye (Yarışma) 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Maç Önü 20:45 Samsunspor - AEK Athens | UEFA Avrupa Konferans Ligi 23:00 Brann - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi 01:00 Teşkilat (Dizi) 03:40 Seksenler (Tekrar) 04:30 Lingo Türkiye (Tekrar)

NOW YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Saat Program 07:30 İlk Bakış (Canlı) 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı) 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı) 12:30 Yasak Elma (Alt yazılı – dizi) 13:30 En Hamarat Benim (Yeni bölüm) 16:30 Halef: Köklerin Çağrısı (Alt yazılı) 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı) 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni bölüm) 00:00 Kıskanmak 02:45 Ben Leman (Alt yazılı) 05:00 Kefaret (Alt yazılı – dizi) 06:00 Karagül (Dizi)

KANAL D YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Saat Program 07:00 Yabancı Damat (Tekrar – dizi) 09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı) 11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar – dizi) 14:00 Gelinim Mutfakta (Yeni bölüm) 16:45 Uzak Şehir (Tekrar – dizi) 18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 Güller ve Günahlar (Tekrar – dizi) 23:15 Uzak Şehir (Tekrar – dizi) 02:00 Siyah Beyaz Aşk (Tekrar – dizi) 04:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar – dizi)

ATV YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Saat Program 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (1199. Bölüm) 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:20 Kuruluş Orhan (7. Bölüm – dizi) 04:00 Kardeşlerim (Dizi)

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Saat Program 06:00 Yeni Gelin (Tekrar – dizi) 08:15 Bu Sabah (Canlı) 10:00 Sandık Kokusu (Tekrar – dizi) 12:30 Gelin Evi (Yeni bölüm) 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı) 18:45 Show Ana Haber (Canlı) 20:00 Veliaht (Yeni bölüm – dizi) 00:15 Rüya Gibi (Tekrar) 02:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar – alt yazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Saat Program 06:00 Tuzak (Dizi) 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni bölüm – program) 08:30 Oynat Bakalım (Program) 09:00 Gel Konuşalım (Canlı – program) 12:30 Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni bölüm – program) 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni bölüm – yarışma) 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm – yarışma) 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni bölüm – program) 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yarışma – tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Saat Program 07:00 Kiralık Aşk (Yerli dizi – tekrar) 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel – canlı) 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen (Güncel – canlı) 16:15 Söz (Yerli dizi – tekrar) 19:00 Star Haber (Canlı) 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Eğlence – yeni bölüm) 00:15 Yerli dizi tekrar / sinema 03:00 Yüksek Sosyete (Yerli dizi – tekrar) 04:30 Hanım Köylü (Yerli dizi – tekrar) 06:00 Söz (Yerli dizi – tekrar)

HANGİ DİZİLER YENİ BÖLÜM, HANGİLERİ TEKRAR?

Yeni Bölüm Olan Yapımlar

Veliaht – Show TV, 20:00 (Yeni bölüm)

Gelin Evi – Show TV, 12:30 (Yeni bölüm)

Gelinim Mutfakta – Kanal D, 14:00 (Yeni bölüm)

En Hamarat Benim – NOW, 13:30 (Yeni bölüm)

Halef: Köklerin Çağrısı – NOW, 20:00 (Yeni bölüm)

Çok Güzel Hareketler 2 – Star TV, 20:00 (Eğlence – yeni bölüm)

Ebru ile 8'de Sağlık – TV8, 07:15 (Yeni bölüm)

Zahide Yetiş’le Sence? – TV8, 12:30 (Yeni bölüm)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8, 16:00 (Yeni bölüm)

MasterChef Türkiye – TV8, 20:00 (Yeni bölüm)

Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular – TV8, 00:15 (Yeni bölüm)

Tekrar Olarak Yayınlanan Bazı Diziler

Yeni Gelin – Show TV (Tekrar)

Bahar – Show TV (Tekrar – önceki günlerden)

Sandık Kokusu – Show TV (Tekrar)

Kızılcık Şerbeti – Show TV (Tekrar)

Yabancı Damat, Yaprak Dökümü, Uzak Şehir, Siyah Beyaz Aşk, Üç Kız Kardeş – Kanal D (Tekrar diziler)

Kiralık Aşk, Söz, Yüksek Sosyete, Hanım Köylü – Star TV (Tekrar)

Kalk Gidelim, Seksenler, Kasaba Doktoru – TRT 1 (Gündüz ve gece tekrar kuşağı)

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün hangi diziler var? sorusuna kanal kanal yanıt vermek gerekirse:

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşamki diziler Perşembe akşam kuşağında şu şekilde öne çıkıyor:

TRT 1’de futbol ağırlıklı bir akşam var: Maç Önü, Samsunspor - AEK Athens ve Brann - Fenerbahçe karşılaşmaları sonrası gece Teşkilat yayında.

Show TV’de saat 20:00’de Veliaht yeni bölümüyle ekrana geliyor.

yeni bölümüyle ekrana geliyor. Kanal D’de 20:00’de Güller ve Günahlar tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. NOW’da 20:00’de Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle yayınlanıyor.

yeni bölümüyle yayınlanıyor. Star TV’de 20:00’de Çok Güzel Hareketler 2 eğlence dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor.

eğlence dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor. ATV’de 20:00 kuşağında Kim Milyoner Olmak İster? yarışması yer alıyor.

yarışması yer alıyor. TV8’de 20:00’da MasterChef Türkiye yeni bölümüyle prime time kuşağının güçlü yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ – KISA REHBER

Bugünkü diziler ve saatlerini kısaca özetlemek gerekirse:

TRT 1: Gündüz kuşağında Kalk Gidelim, Adını Sen Koy, Seksenler ve Kasaba Doktoru; gece kuşağında Teşkilat ve Seksenler tekrarı.

Show TV: Gündüz Yeni Gelin, Sandık Kokusu, Gelin Evi; akşam Veliaht, gece ise Rüya Gibi ve Kızılcık Şerbeti tekrarları.

Kanal D: Gündüz Yabancı Damat, Yaprak Dökümü, Gelinim Mutfakta; akşam Güller ve Günahlar ve Uzak Şehir tekrarları.

NOW: Gündüz Yasak Elma, En Hamarat Benim; akşam Halef: Köklerin Çağrısı; gece Kıskanmak, Ben Leman, Kefaret ve Karagül.

ATV: Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da, akşam Kim Milyoner Olmak İster?, gece Kuruluş Orhan ve Kardeşlerim.

Star TV: Gün boyu Kiralık Aşk, Söz, Yüksek Sosyete, Hanım Köylü tekrarları; prime time’da Çok Güzel Hareketler 2.

TV8: Tuzak, Ebru ile 8’de Sağlık, Zahide Yetiş’le Sence?, Zuhal Topal’la Yemekteyiz, akşam MasterChef Türkiye ve gece Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular.

SONUÇ

11 Aralık 2025 Perşembe günü için hazırlanan bu rehber, “Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” sorularına ayrıntılı yanıt sunuyor. Dizi, yarışma, eğlence programı ve canlı maç yayınlarıyla her kanalda farklı bir seçenek izleyiciyi bekliyor. Televizyon başına geçmeden önce bu yayın akışı rehberine göz atarak, izlemek istediğiniz dizi veya programı saatine göre kolayca planlayabilirsiniz.