BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 11 Aralık 2025 TV Yayın Akışı ve Bu Akşamki Diziler

Bugün 11 Aralık 2025 Perşembe, TRT 1, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, Star ve TV8’de hangi diziler ve programlar ekrana geliyor? Bu akşam yeni bölümü olan yapımlar hangileri, tekrar yayınlanacak diziler ve yarışmalar saat kaçta başlayacak? Samsunspor–AEK, Brann–Fenerbahçe maçları ve “Veliaht”, “Halef: Köklerin Çağrısı”, “Çok Güzel Hareketler 2”, “MasterChef Türkiye” gibi yapımlar hangi kanalda, hangi saatte izlenebilecek? Tüm yanıtlar haberimizde.

  • 11.12.2025 09:45
  • Giriş: 11.12.2025 09:45
  • Güncelleme: 11.12.2025 09:45
Kaynak: Haber Merkezi
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 11 Aralık 2025 TV Yayın Akışı ve Bu Akşamki Diziler

11 Aralık 2025 Perşembe günü televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi programlar yeni bölüm, hangileri tekrar yayınlanacak soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. TRT 1, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, Star TV, TV8 yayın akışında bugün hem gündüz kuşağı programları hem de akşam kuşağında diziler, yarışmalar ve canlı maç yayınları dikkat çekiyor. “Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşam hangi diziler var?”, “Bugünkü diziler ve saatleri” gibi aramalarınızın cevabını, kanal kanal hazırlanan detaylı TV yayın akışı rehberinde bulabilirsiniz.

BU AKŞAMKİ DİZİLER VE PROGRAMLAR (PRİME TİME ÖZETİ)

SaatKanalProgramNot
20:00TRT 1Maç ÖnüUEFA Avrupa Konferans Ligi öncesi özel yayın
20:45TRT 1Samsunspor - AEK AthensUEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçı – Samsun 19 Mayıs Stadyumu
23:00TRT 1Brann - FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi Grup Maçı – Brann Stadyumu, Bergen
20:00NOWHalef: Köklerin ÇağrısıYeni bölüm – dizi
20:00Kanal DGüller ve GünahlarTekrar – dizi
20:00ATVKim Milyoner Olmak İster?1199. Bölüm – yarışma
20:00Show TVVeliahtYeni bölüm – dizi
20:00Star TVÇok Güzel Hareketler 2Eğlence – yeni bölüm
20:00TV8MasterChef TürkiyeYeni bölüm – yarışma

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

SaatProgram
05:23İstiklal Marşı
05:25Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:15Kalk Gidelim (Dizi)
09:15Adını Sen Koy (Dizi – Canlı izle)
10:30Alişan İle Hayata Gülümse
13:15Seksenler (Dizi)
14:20Kasaba Doktoru (Dizi)
17:45Lingo Türkiye (Yarışma)
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Maç Önü
20:45Samsunspor - AEK Athens | UEFA Avrupa Konferans Ligi
23:00Brann - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi
01:00Teşkilat (Dizi)
03:40Seksenler (Tekrar)
04:30Lingo Türkiye (Tekrar)

NOW YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

SaatProgram
07:30İlk Bakış (Canlı)
08:00İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12:30Yasak Elma (Alt yazılı – dizi)
13:30En Hamarat Benim (Yeni bölüm)
16:30Halef: Köklerin Çağrısı (Alt yazılı)
19:00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni bölüm)
00:00Kıskanmak
02:45Ben Leman (Alt yazılı)
05:00Kefaret (Alt yazılı – dizi)
06:00Karagül (Dizi)

KANAL D YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

SaatProgram
07:00Yabancı Damat (Tekrar – dizi)
09:00Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
11:00Yaprak Dökümü (Tekrar – dizi)
14:00Gelinim Mutfakta (Yeni bölüm)
16:45Uzak Şehir (Tekrar – dizi)
18:30Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00Güller ve Günahlar (Tekrar – dizi)
23:15Uzak Şehir (Tekrar – dizi)
02:00Siyah Beyaz Aşk (Tekrar – dizi)
04:00Üç Kız Kardeş (Tekrar – dizi)

ATV YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

SaatProgram
08:00Kahvaltı Haberleri
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00atv Gün Ortası
14:00Mutfak Bahane
16:00Esra Erol’da
19:00atv Ana Haber
20:00Kim Milyoner Olmak İster? (1199. Bölüm)
00:20Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20Kuruluş Orhan (7. Bölüm – dizi)
04:00Kardeşlerim (Dizi)

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

SaatProgram
06:00Yeni Gelin (Tekrar – dizi)
08:15Bu Sabah (Canlı)
10:00Sandık Kokusu (Tekrar – dizi)
12:30Gelin Evi (Yeni bölüm)
15:00Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)
18:45Show Ana Haber (Canlı)
20:00Veliaht (Yeni bölüm – dizi)
00:15Rüya Gibi (Tekrar)
02:30Kızılcık Şerbeti (Tekrar – alt yazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

SaatProgram
06:00Tuzak (Dizi)
07:15Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni bölüm – program)
08:30Oynat Bakalım (Program)
09:00Gel Konuşalım (Canlı – program)
12:30Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni bölüm – program)
16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni bölüm – yarışma)
20:00MasterChef Türkiye (Yeni bölüm – yarışma)
00:15Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni bölüm – program)
03:30Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yarışma – tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI – 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

SaatProgram
07:00Kiralık Aşk (Yerli dizi – tekrar)
09:30Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel – canlı)
13:30Nur Viral ile Sen İstersen (Güncel – canlı)
16:15Söz (Yerli dizi – tekrar)
19:00Star Haber (Canlı)
20:00Çok Güzel Hareketler 2 (Eğlence – yeni bölüm)
00:15Yerli dizi tekrar / sinema
03:00Yüksek Sosyete (Yerli dizi – tekrar)
04:30Hanım Köylü (Yerli dizi – tekrar)
06:00Söz (Yerli dizi – tekrar)

HANGİ DİZİLER YENİ BÖLÜM, HANGİLERİ TEKRAR?

Yeni Bölüm Olan Yapımlar

  • Veliaht – Show TV, 20:00 (Yeni bölüm)
  • Gelin Evi – Show TV, 12:30 (Yeni bölüm)
  • Gelinim Mutfakta – Kanal D, 14:00 (Yeni bölüm)
  • En Hamarat Benim – NOW, 13:30 (Yeni bölüm)
  • Halef: Köklerin Çağrısı – NOW, 20:00 (Yeni bölüm)
  • Çok Güzel Hareketler 2 – Star TV, 20:00 (Eğlence – yeni bölüm)
  • Ebru ile 8'de Sağlık – TV8, 07:15 (Yeni bölüm)
  • Zahide Yetiş’le Sence? – TV8, 12:30 (Yeni bölüm)
  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8, 16:00 (Yeni bölüm)
  • MasterChef Türkiye – TV8, 20:00 (Yeni bölüm)
  • Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular – TV8, 00:15 (Yeni bölüm)

Tekrar Olarak Yayınlanan Bazı Diziler

  • Yeni Gelin – Show TV (Tekrar)
  • Bahar – Show TV (Tekrar – önceki günlerden)
  • Sandık Kokusu – Show TV (Tekrar)
  • Kızılcık Şerbeti – Show TV (Tekrar)
  • Yabancı Damat, Yaprak Dökümü, Uzak Şehir, Siyah Beyaz Aşk, Üç Kız Kardeş – Kanal D (Tekrar diziler)
  • Kiralık Aşk, Söz, Yüksek Sosyete, Hanım Köylü – Star TV (Tekrar)
  • Kalk Gidelim, Seksenler, Kasaba Doktoru – TRT 1 (Gündüz ve gece tekrar kuşağı)

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün hangi diziler var? sorusuna kanal kanal yanıt vermek gerekirse:

  • TRT 1: Kalk Gidelim, Adını Sen Koy, Seksenler, Kasaba Doktoru, Teşkilat
  • Show TV: Yeni Gelin, Sandık Kokusu, Gelin Evi, Veliaht, Kızılcık Şerbeti, Rüya Gibi
  • Kanal D: Yabancı Damat, Yaprak Dökümü, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Siyah Beyaz Aşk, Üç Kız Kardeş
  • NOW: Yasak Elma, Halef: Köklerin Çağrısı, Kıskanmak, Ben Leman, Kefaret, Karagül
  • ATV: Kuruluş Orhan, Kardeşlerim (gece kuşağı dizileri)
  • Star TV: Kiralık Aşk, Söz, Yüksek Sosyete, Hanım Köylü
  • TV8: Tuzak (dizi) ve MasterChef Türkiye, Zuhal Topal’la Yemekteyiz gibi yarışmalar

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşamki diziler Perşembe akşam kuşağında şu şekilde öne çıkıyor:

  • TRT 1’de futbol ağırlıklı bir akşam var: Maç Önü, Samsunspor - AEK Athens ve Brann - Fenerbahçe karşılaşmaları sonrası gece Teşkilat yayında.
  • Show TV’de saat 20:00’de Veliaht yeni bölümüyle ekrana geliyor.
  • Kanal D’de 20:00’de Güller ve Günahlar tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.
  • NOW’da 20:00’de Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle yayınlanıyor.
  • Star TV’de 20:00’de Çok Güzel Hareketler 2 eğlence dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor.
  • ATV’de 20:00 kuşağında Kim Milyoner Olmak İster? yarışması yer alıyor.
  • TV8’de 20:00’da MasterChef Türkiye yeni bölümüyle prime time kuşağının güçlü yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ – KISA REHBER

Bugünkü diziler ve saatlerini kısaca özetlemek gerekirse:

  • TRT 1: Gündüz kuşağında Kalk Gidelim, Adını Sen Koy, Seksenler ve Kasaba Doktoru; gece kuşağında Teşkilat ve Seksenler tekrarı.
  • Show TV: Gündüz Yeni Gelin, Sandık Kokusu, Gelin Evi; akşam Veliaht, gece ise Rüya Gibi ve Kızılcık Şerbeti tekrarları.
  • Kanal D: Gündüz Yabancı Damat, Yaprak Dökümü, Gelinim Mutfakta; akşam Güller ve Günahlar ve Uzak Şehir tekrarları.
  • NOW: Gündüz Yasak Elma, En Hamarat Benim; akşam Halef: Köklerin Çağrısı; gece Kıskanmak, Ben Leman, Kefaret ve Karagül.
  • ATV: Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da, akşam Kim Milyoner Olmak İster?, gece Kuruluş Orhan ve Kardeşlerim.
  • Star TV: Gün boyu Kiralık Aşk, Söz, Yüksek Sosyete, Hanım Köylü tekrarları; prime time’da Çok Güzel Hareketler 2.
  • TV8: Tuzak, Ebru ile 8’de Sağlık, Zahide Yetiş’le Sence?, Zuhal Topal’la Yemekteyiz, akşam MasterChef Türkiye ve gece Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular.

Bugün hangi diziler var Perşembe?

TRT 1, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, Star TV ve TV8’de gün boyu yerli diziler, tekrar bölümler ve akşam kuşağında yeni bölümler yer almaktadır. Kanal bazlı tam liste yukarıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Bugün hangi diziler var FOX (NOW)?

Eski FOX, yeni adıyla NOW ekranında bugün Yasak Elma, Halef: Köklerin Çağrısı, Ben Leman, Kefaret ve Karagül dizileri yayındadır. 20:00 kuşağında Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle ekrana gelir.

Bugünkü diziler ve saatleri nasıl öğrenilir?

11 Aralık 2025 Perşembe için bugünkü diziler ve saatleri, her kanal için ayrı başlık altında tablo halinde verilmiştir. Sabah, öğle, akşam ve gece kuşakları eksiksiz şekilde listelenmiştir.

Hangi diziler yeni bölüm, hangileri tekrar?

“Yeni Bölüm” ibaresiyle belirtilen yapımlar arasında Veliaht, Gelin Evi, Gelinim Mutfakta, En Hamarat Benim, Halef: Köklerin Çağrısı, Çok Güzel Hareketler 2, Ebru ile 8’de Sağlık, Zahide Yetiş’le Sence?, Zuhal Topal’la Yemekteyiz, MasterChef Türkiye ve Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular öne çıkmaktadır. Diğer dizilerin büyük bölümü tekrar olarak yayınlanmaktadır.

Bu akşamki diziler hangi kanallarda?

Akşam kuşağında Show TV’de Veliaht, NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye ekrana gelirken, TRT 1’de Samsunspor - AEK Athens ve Brann - Fenerbahçe maçlarıyla futbol ön plandadır.

SONUÇ

11 Aralık 2025 Perşembe günü için hazırlanan bu rehber, “Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” sorularına ayrıntılı yanıt sunuyor. Dizi, yarışma, eğlence programı ve canlı maç yayınlarıyla her kanalda farklı bir seçenek izleyiciyi bekliyor. Televizyon başına geçmeden önce bu yayın akışı rehberine göz atarak, izlemek istediğiniz dizi veya programı saatine göre kolayca planlayabilirsiniz.

