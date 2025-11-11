Bugün Hangi Diziler Var? 11 Kasım 2025 TV Yayın Akışı (Güncel)
11 Kasım Salı akşamı televizyon izleyicileri yine ekran başına kilitleniyor. Hangi kanalda hangi yapım var, bu akşam hangi dizi ekrana geliyor, prime time yayın akışında neler öne çıkıyor? Günün en çok merak edilen TV rehberi açıklandı. Tüm detaylar haberimizde.
11 Kasım Salı akşamı televizyonda birbirinden farklı dizi, program ve yarışmalar ekrana geliyor. İzleyiciler özellikle prime time kuşağını merak ediyor. “Bu akşam TV’de ne var?” sorusunun yanıtını, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV ve NOW TV yayın akışlarını derleyerek hazırladık.
STAR TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 Söz
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Kral Kaybederse (Yeni Bölüm)
- 00:15 Çarpıntı
- 03.30 Hanım Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım (Canlı)
- 13:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Gel Konuşalım
ATV YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Gözleri KaraDeniz (Yeni Bölüm)
- 00.20 Kuruluş Orhan
- 03.00 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI
- 07.30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak (Yeni Bölüm)
- 23.30 Ben Onun Annesiyim
- 23.30 Sahtekârlar (Tekrar)
- 02.00 Ben Leman (Tekrar)
- 04.15 İnadına Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI
- 06.00 Yeni Gelin
- 08.15 Bu Sabah
- 10.00 Sandık Kokusu
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Bahar (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI
- 06.20 Kalk Gidelim
- 09.10 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.25 Teşkilat
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)
- 00:15 Taşacak Bu Deniz
KANAL D YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Uzak Şehir
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Güller ve Günahlar (Tekrar)
- 23.15 Arka Sokaklar
- 02:20 Poyraz Karayel
- 03.45 Üç Kız Kardeş
BU AKŞAM EN ÇOK MERAK EDİLEN YAPIMLAR
- Kral Kaybederse – Star TV
- Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1
- Gözleri KaraDeniz – ATV
- Bahar – Show TV
- MasterChef Türkiye – TV8
BUGÜN TV'DE NE VAR?
Bu akşam en çok izlenen dizi hangisi?
Genellikle reytinglerde TRT 1’in Mehmed: Fetihler Sultanı ve Show TV’nin Bahar dizisi öne çıkıyor.
Yayın akışları gün içinde değişebilir mi?
Evet, kanallar özel duyurularla yayın akışında değişiklik yapabilir.
MasterChef bu akşam var mı?
Evet, TV8'de saat 20.00'de yeni bölümü yayınlanıyor.
11 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında birçok seçenek izleyicileri bekliyor. Diziler, yarışmalar, gündüz kuşağı programları ve haberler ile her kanalda farklı bir içerik bulmak mümkün. Hangi yayını izleyeceğinizi yukarıdaki güncel listeyi inceleyerek kolayca seçebilirsiniz.