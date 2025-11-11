Bugün Hangi Diziler Var? 11 Kasım 2025 TV Yayın Akışı (Güncel)

11 Kasım Salı akşamı televizyonda birbirinden farklı dizi, program ve yarışmalar ekrana geliyor. İzleyiciler özellikle prime time kuşağını merak ediyor. “Bu akşam TV’de ne var?” sorusunun yanıtını, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV ve NOW TV yayın akışlarını derleyerek hazırladık.

STAR TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Kral Kaybederse (Yeni Bölüm)

00:15 Çarpıntı

03.30 Hanım Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım (Canlı)

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

ATV YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gözleri KaraDeniz (Yeni Bölüm)

00.20 Kuruluş Orhan

03.00 Kardeşlerim

NOW TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak (Yeni Bölüm)

23.30 Ben Onun Annesiyim

23.30 Sahtekârlar (Tekrar)

02.00 Ben Leman (Tekrar)

04.15 İnadına Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Bahar (Yeni Bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI

06.20 Kalk Gidelim

09.10 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)

00:15 Taşacak Bu Deniz

KANAL D YAYIN AKIŞI 11 KASIM SALI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar (Tekrar)

23.15 Arka Sokaklar

02:20 Poyraz Karayel

03.45 Üç Kız Kardeş

BU AKŞAM EN ÇOK MERAK EDİLEN YAPIMLAR

Kral Kaybederse – Star TV

– Star TV Mehmed: Fetihler Sultanı – TRT 1

– TRT 1 Gözleri KaraDeniz – ATV

– ATV Bahar – Show TV

– Show TV MasterChef Türkiye – TV8

BUGÜN TV'DE NE VAR?

Bu akşam en çok izlenen dizi hangisi?

Genellikle reytinglerde TRT 1’in Mehmed: Fetihler Sultanı ve Show TV’nin Bahar dizisi öne çıkıyor.

Yayın akışları gün içinde değişebilir mi?

Evet, kanallar özel duyurularla yayın akışında değişiklik yapabilir.

MasterChef bu akşam var mı?

Evet, TV8'de saat 20.00'de yeni bölümü yayınlanıyor.

11 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında birçok seçenek izleyicileri bekliyor. Diziler, yarışmalar, gündüz kuşağı programları ve haberler ile her kanalda farklı bir içerik bulmak mümkün. Hangi yayını izleyeceğinizi yukarıdaki güncel listeyi inceleyerek kolayca seçebilirsiniz.