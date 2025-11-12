Bugün Hangi Diziler Var? 12 Kasım 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı
Bugün hangi diziler yeni bölümüyle hangi diziler tekrar bölümleriyle izleyicileriyle buluşacak? TRT 1, Kanal D, NOW, ATV, TV8 ve Star'da hangi diziler ve programlar olacak? Tüm detaylar haberimizde.
Televizyon rehberinizi planlayın: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT 1 ve Star ekranlarında sabah kuşağından prime time’a kadar öne çıkan dizi, film ve programları saat saat derledik. Merak edilen “Bugün TV’de ne var?”, “Hangi dizi hangi kanalda?” sorularının cevabı ve detaylı yayın akışları haberimizde.
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA – GÜNÜN GENEL ÖZETİ
- Prime time (20.00): NOW’da Ben Leman, Kanal D’de Eşref Rüya (Yeni Bölüm), ATV’de Kuruluş Orhan, TV8’de MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm), TRT 1’de Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema), Star’da Sahipsizler (Yeni Bölüm).
- Akşam haberleri: NOW’da Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 19.00, Kanal D’de Kanal D Ana Haber 18.30, Star’da Star Haber 19.00, TRT 1’de Ana Haber 19.00.
- Gündüz kuşağı öne çıkanlar: NOW’da Çalar Saat ve Çağla ile Yeni Bir Gün, Kanal D’de Gelinim Mutfakta, ATV’de Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da, TV8’de Zuhal Topal’la Yemekteyiz, TRT 1’de Alişan ile Hayata Gülümse, Star’da Songül ve Uğur ile Sana Değer.
KANALLARA GÖRE 12 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI
NOW Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|07.30
|İlk Bakış
|Canlı
|08.00
|Çalar Saat
|Canlı
|10.45
|Çağla ile Yeni Bir Gün
|Canlı
|12.30
|Yasak Elma
|Alt yazılı
|13.30
|En Hamarat Benim
|Yeni Bölüm
|16.30
|Sahtekarlar
|19.00
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
|Canlı
|20.00
|Ben Leman
|22.30
|Halef: Köklerin Çağrısı
|Alt yazılı
|01.15
|Ben Onun Annesiyim
|Alt yazılı
|03.45
|İnadına Aşk
|05.00
|Kefaret
|Alt yazılı
|06.00
|Karagül
Kanal D Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|07:00
|Öyle Bir Geçer Zaman Ki
|09:00
|Neler Oluyor Hayatta?
|Yayında / Canlı
|11:00
|Yaprak Dökümü
|Tekrar
|14:00
|Gelinim Mutfakta
|Yeni Bölüm
|16:45
|Uzak Şehir
|Tekrar
|18:30
|Kanal D Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Eşref Rüya
|Yeni Bölüm
|00:15
|Uzak Şehir
|Tekrar
|03:00
|Poyraz Karayel
|Tekrar
|05:00
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
ATV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|—
|Kahvaltı Haberleri
|10:00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|Canlı
|13:00
|atv Gün Ortası
|14:00
|Mutfak Bahane
|16:00
|Esra Erol’da
|19:00
|atv Ana Haber
|20:00
|Kuruluş Orhan
|3. Bölüm
|23:20
|Kuruluş Orhan
|3. Bölüm
|02:00
|Kuruluş Orhan
|3. Bölüm
|04:30
|Kardeşlerim
TV8 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Tür/Not
|06:00
|Tuzak
|Dizi
|07:15
|Ebru ile 8'de Sağlık
|Program • Yeni Bölüm
|08:30
|Oynat Bakalım
|Program
|09:00
|Gel Konuşalım
|Program • Canlı
|13:15
|MasterChef Türkiye
|Yarışma
|16:00
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma • Yeni Bölüm
|20:00
|MasterChef Türkiye
|Yarışma • Yeni Bölüm
|00:15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma
|03:30
|Gel Konuşalım
|Yarışma
TRT 1 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|05:48
|İstiklal Marşı
|05:50
|Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
|Gezi & Kültür
|06:40
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|Subtitle
|09:25
|Adını Sen Koy
|Canlı İzle
|10:30
|Alişan İle Hayata Gülümse
|İşaret Dili
|13:15
|Kod Adı Kırlangıç
|Subtitle
|14:30
|Taşacak Bu Deniz
|Subtitle
|17:45
|Lingo Türkiye
|Yarışma
|19:00
|Ana Haber
|19:55
|İddiaların Aksine
|20:00
|Vahşetin Çağrısı
|Yabancı Sinema • Subtitle
|22:00
|Akıl Oyunları
|Yabancı Sinema • Subtitle
|00:45
|Vahşetin Çağrısı
|Tekrar • Subtitle
|02:30
|Cennetin Çocukları
|Tekrar • Subtitle
|04:40
|Lingo Türkiye
|Tekrar
Star TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|07:00
|İstanbullu Gelin
|Yerli Dizi – Tekrar
|09:30
|Songül ve Uğur ile Sana Değer
|Güncel – Canlı
|13:30
|Nur Viral ile Sen İstersen
|Güncel – Canlı
|16:15
|Söz
|Yerli Dizi – Tekrar
|19:00
|Star Haber
|Canlı
|20:00
|Sahipsizler
|Yerli Dizi – Yeni Bölüm
|00:30
|Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
|03:00
|Yüksek Sosyete
|Yerli Dizi – Tekrar
|04:30
|Hanım Köylü
|Yerli Dizi – Tekrar
|06:00
|Söz
|Yerli Dizi – Tekrar
Not: Yukarıdaki yayın akışı bilgileri 12 Kasım 2025 Çarşamba günü için sağlanan içerik listesinden derlenmiştir.
Bugün TV’de hangi diziler var?
Prime time’da NOW’da Ben Leman, Kanal D’de Eşref Rüya (Yeni Bölüm), ATV’de Kuruluş Orhan, TV8’de MasterChef Türkiye (yeni bölüm olmakla birlikte bir yarışma formatıdır), TRT 1’de yabancı sinema kuşağı Vahşetin Çağrısı ve Star’da Sahipsizler (Yeni Bölüm) ekranda.
12 Kasım 2025 Çarşamba TV yayın akışı kaçta başlıyor?
Kanallara göre değişmekle birlikte sabah erken saatlerde kuşak programlarıyla yayın akışları başlıyor; örneğin NOW’da 07.30’da İlk Bakış, Kanal D’de 07:00’da Öyle Bir Geçer Zaman Ki.
Akşam haber bültenleri saat kaçta?
NOW 19.00, Kanal D 18.30, Star 19.00, TRT 1 19.00, ATV 19.00 bültenleriyle ekrana geliyor.
Hangi kanalda yeni bölüm var?
Kanal D’de Eşref Rüya, Star’da Sahipsizler, TV8’de Zuhal Topal’la Yemekteyiz ve MasterChef Türkiye yeni bölüm ibaresiyle listelenmiştir.
12 Kasım 2025 Çarşamba günü için TV yayın akışı hem eğlence hem de gündemi takip etmek isteyen izleyiciler için zengin seçenekler sunuyor. Prime time’da öne çıkan diziler ve yarışmaların yanında, gün boyu canlı yayınlar ve tekrar kuşaklarıyla farklı ilgi alanlarına hitap eden çok sayıda içerik mevcut. Günün akışını planlamak için bu rehberi kullanabilir, favori programlarınızı kaçırmadan keyifli bir televizyon akşamı yaşayabilirsiniz.