Bugün Hangi Diziler Var? 12 Kasım 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı

Televizyon rehberinizi planlayın: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT 1 ve Star ekranlarında sabah kuşağından prime time’a kadar öne çıkan dizi, film ve programları saat saat derledik. Merak edilen “Bugün TV’de ne var?”, “Hangi dizi hangi kanalda?” sorularının cevabı ve detaylı yayın akışları haberimizde.

12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA – GÜNÜN GENEL ÖZETİ

Prime time (20.00): NOW’da Ben Leman, Kanal D’de Eşref Rüya (Yeni Bölüm), ATV’de Kuruluş Orhan, TV8’de MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm), TRT 1’de Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema), Star’da Sahipsizler (Yeni Bölüm).

Akşam haberleri: NOW'da Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 19.00, Kanal D'de Kanal D Ana Haber 18.30, Star'da Star Haber 19.00, TRT 1'de Ana Haber 19.00.

NOW’da Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 19.00, Kanal D’de Kanal D Ana Haber 18.30, Star’da Star Haber 19.00, TRT 1’de Ana Haber 19.00. Gündüz kuşağı öne çıkanlar: NOW’da Çalar Saat ve Çağla ile Yeni Bir Gün, Kanal D’de Gelinim Mutfakta, ATV’de Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da, TV8’de Zuhal Topal’la Yemekteyiz, TRT 1’de Alişan ile Hayata Gülümse, Star’da Songül ve Uğur ile Sana Değer.

KANALLARA GÖRE 12 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI

NOW Yayın Akışı

Saat Program Not 07.30 İlk Bakış Canlı 08.00 Çalar Saat Canlı 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün Canlı 12.30 Yasak Elma Alt yazılı 13.30 En Hamarat Benim Yeni Bölüm 16.30 Sahtekarlar 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Canlı 20.00 Ben Leman 22.30 Halef: Köklerin Çağrısı Alt yazılı 01.15 Ben Onun Annesiyim Alt yazılı 03.45 İnadına Aşk 05.00 Kefaret Alt yazılı 06.00 Karagül

Kanal D Yayın Akışı

Saat Program Not 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta? Yayında / Canlı 11:00 Yaprak Dökümü Tekrar 14:00 Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm 16:45 Uzak Şehir Tekrar 18:30 Kanal D Ana Haber Canlı 20:00 Eşref Rüya Yeni Bölüm 00:15 Uzak Şehir Tekrar 03:00 Poyraz Karayel Tekrar 05:00 Üç Kız Kardeş Tekrar

ATV Yayın Akışı

Saat Program Not — Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Canlı 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Kuruluş Orhan 3. Bölüm 23:20 Kuruluş Orhan 3. Bölüm 02:00 Kuruluş Orhan 3. Bölüm 04:30 Kardeşlerim

TV8 Yayın Akışı

Saat Program Tür/Not 06:00 Tuzak Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Program • Yeni Bölüm 08:30 Oynat Bakalım Program 09:00 Gel Konuşalım Program • Canlı 13:15 MasterChef Türkiye Yarışma 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma • Yeni Bölüm 20:00 MasterChef Türkiye Yarışma • Yeni Bölüm 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 03:30 Gel Konuşalım Yarışma

TRT 1 Yayın Akışı

Saat Program Not 05:48 İstiklal Marşı 05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye Gezi & Kültür 06:40 Mehmed: Fetihler Sultanı Subtitle 09:25 Adını Sen Koy Canlı İzle 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse İşaret Dili 13:15 Kod Adı Kırlangıç Subtitle 14:30 Taşacak Bu Deniz Subtitle 17:45 Lingo Türkiye Yarışma 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Vahşetin Çağrısı Yabancı Sinema • Subtitle 22:00 Akıl Oyunları Yabancı Sinema • Subtitle 00:45 Vahşetin Çağrısı Tekrar • Subtitle 02:30 Cennetin Çocukları Tekrar • Subtitle 04:40 Lingo Türkiye Tekrar

Star TV Yayın Akışı

Saat Program Not 07:00 İstanbullu Gelin Yerli Dizi – Tekrar 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Güncel – Canlı 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Güncel – Canlı 16:15 Söz Yerli Dizi – Tekrar 19:00 Star Haber Canlı 20:00 Sahipsizler Yerli Dizi – Yeni Bölüm 00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 03:00 Yüksek Sosyete Yerli Dizi – Tekrar 04:30 Hanım Köylü Yerli Dizi – Tekrar 06:00 Söz Yerli Dizi – Tekrar

Not: Yukarıdaki yayın akışı bilgileri 12 Kasım 2025 Çarşamba günü için sağlanan içerik listesinden derlenmiştir.

Bugün TV’de hangi diziler var?

Prime time’da NOW’da Ben Leman, Kanal D’de Eşref Rüya (Yeni Bölüm), ATV’de Kuruluş Orhan, TV8’de MasterChef Türkiye (yeni bölüm olmakla birlikte bir yarışma formatıdır), TRT 1’de yabancı sinema kuşağı Vahşetin Çağrısı ve Star’da Sahipsizler (Yeni Bölüm) ekranda.

12 Kasım 2025 Çarşamba TV yayın akışı kaçta başlıyor?

Kanallara göre değişmekle birlikte sabah erken saatlerde kuşak programlarıyla yayın akışları başlıyor; örneğin NOW’da 07.30’da İlk Bakış, Kanal D’de 07:00’da Öyle Bir Geçer Zaman Ki.

Akşam haber bültenleri saat kaçta?

NOW 19.00, Kanal D 18.30, Star 19.00, TRT 1 19.00, ATV 19.00 bültenleriyle ekrana geliyor.

Hangi kanalda yeni bölüm var?

Kanal D’de Eşref Rüya, Star’da Sahipsizler, TV8’de Zuhal Topal’la Yemekteyiz ve MasterChef Türkiye yeni bölüm ibaresiyle listelenmiştir.

12 Kasım 2025 Çarşamba günü için TV yayın akışı hem eğlence hem de gündemi takip etmek isteyen izleyiciler için zengin seçenekler sunuyor. Prime time’da öne çıkan diziler ve yarışmaların yanında, gün boyu canlı yayınlar ve tekrar kuşaklarıyla farklı ilgi alanlarına hitap eden çok sayıda içerik mevcut. Günün akışını planlamak için bu rehberi kullanabilir, favori programlarınızı kaçırmadan keyifli bir televizyon akşamı yaşayabilirsiniz.