Bugün hangi diziler yeni bölümüyle hangi diziler tekrar bölümleriyle izleyicileriyle buluşacak? TRT 1, Kanal D, NOW, ATV, TV8 ve Star'da hangi diziler ve programlar olacak? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 12.11.2025 10:31
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün Hangi Diziler Var? 12 Kasım 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı

Televizyon rehberinizi planlayın: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT 1 ve Star ekranlarında sabah kuşağından prime time’a kadar öne çıkan dizi, film ve programları saat saat derledik. Merak edilen “Bugün TV’de ne var?”, “Hangi dizi hangi kanalda?” sorularının cevabı ve detaylı yayın akışları haberimizde.

12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA – GÜNÜN GENEL ÖZETİ

  • Prime time (20.00): NOW’da Ben Leman, Kanal D’de Eşref Rüya (Yeni Bölüm), ATV’de Kuruluş Orhan, TV8’de MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm), TRT 1’de Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema), Star’da Sahipsizler (Yeni Bölüm).
  • Akşam haberleri: NOW’da Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 19.00, Kanal D’de Kanal D Ana Haber 18.30, Star’da Star Haber 19.00, TRT 1’de Ana Haber 19.00.
  • Gündüz kuşağı öne çıkanlar: NOW’da Çalar Saat ve Çağla ile Yeni Bir Gün, Kanal D’de Gelinim Mutfakta, ATV’de Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da, TV8’de Zuhal Topal’la Yemekteyiz, TRT 1’de Alişan ile Hayata Gülümse, Star’da Songül ve Uğur ile Sana Değer.

KANALLARA GÖRE 12 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI

NOW Yayın Akışı

SaatProgramNot
07.30İlk BakışCanlı
08.00Çalar SaatCanlı
10.45Çağla ile Yeni Bir GünCanlı
12.30Yasak ElmaAlt yazılı
13.30En Hamarat BenimYeni Bölüm
16.30Sahtekarlar
19.00Selçuk Tepeli ile NOW Ana HaberCanlı
20.00Ben Leman
22.30Halef: Köklerin ÇağrısıAlt yazılı
01.15Ben Onun AnnesiyimAlt yazılı
03.45İnadına Aşk
05.00KefaretAlt yazılı
06.00Karagül

Kanal D Yayın Akışı

SaatProgramNot
07:00Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00Neler Oluyor Hayatta?Yayında / Canlı
11:00Yaprak DökümüTekrar
14:00Gelinim MutfaktaYeni Bölüm
16:45Uzak ŞehirTekrar
18:30Kanal D Ana HaberCanlı
20:00Eşref RüyaYeni Bölüm
00:15Uzak ŞehirTekrar
03:00Poyraz KarayelTekrar
05:00Üç Kız KardeşTekrar

ATV Yayın Akışı

SaatProgramNot
Kahvaltı Haberleri
10:00Müge Anlı ile Tatlı SertCanlı
13:00atv Gün Ortası
14:00Mutfak Bahane
16:00Esra Erol’da
19:00atv Ana Haber
20:00Kuruluş Orhan3. Bölüm
23:20Kuruluş Orhan3. Bölüm
02:00Kuruluş Orhan3. Bölüm
04:30Kardeşlerim

TV8 Yayın Akışı

SaatProgramTür/Not
06:00TuzakDizi
07:15Ebru ile 8'de SağlıkProgram • Yeni Bölüm
08:30Oynat BakalımProgram
09:00Gel KonuşalımProgram • Canlı
13:15MasterChef TürkiyeYarışma
16:00Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma • Yeni Bölüm
20:00MasterChef TürkiyeYarışma • Yeni Bölüm
00:15Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03:30Gel KonuşalımYarışma

TRT 1 Yayın Akışı

SaatProgramNot
05:48İstiklal Marşı
05:50Turgay Başyayla İle Lezzetli TavsiyeGezi & Kültür
06:40Mehmed: Fetihler SultanıSubtitle
09:25Adını Sen KoyCanlı İzle
10:30Alişan İle Hayata Gülümseİşaret Dili
13:15Kod Adı KırlangıçSubtitle
14:30Taşacak Bu DenizSubtitle
17:45Lingo TürkiyeYarışma
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Vahşetin ÇağrısıYabancı Sinema • Subtitle
22:00Akıl OyunlarıYabancı Sinema • Subtitle
00:45Vahşetin ÇağrısıTekrar • Subtitle
02:30Cennetin ÇocuklarıTekrar • Subtitle
04:40Lingo TürkiyeTekrar

Star TV Yayın Akışı

SaatProgramNot
07:00İstanbullu GelinYerli Dizi – Tekrar
09:30Songül ve Uğur ile Sana DeğerGüncel – Canlı
13:30Nur Viral ile Sen İstersenGüncel – Canlı
16:15SözYerli Dizi – Tekrar
19:00Star HaberCanlı
20:00SahipsizlerYerli Dizi – Yeni Bölüm
00:30Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00Yüksek SosyeteYerli Dizi – Tekrar
04:30Hanım KöylüYerli Dizi – Tekrar
06:00SözYerli Dizi – Tekrar

Not: Yukarıdaki yayın akışı bilgileri 12 Kasım 2025 Çarşamba günü için sağlanan içerik listesinden derlenmiştir.

Bugün TV’de hangi diziler var?

Prime time’da NOW’da Ben Leman, Kanal D’de Eşref Rüya (Yeni Bölüm), ATV’de Kuruluş Orhan, TV8’de MasterChef Türkiye (yeni bölüm olmakla birlikte bir yarışma formatıdır), TRT 1’de yabancı sinema kuşağı Vahşetin Çağrısı ve Star’da Sahipsizler (Yeni Bölüm) ekranda.

12 Kasım 2025 Çarşamba TV yayın akışı kaçta başlıyor?

Kanallara göre değişmekle birlikte sabah erken saatlerde kuşak programlarıyla yayın akışları başlıyor; örneğin NOW’da 07.30’da İlk Bakış, Kanal D’de 07:00’da Öyle Bir Geçer Zaman Ki.

Akşam haber bültenleri saat kaçta?

NOW 19.00, Kanal D 18.30, Star 19.00, TRT 1 19.00, ATV 19.00 bültenleriyle ekrana geliyor.

Hangi kanalda yeni bölüm var?

Kanal D’de Eşref Rüya, Star’da Sahipsizler, TV8’de Zuhal Topal’la Yemekteyiz ve MasterChef Türkiye yeni bölüm ibaresiyle listelenmiştir.

12 Kasım 2025 Çarşamba günü için TV yayın akışı hem eğlence hem de gündemi takip etmek isteyen izleyiciler için zengin seçenekler sunuyor. Prime time’da öne çıkan diziler ve yarışmaların yanında, gün boyu canlı yayınlar ve tekrar kuşaklarıyla farklı ilgi alanlarına hitap eden çok sayıda içerik mevcut. Günün akışını planlamak için bu rehberi kullanabilir, favori programlarınızı kaçırmadan keyifli bir televizyon akşamı yaşayabilirsiniz.

