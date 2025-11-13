Giriş / Abone Ol
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 13 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

Bugün Perşembe günü hangi diziler ve programlar ekrana geliyor? Halef: Köklerin Çağrısı, Çarpıntı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve diğer yapımlar hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Bu akşamki diziler ve tüm TV yayın akışı detayları haberimizde…

  13.11.2025 11:42
13 Kasım 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. “Bugün hangi diziler var Perşembe?”, “Bu akşamki diziler Perşembe hangileri?”, “Hangi kanalda hangi dizi var?” ve “Bugün diziler var mı?” soruları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. NOW, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV ve TV8’in yayın akışları netleşti. İşte Perşembe günü kanallardaki tüm dizi ve programların detaylı listesi...

NOW TV 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

NOW ekranlarında bugün en dikkat çekici yapım Halef: Köklerin Çağrısı dizisi oluyor. Hem 16.30’da alt yazılı tekrar bölümü hem de 20.00’de yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.

SaatProgram
07.30İlk Bakış (Canlı)
08.00Çalar Saat (Canlı)
10.45Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12.30Ben Leman
13.30En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16.30Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)
19.00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20.00Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
00.00Ben Leman (Alt Yazılı)
05.00Kefaret (Alt Yazılı)
06.00Karagül

Bu akşamki diziler Perşembe – NOW

Halef: Köklerin Çağrısı – Yeni bölüm

STAR TV 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Star TV’de Perşembe akşamı Çarpıntı dizisi tekrar bölümüyle ekrana geliyor. Günün büyük kısmında ise yerli dizi tekrarları ve canlı yayın programları bulunuyor.

SaatProgram
07.00İstanbullu Gelin (Tekrar)
09.30Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13.30Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)
16.15En Güzel Bölüm
16.30Söz (Tekrar)
19.00Star Haber (Canlı)
20.00Çarpıntı (Tekrar)
22.30Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00.30Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03.00Yüksek Sosyete (Tekrar)
04.30Hanım Köylü (Tekrar)
06.00Söz (Tekrar)

Bu akşamki diziler Perşembe – Star TV

Çarpıntı – Tekrar bölüm

KANAL D 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Kanal D’de akşam kuşağında Gurbetçi Şaban filmi art arda iki kez yayınlanıyor. Arka Sokaklar ve Poyraz Karayel tekrarları ise gece saatlerinde ekranlarda.

SaatProgram
07.00Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
11.00Yaprak Dökümü
14.00Gelinim Mutfakta (Yeni)
16.45Uzak Şehir (Tekrar)
18.30Kanal D Ana Haber (Canlı)
20.00Gurbetçi Şaban (Tekrar)
22.00Gurbetçi Şaban (Tekrar)
23.45Arka Sokaklar
02.45Poyraz Karayel
05.00Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Bu akşam Kanal D'de hangi dizi var?

Bugün Kanal D’de dizi yerine Gurbetçi Şaban filmi yayınlanıyor.

TRT 1 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

TRT 1’de akşam saatlerinde iki yabancı sinema yer alıyor: Öldürme Arzusu ve Karanlık Zihinler. Dizi izlemek isteyenler için gece tekrarları mevcut.

SaatProgram
05.58İstiklal Marşı
06.00Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3
07.25Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
09.20Adını Sen Koy
10.30Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13.15Kod Adı Kırlangıç
15.35Mehmed: Fetihler Sultanı
18.00Yurda Dönüş
19.00Ana Haber
19.55İddiaların Aksine
20.00Öldürme Arzusu
22.05Karanlık Zihinler
00.10Öldürme Arzusu (Tekrar)
02.15Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
04.40Yurda Dönüş

Bugün TRT 1’de hangi dizi var?

Mehmed: Fetihler Sultanı – Tekrar yayını

ATV 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

ATV’nin Perşembe akşamındaki güçlü programı Kim Milyoner Olmak İster? saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

SaatProgram
08.00Kahvaltı Haberleri
10.00Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
13.00ATV Gün Ortası
14.00Mutfak Bahane
16.00Esra Erol’da
19.00ATV Ana Haber
20.00Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm)
00.20Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.20Gözleri Karadeniz
04.00Kardeşlerim

Bu akşam ATV’de hangi dizi var?

Bu akşam ATV’de dizi yok, Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü var.

TV8 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında Perşembe akşamını yine MasterChef Türkiye domine ediyor.

SaatProgram
06.00Tuzak
07.15Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08.30Oynat Bakalım
09.00Gel Konuşalım (Canlı)
13.15MasterChef Türkiye
16.00Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20.00MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm)
03.30Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Bu akşam TV8’de hangi dizi var?

TV8’de Perşembe akşamı dizi yayını bulunmuyor. MasterChef Türkiye yeni bölümü ile ekranlarda.

Bugün Perşembe hangi diziler var?

NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı (yeni bölüm), TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı (tekrar), Star TV’de Çarpıntı (tekrar) yer alıyor.

Bu akşamki diziler Perşembe hangileri?

Halef: Köklerin Çağrısı – Yeni bölüm (NOW)

Bugün hangi kanalda hangi dizi var?

NOW: Halef, Star TV: Çarpıntı (tekrar), TRT1: Mehmed (tekrar)

Bugün diziler var mı?

Evet, bazı kanallarda yeni ve tekrar dizi yayınları mevcut.

Bu akşam hangi programlar öne çıkıyor?

MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster Perşembe akşamının öne çıkan yapımlarıdır.

13 Kasım 2025 Perşembe TV yayın akışı, hem dizilerin hem yarışma ve haber programlarının yoğun olduğu bir gün olarak dikkat çekiyor. Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle NOW’da ekranlara gelirken, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster akşam kuşağının en güçlü yapımları arasında yer alıyor. “Bugün hangi diziler var Perşembe?” sorusunun yanıtı netleşti: izleyiciyi hem yeni bölümler hem de popüler tekrarlar bekliyor.

