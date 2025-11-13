BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 13 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı
Bugün Perşembe günü hangi diziler ve programlar ekrana geliyor? Halef: Köklerin Çağrısı, Çarpıntı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve diğer yapımlar hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Bu akşamki diziler ve tüm TV yayın akışı detayları haberimizde…
13 Kasım 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. “Bugün hangi diziler var Perşembe?”, “Bu akşamki diziler Perşembe hangileri?”, “Hangi kanalda hangi dizi var?” ve “Bugün diziler var mı?” soruları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. NOW, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV ve TV8’in yayın akışları netleşti. İşte Perşembe günü kanallardaki tüm dizi ve programların detaylı listesi...
NOW TV 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
NOW ekranlarında bugün en dikkat çekici yapım Halef: Köklerin Çağrısı dizisi oluyor. Hem 16.30’da alt yazılı tekrar bölümü hem de 20.00’de yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.
|Saat
|Program
|07.30
|İlk Bakış (Canlı)
|08.00
|Çalar Saat (Canlı)
|10.45
|Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
|12.30
|Ben Leman
|13.30
|En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
|16.30
|Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)
|19.00
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
|20.00
|Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
|00.00
|Ben Leman (Alt Yazılı)
|05.00
|Kefaret (Alt Yazılı)
|06.00
|Karagül
Bu akşamki diziler Perşembe – NOW
Halef: Köklerin Çağrısı – Yeni bölüm
STAR TV 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Star TV’de Perşembe akşamı Çarpıntı dizisi tekrar bölümüyle ekrana geliyor. Günün büyük kısmında ise yerli dizi tekrarları ve canlı yayın programları bulunuyor.
|Saat
|Program
|07.00
|İstanbullu Gelin (Tekrar)
|09.30
|Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
|13.30
|Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)
|16.15
|En Güzel Bölüm
|16.30
|Söz (Tekrar)
|19.00
|Star Haber (Canlı)
|20.00
|Çarpıntı (Tekrar)
|22.30
|Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
|00.30
|Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
|03.00
|Yüksek Sosyete (Tekrar)
|04.30
|Hanım Köylü (Tekrar)
|06.00
|Söz (Tekrar)
Bu akşamki diziler Perşembe – Star TV
Çarpıntı – Tekrar bölüm
KANAL D 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Kanal D’de akşam kuşağında Gurbetçi Şaban filmi art arda iki kez yayınlanıyor. Arka Sokaklar ve Poyraz Karayel tekrarları ise gece saatlerinde ekranlarda.
|Saat
|Program
|07.00
|Öyle Bir Geçer Zaman Ki
|09.00
|Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
|11.00
|Yaprak Dökümü
|14.00
|Gelinim Mutfakta (Yeni)
|16.45
|Uzak Şehir (Tekrar)
|18.30
|Kanal D Ana Haber (Canlı)
|20.00
|Gurbetçi Şaban (Tekrar)
|22.00
|Gurbetçi Şaban (Tekrar)
|23.45
|Arka Sokaklar
|02.45
|Poyraz Karayel
|05.00
|Üç Kız Kardeş (Tekrar)
Bu akşam Kanal D'de hangi dizi var?
Bugün Kanal D’de dizi yerine Gurbetçi Şaban filmi yayınlanıyor.
TRT 1 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
TRT 1’de akşam saatlerinde iki yabancı sinema yer alıyor: Öldürme Arzusu ve Karanlık Zihinler. Dizi izlemek isteyenler için gece tekrarları mevcut.
|Saat
|Program
|05.58
|İstiklal Marşı
|06.00
|Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3
|07.25
|Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
|09.20
|Adını Sen Koy
|10.30
|Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
|13.15
|Kod Adı Kırlangıç
|15.35
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|18.00
|Yurda Dönüş
|19.00
|Ana Haber
|19.55
|İddiaların Aksine
|20.00
|Öldürme Arzusu
|22.05
|Karanlık Zihinler
|00.10
|Öldürme Arzusu (Tekrar)
|02.15
|Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
|04.40
|Yurda Dönüş
Bugün TRT 1’de hangi dizi var?
Mehmed: Fetihler Sultanı – Tekrar yayını
ATV 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
ATV’nin Perşembe akşamındaki güçlü programı Kim Milyoner Olmak İster? saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
|Saat
|Program
|08.00
|Kahvaltı Haberleri
|10.00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
|13.00
|ATV Gün Ortası
|14.00
|Mutfak Bahane
|16.00
|Esra Erol’da
|19.00
|ATV Ana Haber
|20.00
|Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm)
|00.20
|Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
|01.20
|Gözleri Karadeniz
|04.00
|Kardeşlerim
Bu akşam ATV’de hangi dizi var?
Bu akşam ATV’de dizi yok, Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü var.
TV8 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
TV8 ekranlarında Perşembe akşamını yine MasterChef Türkiye domine ediyor.
|Saat
|Program
|06.00
|Tuzak
|07.15
|Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
|08.30
|Oynat Bakalım
|09.00
|Gel Konuşalım (Canlı)
|13.15
|MasterChef Türkiye
|16.00
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
|20.00
|MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
|00.15
|Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm)
|03.30
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Bu akşam TV8’de hangi dizi var?
TV8’de Perşembe akşamı dizi yayını bulunmuyor. MasterChef Türkiye yeni bölümü ile ekranlarda.
Bugün Perşembe hangi diziler var?
NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı (yeni bölüm), TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı (tekrar), Star TV’de Çarpıntı (tekrar) yer alıyor.
Bu akşamki diziler Perşembe hangileri?
Halef: Köklerin Çağrısı – Yeni bölüm (NOW)
Bugün hangi kanalda hangi dizi var?
NOW: Halef, Star TV: Çarpıntı (tekrar), TRT1: Mehmed (tekrar)
Bugün diziler var mı?
Evet, bazı kanallarda yeni ve tekrar dizi yayınları mevcut.
Bu akşam hangi programlar öne çıkıyor?
MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster Perşembe akşamının öne çıkan yapımlarıdır.
13 Kasım 2025 Perşembe TV yayın akışı, hem dizilerin hem yarışma ve haber programlarının yoğun olduğu bir gün olarak dikkat çekiyor. Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle NOW’da ekranlara gelirken, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster akşam kuşağının en güçlü yapımları arasında yer alıyor. “Bugün hangi diziler var Perşembe?” sorusunun yanıtı netleşti: izleyiciyi hem yeni bölümler hem de popüler tekrarlar bekliyor.