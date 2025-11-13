BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 13 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

13 Kasım 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. “Bugün hangi diziler var Perşembe?”, “Bu akşamki diziler Perşembe hangileri?”, “Hangi kanalda hangi dizi var?” ve “Bugün diziler var mı?” soruları günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. NOW, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV ve TV8’in yayın akışları netleşti. İşte Perşembe günü kanallardaki tüm dizi ve programların detaylı listesi...

NOW TV 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

NOW ekranlarında bugün en dikkat çekici yapım Halef: Köklerin Çağrısı dizisi oluyor. Hem 16.30’da alt yazılı tekrar bölümü hem de 20.00’de yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.

Saat Program 07.30 İlk Bakış (Canlı) 08.00 Çalar Saat (Canlı) 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı) 12.30 Ben Leman 13.30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm) 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı) 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı) 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm) 00.00 Ben Leman (Alt Yazılı) 05.00 Kefaret (Alt Yazılı) 06.00 Karagül

Bu akşamki diziler Perşembe – NOW

Halef: Köklerin Çağrısı – Yeni bölüm

STAR TV 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Star TV’de Perşembe akşamı Çarpıntı dizisi tekrar bölümüyle ekrana geliyor. Günün büyük kısmında ise yerli dizi tekrarları ve canlı yayın programları bulunuyor.

Saat Program 07.00 İstanbullu Gelin (Tekrar) 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı) 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı) 16.15 En Güzel Bölüm 16.30 Söz (Tekrar) 19.00 Star Haber (Canlı) 20.00 Çarpıntı (Tekrar) 22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 03.00 Yüksek Sosyete (Tekrar) 04.30 Hanım Köylü (Tekrar) 06.00 Söz (Tekrar)

Bu akşamki diziler Perşembe – Star TV

Çarpıntı – Tekrar bölüm

KANAL D 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Kanal D’de akşam kuşağında Gurbetçi Şaban filmi art arda iki kez yayınlanıyor. Arka Sokaklar ve Poyraz Karayel tekrarları ise gece saatlerinde ekranlarda.

Saat Program 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09.00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı) 11.00 Yaprak Dökümü 14.00 Gelinim Mutfakta (Yeni) 16.45 Uzak Şehir (Tekrar) 18.30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20.00 Gurbetçi Şaban (Tekrar) 22.00 Gurbetçi Şaban (Tekrar) 23.45 Arka Sokaklar 02.45 Poyraz Karayel 05.00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Bu akşam Kanal D'de hangi dizi var?

Bugün Kanal D’de dizi yerine Gurbetçi Şaban filmi yayınlanıyor.

TRT 1 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

TRT 1’de akşam saatlerinde iki yabancı sinema yer alıyor: Öldürme Arzusu ve Karanlık Zihinler. Dizi izlemek isteyenler için gece tekrarları mevcut.

Saat Program 05.58 İstiklal Marşı 06.00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3 07.25 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey 09.20 Adını Sen Koy 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı) 13.15 Kod Adı Kırlangıç 15.35 Mehmed: Fetihler Sultanı 18.00 Yurda Dönüş 19.00 Ana Haber 19.55 İddiaların Aksine 20.00 Öldürme Arzusu 22.05 Karanlık Zihinler 00.10 Öldürme Arzusu (Tekrar) 02.15 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar) 04.40 Yurda Dönüş

Bugün TRT 1’de hangi dizi var?

Mehmed: Fetihler Sultanı – Tekrar yayını

ATV 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

ATV’nin Perşembe akşamındaki güçlü programı Kim Milyoner Olmak İster? saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Saat Program 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı) 13.00 ATV Gün Ortası 14.00 Mutfak Bahane 16.00 Esra Erol’da 19.00 ATV Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm) 00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01.20 Gözleri Karadeniz 04.00 Kardeşlerim

Bu akşam ATV’de hangi dizi var?

Bu akşam ATV’de dizi yok, Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü var.

TV8 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında Perşembe akşamını yine MasterChef Türkiye domine ediyor.

Saat Program 06.00 Tuzak 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm) 08.30 Oynat Bakalım 09.00 Gel Konuşalım (Canlı) 13.15 MasterChef Türkiye 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm) 20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00.15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm) 03.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Bu akşam TV8’de hangi dizi var?

TV8’de Perşembe akşamı dizi yayını bulunmuyor. MasterChef Türkiye yeni bölümü ile ekranlarda.

13 Kasım 2025 Perşembe TV yayın akışı, hem dizilerin hem yarışma ve haber programlarının yoğun olduğu bir gün olarak dikkat çekiyor. Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle NOW’da ekranlara gelirken, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster akşam kuşağının en güçlü yapımları arasında yer alıyor. “Bugün hangi diziler var Perşembe?” sorusunun yanıtı netleşti: izleyiciyi hem yeni bölümler hem de popüler tekrarlar bekliyor.