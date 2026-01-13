Bugün Hangi Diziler Var? 13 Ocak 2025 TV Yayın Akışı
Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar ekrana geliyor? 13 Ocak 2025 Salı günü hangi kanalda hangi yapımlar izleyiciyle buluşacak? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 13 Ocak 2026 Salı TV yayın Akışı haberimizde.
Televizyon ekranlarında yeni bölüm heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 13 Ocak 2025 Salı akşamı dizilerden yarışmalara, filmlerden canlı spor karşılaşmalarına kadar birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşuyor. “Bugün hangi diziler var?” ve “Bu akşam TV’de ne var?” sorusunun yanıtı, kanal kanal detaylı yayın akışıyla netleşiyor.
ATV YAYIN AKIŞI (13 OCAK 2025)
ATV ekranlarında bu akşam yeni başlayan dizi ABİ dikkat çekiyor. Gece saatlerinde ise sevilen dizilerin tekrar bölümleri izleyiciyle buluşuyor.
ATV Bu Akşam
- 20:00 – ABİ (1. Bölüm)
- 22:50 – ABİ (1. Bölüm – Tekrar)
- 02:30 – Bir Gece Masalı
- 04:30 – Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
NOW TV’de akşam kuşağında Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ekranlara geliyor. Gece saatlerinde ise Halef: Köklerin Çağrısı ve nostaljik diziler yer alıyor.
NOW Bu Akşam
- 20:00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)
- 00:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)
- 03:00 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
- 05:00 – Ruhun Duymaz (Alt Yazılı)
- 06:00 – Son Yaz (Alt Yazılı)
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D, sinema ve dizi izleyicilerini ekran başına toplamaya hazırlanıyor. TV’de ilk kez yayınlanan Doğulu filmi akşam kuşağında öne çıkıyor.
Kanal D Bu Akşam
- 20:00 – Doğulu (TV’de İlk)
- 22:15 – Doğulu
- 00:30 – Çiçero
- 02:30 – Poyraz Karayel
- 04:30 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşuyor. Gece kuşağında ise Veliaht ve Kızılcık Şerbeti tekrar bölümleri yer alıyor.
Show TV Bu Akşam
- 20:00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Veliaht (Tekrar)
- 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Alt Yazılı)
- 05:00 – Rüya Gibi (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de Yeşilçam klasiği ve yabancı film kuşağı öne çıkıyor. Şekerpare ve Ölümcül Sır, sinema severler için ekranlara geliyor.
Star TV Bu Akşam
- 20:00 – Şekerpare (Yerli Film)
- 22:00 – Ölümcül Sır (Yabancı Film)
- 00:00 – Ölümcül Sır
- 01:45 – Aramızda Kalsın (Tekrar)
- 03:30 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)
- 05:00 – Erkenci Kuş (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de tarihi yapımların ağırlıkta olduğu bir akşam yaşanıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı ve Vefa Sultan izleyicilerle buluşuyor.
TRT 1 Bu Akşam
- 20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00:15 – Vefa Sultan
- 02:15 – Lingo Türkiye (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
TV8 ekranlarında yarışma heyecanı hız kesmiyor. Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
TV8 Bu Akşam
- 20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)
- 01:30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:30 – Zahide Yetiş’le Sence?
A SPOR YAYIN AKIŞI
Sporseverler için akşam saatlerinde futbol heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.
A Spor Bu Akşam
- 20:30 – Fethiyespor – Galatasaray (Canlı)
- 22:30 – Türkiye’nin Kupası (Canlı)
Bugün hangi diziler var?
13 Ocak 2025 Salı günü Rüya Gibi, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı ve ABİ dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.
Bu akşam Survivor var mı?
Evet, Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle TV8’de saat 20:00’de yayınlanacak.
Bu akşam maç var mı?
A Spor’da saat 20:30’da Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması canlı olarak ekrana gelecek.
13 Ocak 2025 TV yayın akışı, dizi, film, yarışma ve spor içerikleriyle oldukça zengin bir akşam sunuyor. Yeni bölümleri kaçırmak istemeyen izleyiciler için prime time saatleri öne çıkarken, gece kuşağında da tekrar ve film seçenekleri dikkat çekiyor. Televizyon keyfini planlamak isteyenler için bu yayın akışı rehber niteliği taşıyor.