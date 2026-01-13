Bugün Hangi Diziler Var? 13 Ocak 2025 TV Yayın Akışı

Televizyon ekranlarında yeni bölüm heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 13 Ocak 2025 Salı akşamı dizilerden yarışmalara, filmlerden canlı spor karşılaşmalarına kadar birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşuyor. “Bugün hangi diziler var?” ve “Bu akşam TV’de ne var?” sorusunun yanıtı, kanal kanal detaylı yayın akışıyla netleşiyor.

ATV YAYIN AKIŞI (13 OCAK 2025)

ATV ekranlarında bu akşam yeni başlayan dizi ABİ dikkat çekiyor. Gece saatlerinde ise sevilen dizilerin tekrar bölümleri izleyiciyle buluşuyor.

ATV Bu Akşam

20:00 – ABİ (1. Bölüm)

22:50 – ABİ (1. Bölüm – Tekrar)

02:30 – Bir Gece Masalı

04:30 – Kardeşlerim

NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV’de akşam kuşağında Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ekranlara geliyor. Gece saatlerinde ise Halef: Köklerin Çağrısı ve nostaljik diziler yer alıyor.

NOW Bu Akşam

20:00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

00:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)

03:00 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

05:00 – Ruhun Duymaz (Alt Yazılı)

06:00 – Son Yaz (Alt Yazılı)

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D, sinema ve dizi izleyicilerini ekran başına toplamaya hazırlanıyor. TV’de ilk kez yayınlanan Doğulu filmi akşam kuşağında öne çıkıyor.

Kanal D Bu Akşam

20:00 – Doğulu (TV’de İlk)

22:15 – Doğulu

00:30 – Çiçero

02:30 – Poyraz Karayel

04:30 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşuyor. Gece kuşağında ise Veliaht ve Kızılcık Şerbeti tekrar bölümleri yer alıyor.

Show TV Bu Akşam

20:00 – Rüya Gibi (Yeni Bölüm)

00:15 – Veliaht (Tekrar)

02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Alt Yazılı)

05:00 – Rüya Gibi (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de Yeşilçam klasiği ve yabancı film kuşağı öne çıkıyor. Şekerpare ve Ölümcül Sır, sinema severler için ekranlara geliyor.

Star TV Bu Akşam

20:00 – Şekerpare (Yerli Film)

22:00 – Ölümcül Sır (Yabancı Film)

00:00 – Ölümcül Sır

01:45 – Aramızda Kalsın (Tekrar)

03:30 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

05:00 – Erkenci Kuş (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de tarihi yapımların ağırlıkta olduğu bir akşam yaşanıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı ve Vefa Sultan izleyicilerle buluşuyor.

TRT 1 Bu Akşam

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 – Vefa Sultan

02:15 – Lingo Türkiye (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında yarışma heyecanı hız kesmiyor. Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV8 Bu Akşam

20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 – Zahide Yetiş’le Sence?

A SPOR YAYIN AKIŞI

Sporseverler için akşam saatlerinde futbol heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.

A Spor Bu Akşam

20:30 – Fethiyespor – Galatasaray (Canlı)

22:30 – Türkiye’nin Kupası (Canlı)

Bugün hangi diziler var?

13 Ocak 2025 Salı günü Rüya Gibi, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı ve ABİ dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Bu akşam Survivor var mı?

Evet, Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle TV8’de saat 20:00’de yayınlanacak.

Bu akşam maç var mı?

A Spor’da saat 20:30’da Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması canlı olarak ekrana gelecek.

13 Ocak 2025 TV yayın akışı, dizi, film, yarışma ve spor içerikleriyle oldukça zengin bir akşam sunuyor. Yeni bölümleri kaçırmak istemeyen izleyiciler için prime time saatleri öne çıkarken, gece kuşağında da tekrar ve film seçenekleri dikkat çekiyor. Televizyon keyfini planlamak isteyenler için bu yayın akışı rehber niteliği taşıyor.