BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 14 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı

14 Kasım 2025 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Bugün hangi diziler var Cuma?”, “Bu akşamki diziler Cuma hangileri?”, “Hangi kanalda hangi dizi var?” ve “Bugün diziler var mı?” soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. Cuma günü NOW, Show TV, TRT 1, Kanal D, ATV ve TV8 yayın akışları netleşti. İşte tüm kanalların saat saat program listesi…

NOW TV 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

NOW ekranlarında Cuma gününün en dikkat çeken yapımı Ben Onun Annesiyim dizisinin final bölümü oluyor. Bunun yanında Yasak Elma, Sahtekarlar ve Ben Leman tekrar bölümleri de gün içinde yer alıyor.

Saat Program 07.30 İlk Bakış (Canlı) 08.00 Çalar Saat (Canlı) 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı) 12.30 Yasak Elma (Alt Yazılı) 13.30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm) 16.30 Sahtekarlar (Alt Yazılı) 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı) 20.00 Ben Onun Annesiyim (Final Bölüm) 23.45 Ben Leman (Alt Yazılı) 02.30 Sahtekarlar (Alt Yazılı) 04.45 Kefaret (Alt Yazılı) 06.00 Karagül

Bu akşamki diziler Cuma – NOW

Ben Onun Annesiyim – Final Bölümü

SHOW TV 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

Show TV’nin Cuma akşamında ana programı, yeni bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti oluyor. Gün içinde Yeni Gelin, Sandık Kokusu ve Gelin Evi tekrarları yer alıyor.

Saat Program 06.00 Yeni Gelin (Tekrar) 08.15 Bu Sabah (Canlı) 10.00 Sandık Kokusu (Tekrar) 12.30 Gelin Evi (Yeni Bölüm) 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı) 18.45 Show Ana Haber (Canlı) 20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm) 00.15 Veliaht (Tekrar) 02.45 Bereketli Topraklar (Alt Yazılı)

Bu akşamki diziler Cuma – Show TV

Kızılcık Şerbeti – Yeni Bölüm

TRT 1 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

TRT 1 bu akşam Taşacak Bu Deniz dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Gün içinde aile filmleri, eğlence programları ve Mehmed: Fetihler Sultanı tekrarları yayınlanıyor.

Saat Program 05.33 İstiklal Marşı 05.35 Hayallerinin Peşinde 06.25 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4 07.40 Aslan Hürkuş 3 09.25 Adını Sen Koy 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse (Canlı) 13.15 Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema) 15.15 Mehmed: Fetihler Sultanı 18.00 Yurda Dönüş 19.00 Ana Haber 19.55 İddiaların Aksine 20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) 00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar) 02.50 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

Bu akşam TRT1’de hangi dizi var?

Taşacak Bu Deniz – Yeni Bölüm

KANAL D 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

Kanal D’de bugün akşam kuşağının ana yapımı yeni bölümüyle Arka Sokaklar oluyor.

Saat Program 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09.00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı) 11.00 Yaprak Dökümü 14.00 Gelinim Mutfakta (Yeni) 16.45 Uzak Şehir (Tekrar) 18.30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20.00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) 00.15 Eşref Rüya (Tekrar) 02.30 Poyraz Karayel (Tekrar) 04.30 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Bu akşamki diziler – Kanal D

Arka Sokaklar – Yeni Bölüm

ATV 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

ATV’de Cuma akşamının iddialı yapımları arasında Paranormal Cuma TV’de ilk gösterimi ile öne çıkıyor. Sonrasında Kuruluş Orhan yeni bölümü yayınlanıyor.

Saat Program 07.00 Kahvaltı Haberleri 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00 ATV Gün Ortası 14.00 Mutfak Bahane 16.00 Esra Erol’da 19.00 ATV Ana Haber 20.00 Paranormal Cuma (TV'de İlk) 22.00 Kuruluş Orhan (3. Bölüm) 01.00 Gözleri Karadeniz 03.40 Kardeşlerim 05.40 Aldatmak

Bu akşam ATV’de hangi dizi var?

Kuruluş Orhan – Yeni Bölüm

TV8 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında Cuma gününün en güçlü yapımı yine MasterChef Türkiye yeni bölümü oluyor.

Saat Program 06.00 Tuzak 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm) 08.30 Oynat Bakalım 09.00 Gel Konuşalım (Canlı) 13.15 MasterChef Türkiye 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm) 20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 03.30 Gel Konuşalım

Bu akşam TV8’de hangi dizi var?

TV8'de dizi yok; MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanıyor.

Bugün Cuma hangi diziler var?

Ben Onun Annesiyim (NOW – Final), Kızılcık Şerbeti (Show), Taşacak Bu Deniz (TRT1), Arka Sokaklar (Kanal D), Kuruluş Orhan (ATV).

Bu akşamki diziler Cuma hangileri?

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Kuruluş Orhan.

Bugün hangi kanalda hangi dizi var?

NOW: Ben Onun Annesiyim (Final) Show TV: Kızılcık Şerbeti TRT1: Taşacak Bu Deniz Kanal D: Arka Sokaklar ATV: Kuruluş Orhan

Bugün diziler var mı?

Evet, büyük kanalların hepsinde yeni bölüm diziler bulunuyor.

14 Kasım 2025 Cuma TV yayın akışı, izleyicilere yoğun bir dizi ve program çeşitliliği sunuyor. Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Kuruluş Orhan ekranlarda yeni bölümleriyle yer alıyor. “Bugün hangi diziler var Cuma?” sorusunun yanıtı net: Cuma akşamı hem duygusal hem aksiyon dolu yapımlar izleyiciyi bekliyor.