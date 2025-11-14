BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 14 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı
14 Kasım 2025 Cuma günü televizyonda hangi diziler yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Kuruluş Orhan bu akşam hangi kanalda, saat kaçta ekrana geliyor? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı? Cuma gününün en merak edilen TV yayın akışı ve tüm detaylar haberimizde…
14 Kasım 2025 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Bugün hangi diziler var Cuma?”, “Bu akşamki diziler Cuma hangileri?”, “Hangi kanalda hangi dizi var?” ve “Bugün diziler var mı?” soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. Cuma günü NOW, Show TV, TRT 1, Kanal D, ATV ve TV8 yayın akışları netleşti. İşte tüm kanalların saat saat program listesi…
NOW TV 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI
NOW ekranlarında Cuma gününün en dikkat çeken yapımı Ben Onun Annesiyim dizisinin final bölümü oluyor. Bunun yanında Yasak Elma, Sahtekarlar ve Ben Leman tekrar bölümleri de gün içinde yer alıyor.
|Saat
|Program
|07.30
|İlk Bakış (Canlı)
|08.00
|Çalar Saat (Canlı)
|10.45
|Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
|12.30
|Yasak Elma (Alt Yazılı)
|13.30
|En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
|16.30
|Sahtekarlar (Alt Yazılı)
|19.00
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
|20.00
|Ben Onun Annesiyim (Final Bölüm)
|23.45
|Ben Leman (Alt Yazılı)
|02.30
|Sahtekarlar (Alt Yazılı)
|04.45
|Kefaret (Alt Yazılı)
|06.00
|Karagül
Bu akşamki diziler Cuma – NOW
Ben Onun Annesiyim – Final Bölümü
SHOW TV 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI
Show TV’nin Cuma akşamında ana programı, yeni bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti oluyor. Gün içinde Yeni Gelin, Sandık Kokusu ve Gelin Evi tekrarları yer alıyor.
|Saat
|Program
|06.00
|Yeni Gelin (Tekrar)
|08.15
|Bu Sabah (Canlı)
|10.00
|Sandık Kokusu (Tekrar)
|12.30
|Gelin Evi (Yeni Bölüm)
|15.00
|Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
|18.45
|Show Ana Haber (Canlı)
|20.00
|Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
|00.15
|Veliaht (Tekrar)
|02.45
|Bereketli Topraklar (Alt Yazılı)
Bu akşamki diziler Cuma – Show TV
Kızılcık Şerbeti – Yeni Bölüm
TRT 1 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI
TRT 1 bu akşam Taşacak Bu Deniz dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Gün içinde aile filmleri, eğlence programları ve Mehmed: Fetihler Sultanı tekrarları yayınlanıyor.
|Saat
|Program
|05.33
|İstiklal Marşı
|05.35
|Hayallerinin Peşinde
|06.25
|Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4
|07.40
|Aslan Hürkuş 3
|09.25
|Adını Sen Koy
|10.30
|Alişan ile Hayata Gülümse (Canlı)
|13.15
|Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)
|15.15
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|18.00
|Yurda Dönüş
|19.00
|Ana Haber
|19.55
|İddiaların Aksine
|20.00
|Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
|00.15
|Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
|02.50
|Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
Bu akşam TRT1’de hangi dizi var?
Taşacak Bu Deniz – Yeni Bölüm
KANAL D 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI
Kanal D’de bugün akşam kuşağının ana yapımı yeni bölümüyle Arka Sokaklar oluyor.
|Saat
|Program
|07.00
|Öyle Bir Geçer Zaman Ki
|09.00
|Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
|11.00
|Yaprak Dökümü
|14.00
|Gelinim Mutfakta (Yeni)
|16.45
|Uzak Şehir (Tekrar)
|18.30
|Kanal D Ana Haber (Canlı)
|20.00
|Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
|00.15
|Eşref Rüya (Tekrar)
|02.30
|Poyraz Karayel (Tekrar)
|04.30
|Üç Kız Kardeş (Tekrar)
Bu akşamki diziler – Kanal D
Arka Sokaklar – Yeni Bölüm
ATV 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI
ATV’de Cuma akşamının iddialı yapımları arasında Paranormal Cuma TV’de ilk gösterimi ile öne çıkıyor. Sonrasında Kuruluş Orhan yeni bölümü yayınlanıyor.
|Saat
|Program
|07.00
|Kahvaltı Haberleri
|08.30
|Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
|10.00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|13.00
|ATV Gün Ortası
|14.00
|Mutfak Bahane
|16.00
|Esra Erol’da
|19.00
|ATV Ana Haber
|20.00
|Paranormal Cuma (TV'de İlk)
|22.00
|Kuruluş Orhan (3. Bölüm)
|01.00
|Gözleri Karadeniz
|03.40
|Kardeşlerim
|05.40
|Aldatmak
Bu akşam ATV’de hangi dizi var?
Kuruluş Orhan – Yeni Bölüm
TV8 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI
TV8 ekranlarında Cuma gününün en güçlü yapımı yine MasterChef Türkiye yeni bölümü oluyor.
|Saat
|Program
|06.00
|Tuzak
|07.15
|Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
|08.30
|Oynat Bakalım
|09.00
|Gel Konuşalım (Canlı)
|13.15
|MasterChef Türkiye
|16.00
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
|20.00
|MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
|00.15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|03.30
|Gel Konuşalım
Bu akşam TV8’de hangi dizi var?
TV8'de dizi yok; MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanıyor.
Bugün Cuma hangi diziler var?
Ben Onun Annesiyim (NOW – Final), Kızılcık Şerbeti (Show), Taşacak Bu Deniz (TRT1), Arka Sokaklar (Kanal D), Kuruluş Orhan (ATV).
Bu akşamki diziler Cuma hangileri?
Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Kuruluş Orhan.
Bugün hangi kanalda hangi dizi var?
NOW: Ben Onun Annesiyim (Final) Show TV: Kızılcık Şerbeti TRT1: Taşacak Bu Deniz Kanal D: Arka Sokaklar ATV: Kuruluş Orhan
Bugün diziler var mı?
Evet, büyük kanalların hepsinde yeni bölüm diziler bulunuyor.
14 Kasım 2025 Cuma TV yayın akışı, izleyicilere yoğun bir dizi ve program çeşitliliği sunuyor. Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Kuruluş Orhan ekranlarda yeni bölümleriyle yer alıyor. “Bugün hangi diziler var Cuma?” sorusunun yanıtı net: Cuma akşamı hem duygusal hem aksiyon dolu yapımlar izleyiciyi bekliyor.