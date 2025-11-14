Giriş / Abone Ol
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 14 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı

14 Kasım 2025 Cuma günü televizyonda hangi diziler yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Kuruluş Orhan bu akşam hangi kanalda, saat kaçta ekrana geliyor? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı? Cuma gününün en merak edilen TV yayın akışı ve tüm detaylar haberimizde…

14 Kasım 2025 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Bugün hangi diziler var Cuma?”, “Bu akşamki diziler Cuma hangileri?”, “Hangi kanalda hangi dizi var?” ve “Bugün diziler var mı?” soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. Cuma günü NOW, Show TV, TRT 1, Kanal D, ATV ve TV8 yayın akışları netleşti. İşte tüm kanalların saat saat program listesi…

NOW TV 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

NOW ekranlarında Cuma gününün en dikkat çeken yapımı Ben Onun Annesiyim dizisinin final bölümü oluyor. Bunun yanında Yasak Elma, Sahtekarlar ve Ben Leman tekrar bölümleri de gün içinde yer alıyor.

SaatProgram
07.30İlk Bakış (Canlı)
08.00Çalar Saat (Canlı)
10.45Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12.30Yasak Elma (Alt Yazılı)
13.30En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16.30Sahtekarlar (Alt Yazılı)
19.00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20.00Ben Onun Annesiyim (Final Bölüm)
23.45Ben Leman (Alt Yazılı)
02.30Sahtekarlar (Alt Yazılı)
04.45Kefaret (Alt Yazılı)
06.00Karagül

Bu akşamki diziler Cuma – NOW

Ben Onun Annesiyim – Final Bölümü

SHOW TV 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

Show TV’nin Cuma akşamında ana programı, yeni bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti oluyor. Gün içinde Yeni Gelin, Sandık Kokusu ve Gelin Evi tekrarları yer alıyor.

SaatProgram
06.00Yeni Gelin (Tekrar)
08.15Bu Sabah (Canlı)
10.00Sandık Kokusu (Tekrar)
12.30Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15.00Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18.45Show Ana Haber (Canlı)
20.00Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00.15Veliaht (Tekrar)
02.45Bereketli Topraklar (Alt Yazılı)

Bu akşamki diziler Cuma – Show TV

Kızılcık Şerbeti – Yeni Bölüm

TRT 1 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

TRT 1 bu akşam Taşacak Bu Deniz dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Gün içinde aile filmleri, eğlence programları ve Mehmed: Fetihler Sultanı tekrarları yayınlanıyor.

SaatProgram
05.33İstiklal Marşı
05.35Hayallerinin Peşinde
06.25Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4
07.40Aslan Hürkuş 3
09.25Adını Sen Koy
10.30Alişan ile Hayata Gülümse (Canlı)
13.15Kanatlarını Aç (Yabancı Sinema)
15.15Mehmed: Fetihler Sultanı
18.00Yurda Dönüş
19.00Ana Haber
19.55İddiaların Aksine
20.00Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00.15Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
02.50Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

Bu akşam TRT1’de hangi dizi var?

Taşacak Bu Deniz – Yeni Bölüm

KANAL D 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

Kanal D’de bugün akşam kuşağının ana yapımı yeni bölümüyle Arka Sokaklar oluyor.

SaatProgram
07.00Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
11.00Yaprak Dökümü
14.00Gelinim Mutfakta (Yeni)
16.45Uzak Şehir (Tekrar)
18.30Kanal D Ana Haber (Canlı)
20.00Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00.15Eşref Rüya (Tekrar)
02.30Poyraz Karayel (Tekrar)
04.30Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Bu akşamki diziler – Kanal D

Arka Sokaklar – Yeni Bölüm

ATV 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

ATV’de Cuma akşamının iddialı yapımları arasında Paranormal Cuma TV’de ilk gösterimi ile öne çıkıyor. Sonrasında Kuruluş Orhan yeni bölümü yayınlanıyor.

SaatProgram
07.00Kahvaltı Haberleri
08.30Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00ATV Gün Ortası
14.00Mutfak Bahane
16.00Esra Erol’da
19.00ATV Ana Haber
20.00Paranormal Cuma (TV'de İlk)
22.00Kuruluş Orhan (3. Bölüm)
01.00Gözleri Karadeniz
03.40Kardeşlerim
05.40Aldatmak

Bu akşam ATV’de hangi dizi var?

Kuruluş Orhan – Yeni Bölüm

TV8 14 KASIM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında Cuma gününün en güçlü yapımı yine MasterChef Türkiye yeni bölümü oluyor.

SaatProgram
06.00Tuzak
07.15Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08.30Oynat Bakalım
09.00Gel Konuşalım (Canlı)
13.15MasterChef Türkiye
16.00Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20.00MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30Gel Konuşalım

Bu akşam TV8’de hangi dizi var?

TV8'de dizi yok; MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanıyor.

Bugün Cuma hangi diziler var?

Ben Onun Annesiyim (NOW – Final), Kızılcık Şerbeti (Show), Taşacak Bu Deniz (TRT1), Arka Sokaklar (Kanal D), Kuruluş Orhan (ATV).

Bu akşamki diziler Cuma hangileri?

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Kuruluş Orhan.

Bugün hangi kanalda hangi dizi var?

NOW: Ben Onun Annesiyim (Final) Show TV: Kızılcık Şerbeti TRT1: Taşacak Bu Deniz Kanal D: Arka Sokaklar ATV: Kuruluş Orhan

Bugün diziler var mı?

Evet, büyük kanalların hepsinde yeni bölüm diziler bulunuyor.

14 Kasım 2025 Cuma TV yayın akışı, izleyicilere yoğun bir dizi ve program çeşitliliği sunuyor. Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz ve Kuruluş Orhan ekranlarda yeni bölümleriyle yer alıyor. “Bugün hangi diziler var Cuma?” sorusunun yanıtı net: Cuma akşamı hem duygusal hem aksiyon dolu yapımlar izleyiciyi bekliyor.

