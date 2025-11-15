BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 15 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

“Bugün hangi diziler var?” ve “15 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı nasıl?” sorularının yanıtını arayan izleyiciler için detaylı bir tv rehberi hazırladık. Kanal D, ATV, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8’in bugünkü yayın akışını saat saat listeledik. Akşam kuşağında yeni bölüm diziler, yerli filmler ve futbol karşılaşmalarıyla oldukça hareketli bir ekran akşamı izleyiciyi bekliyor.

Özellikle Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de Aynadaki Yabancı, TRT 1’de Gönül Dağı ve Star TV’de Kocan Kadar Konuş dikkat çekiyor. Spor severler için ise TV8 ekranlarında Türkiye – Bulgaristan milli maçı günün en çok merak edilen yayını olarak öne çıkıyor. İşte 15 Kasım 2025 Cumartesi tv yayın akışı ve bugünün tüm programları…

15 KASIM 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 07:00 Yabancı Damat Tekrar 08:30 Konuştukça Yeni Bölüm 09:45 Magazin D Cumartesi Yeni Bölüm 13:00 Arda'nın Mutfağı Yeni 14:00 Güller ve Günahlar Tekrar 16:15 Arka Sokaklar Tekrar 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu Canlı 20:00 Güller ve Günahlar Yeni Bölüm 00:15 Arka Sokaklar Tekrar 02:45 Poyraz Karayel Tekrar 04:15 Müzik Arası - 05:15 Üç Kız Kardeş Tekrar

Kanal D yayın akışında özellikle akşam kuşağında Güller ve Günahlar yeni bölümü ilk sırada öne çıkıyor. Gündüz kuşağında ise magazin ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor.

15 KASIM 2025 ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 06:00 Aldatmak - 07:30 atv’de Hafta Sonu - 10:00 Aynadaki Yabancı (6. Bölüm) Canlı İzle 13:00 Ölümcül Çarpışma / Yabancı Sinema Film 15:20 Gözleri Karadeniz (11. Bölüm) - 19:00 atv Ana Haber - 20:00 Aynadaki Yabancı (7. Bölüm) - 00:20 Kuruluş Orhan (3. Bölüm) - 03:00 Kardeşlerim -

ATV yayın akışında Aynadaki Yabancı 7. bölüm prime time’ın ana dizisi olurken, gece kuşağında Kuruluş Orhan ve Kardeşlerim tekrarları ekranı devralıyor.

15 KASIM 2025 NOW YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri Yeni Bölüm 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu Canlı 11:15 Memet Özer ile Mutfakta Yeni Bölüm 12:00 Kamera Arkası Yeni Bölüm 12:45 Ben Leman Alt Yazılı 16:00 Halef: Köklerin Çağrısı - 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu Canlı 20:00 Ben Leman Yeni Bölüm 00:00 Sahtekarlar Alt Yazılı 02:45 İnadına Aşk - 04:45 Kefaret Alt Yazılı 06:00 Karagül -

NOW yayın akışı, sabah kuşağında sohbet ve haber programları, gün içinde eğlence ve mutfak programları, akşam kuşağında ise Ben Leman yeni bölüm ile izleyicilere zengin bir içerik sunuyor. “Bugün tv’de ne var?” ve “NOW yayın akışı” gibi aramalar yapan izleyiciler için gün boyu farklı türde içerikler ekranda.

15 KASIM 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 07:00 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Tekrar 09:00 Hayat Bazen Tatlıdır Yerli Dizi - Tekrar 11:00 Kral Kaybederse Yerli Dizi - Tekrar 14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa Yaşam 15:30 Çarpıntı Yerli Dizi - Tekrar 19:00 Star Haber Haber - Canlı 20:00 Kocan Kadar Konuş Yerli Film 22:00 Kocan Kadar Konuş Yerli Film 00:30 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı Yabancı Film 03:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı Yabancı Film 05:30 Hanım Köylü Yerli Dizi - Tekrar

Star TV yayın akışında akşam saatlerinde Kocan Kadar Konuş art arda iki kez ekrana geliyor. Gece kuşağında ise Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı ile film maratonu devam ediyor.

15 KASIM 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 05:03 İstiklal Marşı - 05:05 Yedi Numara - 05:50 Benim Güzel Ailem Subtitle 08:30 Kod Adı Kırlangıç Subtitle 10:00 Hayallerinin Peşinde Canlı İzle 11:40 Cennetin Çocukları Subtitle 14:50 Mehmed: Fetihler Sultanı Subtitle 17:50 Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS - 19:00 Ana Haber - 20:00 Gönül Dağı Subtitle 23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi - 01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı - 01:30 Taşacak Bu Deniz Tekrar - Subtitle 04:15 Hayallerinin Peşinde Tekrar 05:00 Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS Tekrar

TRT 1 yayın akışında akşam kuşağının ana dizisi Gönül Dağı. Gündüz kuşağında ise yerli yapımlar, belgeseller ve dramatik diziler izleyiciyle buluşuyor.

15 KASIM 2025 TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 06:00 Tuzak Program 08:00 Oynat Bakalım Program 08:45 Gençlik Rüzgarı Program - Yeni Bölüm 10:00 Gazete Magazin Program - Yeni Bölüm 17:30 MasterChef Türkiye Yarışma 18:45 Maç Önü / Türkiye - Bulgaristan Program 20:00 Türkiye - Bulgaristan Canlı - Spor 22:15 MasterChef Türkiye Yarışma - Yeni Bölüm 00:15 İtiraf Et Program 02:30 Gazete Magazin Program 05:15 Gençlik Rüzgarı Program

TV8 yayın akışında akşamın yıldızı Türkiye – Bulgaristan maçı. Futbolseverler için saat 18.45’te başlayacak maç önü programı ile heyecan yükselirken, saat 20.00’de karşılaşma canlı olarak ekrana geliyor. Gece kuşağında ise MasterChef Türkiye yeni bölüm ve eğlence programları yer alıyor.

AKŞAM KUŞAĞINDA NELER VAR? (PRİME TİME ÖZETİ)

15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı, tv’de bugün ne var diyenler için prime time oldukça dolu:

Kanal D: Güller ve Günahlar – Yeni Bölüm (20:00)

Güller ve Günahlar – Yeni Bölüm (20:00) ATV: Aynadaki Yabancı – 7. Bölüm (20:00)

Aynadaki Yabancı – 7. Bölüm (20:00) NOW: Ben Leman – Yeni Bölüm (20:00)

Ben Leman – Yeni Bölüm (20:00) Star TV: Kocan Kadar Konuş – Yerli Film (20:00)

Kocan Kadar Konuş – Yerli Film (20:00) TRT 1: Gönül Dağı (20:00)

Gönül Dağı (20:00) TV8: Türkiye – Bulgaristan – Canlı Maç (20:00)

Böylece hem dizi tutkunları hem de futbolseverler için zengin bir seçenek yelpazesi oluşuyor. TV yayın akışını takip ederek, ilgi alanınıza göre akşamınızı planlayabilirsiniz.

Bugün hangi diziler var?

15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı ekranda öne çıkan diziler arasında Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de Aynadaki Yabancı, TRT 1’de Gönül Dağı ve NOW’da Ben Leman yer alıyor. Gün boyunca pek çok kanal yerli dizi tekrarları da yayınlıyor.

Bugün tv’de ne var sorusunun cevabını nereden görebilirim?

Kanal D yayın akışı, ATV yayın akışı, NOW yayın akışı, Star TV yayın akışı, TRT 1 yayın akışı ve TV8 yayın akışını yukarıdaki tablolar üzerinden saat saat görebilirsiniz. Bu çizelge bir tv rehberi gibi çalışarak günün programlarını tek sayfada takip etmenizi sağlar.

Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda?

Türkiye – Bulgaristan maçı TV8’de canlı yayınlanacak. Saat 18.45’te “Maç Önü / Türkiye - Bulgaristan” programı başlayacak, karşılaşma ise saat 20.00’de TV8 ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bu akşam en çok merak edilen dizi hangisi?

Hem Güller ve Günahlar yeni bölüm hem de Aynadaki Yabancı 7. bölüm sosyal medyada sıkça konuşulan yapımlar arasında. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

NOW yayın akışında bu akşam hangi yapım var?

NOW’da bu akşam saat 20.00’de Ben Leman yeni bölüm ekrana geliyor. Akşam öncesinde haberler, eğlence ve magazin formatları; geceye doğru ise film ve dizi kuşağı yayınlanıyor.

TV rehberi neden önemli?

Farklı kanallarda aynı anda çok sayıda dizi, film, yarışma ve canlı yayın olduğu için, güncel tv yayın akışı ve bugünün tv programlarını tek yerde görmek izleyicinin plan yapmasını kolaylaştırır. Bu sayede sevdiğiniz dizi veya maçı kaçırmadan takip edebilirsiniz.

SONUÇ

15 Kasım 2025 Cumartesi günü, ulusal kanallarda hem dizi hem film hem de canlı spor karşılaşmalarıyla dolu bir yayın akışı izleyiciyi bekliyor. Bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı; Kanal D, ATV, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında, her zevke hitap eden alternatiflerle karşımıza çıkıyor. Özellikle prime time saatlerinde yeni bölümler ve milli maç heyecanı öne çıkarken, gün boyu süren tekrarlar ve magazin programları da televizyon keyfini tamamlıyor.