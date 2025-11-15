BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 15 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı
15 Kasım Cumartesi günü hangi diziler var? Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta ev hangi kanalda? Hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar yayını yapacak? TV yayın akışı listesi haberimizde.
“Bugün hangi diziler var?” ve “15 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı nasıl?” sorularının yanıtını arayan izleyiciler için detaylı bir tv rehberi hazırladık. Kanal D, ATV, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8’in bugünkü yayın akışını saat saat listeledik. Akşam kuşağında yeni bölüm diziler, yerli filmler ve futbol karşılaşmalarıyla oldukça hareketli bir ekran akşamı izleyiciyi bekliyor.
Özellikle Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de Aynadaki Yabancı, TRT 1’de Gönül Dağı ve Star TV’de Kocan Kadar Konuş dikkat çekiyor. Spor severler için ise TV8 ekranlarında Türkiye – Bulgaristan milli maçı günün en çok merak edilen yayını olarak öne çıkıyor. İşte 15 Kasım 2025 Cumartesi tv yayın akışı ve bugünün tüm programları…
15 KASIM 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|07:00
|Yabancı Damat
|Tekrar
|08:30
|Konuştukça
|Yeni Bölüm
|09:45
|Magazin D Cumartesi
|Yeni Bölüm
|13:00
|Arda'nın Mutfağı
|Yeni
|14:00
|Güller ve Günahlar
|Tekrar
|16:15
|Arka Sokaklar
|Tekrar
|18:30
|Kanal D Haber Hafta Sonu
|Canlı
|20:00
|Güller ve Günahlar
|Yeni Bölüm
|00:15
|Arka Sokaklar
|Tekrar
|02:45
|Poyraz Karayel
|Tekrar
|04:15
|Müzik Arası
|-
|05:15
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
Kanal D yayın akışında özellikle akşam kuşağında Güller ve Günahlar yeni bölümü ilk sırada öne çıkıyor. Gündüz kuşağında ise magazin ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor.
15 KASIM 2025 ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|06:00
|Aldatmak
|-
|07:30
|atv’de Hafta Sonu
|-
|10:00
|Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)
|Canlı İzle
|13:00
|Ölümcül Çarpışma / Yabancı Sinema
|Film
|15:20
|Gözleri Karadeniz (11. Bölüm)
|-
|19:00
|atv Ana Haber
|-
|20:00
|Aynadaki Yabancı (7. Bölüm)
|-
|00:20
|Kuruluş Orhan (3. Bölüm)
|-
|03:00
|Kardeşlerim
|-
ATV yayın akışında Aynadaki Yabancı 7. bölüm prime time’ın ana dizisi olurken, gece kuşağında Kuruluş Orhan ve Kardeşlerim tekrarları ekranı devralıyor.
15 KASIM 2025 NOW YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|07:30
|Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
|Yeni Bölüm
|08:30
|Çalar Saat Hafta Sonu
|Canlı
|11:15
|Memet Özer ile Mutfakta
|Yeni Bölüm
|12:00
|Kamera Arkası
|Yeni Bölüm
|12:45
|Ben Leman
|Alt Yazılı
|16:00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|-
|19:00
|Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
|Canlı
|20:00
|Ben Leman
|Yeni Bölüm
|00:00
|Sahtekarlar
|Alt Yazılı
|02:45
|İnadına Aşk
|-
|04:45
|Kefaret
|Alt Yazılı
|06:00
|Karagül
|-
NOW yayın akışı, sabah kuşağında sohbet ve haber programları, gün içinde eğlence ve mutfak programları, akşam kuşağında ise Ben Leman yeni bölüm ile izleyicilere zengin bir içerik sunuyor. “Bugün tv’de ne var?” ve “NOW yayın akışı” gibi aramalar yapan izleyiciler için gün boyu farklı türde içerikler ekranda.
15 KASIM 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|07:00
|İstanbullu Gelin
|Yerli Dizi - Tekrar
|09:00
|Hayat Bazen Tatlıdır
|Yerli Dizi - Tekrar
|11:00
|Kral Kaybederse
|Yerli Dizi - Tekrar
|14:00
|Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
|Yaşam
|15:30
|Çarpıntı
|Yerli Dizi - Tekrar
|19:00
|Star Haber
|Haber - Canlı
|20:00
|Kocan Kadar Konuş
|Yerli Film
|22:00
|Kocan Kadar Konuş
|Yerli Film
|00:30
|Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
|Yabancı Film
|03:00
|Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
|Yabancı Film
|05:30
|Hanım Köylü
|Yerli Dizi - Tekrar
Star TV yayın akışında akşam saatlerinde Kocan Kadar Konuş art arda iki kez ekrana geliyor. Gece kuşağında ise Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı ile film maratonu devam ediyor.
15 KASIM 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|05:03
|İstiklal Marşı
|-
|05:05
|Yedi Numara
|-
|05:50
|Benim Güzel Ailem
|Subtitle
|08:30
|Kod Adı Kırlangıç
|Subtitle
|10:00
|Hayallerinin Peşinde
|Canlı İzle
|11:40
|Cennetin Çocukları
|Subtitle
|14:50
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|Subtitle
|17:50
|Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS
|-
|19:00
|Ana Haber
|-
|20:00
|Gönül Dağı
|Subtitle
|23:55
|Pelin Çift İle Gündem Ötesi
|-
|01:10
|Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
|-
|01:30
|Taşacak Bu Deniz
|Tekrar - Subtitle
|04:15
|Hayallerinin Peşinde
|Tekrar
|05:00
|Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS
|Tekrar
TRT 1 yayın akışında akşam kuşağının ana dizisi Gönül Dağı. Gündüz kuşağında ise yerli yapımlar, belgeseller ve dramatik diziler izleyiciyle buluşuyor.
15 KASIM 2025 TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|06:00
|Tuzak
|Program
|08:00
|Oynat Bakalım
|Program
|08:45
|Gençlik Rüzgarı
|Program - Yeni Bölüm
|10:00
|Gazete Magazin
|Program - Yeni Bölüm
|17:30
|MasterChef Türkiye
|Yarışma
|18:45
|Maç Önü / Türkiye - Bulgaristan
|Program
|20:00
|Türkiye - Bulgaristan
|Canlı - Spor
|22:15
|MasterChef Türkiye
|Yarışma - Yeni Bölüm
|00:15
|İtiraf Et
|Program
|02:30
|Gazete Magazin
|Program
|05:15
|Gençlik Rüzgarı
|Program
TV8 yayın akışında akşamın yıldızı Türkiye – Bulgaristan maçı. Futbolseverler için saat 18.45’te başlayacak maç önü programı ile heyecan yükselirken, saat 20.00’de karşılaşma canlı olarak ekrana geliyor. Gece kuşağında ise MasterChef Türkiye yeni bölüm ve eğlence programları yer alıyor.
AKŞAM KUŞAĞINDA NELER VAR? (PRİME TİME ÖZETİ)
15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı, tv’de bugün ne var diyenler için prime time oldukça dolu:
- Kanal D: Güller ve Günahlar – Yeni Bölüm (20:00)
- ATV: Aynadaki Yabancı – 7. Bölüm (20:00)
- NOW: Ben Leman – Yeni Bölüm (20:00)
- Star TV: Kocan Kadar Konuş – Yerli Film (20:00)
- TRT 1: Gönül Dağı (20:00)
- TV8: Türkiye – Bulgaristan – Canlı Maç (20:00)
Böylece hem dizi tutkunları hem de futbolseverler için zengin bir seçenek yelpazesi oluşuyor. TV yayın akışını takip ederek, ilgi alanınıza göre akşamınızı planlayabilirsiniz.
Bugün hangi diziler var?
15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı ekranda öne çıkan diziler arasında Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de Aynadaki Yabancı, TRT 1’de Gönül Dağı ve NOW’da Ben Leman yer alıyor. Gün boyunca pek çok kanal yerli dizi tekrarları da yayınlıyor.
Bugün tv’de ne var sorusunun cevabını nereden görebilirim?
Kanal D yayın akışı, ATV yayın akışı, NOW yayın akışı, Star TV yayın akışı, TRT 1 yayın akışı ve TV8 yayın akışını yukarıdaki tablolar üzerinden saat saat görebilirsiniz. Bu çizelge bir tv rehberi gibi çalışarak günün programlarını tek sayfada takip etmenizi sağlar.
Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda?
Türkiye – Bulgaristan maçı TV8’de canlı yayınlanacak. Saat 18.45’te “Maç Önü / Türkiye - Bulgaristan” programı başlayacak, karşılaşma ise saat 20.00’de TV8 ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Bu akşam en çok merak edilen dizi hangisi?
Hem Güller ve Günahlar yeni bölüm hem de Aynadaki Yabancı 7. bölüm sosyal medyada sıkça konuşulan yapımlar arasında. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.
NOW yayın akışında bu akşam hangi yapım var?
NOW’da bu akşam saat 20.00’de Ben Leman yeni bölüm ekrana geliyor. Akşam öncesinde haberler, eğlence ve magazin formatları; geceye doğru ise film ve dizi kuşağı yayınlanıyor.
TV rehberi neden önemli?
Farklı kanallarda aynı anda çok sayıda dizi, film, yarışma ve canlı yayın olduğu için, güncel tv yayın akışı ve bugünün tv programlarını tek yerde görmek izleyicinin plan yapmasını kolaylaştırır. Bu sayede sevdiğiniz dizi veya maçı kaçırmadan takip edebilirsiniz.
SONUÇ
15 Kasım 2025 Cumartesi günü, ulusal kanallarda hem dizi hem film hem de canlı spor karşılaşmalarıyla dolu bir yayın akışı izleyiciyi bekliyor. Bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı; Kanal D, ATV, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında, her zevke hitap eden alternatiflerle karşımıza çıkıyor. Özellikle prime time saatlerinde yeni bölümler ve milli maç heyecanı öne çıkarken, gün boyu süren tekrarlar ve magazin programları da televizyon keyfini tamamlıyor.