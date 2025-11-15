Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 15 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

15 Kasım Cumartesi günü hangi diziler var? Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta ev hangi kanalda? Hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar yayını yapacak? TV yayın akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
  • 15.11.2025 10:46
  • Giriş: 15.11.2025 10:46
  • Güncelleme: 15.11.2025 10:46
Kaynak: Haber Merkezi
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 15 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

“Bugün hangi diziler var?” ve “15 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı nasıl?” sorularının yanıtını arayan izleyiciler için detaylı bir tv rehberi hazırladık. Kanal D, ATV, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8’in bugünkü yayın akışını saat saat listeledik. Akşam kuşağında yeni bölüm diziler, yerli filmler ve futbol karşılaşmalarıyla oldukça hareketli bir ekran akşamı izleyiciyi bekliyor.

Özellikle Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de Aynadaki Yabancı, TRT 1’de Gönül Dağı ve Star TV’de Kocan Kadar Konuş dikkat çekiyor. Spor severler için ise TV8 ekranlarında Türkiye – Bulgaristan milli maçı günün en çok merak edilen yayını olarak öne çıkıyor. İşte 15 Kasım 2025 Cumartesi tv yayın akışı ve bugünün tüm programları…

15 KASIM 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
07:00Yabancı DamatTekrar
08:30KonuştukçaYeni Bölüm
09:45Magazin D CumartesiYeni Bölüm
13:00Arda'nın MutfağıYeni
14:00Güller ve GünahlarTekrar
16:15Arka SokaklarTekrar
18:30Kanal D Haber Hafta SonuCanlı
20:00Güller ve GünahlarYeni Bölüm
00:15Arka SokaklarTekrar
02:45Poyraz KarayelTekrar
04:15Müzik Arası-
05:15Üç Kız KardeşTekrar

Kanal D yayın akışında özellikle akşam kuşağında Güller ve Günahlar yeni bölümü ilk sırada öne çıkıyor. Gündüz kuşağında ise magazin ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor.

15 KASIM 2025 ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
06:00Aldatmak-
07:30atv’de Hafta Sonu-
10:00Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)Canlı İzle
13:00Ölümcül Çarpışma / Yabancı SinemaFilm
15:20Gözleri Karadeniz (11. Bölüm)-
19:00atv Ana Haber-
20:00Aynadaki Yabancı (7. Bölüm)-
00:20Kuruluş Orhan (3. Bölüm)-
03:00Kardeşlerim-

ATV yayın akışında Aynadaki Yabancı 7. bölüm prime time’ın ana dizisi olurken, gece kuşağında Kuruluş Orhan ve Kardeşlerim tekrarları ekranı devralıyor.

15 KASIM 2025 NOW YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
07:30Fatih Savaş ile Sabah SohbetleriYeni Bölüm
08:30Çalar Saat Hafta SonuCanlı
11:15Memet Özer ile MutfaktaYeni Bölüm
12:00Kamera ArkasıYeni Bölüm
12:45Ben LemanAlt Yazılı
16:00Halef: Köklerin Çağrısı-
19:00Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta SonuCanlı
20:00Ben LemanYeni Bölüm
00:00SahtekarlarAlt Yazılı
02:45İnadına Aşk-
04:45KefaretAlt Yazılı
06:00Karagül-

NOW yayın akışı, sabah kuşağında sohbet ve haber programları, gün içinde eğlence ve mutfak programları, akşam kuşağında ise Ben Leman yeni bölüm ile izleyicilere zengin bir içerik sunuyor. “Bugün tv’de ne var?” ve “NOW yayın akışı” gibi aramalar yapan izleyiciler için gün boyu farklı türde içerikler ekranda.

15 KASIM 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
07:00İstanbullu GelinYerli Dizi - Tekrar
09:00Hayat Bazen TatlıdırYerli Dizi - Tekrar
11:00Kral KaybederseYerli Dizi - Tekrar
14:00Aslı Özkaya İle Bir Şansım OlsaYaşam
15:30ÇarpıntıYerli Dizi - Tekrar
19:00Star HaberHaber - Canlı
20:00Kocan Kadar KonuşYerli Film
22:00Kocan Kadar KonuşYerli Film
00:30Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların ŞarkısıYabancı Film
03:00Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların ŞarkısıYabancı Film
05:30Hanım KöylüYerli Dizi - Tekrar

Star TV yayın akışında akşam saatlerinde Kocan Kadar Konuş art arda iki kez ekrana geliyor. Gece kuşağında ise Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı ile film maratonu devam ediyor.

15 KASIM 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
05:03İstiklal Marşı-
05:05Yedi Numara-
05:50Benim Güzel AilemSubtitle
08:30Kod Adı KırlangıçSubtitle
10:00Hayallerinin PeşindeCanlı İzle
11:40Cennetin ÇocuklarıSubtitle
14:50Mehmed: Fetihler SultanıSubtitle
17:50Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS-
19:00Ana Haber-
20:00Gönül DağıSubtitle
23:55Pelin Çift İle Gündem Ötesi-
01:10Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı-
01:30Taşacak Bu DenizTekrar - Subtitle
04:15Hayallerinin PeşindeTekrar
05:00Kuzeydeki Bayrak: KIBRISTekrar

TRT 1 yayın akışında akşam kuşağının ana dizisi Gönül Dağı. Gündüz kuşağında ise yerli yapımlar, belgeseller ve dramatik diziler izleyiciyle buluşuyor.

15 KASIM 2025 TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
06:00TuzakProgram
08:00Oynat BakalımProgram
08:45Gençlik RüzgarıProgram - Yeni Bölüm
10:00Gazete MagazinProgram - Yeni Bölüm
17:30MasterChef TürkiyeYarışma
18:45Maç Önü / Türkiye - BulgaristanProgram
20:00Türkiye - BulgaristanCanlı - Spor
22:15MasterChef TürkiyeYarışma - Yeni Bölüm
00:15İtiraf EtProgram
02:30Gazete MagazinProgram
05:15Gençlik RüzgarıProgram

TV8 yayın akışında akşamın yıldızı Türkiye – Bulgaristan maçı. Futbolseverler için saat 18.45’te başlayacak maç önü programı ile heyecan yükselirken, saat 20.00’de karşılaşma canlı olarak ekrana geliyor. Gece kuşağında ise MasterChef Türkiye yeni bölüm ve eğlence programları yer alıyor.

AKŞAM KUŞAĞINDA NELER VAR? (PRİME TİME ÖZETİ)

15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı, tv’de bugün ne var diyenler için prime time oldukça dolu:

  • Kanal D: Güller ve Günahlar – Yeni Bölüm (20:00)
  • ATV: Aynadaki Yabancı – 7. Bölüm (20:00)
  • NOW: Ben Leman – Yeni Bölüm (20:00)
  • Star TV: Kocan Kadar Konuş – Yerli Film (20:00)
  • TRT 1: Gönül Dağı (20:00)
  • TV8: Türkiye – Bulgaristan – Canlı Maç (20:00)

Böylece hem dizi tutkunları hem de futbolseverler için zengin bir seçenek yelpazesi oluşuyor. TV yayın akışını takip ederek, ilgi alanınıza göre akşamınızı planlayabilirsiniz.

Bugün hangi diziler var?

15 Kasım 2025 Cumartesi akşamı ekranda öne çıkan diziler arasında Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de Aynadaki Yabancı, TRT 1’de Gönül Dağı ve NOW’da Ben Leman yer alıyor. Gün boyunca pek çok kanal yerli dizi tekrarları da yayınlıyor.

Bugün tv’de ne var sorusunun cevabını nereden görebilirim?

Kanal D yayın akışı, ATV yayın akışı, NOW yayın akışı, Star TV yayın akışı, TRT 1 yayın akışı ve TV8 yayın akışını yukarıdaki tablolar üzerinden saat saat görebilirsiniz. Bu çizelge bir tv rehberi gibi çalışarak günün programlarını tek sayfada takip etmenizi sağlar.

Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda?

Türkiye – Bulgaristan maçı TV8’de canlı yayınlanacak. Saat 18.45’te “Maç Önü / Türkiye - Bulgaristan” programı başlayacak, karşılaşma ise saat 20.00’de TV8 ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bu akşam en çok merak edilen dizi hangisi?

Hem Güller ve Günahlar yeni bölüm hem de Aynadaki Yabancı 7. bölüm sosyal medyada sıkça konuşulan yapımlar arasında. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

NOW yayın akışında bu akşam hangi yapım var?

NOW’da bu akşam saat 20.00’de Ben Leman yeni bölüm ekrana geliyor. Akşam öncesinde haberler, eğlence ve magazin formatları; geceye doğru ise film ve dizi kuşağı yayınlanıyor.

TV rehberi neden önemli?

Farklı kanallarda aynı anda çok sayıda dizi, film, yarışma ve canlı yayın olduğu için, güncel tv yayın akışı ve bugünün tv programlarını tek yerde görmek izleyicinin plan yapmasını kolaylaştırır. Bu sayede sevdiğiniz dizi veya maçı kaçırmadan takip edebilirsiniz.

SONUÇ

15 Kasım 2025 Cumartesi günü, ulusal kanallarda hem dizi hem film hem de canlı spor karşılaşmalarıyla dolu bir yayın akışı izleyiciyi bekliyor. Bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtı; Kanal D, ATV, NOW, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında, her zevke hitap eden alternatiflerle karşımıza çıkıyor. Özellikle prime time saatlerinde yeni bölümler ve milli maç heyecanı öne çıkarken, gün boyu süren tekrarlar ve magazin programları da televizyon keyfini tamamlıyor.

BirGün'e Abone Ol