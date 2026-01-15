BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 15 Ocak 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

Televizyon izleyicilerinin her gün merakla araştırdığı “Bugün hangi diziler var?” sorusu, 15 Ocak 2025 Perşembe akşamı için netleşti. Ulusal kanalların yayın akışları belli olurken, yeni bölüm diziler, tekrar bölümler, özel programlar ve yarışmalar izleyiciyle buluşuyor. İşte Show TV, NOW, Kanal D, ATV, Star TV, TV8 ve TRT 1’in güncel yayın akışı…

SHOW TV 15 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Show TV ekranlarında Perşembe akşamı diziseverleri yeni bölüm heyecanı bekliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tekrar bölümler ekrana geliyor.

Show TV Yayın Akışı

20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)

00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

02:45 – Rüya Gibi (Tekrar)

05:00 – Veliaht (Tekrar)

NOW 15 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

NOW kanalında akşam kuşağında yeni bölüm bir dizi yer alırken, gece kuşağında yerli ve yabancı yapımlar ekrana geliyor.

NOW Yayın Akışı

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

00:00 – Sahtekarlar

02:45 – Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel

03:30 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

05:00 – Ruhun Duymaz (Alt Yazılı)

06:00 – Son Yaz (Alt Yazılı)

KANAL D 15 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Kanal D’de Perşembe akşamı özel program ve diziler izleyiciyle buluşuyor. Gece kuşağında ise sinema ve tekrar bölümler yer alıyor.

Kanal D Yayın Akışı

20:00 – Miraç Kandili Özel (Yeni Bölüm)

21:30 – Güller ve Günahlar

00:00 – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

02:45 – 2021 Dünyalar Savaşı

04:00 – Poyraz Karayel (Tekrar)

05:30 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV 15 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında spor ve dini programların öne çıktığı bir Perşembe akşamı yaşanıyor. Gece kuşağında sevilen dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor.

ATV Yayın Akışı

20:30 – Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

22:50 – Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

00:00 – Kuruluş Orhan (10. Bölüm)

03:00 – Kardeşlerim

05:30 – Aldatmak

STAR TV 15 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Star TV’de Perşembe akşamı yabancı sinema filmi izleyiciyle buluşurken, gece saatlerinde yerli dizilerin tekrar bölümleri ekrana geliyor.

Star TV Yayın Akışı

20:00 – Greenland Son Sığınak (Yabancı Film)

22:00 – Greenland Son Sığınak (Devam)

00:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:00 – Aramızda Kalsın

03:30 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

05:00 – Erkenci Kuş (Tekrar)

TV8 15 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında yarışma programları Perşembe akşamına damga vuruyor. Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TV8 Yayın Akışı

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 – Zahide Yetiş’le Sence?

TRT 1 15 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarında dini program, tarihi dizi ve sinema filmi Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1 Yayın Akışı

19:45 – Miraç Gecesi (Özel Program)

21:45 – Mehmed: Fetihler Sultanı

01:00 – Çöl Aslanı Ömer Muhtar (Yabancı Sinema)

03:40 – Lingo Türkiye

Bugün hangi diziler var?

15 Ocak 2025 Perşembe günü Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kuruluş Orhan dizileri ekrana geliyor.

Bugün yeni bölüm diziler hangileri?

Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısında.

Survivor bugün var mı?

Evet, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle TV8’de yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü Zirat Türkiye Kupası maçı saat 20.30'da ATV'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

15 Ocak 2025 Perşembe TV yayın akışı, dizilerden yarışmalara, özel programlardan sinema filmlerine kadar geniş bir içerik sunuyor. Akşam kuşağında yeni bölüm diziler öne çıkarken, gece saatlerinde tekrar bölümler ve özel yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Televizyon keyfini kaçırmak istemeyenler için günün programı netleşmiş durumda.