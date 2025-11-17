BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 17 Kasım 2025 Pazartesi Yayın Akışı

17 Kasım 2025 Pazartesi gününde televizyon izleyicilerinin merak ettiği en önemli sorulardan biri: “Bugün hangi diziler var?” Haftanın ilk gününde birçok kanalda farklı türlerde yapımlar ekrana geliyor. Popüler dizilerin tekrarları, yeni bölümleri, yarışmalar ve gündüz kuşağı programları izleyicilerle buluşuyor. Aşağıda Star TV, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV ve TV8’in **tam yayın akışını** bulabilirsiniz.

STAR TV YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025

07:00 – İstanbullu Gelin (Tekrar)

– İstanbullu Gelin (Tekrar) 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

– Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı) 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)

– Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı) 16:15 – Söz (Tekrar)

– Söz (Tekrar) 19:00 – Star Haber (Canlı)

– Star Haber (Canlı) 20:00 – Otel Transilvanya 4: Transformanya (TV’de İlk Kez)

– Otel Transilvanya 4: Transformanya (TV’de İlk Kez) 21:45 – Otel Transilvanya 4: Transformanya

– Otel Transilvanya 4: Transformanya 23:30 – Çarpıntı (Tekrar)

– Çarpıntı (Tekrar) 02:30 – Yüksek Sosyete (Tekrar)

– Yüksek Sosyete (Tekrar) 04:00 – Hanım Köylü (Tekrar)

– Hanım Köylü (Tekrar) 05:30 – Söz (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

– Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

– Neler Oluyor Hayatta? (Canlı) 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

– Yaprak Dökümü (Tekrar) 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni)

– Gelinim Mutfakta (Yeni) 16:45 – Uzak Şehir (Yayında)

– Uzak Şehir (Yayında) 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

– Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

– Uzak Şehir (Yeni Bölüm) 00:15 – Arka Sokaklar (Tekrar)

– Arka Sokaklar (Tekrar) 02:45 – Poyraz Karayel (Tekrar)

– Poyraz Karayel (Tekrar) 04:45 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025

06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)

– Yeni Gelin (Tekrar) 08:15 – Bu Sabah (Canlı)

– Bu Sabah (Canlı) 10:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)

– Sandık Kokusu (Tekrar) 12:30 – Gelin Evi (Yeni)

– Gelin Evi (Yeni) 15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)

– Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı) 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

– Show Ana Haber (Canlı) 20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

– Güldür Güldür Show (Tekrar) 00:15 – Bahar (Tekrar)

– Bahar (Tekrar) 02:45 – Veliaht (Alt Yazılı)

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025

05:48 – İstiklal Marşı

– İstiklal Marşı 05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

– Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:40 – Kalk Gidelim

– Kalk Gidelim 09:20 – Adını Sen Koy

– Adını Sen Koy 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

– Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 – Seksenler

– Seksenler 14:30 – Taşacak Bu Deniz

– Taşacak Bu Deniz 17:45 – Lingo Türkiye (Canlı)

– Lingo Türkiye (Canlı) 19:00 – Ana Haber

– Ana Haber 19:55 – İddiaların Aksine

– İddiaların Aksine 20:00 – Cennetin Çocukları

– Cennetin Çocukları 23:55 – Portreler “Mahzuni”

– Portreler “Mahzuni” 01:15 – Teşkilat

– Teşkilat 03:50 – Seksenler (Tekrar)

– Seksenler (Tekrar) 04:45 – Lingo Türkiye (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025

08:00 – Kahvaltı Haberleri

– Kahvaltı Haberleri 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

– Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 – atv Gün Ortası

– atv Gün Ortası 14:00 – Mutfak Bahane

– Mutfak Bahane 16:00 – Esra Erol’da (Canlı)

– Esra Erol’da (Canlı) 19:00 – atv Ana Haber

– atv Ana Haber 20:00 – Hızlı ve Öfkeli 10 (TV’de İlk / Yabancı Sinema)

– Hızlı ve Öfkeli 10 (TV’de İlk / Yabancı Sinema) 22:45 – Kuruluş Orhan (3. Bölüm)

– Kuruluş Orhan (3. Bölüm) 01:50 – Gözleri KaraDeniz (11. Bölüm)

– Gözleri KaraDeniz (11. Bölüm) 04:20 – Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni)

– Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni) 08:30 – Oynat Bakalım

– Oynat Bakalım 09:00 – Gel Konuşalım (Canlı)

– Gel Konuşalım (Canlı) 12:30 – Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni)

– Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni) 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni)

– Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni) 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni)

– MasterChef Türkiye (Yeni) 00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

– Zuhal Topal'la Yemekteyiz 03:30 – Gel Konuşalım

17 Kasım 2025 Pazartesi gününde televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de sevilen dizilerin tekrarları izleyiciyle buluşuyor. Hangi kanalı izlemek istediğinize karar vermeden önce yukarıdaki yayın akışı listesi günün en doğru rehberi olacaktır.

Bugün hangi diziler var?

Uzak Şehir (Kanal D – Yeni Bölüm), Cennetin Çocukları (TRT 1), Kuruluş Orhan (ATV), Güldür Güldür Show (Show TV – Tekrar) gibi birçok yapım ekranda.

Bu akşam hangi kanalda yeni bölüm var?

Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Cennetin Çocukları, ATV’de Kuruluş Orhan ekranlara geliyor.

Dizilerin tekrar bölümleri hangi kanallarda?

Star TV, Show TV, Kanal D ve TRT 1’de gün içinde birçok tekrar yayını bulunuyor.