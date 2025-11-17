BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 17 Kasım 2025 Pazartesi Yayın Akışı
17 Kasım 2025 Pazartesi akşamı televizyonlarda bazı diziler tekrar, bazı dizilerse yeni bölümlerle izleyicilerle buluşacak. TV kanalları bu akşam diziler yayın akışı haberimizde.
17 Kasım 2025 Pazartesi gününde televizyon izleyicilerinin merak ettiği en önemli sorulardan biri: “Bugün hangi diziler var?” Haftanın ilk gününde birçok kanalda farklı türlerde yapımlar ekrana geliyor. Popüler dizilerin tekrarları, yeni bölümleri, yarışmalar ve gündüz kuşağı programları izleyicilerle buluşuyor. Aşağıda Star TV, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV ve TV8’in **tam yayın akışını** bulabilirsiniz.
STAR TV YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025
- 07:00 – İstanbullu Gelin (Tekrar)
- 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)
- 16:15 – Söz (Tekrar)
- 19:00 – Star Haber (Canlı)
- 20:00 – Otel Transilvanya 4: Transformanya (TV’de İlk Kez)
- 21:45 – Otel Transilvanya 4: Transformanya
- 23:30 – Çarpıntı (Tekrar)
- 02:30 – Yüksek Sosyete (Tekrar)
- 04:00 – Hanım Köylü (Tekrar)
- 05:30 – Söz (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
- 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
- 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni)
- 16:45 – Uzak Şehir (Yayında)
- 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 02:45 – Poyraz Karayel (Tekrar)
- 04:45 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025
- 06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)
- 08:15 – Bu Sabah (Canlı)
- 10:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
- 00:15 – Bahar (Tekrar)
- 02:45 – Veliaht (Alt Yazılı)
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025
- 05:48 – İstiklal Marşı
- 05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06:40 – Kalk Gidelim
- 09:20 – Adını Sen Koy
- 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 – Seksenler
- 14:30 – Taşacak Bu Deniz
- 17:45 – Lingo Türkiye (Canlı)
- 19:00 – Ana Haber
- 19:55 – İddiaların Aksine
- 20:00 – Cennetin Çocukları
- 23:55 – Portreler “Mahzuni”
- 01:15 – Teşkilat
- 03:50 – Seksenler (Tekrar)
- 04:45 – Lingo Türkiye (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol’da (Canlı)
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Hızlı ve Öfkeli 10 (TV’de İlk / Yabancı Sinema)
- 22:45 – Kuruluş Orhan (3. Bölüm)
- 01:50 – Gözleri KaraDeniz (11. Bölüm)
- 04:20 – Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI – 17 KASIM 2025
- 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni)
- 08:30 – Oynat Bakalım
- 09:00 – Gel Konuşalım (Canlı)
- 12:30 – Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni)
- 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni)
- 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni)
- 00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 – Gel Konuşalım
17 Kasım 2025 Pazartesi gününde televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de sevilen dizilerin tekrarları izleyiciyle buluşuyor. Hangi kanalı izlemek istediğinize karar vermeden önce yukarıdaki yayın akışı listesi günün en doğru rehberi olacaktır.
Bugün hangi diziler var?
Uzak Şehir (Kanal D – Yeni Bölüm), Cennetin Çocukları (TRT 1), Kuruluş Orhan (ATV), Güldür Güldür Show (Show TV – Tekrar) gibi birçok yapım ekranda.
Bu akşam hangi kanalda yeni bölüm var?
Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Cennetin Çocukları, ATV’de Kuruluş Orhan ekranlara geliyor.
Dizilerin tekrar bölümleri hangi kanallarda?
Star TV, Show TV, Kanal D ve TRT 1’de gün içinde birçok tekrar yayını bulunuyor.