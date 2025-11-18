BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 18 Kasım 2025 TV Yayın Akışı
18 Kasım 2025 TV listesi merak ediliyor. Peki bugün TV'de hangi diziler var? Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri KaraDeniz ve Bahar hangi kanalda ve saat kaçta? Türkiye - İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bugün TV yayın akışı haberimizde.
Televizyon severlerin en çok merak ettiği sorulardan biri: Bugün hangi diziler var? 18 Kasım 2025 Salı günü TRT 1, Kanal D, NOW TV, ATV, TV8 ve Show TV’de birbirinden iddialı diziler, yarışma programları, haber bültenleri ve eğlence içerikleri ekranlarda olacak. Özellikle akşam kuşağında yer alan Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri KaraDeniz ve Bahar gibi reyting rekortmeni diziler, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte 18 Kasım 2025 Salı yayın akışı kanallara göre liste halinde...
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 18 KASIM 2025
- 05:48 – İstiklal Marşı
- 05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:40 – Kalk Gidelim
- 09:25 – Adını Sen Koy
- 10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 13:15 – Seksenler
- 14:30 – Taşacak Bu Deniz
- 17:45 – Lingo Türkiye
- 19:00 – Ana Haber
- 19:55 – İddiaların Aksine
- 20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00:15 – Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
- 02:40 – Seksenler (Tekrar)
- 03:45 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
- 11:00 – Yaprak Dökümü
- 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
- 16:45 – Uzak Şehir (Tekrar)
- 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Gurbetçi Şaban
- 21:45 – Gurbetçi Şaban
- 23:45 – Zehirli Köpek Balığı
- 01:45 – Zehirli Köpek Balığı
- 03:00 – Siyah Beyaz Aşk
- 03:45 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
NOW YAYIN AKIŞI
- 07:30 – İlk Bakış (Canlı)
- 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
- 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
- 12:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 13:30 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
- 16:30 – Kıskanmak
- 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)
- 23:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 02:00 – Ben Leman
- 04:15 – İnadına Aşk
- 05:00 – Kefaret
- 06:00 – Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Tuzak
- 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
- 08:30 – Oynat Bakalım
- 09:00 – Gel Konuşalım (Canlı)
- 12:30 – Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni Bölüm)
- 16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
- 19:45 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 22:45 – İspanya – Türkiye (Canlı Spor)
- 01:15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:30 – Gel Konuşalım
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:30 – Aldatmak
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol’da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Gözleri KaraDeniz (12. Bölüm)
- 00:20 – Kuruluş Orhan (3. Bölüm)
- 03:00 – Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Yeni Gelin
- 08:15 – Bu Sabah (Canlı)
- 10:00 – Sandık Kokusu
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Bahar (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Veliaht
- 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar Alt Yazılı)
Bugün hangi diziler var?
Bugün akşam kuşağında Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1), Kıskanmak (NOW), Gözleri KaraDeniz (ATV) ve Bahar (Show TV) yeni bölümleriyle ekranda olacak.
MasterChef Türkiye bugün var mı?
Evet, MasterChef Türkiye bugün 19.45'te TV8 ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak.
Hangi kanalda haber bülteni saat kaçta?
TRT 1 Ana Haber 19.00, Kanal D Ana Haber 18.30, Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 19.00, Show Ana Haber 18.45, atv Ana Haber 19.00.
Bugün TV'de spor yayını var mı?
Evet, TV8'de saat 22.45'te İspanya – Türkiye maçı canlı yayınlanacak.
Bugün TV'de eğlence programı var mı?
Evet, Alişan ile Hayata Gülümse, En Hamarat Benim, Gelinim Mutfakta ve Zuhal Topal’la Yemekteyiz gibi programlar gün boyu ekranda.
18 Kasım 2025 Salı günü televizyon ekranları dolu dolu içeriklerle karşımıza çıkıyor. Yeni bölümleriyle sevilen diziler, canlı haber bültenleri, yarışma programları ve eğlenceli içerikler gün boyu izleyiciyle buluşuyor. Hangi diziler saat kaçta başlıyor sorusunun cevabını bulduğunuz bu yayın akışı rehberini gün içinde takip ederek TV keyfini planlayabilir, hiçbir yapımı kaçırmadan izleyebilirsiniz.