BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 18 Kasım 2025 TV Yayın Akışı

Televizyon severlerin en çok merak ettiği sorulardan biri: Bugün hangi diziler var? 18 Kasım 2025 Salı günü TRT 1, Kanal D, NOW TV, ATV, TV8 ve Show TV’de birbirinden iddialı diziler, yarışma programları, haber bültenleri ve eğlence içerikleri ekranlarda olacak. Özellikle akşam kuşağında yer alan Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri KaraDeniz ve Bahar gibi reyting rekortmeni diziler, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte 18 Kasım 2025 Salı yayın akışı kanallara göre liste halinde...

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 18 KASIM 2025

05:48 – İstiklal Marşı

05:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 – Kalk Gidelim 09:25 – Adını Sen Koy

10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 – Seksenler

14:30 – Taşacak Bu Deniz

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 – Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

02:40 – Seksenler (Tekrar)

03:45 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Uzak Şehir (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gurbetçi Şaban

21:45 – Gurbetçi Şaban

23:45 – Zehirli Köpek Balığı

01:45 – Zehirli Köpek Balığı

03:00 – Siyah Beyaz Aşk

03:45 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış (Canlı)

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

12:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

13:30 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16:30 – Kıskanmak

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

23:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

02:00 – Ben Leman

04:15 – İnadına Aşk

05:00 – Kefaret

06:00 – Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 – Gel Konuşalım (Canlı)

12:30 – Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni Bölüm)

16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

19:45 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

22:45 – İspanya – Türkiye (Canlı Spor)

01:15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 – Gel Konuşalım

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 – Aldatmak

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Gözleri KaraDeniz (12. Bölüm)

00:20 – Kuruluş Orhan (3. Bölüm)

03:00 – Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin

08:15 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Sandık Kokusu

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Bahar (Yeni Bölüm)

00:15 – Veliaht

02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar Alt Yazılı)

Bugün hangi diziler var?

Bugün akşam kuşağında Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1), Kıskanmak (NOW), Gözleri KaraDeniz (ATV) ve Bahar (Show TV) yeni bölümleriyle ekranda olacak.

MasterChef Türkiye bugün var mı?

Evet, MasterChef Türkiye bugün 19.45'te TV8 ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak.

Hangi kanalda haber bülteni saat kaçta?

TRT 1 Ana Haber 19.00, Kanal D Ana Haber 18.30, Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 19.00, Show Ana Haber 18.45, atv Ana Haber 19.00.

Bugün TV'de spor yayını var mı?

Evet, TV8'de saat 22.45'te İspanya – Türkiye maçı canlı yayınlanacak.

Bugün TV'de eğlence programı var mı?

Evet, Alişan ile Hayata Gülümse, En Hamarat Benim, Gelinim Mutfakta ve Zuhal Topal’la Yemekteyiz gibi programlar gün boyu ekranda.

18 Kasım 2025 Salı günü televizyon ekranları dolu dolu içeriklerle karşımıza çıkıyor. Yeni bölümleriyle sevilen diziler, canlı haber bültenleri, yarışma programları ve eğlenceli içerikler gün boyu izleyiciyle buluşuyor. Hangi diziler saat kaçta başlıyor sorusunun cevabını bulduğunuz bu yayın akışı rehberini gün içinde takip ederek TV keyfini planlayabilir, hiçbir yapımı kaçırmadan izleyebilirsiniz.