Bugün Hangi Diziler Var? 2 Ocak 2026 Cuma TV Yayın Akışı

2 Ocak 2026 Cuma TV yayın akışı belli oldu. Televizyon izleyicileri, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?” sorularının cevabını araştırıyor. TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TV8 ekranlarında birbirinden dikkat çeken filmler, yarışma programları ve sevilen yapımlar izleyiciyle buluşacak. İşte 2 Ocak 2026 Cuma gününün güncel yayın akışı…

2 OCAK 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 – Taşacak Bu Deniz

23.15 – Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

03.30 – Kasaba Doktoru

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Aile Arasında

22.45 – Dedemin Fişi

00.45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

03.00 – Aile Arasında

05.45 – Rüya Gibi (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)

00.15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01.30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

03.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 – Evde Tek Başına (Yabancı Sinema)

22.20 – Bay ve Bayan Smith (Yabancı Sinema)

00.30 – Bay ve Bayan Smith

02.30 – Kardeşlerim

05.00 – Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 – Pi’nin Yaşamı

22.45 – 300 Spartalı

00.45 – Pi’nin Yaşamı

02.30 – Poyraz Karayel (Tekrar)

04.30 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Sev Kardeşim

21.45 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş

00.00 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş

02.00 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)

04.00 – Söz (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 – Çifte Milyon (İlk Bölüm)

22.15 – Çifte Milyon (Tekrar)

00.15 – Benden Ne Olur?

02.30 – Şevkat Yerimdar

04.30 – Kefaret

06.00 – Son Yaz

BU AKŞAMIN ÖNDE GELEN YAPIMLARI

Kanal 20.00 Yayını Gece Öne Çıkan Yayın TRT 1 Taşacak Bu Deniz Lingo Türkiye Yılbaşı Özel Show TV Aile Arasında Dedemin Fişi TV8 Survivor Ünlüler – Gönüllüler Survivor Ekstra ATV Evde Tek Başına Bay ve Bayan Smith Kanal D Pi’nin Yaşamı 300 Spartalı Star TV Sev Kardeşim Kocan Kadar Konuş: Diriliş NOW Çifte Milyon Benden Ne Olur?

Bugün hangi diziler ve filmler var?

Bugün birçok kanalda film, yarışma ve eğlence programları ekrana geliyor. Survivor, Pi’nin Yaşamı, Evde Tek Başına, Aile Arasında ve Taşacak Bu Deniz dikkat çeken yapımlar arasında.

Survivor yeni bölüm var mı?

Evet, Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümü bu akşam TV8’de saat 20.00’de.

TRT 1’de bugün ne var?

TRT 1’de akşam saatlerinde Taşacak Bu Deniz ve ardından Lingo Türkiye Yılbaşı Özel yayında olacak.

2 Ocak 2026 Cuma TV yayın akışı izleyicilere yoğun ve keyifli bir akşam sunuyor. Eğlence programları, güçlü sinema filmleri ve sevilen yapımların yer aldığı yayın akışı sayesinde ekran başında dolu dolu bir gün yaşanacak. Gün boyu güncel yayın akışını takip eden izleyiciler, istedikleri programı kaçırmadan keyifle izleyebilecek.