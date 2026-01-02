Bugün Hangi Diziler Var? 2 Ocak 2026 Cuma TV Yayın Akışı
2 Ocak 2026 Cuma günü TV’de hangi diziler, filmler ve programlar var ve akşam yayın akışı nasıl şekilleniyor? TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TV8’de saat 20.00 kuşağında hangi yapımlar ekrana gelecek? Survivor, Pi’nin Yaşamı, Evde Tek Başına, Taşacak Bu Deniz ve Aile Arasında gibi öne çıkan yapımlar hangi kanalda yayınlanacak? Günün TV yayın listesi haberimizde.
2 Ocak 2026 Cuma TV yayın akışı belli oldu. Televizyon izleyicileri, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?” sorularının cevabını araştırıyor. TRT 1, Show TV, ATV, Kanal D, NOW, Star TV ve TV8 ekranlarında birbirinden dikkat çeken filmler, yarışma programları ve sevilen yapımlar izleyiciyle buluşacak. İşte 2 Ocak 2026 Cuma gününün güncel yayın akışı…
2 OCAK 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Taşacak Bu Deniz
- 23.15 – Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
- 03.30 – Kasaba Doktoru
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Aile Arasında
- 22.45 – Dedemin Fişi
- 00.45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 03.00 – Aile Arasında
- 05.45 – Rüya Gibi (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (Yeni Bölüm)
- 00.15 – Survivor Ekstra (Canlı)
- 01.30 – Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
- 03.30 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
ATV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Evde Tek Başına (Yabancı Sinema)
- 22.20 – Bay ve Bayan Smith (Yabancı Sinema)
- 00.30 – Bay ve Bayan Smith
- 02.30 – Kardeşlerim
- 05.00 – Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Pi’nin Yaşamı
- 22.45 – 300 Spartalı
- 00.45 – Pi’nin Yaşamı
- 02.30 – Poyraz Karayel (Tekrar)
- 04.30 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Sev Kardeşim
- 21.45 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş
- 00.00 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş
- 02.00 – Kaderimin Oyunu (Tekrar)
- 04.00 – Söz (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 20.00 – Çifte Milyon (İlk Bölüm)
- 22.15 – Çifte Milyon (Tekrar)
- 00.15 – Benden Ne Olur?
- 02.30 – Şevkat Yerimdar
- 04.30 – Kefaret
- 06.00 – Son Yaz
BU AKŞAMIN ÖNDE GELEN YAPIMLARI
|Kanal
|20.00 Yayını
|Gece Öne Çıkan Yayın
|TRT 1
|Taşacak Bu Deniz
|Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
|Show TV
|Aile Arasında
|Dedemin Fişi
|TV8
|Survivor Ünlüler – Gönüllüler
|Survivor Ekstra
|ATV
|Evde Tek Başına
|Bay ve Bayan Smith
|Kanal D
|Pi’nin Yaşamı
|300 Spartalı
|Star TV
|Sev Kardeşim
|Kocan Kadar Konuş: Diriliş
|NOW
|Çifte Milyon
|Benden Ne Olur?
Bugün hangi diziler ve filmler var?
Bugün birçok kanalda film, yarışma ve eğlence programları ekrana geliyor. Survivor, Pi’nin Yaşamı, Evde Tek Başına, Aile Arasında ve Taşacak Bu Deniz dikkat çeken yapımlar arasında.
Survivor yeni bölüm var mı?
Evet, Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümü bu akşam TV8’de saat 20.00’de.
TRT 1’de bugün ne var?
TRT 1’de akşam saatlerinde Taşacak Bu Deniz ve ardından Lingo Türkiye Yılbaşı Özel yayında olacak.
2 Ocak 2026 Cuma TV yayın akışı izleyicilere yoğun ve keyifli bir akşam sunuyor. Eğlence programları, güçlü sinema filmleri ve sevilen yapımların yer aldığı yayın akışı sayesinde ekran başında dolu dolu bir gün yaşanacak. Gün boyu güncel yayın akışını takip eden izleyiciler, istedikleri programı kaçırmadan keyifle izleyebilecek.