BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 20 Kasım 2025 Perşembe Güncel TV Yayın Akışı ve TV Rehberi

Bu akşam hangi diziler, filmler ve canlı yayınlar saat kaçta başlıyor? Bugün TV’de ne var sorusunun cevabını merak ediyorsanız, detaylı yayın akışı listesi haberimizde.

BirBilgi
Kaynak: Haber Merkezi
Her gün televizyon ekranlarında binlerce program, dizi, film, haber bülteni, spor karşılaşması ve canlı yayınlar izleyicilerle buluşuyor. Ancak Bugün TV’de ne var?, Akşam hangi dizi var?, Şu anda TV’de hangi program var? ya da Hangi film hangi kanalda? gibi sorular milyonlarca izleyici için kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte bu nedenle hazırladığımız detaylı ve güncel TV yayın akışı rehberi sayesinde; ATV yayın akışı, Show TV yayın akışı, TRT 1 yayın akışı, Star TV yayın akışı, NOW yayın akışı ve TV8 yayın akışı gibi tüm yerel ve ulusal kanalların yayın saatlerini ücretsiz olarak takip edebilirsiniz.

İster mobil cihazınızdan ister bilgisayarınızdan, hiçbir programı kaçırmadan kolayca öğrenebilir; TV programları saatleri, dizilerin başlangıç saatleri, canlı yayınlar ve tekrar bölümlerle ilgili tüm bilgilere saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI – BUGÜN ATV’DE NE VAR?

SaatProgram
08:00Kahvaltı Haberleri
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI)
13:00ATV Gün Ortası
14:00Mutfak Bahane
16:00Esra Erol'da
19:00ATV Ana Haber
20:00Kim Milyoner Olmak İster? – 1193. Bölüm
00:20Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20Kuruluş Orhan – 4. Bölüm
04:00Kardeşlerim

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
07:00İstanbullu Gelin (Tekrar)
09:30Songül ve Uğur ile Sana Değer (CANLI)
13:30Nur Viral ile Sen İstersen (CANLI)
16:15Söz (Tekrar)
19:00Star Haber (CANLI)
20:00Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
03:00Yüksek Sosyete (Tekrar)
04:30Hanım Köylü (Tekrar)
06:00Söz (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür / Durum
06:00Yeni GelinTekrar
08:15Bu SabahCanlı
10:00Sandık KokusuTekrar
12:30Gelin EviYeni Bölüm
15:00Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45Show Ana HaberCanlı
20:00VeliahtYeni Bölüm
00:15Kızılcık ŞerbetiTekrar
02:45BaharTekrar

NOW YAYIN AKIŞI (ESKİ FOX)

SaatProgram
07.30İlk Bakış (CANLI)
08.00İlker Karagöz ile Çalar Saat (CANLI)
10.45Çağla ile Yeni Bir Gün (CANLI)
12.30Sakıncalı
13.30En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16.30Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)
19.00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (CANLI)
20.00Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
00.00Sakıncalı
02.45Ben Leman (Alt Yazılı)
05.00Kefaret (Alt Yazılı)
06.00Karagül

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
05.38İstiklal Marşı
05.40Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06.30Kalk Gidelim
09.15Adını Sen Koy
10.30Alişan ile Hayata Gülümse (CANLI)
13.15Seksenler
14.30Taşacak Bu Deniz
17.45Lingo Türkiye
19.00Ana Haber
19.55İddiaların Aksine
20.00Cennetin Çocukları
23.05Mehmed: Fetihler Sultanı
01.45Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
04.20Lingo Türkiye (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
06:00Tuzak (Dizi)
07:15Ebru ile 8'de Sağlık
08:30Oynat Bakalım
09:00Gel Konuşalım (CANLI)
12:30Zahide Yetiş’le Sence?
16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00MasterChef Türkiye (CANLI)
00:15Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
03:30Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Tekrar)

Bugün TV’de ne var?

Bugün TV’de yerel ve ulusal kanallarda diziler, yarışmalar, canlı yayınlar ve filmler bulunmaktadır. Yukarıdaki yayın akışından detaylı saat bilgileriyle takip edebilirsiniz.

Hangi film hangi kanalda yayınlanıyor?

Film kuşakları genellikle Star, Show, NOW ve TRT 1 kanallarında akşam saatlerinde yayınlanır. Güncel listeyi yayın akışından kontrol edebilirsiniz.

Akşam hangi dizi var?

Kanal bazlı yayın akışında saat 20:00 kuşağında yayınlanan yeni bölümleri tablo halinde aktardık.

Her gün yüzlerce farklı içerik arasında kaybolmadan, güncel TV yayın akışı listesiyle artık hiçbir diziyi, filmi veya canlı programı kaçırmayacaksınız. Günlük yayın akışlarını takip ederek televizyon keyfinizi planlayabilir, favori programlarınıza tam zamanında ekran başında olabilirsiniz.

