BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 20 Kasım 2025 Perşembe Güncel TV Yayın Akışı ve TV Rehberi

ATV YAYIN AKIŞI – BUGÜN ATV’DE NE VAR?

Saat Program 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI) 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? – 1193. Bölüm 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:20 Kuruluş Orhan – 4. Bölüm 04:00 Kardeşlerim

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 07:00 İstanbullu Gelin (Tekrar) 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer (CANLI) 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen (CANLI) 16:15 Söz (Tekrar) 19:00 Star Haber (CANLI) 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm) 03:00 Yüksek Sosyete (Tekrar) 04:30 Hanım Köylü (Tekrar) 06:00 Söz (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür / Durum 06:00 Yeni Gelin Tekrar 08:15 Bu Sabah Canlı 10:00 Sandık Kokusu Tekrar 12:30 Gelin Evi Yeni Bölüm 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı 18:45 Show Ana Haber Canlı 20:00 Veliaht Yeni Bölüm 00:15 Kızılcık Şerbeti Tekrar 02:45 Bahar Tekrar

NOW YAYIN AKIŞI (ESKİ FOX)

Saat Program 07.30 İlk Bakış (CANLI) 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (CANLI) 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün (CANLI) 12.30 Sakıncalı 13.30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm) 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı) 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (CANLI) 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm) 00.00 Sakıncalı 02.45 Ben Leman (Alt Yazılı) 05.00 Kefaret (Alt Yazılı) 06.00 Karagül

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program 05.38 İstiklal Marşı 05.40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06.30 Kalk Gidelim 09.15 Adını Sen Koy 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse (CANLI) 13.15 Seksenler 14.30 Taşacak Bu Deniz 17.45 Lingo Türkiye 19.00 Ana Haber 19.55 İddiaların Aksine 20.00 Cennetin Çocukları 23.05 Mehmed: Fetihler Sultanı 01.45 Taşacak Bu Deniz (Tekrar) 04.20 Lingo Türkiye (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 06:00 Tuzak (Dizi) 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:00 Gel Konuşalım (CANLI) 12:30 Zahide Yetiş’le Sence? 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye (CANLI) 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Tekrar)

Bugün TV’de ne var?

Bugün TV’de yerel ve ulusal kanallarda diziler, yarışmalar, canlı yayınlar ve filmler bulunmaktadır. Yukarıdaki yayın akışından detaylı saat bilgileriyle takip edebilirsiniz.

Hangi film hangi kanalda yayınlanıyor?

Film kuşakları genellikle Star, Show, NOW ve TRT 1 kanallarında akşam saatlerinde yayınlanır. Güncel listeyi yayın akışından kontrol edebilirsiniz.

Akşam hangi dizi var?

Kanal bazlı yayın akışında saat 20:00 kuşağında yayınlanan yeni bölümleri tablo halinde aktardık.

Her gün yüzlerce farklı içerik arasında kaybolmadan, güncel TV yayın akışı listesiyle artık hiçbir diziyi, filmi veya canlı programı kaçırmayacaksınız. Günlük yayın akışlarını takip ederek televizyon keyfinizi planlayabilir, favori programlarınıza tam zamanında ekran başında olabilirsiniz.