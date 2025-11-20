BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 20 Kasım 2025 Perşembe Güncel TV Yayın Akışı ve TV Rehberi
Bu akşam hangi diziler, filmler ve canlı yayınlar saat kaçta başlıyor? Bugün TV’de ne var sorusunun cevabını merak ediyorsanız, detaylı yayın akışı listesi haberimizde.
Her gün televizyon ekranlarında binlerce program, dizi, film, haber bülteni, spor karşılaşması ve canlı yayınlar izleyicilerle buluşuyor. Ancak Bugün TV’de ne var?, Akşam hangi dizi var?, Şu anda TV’de hangi program var? ya da Hangi film hangi kanalda? gibi sorular milyonlarca izleyici için kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte bu nedenle hazırladığımız detaylı ve güncel TV yayın akışı rehberi sayesinde; ATV yayın akışı, Show TV yayın akışı, TRT 1 yayın akışı, Star TV yayın akışı, NOW yayın akışı ve TV8 yayın akışı gibi tüm yerel ve ulusal kanalların yayın saatlerini ücretsiz olarak takip edebilirsiniz.
İster mobil cihazınızdan ister bilgisayarınızdan, hiçbir programı kaçırmadan kolayca öğrenebilir; TV programları saatleri, dizilerin başlangıç saatleri, canlı yayınlar ve tekrar bölümlerle ilgili tüm bilgilere saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI – BUGÜN ATV’DE NE VAR?
|Saat
|Program
|08:00
|Kahvaltı Haberleri
|10:00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert (CANLI)
|13:00
|ATV Gün Ortası
|14:00
|Mutfak Bahane
|16:00
|Esra Erol'da
|19:00
|ATV Ana Haber
|20:00
|Kim Milyoner Olmak İster? – 1193. Bölüm
|00:20
|Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
|01:20
|Kuruluş Orhan – 4. Bölüm
|04:00
|Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|07:00
|İstanbullu Gelin (Tekrar)
|09:30
|Songül ve Uğur ile Sana Değer (CANLI)
|13:30
|Nur Viral ile Sen İstersen (CANLI)
|16:15
|Söz (Tekrar)
|19:00
|Star Haber (CANLI)
|20:00
|Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
|03:00
|Yüksek Sosyete (Tekrar)
|04:30
|Hanım Köylü (Tekrar)
|06:00
|Söz (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür / Durum
|06:00
|Yeni Gelin
|Tekrar
|08:15
|Bu Sabah
|Canlı
|10:00
|Sandık Kokusu
|Tekrar
|12:30
|Gelin Evi
|Yeni Bölüm
|15:00
|Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
|Canlı
|18:45
|Show Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Veliaht
|Yeni Bölüm
|00:15
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
|02:45
|Bahar
|Tekrar
NOW YAYIN AKIŞI (ESKİ FOX)
|Saat
|Program
|07.30
|İlk Bakış (CANLI)
|08.00
|İlker Karagöz ile Çalar Saat (CANLI)
|10.45
|Çağla ile Yeni Bir Gün (CANLI)
|12.30
|Sakıncalı
|13.30
|En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
|16.30
|Halef: Köklerin Çağrısı (Alt Yazılı)
|19.00
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (CANLI)
|20.00
|Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
|00.00
|Sakıncalı
|02.45
|Ben Leman (Alt Yazılı)
|05.00
|Kefaret (Alt Yazılı)
|06.00
|Karagül
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|05.38
|İstiklal Marşı
|05.40
|Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
|06.30
|Kalk Gidelim
|09.15
|Adını Sen Koy
|10.30
|Alişan ile Hayata Gülümse (CANLI)
|13.15
|Seksenler
|14.30
|Taşacak Bu Deniz
|17.45
|Lingo Türkiye
|19.00
|Ana Haber
|19.55
|İddiaların Aksine
|20.00
|Cennetin Çocukları
|23.05
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|01.45
|Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
|04.20
|Lingo Türkiye (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|06:00
|Tuzak (Dizi)
|07:15
|Ebru ile 8'de Sağlık
|08:30
|Oynat Bakalım
|09:00
|Gel Konuşalım (CANLI)
|12:30
|Zahide Yetiş’le Sence?
|16:00
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|20:00
|MasterChef Türkiye (CANLI)
|00:15
|Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
|03:30
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Tekrar)
Bugün TV’de ne var?
Bugün TV’de yerel ve ulusal kanallarda diziler, yarışmalar, canlı yayınlar ve filmler bulunmaktadır. Yukarıdaki yayın akışından detaylı saat bilgileriyle takip edebilirsiniz.
Hangi film hangi kanalda yayınlanıyor?
Film kuşakları genellikle Star, Show, NOW ve TRT 1 kanallarında akşam saatlerinde yayınlanır. Güncel listeyi yayın akışından kontrol edebilirsiniz.
Akşam hangi dizi var?
Kanal bazlı yayın akışında saat 20:00 kuşağında yayınlanan yeni bölümleri tablo halinde aktardık.
Her gün yüzlerce farklı içerik arasında kaybolmadan, güncel TV yayın akışı listesiyle artık hiçbir diziyi, filmi veya canlı programı kaçırmayacaksınız. Günlük yayın akışlarını takip ederek televizyon keyfinizi planlayabilir, favori programlarınıza tam zamanında ekran başında olabilirsiniz.