BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı

Bugün televizyonda hangi diziler var? sorusu, özellikle Cuma akşamlarının popüler yapımlarıyla birlikte milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Sakıncalı, Buz Devri, Salak Milyoner, MasterChef Türkiye gibi ilgiyle takip edilen yapımların yer aldığı yayın akışı merak konusu. İşte 21 Kasım 2025 Cuma günü Show TV, TRT 1, Now TV, ATV, Star TV ve TV8 kanallarında gün boyu yayınlanacak dizi, film, program ve ana haber saatleriyle detaylı TV yayın akışı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 21 KASIM 2025 CUMA

06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)

08:15 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00:15 – Veliaht (Tekrar)

02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Alt Yazılı)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:25 – Kalk Gidelim

09:15 – Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 – Seksenler

14:30 – Taşacak Bu Deniz

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

00:15 – Gönül Dağı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış (Canlı)

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

12:30 – Sahtekarlar

13:30 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16:30 – Sakıncalı

19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber (Canlı)

20:00 – Sakıncalı (Yeni Bölüm)

23:30 – Ben Leman (Alt Yazılı)

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 – Aldatmak

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Buz Devri / Yabancı Sinema

21:45 – Suikast Treni / Yabancı Sinema

00:20 – Gözleri Karadeniz (12.Bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin (Tekrar)

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)

16:15 – Söz (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Salak Milyoner (Yerli Film)

22:00 – Tatlım Tatlım (Yerli Film)

00:30 – Tatlım Tatlım

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 – Gel Konuşalım (Canlı)

12:30 – Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni Bölüm)

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Bugün televizyonda hangi diziler var?

Kızılcık Şerbeti (Show TV), Taşacak Bu Deniz (TRT 1), Sakıncalı (Now TV), Aldatmak & Gözleri Karadeniz (ATV), İstanbullu Gelin ve Söz tekrarları (Star TV) bugün ekranlarda yer alacak diziler arasında.

Bu akşam en çok izlenen yapımlar hangileri?

Primetime saat 20.00'de Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Sakıncalı dikkat çekerken; Star TV’de Salak Milyoner, TV8’de MasterChef Türkiye büyük ilgi görüyor.

MasterChef Türkiye bugün saat kaçta?

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti bugün var mı?

Evet, Show TV'de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle saat 20.00’de ekranlarda olacak.

TRT 1’de bu akşam hangi dizi var?

TRT 1 ekranlarında saat 20.00’de Taşacak Bu Deniz adlı dizi yayınlanacak.

21 Kasım 2025 Cuma televizyon yayın akışı; hem diziler hem yerli filmler hem de yarışma programlarıyla oldukça zengin bir içerik sunuyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Sakıncalı ve MasterChef Türkiye, hafta sonuna girerken ekran başında kalabalık kitlelerle buluşmaya hazırlanıyor. İzlemek istediğiniz programı kaçırmamak için yayın akışını takip etmeyi unutmayın.