BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı
Bugün Cuma günü hangi diziler ve programlar ekrana geliyor? Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Sakıncalı dizileri yeni bölümler hangi kanalda ve saat kaçta? Bu akşamki diziler ve tüm TV yayın akışı detayları haberimizde…
Bugün televizyonda hangi diziler var? sorusu, özellikle Cuma akşamlarının popüler yapımlarıyla birlikte milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Sakıncalı, Buz Devri, Salak Milyoner, MasterChef Türkiye gibi ilgiyle takip edilen yapımların yer aldığı yayın akışı merak konusu. İşte 21 Kasım 2025 Cuma günü Show TV, TRT 1, Now TV, ATV, Star TV ve TV8 kanallarında gün boyu yayınlanacak dizi, film, program ve ana haber saatleriyle detaylı TV yayın akışı.
SHOW TV YAYIN AKIŞI – 21 KASIM 2025 CUMA
- 06:00 – Yeni Gelin (Tekrar)
- 08:15 – Bu Sabah (Canlı)
- 10:00 – Sandık Kokusu (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
- 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Veliaht (Tekrar)
- 02:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – Alt Yazılı)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:35 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06:25 – Kalk Gidelim
- 09:15 – Adını Sen Koy
- 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse (Canlı)
- 13:15 – Seksenler
- 14:30 – Taşacak Bu Deniz
- 17:45 – Lingo Türkiye
- 19:00 – Ana Haber
- 19:55 – İddiaların Aksine
- 20:00 – Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 – İlk Bakış (Canlı)
- 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
- 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
- 12:30 – Sahtekarlar
- 13:30 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
- 16:30 – Sakıncalı
- 19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Sakıncalı (Yeni Bölüm)
- 23:30 – Ben Leman (Alt Yazılı)
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Aldatmak
- 07:00 – Kahvaltı Haberleri
- 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
- 13:00 – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol’da
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Buz Devri / Yabancı Sinema
- 21:45 – Suikast Treni / Yabancı Sinema
- 00:20 – Gözleri Karadeniz (12.Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – İstanbullu Gelin (Tekrar)
- 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)
- 16:15 – Söz (Tekrar)
- 19:00 – Star Haber (Canlı)
- 20:00 – Salak Milyoner (Yerli Film)
- 22:00 – Tatlım Tatlım (Yerli Film)
- 00:30 – Tatlım Tatlım
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Tuzak
- 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
- 08:30 – Oynat Bakalım
- 09:00 – Gel Konuşalım (Canlı)
- 12:30 – Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni Bölüm)
- 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
- 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Bugün televizyonda hangi diziler var?
Kızılcık Şerbeti (Show TV), Taşacak Bu Deniz (TRT 1), Sakıncalı (Now TV), Aldatmak & Gözleri Karadeniz (ATV), İstanbullu Gelin ve Söz tekrarları (Star TV) bugün ekranlarda yer alacak diziler arasında.
Bu akşam en çok izlenen yapımlar hangileri?
Primetime saat 20.00'de Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Sakıncalı dikkat çekerken; Star TV’de Salak Milyoner, TV8’de MasterChef Türkiye büyük ilgi görüyor.
MasterChef Türkiye bugün saat kaçta?
MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak.
Kızılcık Şerbeti bugün var mı?
Evet, Show TV'de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle saat 20.00’de ekranlarda olacak.
TRT 1’de bu akşam hangi dizi var?
TRT 1 ekranlarında saat 20.00’de Taşacak Bu Deniz adlı dizi yayınlanacak.
21 Kasım 2025 Cuma televizyon yayın akışı; hem diziler hem yerli filmler hem de yarışma programlarıyla oldukça zengin bir içerik sunuyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Sakıncalı ve MasterChef Türkiye, hafta sonuna girerken ekran başında kalabalık kitlelerle buluşmaya hazırlanıyor. İzlemek istediğiniz programı kaçırmamak için yayın akışını takip etmeyi unutmayın.