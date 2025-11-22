Giriş / Abone Ol
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 22 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var, bugünkü diziler ve saatleri neler? Kanal D, ATV, NOW, Show TV ve TRT 1'de yayınlanacak Cumartesi dizileri ve yeni bölümleriyle bu akşamki diziler listesi haberimizde!

“Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşamki diziler Cumartesi günü hangi kanallarda?”, “Bugünkü diziler ve saatleri nedir?” diye merak edenler için 12 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait TV yayın akışını tek sayfada derledik. Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında hangi yapımlar var; bu akşamki diziler, filmler, eğlence programları ve CANLI İZLE seçenekleriyle gün boyu ekranda olacak tüm yapımların detaylı listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Özellikle “Bugün hangi diziler var FOX / NOW?”, “Bugün hangi diziler var Kanal D?”, “Bugün hangi diziler var ATV?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” gibi aramalar yapan izleyiciler için, her kanalın Cumartesi yayın akışı eksiksiz ve saat saat listelenmiştir.

12 KASIM 2025 CUMARTESİ – BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

Aşağıdaki listede kanallar rastgele sıralanmış olup, her kanal için sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar yayınlanan dizi, film, program ve haber bültenleri yer almaktadır.

TV8 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür / Not
06:00TuzakProgram
08:00Oynat BakalımProgram
08:45Gençlik Rüzgarı / Yeni BölümProgram
10:00Gazete Magazin / Yeni BölümProgram
17:30MasterChef TürkiyeYarışma
18:45Maç Önü / Türkiye - BulgaristanProgram
20:00Türkiye - Bulgaristan / CanlıSpor
22:15MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15İtiraf EtProgram
02:30Gazete MagazinProgram
05:15Gençlik RüzgarıProgram

TRT 1 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

SaatProgramAçıklama
05.03İstiklal Marşıİstiklal Marşı
05.05Yedi NumaraAynı üniversitede okuyan dört kız arkadaş, Vahit ve Zeliha çiftinin üst katını kiralar; alt kata gelen amcaoğullarıyla cümbüş başlar.
05.50Benim Güzel AilemÜç kuşağı bir araya getiren, geçmişin değerleri ile yeni dünyanın taleplerini buluşturan aile dizisi.
08.35Kod Adı KırlangıçTeknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikâyeleri.
10.00Hayallerinin PeşindeZorlu koşullarda yaşayan kadınların destekle gelen başarı hikâyeleri.
11.40Taşacak Bu DenizKaradeniz’in hırçın doğasında aşk, nefret ve kaderin iç içe geçtiği tutkulu hikâye.
14.45Cennetin Çocukları (Canlı izle)İskender’in Arafköy’de yeni hayata adım attığı duygusal dizi.
17.50Turgay Başyayla İle Lezzetli TavsiyeGezi ve kültür programı; yöresel lezzetler ekrana geliyor.
19.00Ana HaberTürkiye ve dünya gündeminden sıcak başlıklar.
20.00Gönül DağıHayallerinin peşinden koşan kuzenlerin imkânsızı başarma hikâyesi.
00.15Pelin Çift İle Gündem ÖtesiYaratılışın sırları; bilim, din, semboller ve tarih eşliğinde.
01.30Pelin Çift İle Gündem Ötesi ArtıGündem Ötesi programının devamı.
01.50TEKRAR Taşacak Bu DenizYapım tekrar bölümü.
04.20TEKRAR Yedi NumaraDizi tekrarı.
05.00TEKRAR Turgay Başyayla İle Lezzetli TavsiyeProgram tekrarı.

KANAL D 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
07:00Yabancı DamatTekrar
08:30KonuştukçaYeni Bölüm
09:45Magazin D CumartesiYeni Bölüm
13:00Arda'nın MutfağıYeni
14:00Eşref RüyaTekrar
16:15Uzak ŞehirTekrar
18:30Kanal D Haber Hafta SonuCanlı
20:00Güller ve GünahlarYeni Bölüm
00:15Eşref RüyaTekrar
02:45Siyah Beyaz AşkTekrar
04:30Müzik ArasıProgram
05:00Üç Kız KardeşTekrar

STAR TV 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür / Not
07:00İstanbullu GelinYerli Dizi - Tekrar
09:00Hayat Bazen TatlıdırYerli Dizi - Tekrar
10:45ÇarpıntıYerli Dizi - Tekrar
14:00Aslı Özkaya İle Bir Şansım OlsaYaşam Programı
15:30SahipsizlerYerli Dizi - Tekrar
19:00Star HaberHaber - Canlı
20:00Kaldı Üç GünYabancı Film
21:45Kaldı Üç GünYabancı Film
23:30Tut SözünüYerli Film
02:00Tut SözünüYerli Film
04:30Yüksek SosyeteYerli Dizi - Tekrar
06:00Hanım KöylüYerli Dizi - Tekrar

ATV 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
06:00AldatmakDizi
07:30atv’de Hafta SonuHaber / Program
10:00Gözleri KaraDeniz12. Bölüm
13:00Buz Devri / Yabancı SinemaYabancı Sinema
14:30Çakallarla Dans 5 / Yerli SinemaYerli Sinema (CANLI İZLE ibaresiyle sunuluyor)
16:00Kuruluş Orhan4. Bölüm
19:00atv Ana HaberHaber Bülteni
20:00Gözleri KaraDeniz12. Bölüm
23:00Non-Stop / Yabancı SinemaYabancı Sinema
01:20Kuruluş Orhan4. Bölüm (Tekrar)
04:00KardeşlerimDizi

NOW (CUMARTESİ) 12 KASIM 2025 YAYIN AKIŞI

“Bugün hangi diziler var FOX?” diye aratan izleyiciler için, FOX’un yeni adıyla NOW Cumartesi yayın akışı aşağıdaki gibidir. Özellikle Ben Leman dizisi bugün hem gündüz tekrar hem akşam bu akşamki diziler listesinde yeni bölümüyle öne çıkıyor.

SaatProgramNot
07.30Fatih Savaş ile Sabah SohbetleriYeni Bölüm
08.30Çalar Saat Hafta SonuCanlı
11.15Ben LemanALT YAZILI
13.45KıskanmakFilm / Yapım
16.30SakıncalıFilm / Yapım
19.00Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta SonuCanlı
20.00Ben LemanYeni Bölüm
23.45Efsane FutbolCanlı
01.30SahtekarlarALT YAZILI
04.00KefaretALT YAZILI
06.00KaragülDizi

SHOW TV 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

“Bugün hangi diziler var Show TV’de?” ve “Bu akşamki diziler Cumartesi Show TV’de neler?” sorularına yanıt arayanlar için gün boyu Show TV yayın akışı:

SaatProgramNot
06:00Yeni GelinTekrar
08:00İstasyonProgram
10:00Cumartesi SürpriziCanlı
13:00İyi Aile ÇocuğuFilm / CANLI İZLE sekmesiyle sunuluyor
15:30Kızılcık ŞerbetiTekrar
18:25Hafta Sonu Ana HaberCanlı
20:00Güldür Güldür ShowYeni Bölüm
00:15Yusuf & YusufFilm
02:00İyi Aile ÇocuğuTekrar
03:15İstasyonProgram

Bugün hangi diziler var Cumartesi akşamı?

Cumartesi akşamı öne çıkan diziler arasında; Kanal D’de Güller ve Günahlar (20.00), TRT 1’de Gönül Dağı (20.00), NOW ekranlarında Ben Leman (20.00), Show TV’de Güldür Güldür Show (20.00), ATV’de ise Gözleri KaraDeniz 12. bölüm (20.00) yer alıyor. Bu liste pek çok izleyicinin merak ettiği bu akşamki diziler sorusuna toplu bir yanıt veriyor.

Bugün hangi diziler var FOX / NOW kanalında?

“Bugün hangi diziler var FOX?” ya da yeni adıyla “Bugün hangi diziler var NOW?” diyenler için günün yıldızı Ben Leman. Dizi, 11.15’te altyazılı olarak ekrana geliyor, akşam ise 20.00’de yeni bölümüyle Cumartesi prime-time kuşağında yer alıyor.

Bugün hangi diziler var Kanal D’de?

Kanal D yayın akışında Yabancı Damat, Eşref Rüya, Uzak Şehir ve geç saatlerde Siyah Beyaz Aşk ile Üç Kız Kardeş dizi tekrarları öne çıkıyor. Akşam kuşağında ise izleyiciler “Bugün hangi diziler var Kanal D?” sorusunun cevabını 20.00’de başlayan Güller ve Günahlar ile buluyor.

Bugün hangi diziler var ATV ekranında?

ATV’de sabah 06.00’da Aldatmak yayında. Gündüz 10.00 ve akşam 20.00 kuşağında Gözleri KaraDeniz 12. bölüm ekrana geliyor. Gece 04.00’te ise sevilen yapım Kardeşlerim izleyiciyle buluşuyor. Bu yayınlar, “Bugün hangi diziler var ATV?” sorusunun yanıtını oluşturuyor.

Bugünkü diziler ve saatleri nereden öğrenilir?

“Bugünkü diziler ve saatleri”ni öğrenmek isteyen izleyiciler için en pratik seçenek; kanalların resmi yayın akışı sayfalarını ve bu tarz toplu rehber içerikleri takip etmektir. 12 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayınları bu haberde eksiksiz şekilde listelenmiştir.

Bu akşamki diziler Cumartesi hangi kanallarda daha yoğun?

Bu akşam Cumartesi prime-time saatinde özellikle Kanal D, NOW, TRT 1 ve ATV’de güçlü dizi kuşakları dikkat çekiyor. “Bu akşamki diziler” ve “Bu akşamki diziler Cumartesi” aramalarını yapan izleyiciler için, 20.00 kuşağı neredeyse tüm büyük kanallarda dizi ve eğlence programlarıyla dolu.

12 Kasım 2025 Cumartesi günü için “Bugün hangi diziler var?”, “Bugünkü diziler ve saatleri neler?”, “Bugün hangi diziler var FOX / NOW, Kanal D, ATV?” gibi tüm soruların yanıtını; Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışlarını rastgele sıralanmış ama eksiksiz şekilde sunarak yanıtladık.

Akşam planınızı yapmadan önce, bu rehbere göz atarak bu akşamki diziler arasından ilginizi çeken yapımları seçebilir, sevdiğiniz dizi ve programların hiçbir bölümünü kaçırmadan keyifli bir Cumartesi gecesi geçirebilirsiniz.

