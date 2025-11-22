BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 22 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

“Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşamki diziler Cumartesi günü hangi kanallarda?”, “Bugünkü diziler ve saatleri nedir?” diye merak edenler için 12 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait TV yayın akışını tek sayfada derledik. Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında hangi yapımlar var; bu akşamki diziler, filmler, eğlence programları ve CANLI İZLE seçenekleriyle gün boyu ekranda olacak tüm yapımların detaylı listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Özellikle “Bugün hangi diziler var FOX / NOW?”, “Bugün hangi diziler var Kanal D?”, “Bugün hangi diziler var ATV?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” gibi aramalar yapan izleyiciler için, her kanalın Cumartesi yayın akışı eksiksiz ve saat saat listelenmiştir.
12 KASIM 2025 CUMARTESİ – BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ
Aşağıdaki listede kanallar rastgele sıralanmış olup, her kanal için sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar yayınlanan dizi, film, program ve haber bültenleri yer almaktadır.
TV8 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür / Not
|06:00
|Tuzak
|Program
|08:00
|Oynat Bakalım
|Program
|08:45
|Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
|Program
|10:00
|Gazete Magazin / Yeni Bölüm
|Program
|17:30
|MasterChef Türkiye
|Yarışma
|18:45
|Maç Önü / Türkiye - Bulgaristan
|Program
|20:00
|Türkiye - Bulgaristan / Canlı
|Spor
|22:15
|MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
|Yarışma
|00:15
|İtiraf Et
|Program
|02:30
|Gazete Magazin
|Program
|05:15
|Gençlik Rüzgarı
|Program
TRT 1 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Açıklama
|05.03
|İstiklal Marşı
|İstiklal Marşı
|05.05
|Yedi Numara
|Aynı üniversitede okuyan dört kız arkadaş, Vahit ve Zeliha çiftinin üst katını kiralar; alt kata gelen amcaoğullarıyla cümbüş başlar.
|05.50
|Benim Güzel Ailem
|Üç kuşağı bir araya getiren, geçmişin değerleri ile yeni dünyanın taleplerini buluşturan aile dizisi.
|08.35
|Kod Adı Kırlangıç
|Teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikâyeleri.
|10.00
|Hayallerinin Peşinde
|Zorlu koşullarda yaşayan kadınların destekle gelen başarı hikâyeleri.
|11.40
|Taşacak Bu Deniz
|Karadeniz’in hırçın doğasında aşk, nefret ve kaderin iç içe geçtiği tutkulu hikâye.
|14.45
|Cennetin Çocukları (Canlı izle)
|İskender’in Arafköy’de yeni hayata adım attığı duygusal dizi.
|17.50
|Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
|Gezi ve kültür programı; yöresel lezzetler ekrana geliyor.
|19.00
|Ana Haber
|Türkiye ve dünya gündeminden sıcak başlıklar.
|20.00
|Gönül Dağı
|Hayallerinin peşinden koşan kuzenlerin imkânsızı başarma hikâyesi.
|00.15
|Pelin Çift İle Gündem Ötesi
|Yaratılışın sırları; bilim, din, semboller ve tarih eşliğinde.
|01.30
|Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
|Gündem Ötesi programının devamı.
|01.50
|TEKRAR Taşacak Bu Deniz
|Yapım tekrar bölümü.
|04.20
|TEKRAR Yedi Numara
|Dizi tekrarı.
|05.00
|TEKRAR Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
|Program tekrarı.
KANAL D 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|07:00
|Yabancı Damat
|Tekrar
|08:30
|Konuştukça
|Yeni Bölüm
|09:45
|Magazin D Cumartesi
|Yeni Bölüm
|13:00
|Arda'nın Mutfağı
|Yeni
|14:00
|Eşref Rüya
|Tekrar
|16:15
|Uzak Şehir
|Tekrar
|18:30
|Kanal D Haber Hafta Sonu
|Canlı
|20:00
|Güller ve Günahlar
|Yeni Bölüm
|00:15
|Eşref Rüya
|Tekrar
|02:45
|Siyah Beyaz Aşk
|Tekrar
|04:30
|Müzik Arası
|Program
|05:00
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
STAR TV 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür / Not
|07:00
|İstanbullu Gelin
|Yerli Dizi - Tekrar
|09:00
|Hayat Bazen Tatlıdır
|Yerli Dizi - Tekrar
|10:45
|Çarpıntı
|Yerli Dizi - Tekrar
|14:00
|Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
|Yaşam Programı
|15:30
|Sahipsizler
|Yerli Dizi - Tekrar
|19:00
|Star Haber
|Haber - Canlı
|20:00
|Kaldı Üç Gün
|Yabancı Film
|21:45
|Kaldı Üç Gün
|Yabancı Film
|23:30
|Tut Sözünü
|Yerli Film
|02:00
|Tut Sözünü
|Yerli Film
|04:30
|Yüksek Sosyete
|Yerli Dizi - Tekrar
|06:00
|Hanım Köylü
|Yerli Dizi - Tekrar
ATV 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|06:00
|Aldatmak
|Dizi
|07:30
|atv’de Hafta Sonu
|Haber / Program
|10:00
|Gözleri KaraDeniz
|12. Bölüm
|13:00
|Buz Devri / Yabancı Sinema
|Yabancı Sinema
|14:30
|Çakallarla Dans 5 / Yerli Sinema
|Yerli Sinema (CANLI İZLE ibaresiyle sunuluyor)
|16:00
|Kuruluş Orhan
|4. Bölüm
|19:00
|atv Ana Haber
|Haber Bülteni
|20:00
|Gözleri KaraDeniz
|12. Bölüm
|23:00
|Non-Stop / Yabancı Sinema
|Yabancı Sinema
|01:20
|Kuruluş Orhan
|4. Bölüm (Tekrar)
|04:00
|Kardeşlerim
|Dizi
NOW (CUMARTESİ) 12 KASIM 2025 YAYIN AKIŞI
“Bugün hangi diziler var FOX?” diye aratan izleyiciler için, FOX’un yeni adıyla NOW Cumartesi yayın akışı aşağıdaki gibidir. Özellikle Ben Leman dizisi bugün hem gündüz tekrar hem akşam bu akşamki diziler listesinde yeni bölümüyle öne çıkıyor.
|Saat
|Program
|Not
|07.30
|Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
|Yeni Bölüm
|08.30
|Çalar Saat Hafta Sonu
|Canlı
|11.15
|Ben Leman
|ALT YAZILI
|13.45
|Kıskanmak
|Film / Yapım
|16.30
|Sakıncalı
|Film / Yapım
|19.00
|Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
|Canlı
|20.00
|Ben Leman
|Yeni Bölüm
|23.45
|Efsane Futbol
|Canlı
|01.30
|Sahtekarlar
|ALT YAZILI
|04.00
|Kefaret
|ALT YAZILI
|06.00
|Karagül
|Dizi
SHOW TV 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
“Bugün hangi diziler var Show TV’de?” ve “Bu akşamki diziler Cumartesi Show TV’de neler?” sorularına yanıt arayanlar için gün boyu Show TV yayın akışı:
|Saat
|Program
|Not
|06:00
|Yeni Gelin
|Tekrar
|08:00
|İstasyon
|Program
|10:00
|Cumartesi Sürprizi
|Canlı
|13:00
|İyi Aile Çocuğu
|Film / CANLI İZLE sekmesiyle sunuluyor
|15:30
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
|18:25
|Hafta Sonu Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Güldür Güldür Show
|Yeni Bölüm
|00:15
|Yusuf & Yusuf
|Film
|02:00
|İyi Aile Çocuğu
|Tekrar
|03:15
|İstasyon
|Program
Bugün hangi diziler var Cumartesi akşamı?
Cumartesi akşamı öne çıkan diziler arasında; Kanal D’de Güller ve Günahlar (20.00), TRT 1’de Gönül Dağı (20.00), NOW ekranlarında Ben Leman (20.00), Show TV’de Güldür Güldür Show (20.00), ATV’de ise Gözleri KaraDeniz 12. bölüm (20.00) yer alıyor. Bu liste pek çok izleyicinin merak ettiği bu akşamki diziler sorusuna toplu bir yanıt veriyor.
Bugün hangi diziler var FOX / NOW kanalında?
“Bugün hangi diziler var FOX?” ya da yeni adıyla “Bugün hangi diziler var NOW?” diyenler için günün yıldızı Ben Leman. Dizi, 11.15’te altyazılı olarak ekrana geliyor, akşam ise 20.00’de yeni bölümüyle Cumartesi prime-time kuşağında yer alıyor.
Bugün hangi diziler var Kanal D’de?
Kanal D yayın akışında Yabancı Damat, Eşref Rüya, Uzak Şehir ve geç saatlerde Siyah Beyaz Aşk ile Üç Kız Kardeş dizi tekrarları öne çıkıyor. Akşam kuşağında ise izleyiciler “Bugün hangi diziler var Kanal D?” sorusunun cevabını 20.00’de başlayan Güller ve Günahlar ile buluyor.
Bugün hangi diziler var ATV ekranında?
ATV’de sabah 06.00’da Aldatmak yayında. Gündüz 10.00 ve akşam 20.00 kuşağında Gözleri KaraDeniz 12. bölüm ekrana geliyor. Gece 04.00’te ise sevilen yapım Kardeşlerim izleyiciyle buluşuyor. Bu yayınlar, “Bugün hangi diziler var ATV?” sorusunun yanıtını oluşturuyor.
Bugünkü diziler ve saatleri nereden öğrenilir?
“Bugünkü diziler ve saatleri”ni öğrenmek isteyen izleyiciler için en pratik seçenek; kanalların resmi yayın akışı sayfalarını ve bu tarz toplu rehber içerikleri takip etmektir. 12 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayınları bu haberde eksiksiz şekilde listelenmiştir.
Bu akşamki diziler Cumartesi hangi kanallarda daha yoğun?
Bu akşam Cumartesi prime-time saatinde özellikle Kanal D, NOW, TRT 1 ve ATV’de güçlü dizi kuşakları dikkat çekiyor. “Bu akşamki diziler” ve “Bu akşamki diziler Cumartesi” aramalarını yapan izleyiciler için, 20.00 kuşağı neredeyse tüm büyük kanallarda dizi ve eğlence programlarıyla dolu.
12 Kasım 2025 Cumartesi günü için “Bugün hangi diziler var?”, “Bugünkü diziler ve saatleri neler?”, “Bugün hangi diziler var FOX / NOW, Kanal D, ATV?” gibi tüm soruların yanıtını; Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışlarını rastgele sıralanmış ama eksiksiz şekilde sunarak yanıtladık.
Akşam planınızı yapmadan önce, bu rehbere göz atarak bu akşamki diziler arasından ilginizi çeken yapımları seçebilir, sevdiğiniz dizi ve programların hiçbir bölümünü kaçırmadan keyifli bir Cumartesi gecesi geçirebilirsiniz.