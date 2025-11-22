BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 22 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

“Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşamki diziler Cumartesi günü hangi kanallarda?”, “Bugünkü diziler ve saatleri nedir?” diye merak edenler için 12 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait TV yayın akışını tek sayfada derledik. Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında hangi yapımlar var; bu akşamki diziler, filmler, eğlence programları ve CANLI İZLE seçenekleriyle gün boyu ekranda olacak tüm yapımların detaylı listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Özellikle “Bugün hangi diziler var FOX / NOW?”, “Bugün hangi diziler var Kanal D?”, “Bugün hangi diziler var ATV?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri” gibi aramalar yapan izleyiciler için, her kanalın Cumartesi yayın akışı eksiksiz ve saat saat listelenmiştir.

12 KASIM 2025 CUMARTESİ – BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ

Aşağıdaki listede kanallar rastgele sıralanmış olup, her kanal için sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar yayınlanan dizi, film, program ve haber bültenleri yer almaktadır.

TV8 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür / Not 06:00 Tuzak Program 08:00 Oynat Bakalım Program 08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm Program 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program 17:30 MasterChef Türkiye Yarışma 18:45 Maç Önü / Türkiye - Bulgaristan Program 20:00 Türkiye - Bulgaristan / Canlı Spor 22:15 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm Yarışma 00:15 İtiraf Et Program 02:30 Gazete Magazin Program 05:15 Gençlik Rüzgarı Program

TRT 1 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

Saat Program Açıklama 05.03 İstiklal Marşı İstiklal Marşı 05.05 Yedi Numara Aynı üniversitede okuyan dört kız arkadaş, Vahit ve Zeliha çiftinin üst katını kiralar; alt kata gelen amcaoğullarıyla cümbüş başlar. 05.50 Benim Güzel Ailem Üç kuşağı bir araya getiren, geçmişin değerleri ile yeni dünyanın taleplerini buluşturan aile dizisi. 08.35 Kod Adı Kırlangıç Teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikâyeleri. 10.00 Hayallerinin Peşinde Zorlu koşullarda yaşayan kadınların destekle gelen başarı hikâyeleri. 11.40 Taşacak Bu Deniz Karadeniz’in hırçın doğasında aşk, nefret ve kaderin iç içe geçtiği tutkulu hikâye. 14.45 Cennetin Çocukları (Canlı izle) İskender’in Arafköy’de yeni hayata adım attığı duygusal dizi. 17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye Gezi ve kültür programı; yöresel lezzetler ekrana geliyor. 19.00 Ana Haber Türkiye ve dünya gündeminden sıcak başlıklar. 20.00 Gönül Dağı Hayallerinin peşinden koşan kuzenlerin imkânsızı başarma hikâyesi. 00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Yaratılışın sırları; bilim, din, semboller ve tarih eşliğinde. 01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı Gündem Ötesi programının devamı. 01.50 TEKRAR Taşacak Bu Deniz Yapım tekrar bölümü. 04.20 TEKRAR Yedi Numara Dizi tekrarı. 05.00 TEKRAR Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye Program tekrarı.

KANAL D 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 07:00 Yabancı Damat Tekrar 08:30 Konuştukça Yeni Bölüm 09:45 Magazin D Cumartesi Yeni Bölüm 13:00 Arda'nın Mutfağı Yeni 14:00 Eşref Rüya Tekrar 16:15 Uzak Şehir Tekrar 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu Canlı 20:00 Güller ve Günahlar Yeni Bölüm 00:15 Eşref Rüya Tekrar 02:45 Siyah Beyaz Aşk Tekrar 04:30 Müzik Arası Program 05:00 Üç Kız Kardeş Tekrar

STAR TV 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

Saat Program Tür / Not 07:00 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Tekrar 09:00 Hayat Bazen Tatlıdır Yerli Dizi - Tekrar 10:45 Çarpıntı Yerli Dizi - Tekrar 14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa Yaşam Programı 15:30 Sahipsizler Yerli Dizi - Tekrar 19:00 Star Haber Haber - Canlı 20:00 Kaldı Üç Gün Yabancı Film 21:45 Kaldı Üç Gün Yabancı Film 23:30 Tut Sözünü Yerli Film 02:00 Tut Sözünü Yerli Film 04:30 Yüksek Sosyete Yerli Dizi - Tekrar 06:00 Hanım Köylü Yerli Dizi - Tekrar

ATV 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 06:00 Aldatmak Dizi 07:30 atv’de Hafta Sonu Haber / Program 10:00 Gözleri KaraDeniz 12. Bölüm 13:00 Buz Devri / Yabancı Sinema Yabancı Sinema 14:30 Çakallarla Dans 5 / Yerli Sinema Yerli Sinema (CANLI İZLE ibaresiyle sunuluyor) 16:00 Kuruluş Orhan 4. Bölüm 19:00 atv Ana Haber Haber Bülteni 20:00 Gözleri KaraDeniz 12. Bölüm 23:00 Non-Stop / Yabancı Sinema Yabancı Sinema 01:20 Kuruluş Orhan 4. Bölüm (Tekrar) 04:00 Kardeşlerim Dizi

NOW (CUMARTESİ) 12 KASIM 2025 YAYIN AKIŞI

“Bugün hangi diziler var FOX?” diye aratan izleyiciler için, FOX’un yeni adıyla NOW Cumartesi yayın akışı aşağıdaki gibidir. Özellikle Ben Leman dizisi bugün hem gündüz tekrar hem akşam bu akşamki diziler listesinde yeni bölümüyle öne çıkıyor.

Saat Program Not 07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri Yeni Bölüm 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu Canlı 11.15 Ben Leman ALT YAZILI 13.45 Kıskanmak Film / Yapım 16.30 Sakıncalı Film / Yapım 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu Canlı 20.00 Ben Leman Yeni Bölüm 23.45 Efsane Futbol Canlı 01.30 Sahtekarlar ALT YAZILI 04.00 Kefaret ALT YAZILI 06.00 Karagül Dizi

SHOW TV 12 KASIM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

“Bugün hangi diziler var Show TV’de?” ve “Bu akşamki diziler Cumartesi Show TV’de neler?” sorularına yanıt arayanlar için gün boyu Show TV yayın akışı:

Saat Program Not 06:00 Yeni Gelin Tekrar 08:00 İstasyon Program 10:00 Cumartesi Sürprizi Canlı 13:00 İyi Aile Çocuğu Film / CANLI İZLE sekmesiyle sunuluyor 15:30 Kızılcık Şerbeti Tekrar 18:25 Hafta Sonu Ana Haber Canlı 20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm 00:15 Yusuf & Yusuf Film 02:00 İyi Aile Çocuğu Tekrar 03:15 İstasyon Program

Bugün hangi diziler var Cumartesi akşamı?

Cumartesi akşamı öne çıkan diziler arasında; Kanal D’de Güller ve Günahlar (20.00), TRT 1’de Gönül Dağı (20.00), NOW ekranlarında Ben Leman (20.00), Show TV’de Güldür Güldür Show (20.00), ATV’de ise Gözleri KaraDeniz 12. bölüm (20.00) yer alıyor. Bu liste pek çok izleyicinin merak ettiği bu akşamki diziler sorusuna toplu bir yanıt veriyor.

Bugün hangi diziler var FOX / NOW kanalında?

“Bugün hangi diziler var FOX?” ya da yeni adıyla “Bugün hangi diziler var NOW?” diyenler için günün yıldızı Ben Leman. Dizi, 11.15’te altyazılı olarak ekrana geliyor, akşam ise 20.00’de yeni bölümüyle Cumartesi prime-time kuşağında yer alıyor.

Bugün hangi diziler var Kanal D’de?

Kanal D yayın akışında Yabancı Damat, Eşref Rüya, Uzak Şehir ve geç saatlerde Siyah Beyaz Aşk ile Üç Kız Kardeş dizi tekrarları öne çıkıyor. Akşam kuşağında ise izleyiciler “Bugün hangi diziler var Kanal D?” sorusunun cevabını 20.00’de başlayan Güller ve Günahlar ile buluyor.

Bugün hangi diziler var ATV ekranında?

ATV’de sabah 06.00’da Aldatmak yayında. Gündüz 10.00 ve akşam 20.00 kuşağında Gözleri KaraDeniz 12. bölüm ekrana geliyor. Gece 04.00’te ise sevilen yapım Kardeşlerim izleyiciyle buluşuyor. Bu yayınlar, “Bugün hangi diziler var ATV?” sorusunun yanıtını oluşturuyor.

Bugünkü diziler ve saatleri nereden öğrenilir?

“Bugünkü diziler ve saatleri”ni öğrenmek isteyen izleyiciler için en pratik seçenek; kanalların resmi yayın akışı sayfalarını ve bu tarz toplu rehber içerikleri takip etmektir. 12 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayınları bu haberde eksiksiz şekilde listelenmiştir.

Bu akşamki diziler Cumartesi hangi kanallarda daha yoğun?

Bu akşam Cumartesi prime-time saatinde özellikle Kanal D, NOW, TRT 1 ve ATV’de güçlü dizi kuşakları dikkat çekiyor. “Bu akşamki diziler” ve “Bu akşamki diziler Cumartesi” aramalarını yapan izleyiciler için, 20.00 kuşağı neredeyse tüm büyük kanallarda dizi ve eğlence programlarıyla dolu.

12 Kasım 2025 Cumartesi günü için “Bugün hangi diziler var?”, “Bugünkü diziler ve saatleri neler?”, “Bugün hangi diziler var FOX / NOW, Kanal D, ATV?” gibi tüm soruların yanıtını; Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışlarını rastgele sıralanmış ama eksiksiz şekilde sunarak yanıtladık.

Akşam planınızı yapmadan önce, bu rehbere göz atarak bu akşamki diziler arasından ilginizi çeken yapımları seçebilir, sevdiğiniz dizi ve programların hiçbir bölümünü kaçırmadan keyifli bir Cumartesi gecesi geçirebilirsiniz.