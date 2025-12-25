Bugün Hangi Diziler Var? | 25 Aralık 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

Bu akşam TV’de hangi kanalda hangi programlar, diziler ve özel yayınlar var? Kandile özel yayınlar, yeni bölümler ve tekrar yapımlar saat kaçta başlıyor? 25 Aralık 2025 Pazar akşamına ait TV yayın akışı haberimizde.
- Giriş: 25.12.2025 17:23
- Güncelleme: 25.12.2025 17:23
Kaynak: Haber Merkezi
“Bugün TV’de ne var?”, “Yayın akışı saat kaçta başlıyor?”, “Hangi kanalda hangi dizi var?” sorularının yanıtını arıyorsanız en doğru yerdesiniz. Aşağıda FOX, Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, TV8 ve Star TV için güncel ve detaylı TV yayın akışı listesini bulabilirsiniz. Merak uyandıran yeni bölümler, özel yayınlar, tekrar bölümleri ve dini programlar ile dolu dolu bir televizyon gecesi sizi bekliyor.
FOX TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Halef: Köklerin Çağrısı – Yeni Bölüm
|00:00
|Kıskanmak
|02:45
|Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel
|03:30
|Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
|05:00
|Kefaret (Alt Yazılı)
|06:00
|Son Yaz (Alt Yazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Veliaht – Yeni Bölüm
|00:15
|Kızılcık Şerbeti – Tekrar
|02:45
|Rüya Gibi – Tekrar
|04:30
|Veliaht – Tekrar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|–
|Regaib Gecesi – Özel Yayın
|21:45
|Çağrı – Yabancı Sinema
|01:40
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|04:10
|Lingo Türkiye – Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili
|21:00
|Kim Milyoner Olmak İster? – 1202. Bölüm
|00:20
|Kuruluş Orhan – 9. Bölüm
|03:00
|Kardeşlerim
|05:30
|Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|19:45
|Regaip Kandili Özel
|21:00
|Tarzan Efsanesi
|23:15
|Eşref Rüya
|02:00
|Siyah Beyaz Aşk – Tekrar
|04:00
|Üç Kız Kardeş – Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
|00:15
|Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular – Yeni Bölüm
|03:30
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Çok Güzel Hareketler 2 – Yeni Bölüm
|00:15
|Sahipsizler – Tekrar
|03:00
|Söz – Tekrar
|05:00
|Kiralık Aşk – Tekrar
Bugün TV’de hangi programlar var?
FOX, Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, TV8 ve Star TV güncel yayın akışı yukarıdaki listede saat saat verilmiştir.
Regaip Kandili yayınları hangi kanallarda?
TRT 1, ATV ve Kanal D’de Regaip Kandili özel yayınları yer almaktadır.
Bu yayın akışı güncel mi?
Evet, yalnızca sağlanan bilgiler kullanılarak güncel ve doğrulanmış yayın akışı hazırlanmıştır.
Bugünkü TV yayın akışı; yeni bölümler, güçlü yapımlar, dini özel yayınlar ve popüler dizilerle dolu. Hangi kanalda hangi programın olduğunu kolayca görmek, izleme planınızı rahatça oluşturmak için bu sayfayı rehber olarak kullanabilirsiniz.