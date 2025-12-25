Giriş / Abone Ol
Bugün Hangi Diziler Var? | 25 Aralık 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

Bu akşam TV’de hangi kanalda hangi programlar, diziler ve özel yayınlar var? Kandile özel yayınlar, yeni bölümler ve tekrar yapımlar saat kaçta başlıyor? 25 Aralık 2025 Pazar akşamına ait TV yayın akışı haberimizde.

  • 25.12.2025 17:23
“Bugün TV’de ne var?”, “Yayın akışı saat kaçta başlıyor?”, “Hangi kanalda hangi dizi var?” sorularının yanıtını arıyorsanız en doğru yerdesiniz. Aşağıda FOX, Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, TV8 ve Star TV için güncel ve detaylı TV yayın akışı listesini bulabilirsiniz. Merak uyandıran yeni bölümler, özel yayınlar, tekrar bölümleri ve dini programlar ile dolu dolu bir televizyon gecesi sizi bekliyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Halef: Köklerin Çağrısı – Yeni Bölüm
00:00Kıskanmak
02:45Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel
03:30Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
05:00Kefaret (Alt Yazılı)
06:00Son Yaz (Alt Yazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Veliaht – Yeni Bölüm
00:15Kızılcık Şerbeti – Tekrar
02:45Rüya Gibi – Tekrar
04:30Veliaht – Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
Regaib Gecesi – Özel Yayın
21:45Çağrı – Yabancı Sinema
01:40Mehmed: Fetihler Sultanı
04:10Lingo Türkiye – Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili
21:00Kim Milyoner Olmak İster? – 1202. Bölüm
00:20Kuruluş Orhan – 9. Bölüm
03:00Kardeşlerim
05:30Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
19:45Regaip Kandili Özel
21:00Tarzan Efsanesi
23:15Eşref Rüya
02:00Siyah Beyaz Aşk – Tekrar
04:00Üç Kız Kardeş – Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
00:15Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular – Yeni Bölüm
03:30Zuhal Topal’la Yemekteyiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Çok Güzel Hareketler 2 – Yeni Bölüm
00:15Sahipsizler – Tekrar
03:00Söz – Tekrar
05:00Kiralık Aşk – Tekrar

Bugün TV’de hangi programlar var?

FOX, Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, TV8 ve Star TV güncel yayın akışı yukarıdaki listede saat saat verilmiştir.

Regaip Kandili yayınları hangi kanallarda?

TRT 1, ATV ve Kanal D’de Regaip Kandili özel yayınları yer almaktadır.

Bu yayın akışı güncel mi?

Evet, yalnızca sağlanan bilgiler kullanılarak güncel ve doğrulanmış yayın akışı hazırlanmıştır.

Bugünkü TV yayın akışı; yeni bölümler, güçlü yapımlar, dini özel yayınlar ve popüler dizilerle dolu. Hangi kanalda hangi programın olduğunu kolayca görmek, izleme planınızı rahatça oluşturmak için bu sayfayı rehber olarak kullanabilirsiniz.

