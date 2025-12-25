Bugün Hangi Diziler Var? | 25 Aralık 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

“Bugün TV’de ne var?”, “Yayın akışı saat kaçta başlıyor?”, “Hangi kanalda hangi dizi var?” sorularının yanıtını arıyorsanız en doğru yerdesiniz. Aşağıda FOX, Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, TV8 ve Star TV için güncel ve detaylı TV yayın akışı listesini bulabilirsiniz. Merak uyandıran yeni bölümler, özel yayınlar, tekrar bölümleri ve dini programlar ile dolu dolu bir televizyon gecesi sizi bekliyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI Saat Program 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı – Yeni Bölüm 00:00 Kıskanmak 02:45 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel 03:30 Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı) 05:00 Kefaret (Alt Yazılı) 06:00 Son Yaz (Alt Yazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI Saat Program 20:00 Veliaht – Yeni Bölüm 00:15 Kızılcık Şerbeti – Tekrar 02:45 Rüya Gibi – Tekrar 04:30 Veliaht – Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI Saat Program – Regaib Gecesi – Özel Yayın 21:45 Çağrı – Yabancı Sinema 01:40 Mehmed: Fetihler Sultanı 04:10 Lingo Türkiye – Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI Saat Program 20:00 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? – 1202. Bölüm 00:20 Kuruluş Orhan – 9. Bölüm 03:00 Kardeşlerim 05:30 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI Saat Program 19:45 Regaip Kandili Özel 21:00 Tarzan Efsanesi 23:15 Eşref Rüya 02:00 Siyah Beyaz Aşk – Tekrar 04:00 Üç Kız Kardeş – Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI Saat Program 20:00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular – Yeni Bölüm 03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

STAR TV YAYIN AKIŞI Saat Program 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 – Yeni Bölüm 00:15 Sahipsizler – Tekrar 03:00 Söz – Tekrar 05:00 Kiralık Aşk – Tekrar

Bugün TV’de hangi programlar var?

FOX, Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, TV8 ve Star TV güncel yayın akışı yukarıdaki listede saat saat verilmiştir.

Regaip Kandili yayınları hangi kanallarda?

TRT 1, ATV ve Kanal D’de Regaip Kandili özel yayınları yer almaktadır.

Bu yayın akışı güncel mi?

Evet, yalnızca sağlanan bilgiler kullanılarak güncel ve doğrulanmış yayın akışı hazırlanmıştır.

Bugünkü TV yayın akışı; yeni bölümler, güçlü yapımlar, dini özel yayınlar ve popüler dizilerle dolu. Hangi kanalda hangi programın olduğunu kolayca görmek, izleme planınızı rahatça oluşturmak için bu sayfayı rehber olarak kullanabilirsiniz.