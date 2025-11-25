BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 25 Kasım 2025 Salı TV Yayın Akışı

“Bugün hangi diziler var?”, “Kral Kaybederse mi, Bahar mı, Gözleri KaraDeniz mi izlesem?”, “TV yayın akışı Salı günü nasıl?” sorularını soranlar için 25 Kasım 2025 Salı gününün en güncel ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW yayın akışını tek haberde topladık. Prime time’da ekrana gelecek yeni bölüm diziler, tekrar bölümler, gündüz kuşağı programları ve akşam kuşağının popüler yapımları saat saat bu TV rehberinde yer alıyor.

25 KASIM 2025 SALI AKŞAMI: BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

İşte kanallara göre 20.00 kuşağında öne çıkan diziler ve programlar:

Kanal Başlangıç Saati Program / Dizi Not Star TV 20:00 Kral Kaybederse Yerli dizi – yeni bölüm Show TV 20:00 Bahar Yerli dizi – yeni bölüm ATV 20:00 Gözleri KaraDeniz 13. bölüm NOW 20:00 Kıskanmak Yeni bölüm TV8 20:00 MasterChef Türkiye Yeni bölüm – yarışma TRT 1 20:45 Galatasaray–Union SG UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı Kanal D 20:00 Postacı Yerli film / yapım

Akşam kuşağında Kral Kaybederse, Bahar, Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak ve MasterChef Türkiye gibi yüksek ilgi gören yapımlar ekrana gelirken, TRT 1’de ise futbolseverler için Galatasaray–Union SG maçı yer alıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI – MASTERCHEF TÜRKİYE BU AKŞAM KAÇTA?

Saat Program Açıklama 06:00 Tuzak Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yeni bölüm – program 08:30 Oynat Bakalım Program 09:00 Gel Konuşalım Canlı – program 12:30 Zahide Yetiş’le Sence? Yeni bölüm – program 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeni bölüm – yarışma 20:00 MasterChef Türkiye Yeni bölüm – yarışma 01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tekrar 03:30 Gel Konuşalım Tekrar – program

TV8 yayın akışında gündüz kuşağı tamamen program ve yarışmalara ayrılıyor. Akşam ise izleyicinin merak ettiği MasterChef reyting performansını belirleyecek yeni bölüm 20.00’de başlıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI – UZAK ŞEHİR TEKRARI VE AKŞAM FİLMLERİ

Saat Program Not 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi 09:00 Neler Oluyor Hayatta? Canlı 11:00 Yaprak Dökümü Tekrar 14:00 Gelinim Mutfakta Yeni bölüm 16:45 Uzak Şehir Tekrar 18:30 Kanal D Ana Haber Canlı 20:00 Postacı Film/Yapım 21:45 Postacı Devam 23:30 Ben Efsaneyim Film 01:30 Ben Efsaneyim Devam 03:00 Siyah Beyaz Aşk Dizi 05:00 Üç Kız Kardeş Tekrar

Kanal D yayın akışında gündüz kuşağında nostaljik diziler ve yarışmalar yer alırken, akşam saatlerinde Postacı ve ardından Ben Efsaneyim ile film keyfi ön plana çıkıyor. Uzak Şehir reyting sonuçlarını merak edenler için dizinin bugün 16.45’te tekrar bölümüyle ekrana geldiğini hatırlatalım.

NOW YAYIN AKIŞI – KISKANMAK YENİ BÖLÜM VE NOW ANA HABER

Saat Program Not 07:30 İlk Bakış Canlı 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Canlı 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Canlı 12:30 Yasak Elma Alt yazılı 13:30 En Hamarat Benim Yeni bölüm 16:30 Kıskanmak Alt yazılı 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Canlı 20:00 Kıskanmak Yeni bölüm 23:30 Sakıncalı Alt yazılı 02:00 Ben Leman Dizi/Program 04:15 İnadına Aşk Dizi 05:00 Kefaret Alt yazılı 06:00 Karagül Dizi

NOW yayın akışında sabah haber kuşağı ve yaşam programlarının ardından, akşam 20.00’de Kıskanmak yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Now Ana Haber reytinglerini takip edenler için Selçuk Tepeli 19.00’da ekran başında.

ATV YAYIN AKIŞI – GÖZLERİ KARADENİZ VE GÜNDÜZ KUŞAĞI

Saat Program Not 06:30 Aldatmak Dizi 08:00 Kahvaltı Haberleri Haber 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Canlı 13:00 atv Gün Ortası Haber 14:00 Mutfak Bahane Program 16:00 Esra Erol’da Program 19:00 atv Ana Haber Haber 20:00 Gözleri KaraDeniz 13. bölüm – dizi 00:20 Kuruluş Orhan 4. bölüm – dizi 03:00 Kardeşlerim Dizi

ATV yayın akışında gün boyu Müge Anlı reyting yarışına yön veren program ve Esra Erol reyting sıralamasında güçlü duran formatı dikkat çekiyor. Akşam ise Gözleri KaraDeniz 13. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – GALATASARAY–UNİON SG MAÇI VE MEHMED: FETİHLER SULTANI

Saat Program Not 05:38 İstiklal Marşı 05:40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye Gezi & kültür 06:30 Kalk Gidelim Dizi 09:20 Adını Sen Koy Dizi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse Canlı program 13:15 Seksenler Dizi 14:40 Kasaba Doktoru Dizi 17:45 Lingo Türkiye Yarışma 19:00 Ana Haber Haber bülteni 19:55 İddiaların Aksine Gündem programı 20:00 Maç Önü Şampiyonlar Ligi özel 20:45 Galatasaray–Union SG UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı 22:45 Mehmed: Fetihler Sultanı Dizi 01:25 Cennetin Çocukları Tekrar 03:55 Seksenler Tekrar 04:25 Lingo Türkiye Tekrar

TRT 1 yayın akışında bu akşam dizi kuşağı öncesinde Galatasaray–Union SG Şampiyonlar Ligi maçı öne çıkıyor. Maçın hemen ardından Mehmed: Fetihler Sultanı ekrana geliyor; gece kuşağında ise Cennetin Çocukları tekrarı yer alıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI – BAHAR VE KIZILCIK ŞERBETİ TEKRARI

Saat Program Not 06:00 Yeni Gelin Tekrar 08:15 Bu Sabah Canlı 10:00 Sandık Kokusu Tekrar 12:30 Gelin Evi Yeni bölüm 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı 18:45 Show Ana Haber Canlı 20:00 Bahar Yeni bölüm – dizi 00:15 Veliaht Tekrar 02:45 Kızılcık Şerbeti Tekrar – alt yazılı

Show TV yayın akışında akşam kuşağının yıldızı, Bahar yeni bölüm olarak öne çıkıyor. Gece geç saatlerde ise Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü izleyiciyle buluşuyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI – KRAL KAYBEDERSE VE YERLİ DİZİ MARATONU

Saat Program Not 07:00 Kiralık Aşk Yerli dizi – tekrar 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Güncel – canlı 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Güncel – canlı 16:15 Söz Yerli dizi – tekrar 19:00 Star Haber Haber – canlı 20:00 Kral Kaybederse Yerli dizi – yeni bölüm 00:15 Sahipsizler Yerli dizi – tekrar 02:30 Yüksek Sosyete Yerli dizi – tekrar 04:00 Hanım Köylü Yerli dizi – tekrar 05:30 Söz Yerli dizi – tekrar

Star TV yayın akışı tam anlamıyla bir dizi maratonu sunuyor. Özellikle primetime’da Kral Kaybederse yeni bölüm merakla beklenirken, gün boyu Kiralık Aşk, Söz, Yüksek Sosyete ve Hanım Köylü gibi sevilen yapımların tekrarları ekranda olacak.

Bugün hangi diziler var?

25 Kasım 2025 Salı akşamı; Star TV’de Kral Kaybederse, Show TV’de Bahar, ATV’de Gözleri KaraDeniz, NOW’da Kıskanmak, TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana geliyor. TRT 1’de Galatasaray–Union SG maçı, Kanal D’de ise Postacı ve devamında Ben Efsaneyim izlenebiliyor.

Kral Kaybederse bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Kral Kaybederse bugün saat 20.00’de Star TV ekranlarında yeni bölümüyle yer alıyor.

Bahar dizisi bugün var mı?

Evet. Bahar dizisi bugün Show TV yayın akışında saat 20.00’de yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor.

Gözleri KaraDeniz yeni bölüm ne zaman?

Gözleri KaraDeniz 13. bölümüyle bu akşam 20.00’de ATV ekranlarında.

Uzak Şehir bugün hangi saatte yayımlanıyor?

Uzak Şehir dizisi bugün Kanal D yayın akışında saat 16.45’te tekrar bölümü ile ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye bu akşam var mı?

Evet. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle saat 20.00’de TV8’de.

Kıskanmak dizisi bugün hangi kanalda?

Kıskanmak dizisi bugün NOW yayın akışında saat 20.00’de yeni bölüm olarak ekrana gelirken, 16.30’da da alt yazılı tekrar bölümü izlenebiliyor.

TRT 1’de bu akşam dizi var mı?

TRT 1’de 20.45’te Galatasaray–Union SG Şampiyonlar Ligi maçı oynanıyor. Maçın ardından saat 22.45’te Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yayında olacak.

25 Kasım 2025 Salı günü için hazırladığımız bu detaylı TV yayın akışı rehberiyle, “Bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtını tüm kanallar özelinde bulabilirsiniz. Kral Kaybederse, Bahar, Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak, Uzak Şehir ve MasterChef Türkiye gibi popüler yapımlar arasından zevkinize en uygun olanı seçebilir, akşam planınızı buna göre şekillendirebilirsiniz.