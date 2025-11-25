BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 25 Kasım 2025 Salı TV Yayın Akışı

“Bugün hangi diziler var?”, “Kral Kaybederse mi, Bahar mı, Gözleri KaraDeniz mi izlesem?”, “TV yayın akışı Salı günü nasıl?” sorularını soranlar için 25 Kasım 2025 Salı gününün en güncel ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW yayın akışını tek haberde topladık. Prime time’da ekrana gelecek yeni bölüm diziler, tekrar bölümler, gündüz kuşağı programları ve akşam kuşağının popüler yapımları saat saat bu TV rehberinde yer alıyor.
25 KASIM 2025 SALI AKŞAMI: BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
İşte kanallara göre 20.00 kuşağında öne çıkan diziler ve programlar:
|Kanal
|Başlangıç Saati
|Program / Dizi
|Not
|Star TV
|20:00
|Kral Kaybederse
|Yerli dizi – yeni bölüm
|Show TV
|20:00
|Bahar
|Yerli dizi – yeni bölüm
|ATV
|20:00
|Gözleri KaraDeniz
|13. bölüm
|NOW
|20:00
|Kıskanmak
|Yeni bölüm
|TV8
|20:00
|MasterChef Türkiye
|Yeni bölüm – yarışma
|TRT 1
|20:45
|Galatasaray–Union SG
|UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı
|Kanal D
|20:00
|Postacı
|Yerli film / yapım
Akşam kuşağında Kral Kaybederse, Bahar, Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak ve MasterChef Türkiye gibi yüksek ilgi gören yapımlar ekrana gelirken, TRT 1’de ise futbolseverler için Galatasaray–Union SG maçı yer alıyor.
TV8 YAYIN AKIŞI – MASTERCHEF TÜRKİYE BU AKŞAM KAÇTA?
|Saat
|Program
|Açıklama
|06:00
|Tuzak
|Dizi
|07:15
|Ebru ile 8'de Sağlık
|Yeni bölüm – program
|08:30
|Oynat Bakalım
|Program
|09:00
|Gel Konuşalım
|Canlı – program
|12:30
|Zahide Yetiş’le Sence?
|Yeni bölüm – program
|16:00
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yeni bölüm – yarışma
|20:00
|MasterChef Türkiye
|Yeni bölüm – yarışma
|01:15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Tekrar
|03:30
|Gel Konuşalım
|Tekrar – program
TV8 yayın akışında gündüz kuşağı tamamen program ve yarışmalara ayrılıyor. Akşam ise izleyicinin merak ettiği MasterChef reyting performansını belirleyecek yeni bölüm 20.00’de başlıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI – UZAK ŞEHİR TEKRARI VE AKŞAM FİLMLERİ
|Saat
|Program
|Not
|07:00
|Öyle Bir Geçer Zaman Ki
|Dizi
|09:00
|Neler Oluyor Hayatta?
|Canlı
|11:00
|Yaprak Dökümü
|Tekrar
|14:00
|Gelinim Mutfakta
|Yeni bölüm
|16:45
|Uzak Şehir
|Tekrar
|18:30
|Kanal D Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Postacı
|Film/Yapım
|21:45
|Postacı
|Devam
|23:30
|Ben Efsaneyim
|Film
|01:30
|Ben Efsaneyim
|Devam
|03:00
|Siyah Beyaz Aşk
|Dizi
|05:00
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
Kanal D yayın akışında gündüz kuşağında nostaljik diziler ve yarışmalar yer alırken, akşam saatlerinde Postacı ve ardından Ben Efsaneyim ile film keyfi ön plana çıkıyor. Uzak Şehir reyting sonuçlarını merak edenler için dizinin bugün 16.45’te tekrar bölümüyle ekrana geldiğini hatırlatalım.
NOW YAYIN AKIŞI – KISKANMAK YENİ BÖLÜM VE NOW ANA HABER
|Saat
|Program
|Not
|07:30
|İlk Bakış
|Canlı
|08:00
|İlker Karagöz ile Çalar Saat
|Canlı
|10:45
|Çağla ile Yeni Bir Gün
|Canlı
|12:30
|Yasak Elma
|Alt yazılı
|13:30
|En Hamarat Benim
|Yeni bölüm
|16:30
|Kıskanmak
|Alt yazılı
|19:00
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Kıskanmak
|Yeni bölüm
|23:30
|Sakıncalı
|Alt yazılı
|02:00
|Ben Leman
|Dizi/Program
|04:15
|İnadına Aşk
|Dizi
|05:00
|Kefaret
|Alt yazılı
|06:00
|Karagül
|Dizi
NOW yayın akışında sabah haber kuşağı ve yaşam programlarının ardından, akşam 20.00’de Kıskanmak yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Now Ana Haber reytinglerini takip edenler için Selçuk Tepeli 19.00’da ekran başında.
ATV YAYIN AKIŞI – GÖZLERİ KARADENİZ VE GÜNDÜZ KUŞAĞI
|Saat
|Program
|Not
|06:30
|Aldatmak
|Dizi
|08:00
|Kahvaltı Haberleri
|Haber
|10:00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|Canlı
|13:00
|atv Gün Ortası
|Haber
|14:00
|Mutfak Bahane
|Program
|16:00
|Esra Erol’da
|Program
|19:00
|atv Ana Haber
|Haber
|20:00
|Gözleri KaraDeniz
|13. bölüm – dizi
|00:20
|Kuruluş Orhan
|4. bölüm – dizi
|03:00
|Kardeşlerim
|Dizi
ATV yayın akışında gün boyu Müge Anlı reyting yarışına yön veren program ve Esra Erol reyting sıralamasında güçlü duran formatı dikkat çekiyor. Akşam ise Gözleri KaraDeniz 13. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI – GALATASARAY–UNİON SG MAÇI VE MEHMED: FETİHLER SULTANI
|Saat
|Program
|Not
|05:38
|İstiklal Marşı
|05:40
|Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
|Gezi & kültür
|06:30
|Kalk Gidelim
|Dizi
|09:20
|Adını Sen Koy
|Dizi
|10:30
|Alişan İle Hayata Gülümse
|Canlı program
|13:15
|Seksenler
|Dizi
|14:40
|Kasaba Doktoru
|Dizi
|17:45
|Lingo Türkiye
|Yarışma
|19:00
|Ana Haber
|Haber bülteni
|19:55
|İddiaların Aksine
|Gündem programı
|20:00
|Maç Önü
|Şampiyonlar Ligi özel
|20:45
|Galatasaray–Union SG
|UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı
|22:45
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|Dizi
|01:25
|Cennetin Çocukları
|Tekrar
|03:55
|Seksenler
|Tekrar
|04:25
|Lingo Türkiye
|Tekrar
TRT 1 yayın akışında bu akşam dizi kuşağı öncesinde Galatasaray–Union SG Şampiyonlar Ligi maçı öne çıkıyor. Maçın hemen ardından Mehmed: Fetihler Sultanı ekrana geliyor; gece kuşağında ise Cennetin Çocukları tekrarı yer alıyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI – BAHAR VE KIZILCIK ŞERBETİ TEKRARI
|Saat
|Program
|Not
|06:00
|Yeni Gelin
|Tekrar
|08:15
|Bu Sabah
|Canlı
|10:00
|Sandık Kokusu
|Tekrar
|12:30
|Gelin Evi
|Yeni bölüm
|15:00
|Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
|Canlı
|18:45
|Show Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Bahar
|Yeni bölüm – dizi
|00:15
|Veliaht
|Tekrar
|02:45
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar – alt yazılı
Show TV yayın akışında akşam kuşağının yıldızı, Bahar yeni bölüm olarak öne çıkıyor. Gece geç saatlerde ise Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü izleyiciyle buluşuyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI – KRAL KAYBEDERSE VE YERLİ DİZİ MARATONU
|Saat
|Program
|Not
|07:00
|Kiralık Aşk
|Yerli dizi – tekrar
|09:30
|Songül ve Uğur ile Sana Değer
|Güncel – canlı
|13:30
|Nur Viral ile Sen İstersen
|Güncel – canlı
|16:15
|Söz
|Yerli dizi – tekrar
|19:00
|Star Haber
|Haber – canlı
|20:00
|Kral Kaybederse
|Yerli dizi – yeni bölüm
|00:15
|Sahipsizler
|Yerli dizi – tekrar
|02:30
|Yüksek Sosyete
|Yerli dizi – tekrar
|04:00
|Hanım Köylü
|Yerli dizi – tekrar
|05:30
|Söz
|Yerli dizi – tekrar
Star TV yayın akışı tam anlamıyla bir dizi maratonu sunuyor. Özellikle primetime’da Kral Kaybederse yeni bölüm merakla beklenirken, gün boyu Kiralık Aşk, Söz, Yüksek Sosyete ve Hanım Köylü gibi sevilen yapımların tekrarları ekranda olacak.
Bugün hangi diziler var?
25 Kasım 2025 Salı akşamı; Star TV’de Kral Kaybederse, Show TV’de Bahar, ATV’de Gözleri KaraDeniz, NOW’da Kıskanmak, TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana geliyor. TRT 1’de Galatasaray–Union SG maçı, Kanal D’de ise Postacı ve devamında Ben Efsaneyim izlenebiliyor.
Kral Kaybederse bugün saat kaçta ve hangi kanalda?
Kral Kaybederse bugün saat 20.00’de Star TV ekranlarında yeni bölümüyle yer alıyor.
Bahar dizisi bugün var mı?
Evet. Bahar dizisi bugün Show TV yayın akışında saat 20.00’de yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor.
Gözleri KaraDeniz yeni bölüm ne zaman?
Gözleri KaraDeniz 13. bölümüyle bu akşam 20.00’de ATV ekranlarında.
Uzak Şehir bugün hangi saatte yayımlanıyor?
Uzak Şehir dizisi bugün Kanal D yayın akışında saat 16.45’te tekrar bölümü ile ekrana geliyor.
MasterChef Türkiye bu akşam var mı?
Evet. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle saat 20.00’de TV8’de.
Kıskanmak dizisi bugün hangi kanalda?
Kıskanmak dizisi bugün NOW yayın akışında saat 20.00’de yeni bölüm olarak ekrana gelirken, 16.30’da da alt yazılı tekrar bölümü izlenebiliyor.
TRT 1’de bu akşam dizi var mı?
TRT 1’de 20.45’te Galatasaray–Union SG Şampiyonlar Ligi maçı oynanıyor. Maçın ardından saat 22.45’te Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yayında olacak.
25 Kasım 2025 Salı günü için hazırladığımız bu detaylı TV yayın akışı rehberiyle, “Bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtını tüm kanallar özelinde bulabilirsiniz. Kral Kaybederse, Bahar, Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak, Uzak Şehir ve MasterChef Türkiye gibi popüler yapımlar arasından zevkinize en uygun olanı seçebilir, akşam planınızı buna göre şekillendirebilirsiniz.