BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 25 Kasım 2025 Salı TV Yayın Akışı

Bugün hangi diziler var, Kral Kaybederse ve Bahar hangi kanalda? Gözleri KaraDeniz yeni bölüm saat kaçta, Kıskanmak yeni bölüm saat kaçta? MasterChef Türkiye bu akşam var mı? 25 Kasım 2025 Salı tüm TV yayın akışı ve dizi saatleri detaylı haberimizde!

  • 25.11.2025 10:56
  • Giriş: 25.11.2025 10:56
  • Güncelleme: 25.11.2025 10:56
Bugün hangi diziler var?”, “Kral Kaybederse mi, Bahar mı, Gözleri KaraDeniz mi izlesem?”, “TV yayın akışı Salı günü nasıl?” sorularını soranlar için 25 Kasım 2025 Salı gününün en güncel ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW yayın akışını tek haberde topladık. Prime time’da ekrana gelecek yeni bölüm diziler, tekrar bölümler, gündüz kuşağı programları ve akşam kuşağının popüler yapımları saat saat bu TV rehberinde yer alıyor.

25 KASIM 2025 SALI AKŞAMI: BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

İşte kanallara göre 20.00 kuşağında öne çıkan diziler ve programlar:

KanalBaşlangıç SaatiProgram / DiziNot
Star TV20:00Kral KaybederseYerli dizi – yeni bölüm
Show TV20:00BaharYerli dizi – yeni bölüm
ATV20:00Gözleri KaraDeniz13. bölüm
NOW20:00KıskanmakYeni bölüm
TV820:00MasterChef TürkiyeYeni bölüm – yarışma
TRT 120:45Galatasaray–Union SGUEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı
Kanal D20:00PostacıYerli film / yapım

Akşam kuşağında Kral Kaybederse, Bahar, Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak ve MasterChef Türkiye gibi yüksek ilgi gören yapımlar ekrana gelirken, TRT 1’de ise futbolseverler için Galatasaray–Union SG maçı yer alıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI – MASTERCHEF TÜRKİYE BU AKŞAM KAÇTA?

SaatProgramAçıklama
06:00TuzakDizi
07:15Ebru ile 8'de SağlıkYeni bölüm – program
08:30Oynat BakalımProgram
09:00Gel KonuşalımCanlı – program
12:30Zahide Yetiş’le Sence?Yeni bölüm – program
16:00Zuhal Topal'la YemekteyizYeni bölüm – yarışma
20:00MasterChef TürkiyeYeni bölüm – yarışma
01:15Zuhal Topal'la YemekteyizTekrar
03:30Gel KonuşalımTekrar – program

TV8 yayın akışında gündüz kuşağı tamamen program ve yarışmalara ayrılıyor. Akşam ise izleyicinin merak ettiği MasterChef reyting performansını belirleyecek yeni bölüm 20.00’de başlıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI – UZAK ŞEHİR TEKRARI VE AKŞAM FİLMLERİ

SaatProgramNot
07:00Öyle Bir Geçer Zaman KiDizi
09:00Neler Oluyor Hayatta?Canlı
11:00Yaprak DökümüTekrar
14:00Gelinim MutfaktaYeni bölüm
16:45Uzak ŞehirTekrar
18:30Kanal D Ana HaberCanlı
20:00PostacıFilm/Yapım
21:45PostacıDevam
23:30Ben EfsaneyimFilm
01:30Ben EfsaneyimDevam
03:00Siyah Beyaz AşkDizi
05:00Üç Kız KardeşTekrar

Kanal D yayın akışında gündüz kuşağında nostaljik diziler ve yarışmalar yer alırken, akşam saatlerinde Postacı ve ardından Ben Efsaneyim ile film keyfi ön plana çıkıyor. Uzak Şehir reyting sonuçlarını merak edenler için dizinin bugün 16.45’te tekrar bölümüyle ekrana geldiğini hatırlatalım.

NOW YAYIN AKIŞI – KISKANMAK YENİ BÖLÜM VE NOW ANA HABER

SaatProgramNot
07:30İlk BakışCanlı
08:00İlker Karagöz ile Çalar SaatCanlı
10:45Çağla ile Yeni Bir GünCanlı
12:30Yasak ElmaAlt yazılı
13:30En Hamarat BenimYeni bölüm
16:30KıskanmakAlt yazılı
19:00Selçuk Tepeli ile NOW Ana HaberCanlı
20:00KıskanmakYeni bölüm
23:30SakıncalıAlt yazılı
02:00Ben LemanDizi/Program
04:15İnadına AşkDizi
05:00KefaretAlt yazılı
06:00KaragülDizi

NOW yayın akışında sabah haber kuşağı ve yaşam programlarının ardından, akşam 20.00’de Kıskanmak yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Now Ana Haber reytinglerini takip edenler için Selçuk Tepeli 19.00’da ekran başında.

ATV YAYIN AKIŞI – GÖZLERİ KARADENİZ VE GÜNDÜZ KUŞAĞI

SaatProgramNot
06:30AldatmakDizi
08:00Kahvaltı HaberleriHaber
10:00Müge Anlı ile Tatlı SertCanlı
13:00atv Gün OrtasıHaber
14:00Mutfak BahaneProgram
16:00Esra Erol’daProgram
19:00atv Ana HaberHaber
20:00Gözleri KaraDeniz13. bölüm – dizi
00:20Kuruluş Orhan4. bölüm – dizi
03:00KardeşlerimDizi

ATV yayın akışında gün boyu Müge Anlı reyting yarışına yön veren program ve Esra Erol reyting sıralamasında güçlü duran formatı dikkat çekiyor. Akşam ise Gözleri KaraDeniz 13. bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – GALATASARAY–UNİON SG MAÇI VE MEHMED: FETİHLER SULTANI

SaatProgramNot
05:38İstiklal Marşı
05:40Turgay Başyayla İle Lezzetli TavsiyeGezi & kültür
06:30Kalk GidelimDizi
09:20Adını Sen KoyDizi
10:30Alişan İle Hayata GülümseCanlı program
13:15SeksenlerDizi
14:40Kasaba DoktoruDizi
17:45Lingo TürkiyeYarışma
19:00Ana HaberHaber bülteni
19:55İddiaların AksineGündem programı
20:00Maç ÖnüŞampiyonlar Ligi özel
20:45Galatasaray–Union SGUEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı
22:45Mehmed: Fetihler SultanıDizi
01:25Cennetin ÇocuklarıTekrar
03:55SeksenlerTekrar
04:25Lingo TürkiyeTekrar

TRT 1 yayın akışında bu akşam dizi kuşağı öncesinde Galatasaray–Union SG Şampiyonlar Ligi maçı öne çıkıyor. Maçın hemen ardından Mehmed: Fetihler Sultanı ekrana geliyor; gece kuşağında ise Cennetin Çocukları tekrarı yer alıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI – BAHAR VE KIZILCIK ŞERBETİ TEKRARI

SaatProgramNot
06:00Yeni GelinTekrar
08:15Bu SabahCanlı
10:00Sandık KokusuTekrar
12:30Gelin EviYeni bölüm
15:00Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45Show Ana HaberCanlı
20:00BaharYeni bölüm – dizi
00:15VeliahtTekrar
02:45Kızılcık ŞerbetiTekrar – alt yazılı

Show TV yayın akışında akşam kuşağının yıldızı, Bahar yeni bölüm olarak öne çıkıyor. Gece geç saatlerde ise Kızılcık Şerbeti tekrar bölümü izleyiciyle buluşuyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI – KRAL KAYBEDERSE VE YERLİ DİZİ MARATONU

SaatProgramNot
07:00Kiralık AşkYerli dizi – tekrar
09:30Songül ve Uğur ile Sana DeğerGüncel – canlı
13:30Nur Viral ile Sen İstersenGüncel – canlı
16:15SözYerli dizi – tekrar
19:00Star HaberHaber – canlı
20:00Kral KaybederseYerli dizi – yeni bölüm
00:15SahipsizlerYerli dizi – tekrar
02:30Yüksek SosyeteYerli dizi – tekrar
04:00Hanım KöylüYerli dizi – tekrar
05:30SözYerli dizi – tekrar

Star TV yayın akışı tam anlamıyla bir dizi maratonu sunuyor. Özellikle primetime’da Kral Kaybederse yeni bölüm merakla beklenirken, gün boyu Kiralık Aşk, Söz, Yüksek Sosyete ve Hanım Köylü gibi sevilen yapımların tekrarları ekranda olacak.

Bugün hangi diziler var?

25 Kasım 2025 Salı akşamı; Star TV’de Kral Kaybederse, Show TV’de Bahar, ATV’de Gözleri KaraDeniz, NOW’da Kıskanmak, TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana geliyor. TRT 1’de Galatasaray–Union SG maçı, Kanal D’de ise Postacı ve devamında Ben Efsaneyim izlenebiliyor.

Kral Kaybederse bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Kral Kaybederse bugün saat 20.00’de Star TV ekranlarında yeni bölümüyle yer alıyor.

Bahar dizisi bugün var mı?

Evet. Bahar dizisi bugün Show TV yayın akışında saat 20.00’de yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor.

Gözleri KaraDeniz yeni bölüm ne zaman?

Gözleri KaraDeniz 13. bölümüyle bu akşam 20.00’de ATV ekranlarında.

Uzak Şehir bugün hangi saatte yayımlanıyor?

Uzak Şehir dizisi bugün Kanal D yayın akışında saat 16.45’te tekrar bölümü ile ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye bu akşam var mı?

Evet. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle saat 20.00’de TV8’de.

Kıskanmak dizisi bugün hangi kanalda?

Kıskanmak dizisi bugün NOW yayın akışında saat 20.00’de yeni bölüm olarak ekrana gelirken, 16.30’da da alt yazılı tekrar bölümü izlenebiliyor.

TRT 1’de bu akşam dizi var mı?

TRT 1’de 20.45’te Galatasaray–Union SG Şampiyonlar Ligi maçı oynanıyor. Maçın ardından saat 22.45’te Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yayında olacak.

25 Kasım 2025 Salı günü için hazırladığımız bu detaylı TV yayın akışı rehberiyle, “Bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtını tüm kanallar özelinde bulabilirsiniz. Kral Kaybederse, Bahar, Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak, Uzak Şehir ve MasterChef Türkiye gibi popüler yapımlar arasından zevkinize en uygun olanı seçebilir, akşam planınızı buna göre şekillendirebilirsiniz.

