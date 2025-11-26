BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 26 Kasım 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı ve Bu Akşamki Diziler

“Bugün TV’de hangi diziler var?”, “26 Kasım yayın akışı”, “Bu akşam hangi diziler var?”, “Çarşamba dizileri hangileri?” gibi sorular bugün en çok aranan TV yayın akışı terimleri arasında yer alıyor. NOW, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Show TV ve Star TV’nin bugünkü yayın akışında yeni bölümleriyle ekrana gelecek çok sayıda dizi, program ve sinema filmi bulunuyor. İşte kanal kanal 26 Kasım 2025 Çarşamba gününe ait TV yayın akışı, TV8 TV yayın akışı, ATV yayın akışı, Kanal D yayın akışı, Star TV yayın akışı, Show TV yayın akışı ve TRT 1 yayın akışı ile bu akşam ekranlarda olacak diziler…

NOW (FOX TV) 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

Saat Program/Dizi 07:30 İlk Bakış (Canlı) 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı) 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı) 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm) 16:30 Sakıncalı (Alt Yazılı) 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı) 20:00 Sakıncalı (Yeni Bölüm) 22:30 Sakıncalı (Tekrar) 01:00 Halef: Köklerin Çağrısı

Bu akşam NOW TV’de yeni bölümüyle Sakıncalı saat 20.00’de ekranlarda olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI – 26 KASIM 2025

Saat Program/Dizi 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı) 11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar) 14:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm) 16:45 Uzak Şehir (Tekrar) 18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm) 00:15 Arka Sokaklar (Tekrar)

Eşref Rüya dizisi bu akşam Kanal D'de yeni bölümüyle saat 20.00’de.

TV8 YAYIN AKIŞI – 26 KASIM 2025

Saat Program/Dizi 06:00 Tuzak 09:00 Gel Konuşalım (Canlı) 12:30 Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni Bölüm) 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm) 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Tekrar)

MasterChef Türkiye, bu akşam TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle!

ATV YAYIN AKIŞI – BUGÜN TV’DE HANGİ DİZİLER VAR?

Saat Program/Dizi 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm) 00:20 Gözleri Karadeniz

Kuruluş Orhan bu akşam ATV’de saat 20.00’de yeni bölümüyle!

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 26 KASIM ÇARŞAMBA

Saat Program/Dizi 13:15 Seksenler (Canlı) 14:45 Kasaba Doktoru 20:00 Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi (Yabancı Sinema) 21:40 Ölümcül Sular (Sinema) 23:30 Cennetin Çocukları

STAR TV YAYIN AKIŞI – BU AKŞAMKİ DİZİLER

Saat Program/Dizi 19:00 Star Haber (Canlı) 20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm) 00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI – BUGÜN TV’DE HANGİ DİZİLER VAR?

Saat Program/Dizi 18:45 Show Ana Haber (Canlı) 20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar) 02:45 Kızılcık Şerbeti (Alt Yazılı - Tekrar)

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? (26 KASIM ÇARŞAMBA)

Sakıncalı – NOW – Yeni Bölüm – 20.00

Eşref Rüya – Kanal D – Yeni Bölüm – 20.00

Kuruluş Orhan – ATV – Yeni Bölüm – 20.00

MasterChef Türkiye – TV8 – Yeni Bölüm – 20.00

Sahipsizler – Star TV – Yeni Bölüm – 20.00

Güldür Güldür Show – Show TV – Tekrar – 20.00

Bugün hangi diziler var?

Bu akşam yeni bölümleriyle Sakıncalı, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Eşref Rüya ve MasterChef Türkiye ekranlarda olacak.

26 Kasım Çarşamba TV yayın akışı kanallara göre nedir?

NOW, ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Show TV ve Star TV’nin ayrıntılı yayın akışları yukarıda tablo halinde verilmiştir.

Bu akşam TV8'de hangi program var?

Bu akşam TV8’de saat 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ATV'de bugün hangi dizi var?

ATV'de bu akşam saat 20.00’de Kuruluş Orhan yeni bölümüyle yayınlanacak.

Bugün Kanal D’de hangi dizi var?

Kanal D’de bu akşam 20.00’de Eşref Rüya yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden güçlü dizi ve programlar izleyicilerle buluşuyor. Özellikle Sakıncalı, Kuruluş Orhan, MasterChef Türkiye ve Eşref Rüya gibi yapımlar yüksek reyting beklentileriyle bu akşam ekranlara geliyor. Güncel TV yayın akışı ve bu akşamki diziler için haberimizi takip edebilirsiniz.