BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 26 Kasım 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı ve Bu Akşamki Diziler

Bugün TV’de hangi diziler var, bu akşam hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? 26 Kasım Çarşamba TV yayın akışı, NOW, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 ve TRT 1’de bugün hangi diziler var? MasterChef, Sakıncalı, Kuruluş Orhan, Eşref Rüya ve Sahipsizler saat kaçta başlıyor, yeni bölüm mü? Tüm bilgiler ve bu akşam TV yayın akışı haberimizde.

“Bugün TV’de hangi diziler var?”, “26 Kasım yayın akışı”, “Bu akşam hangi diziler var?”, “Çarşamba dizileri hangileri?” gibi sorular bugün en çok aranan TV yayın akışı terimleri arasında yer alıyor. NOW, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Show TV ve Star TV’nin bugünkü yayın akışında yeni bölümleriyle ekrana gelecek çok sayıda dizi, program ve sinema filmi bulunuyor. İşte kanal kanal 26 Kasım 2025 Çarşamba gününe ait TV yayın akışı, TV8 TV yayın akışı, ATV yayın akışı, Kanal D yayın akışı, Star TV yayın akışı, Show TV yayın akışı ve TRT 1 yayın akışı ile bu akşam ekranlarda olacak diziler…

NOW (FOX TV) 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

SaatProgram/Dizi
07:30İlk Bakış (Canlı)
08:00İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12:30Yasak Elma
13:30En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16:30Sakıncalı (Alt Yazılı)
19:00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00Sakıncalı (Yeni Bölüm)
22:30Sakıncalı (Tekrar)
01:00Halef: Köklerin Çağrısı

Bu akşam NOW TV’de yeni bölümüyle Sakıncalı saat 20.00’de ekranlarda olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI – 26 KASIM 2025

SaatProgram/Dizi
07:00Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
11:00Yaprak Dökümü (Tekrar)
14:00Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45Uzak Şehir (Tekrar)
18:30Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
00:15Arka Sokaklar (Tekrar)

Eşref Rüya dizisi bu akşam Kanal D'de yeni bölümüyle saat 20.00’de.

TV8 YAYIN AKIŞI – 26 KASIM 2025

SaatProgram/Dizi
06:00Tuzak
09:00Gel Konuşalım (Canlı)
12:30Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni Bölüm)
16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Tekrar)

MasterChef Türkiye, bu akşam TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle!

ATV YAYIN AKIŞI – BUGÜN TV’DE HANGİ DİZİLER VAR?

SaatProgram/Dizi
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
16:00Esra Erol'da
19:00ATV Ana Haber
20:00Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
00:20Gözleri Karadeniz

Kuruluş Orhan bu akşam ATV’de saat 20.00’de yeni bölümüyle!

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 26 KASIM ÇARŞAMBA

SaatProgram/Dizi
13:15Seksenler (Canlı)
14:45Kasaba Doktoru
20:00Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi (Yabancı Sinema)
21:40Ölümcül Sular (Sinema)
23:30Cennetin Çocukları

STAR TV YAYIN AKIŞI – BU AKŞAMKİ DİZİLER

SaatProgram/Dizi
19:00Star Haber (Canlı)
20:00Sahipsizler (Yeni Bölüm)
00:30Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI – BUGÜN TV’DE HANGİ DİZİLER VAR?

SaatProgram/Dizi
18:45Show Ana Haber (Canlı)
20:00Güldür Güldür Show (Tekrar)
02:45Kızılcık Şerbeti (Alt Yazılı - Tekrar)

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? (26 KASIM ÇARŞAMBA)

  • Sakıncalı – NOW – Yeni Bölüm – 20.00
  • Eşref Rüya – Kanal D – Yeni Bölüm – 20.00
  • Kuruluş Orhan – ATV – Yeni Bölüm – 20.00
  • MasterChef Türkiye – TV8 – Yeni Bölüm – 20.00
  • Sahipsizler – Star TV – Yeni Bölüm – 20.00
  • Güldür Güldür Show – Show TV – Tekrar – 20.00

Bugün hangi diziler var?

Bu akşam yeni bölümleriyle Sakıncalı, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Eşref Rüya ve MasterChef Türkiye ekranlarda olacak.

26 Kasım Çarşamba TV yayın akışı kanallara göre nedir?

NOW, ATV, Kanal D, TRT 1, TV8, Show TV ve Star TV’nin ayrıntılı yayın akışları yukarıda tablo halinde verilmiştir.

Bu akşam TV8'de hangi program var?

Bu akşam TV8’de saat 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ATV'de bugün hangi dizi var?

ATV'de bu akşam saat 20.00’de Kuruluş Orhan yeni bölümüyle yayınlanacak.

Bugün Kanal D’de hangi dizi var?

Kanal D’de bu akşam 20.00’de Eşref Rüya yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden güçlü dizi ve programlar izleyicilerle buluşuyor. Özellikle Sakıncalı, Kuruluş Orhan, MasterChef Türkiye ve Eşref Rüya gibi yapımlar yüksek reyting beklentileriyle bu akşam ekranlara geliyor. Güncel TV yayın akışı ve bu akşamki diziler için haberimizi takip edebilirsiniz.

