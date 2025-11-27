BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı ve Bu Akşamki Diziler

“Bu akşamki diziler neler, bugünkü diziler ve saatleri kaçta başlıyor, hangi diziler yeni bölüm?” diye merak edenler için 27 Kasım 2025 Perşembe TV yayın akışı tek sayfada toplandı. TRT 1, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, Star TV ve TV8 için bu akşamki diziler, yarışmalar, haber bültenleri ve eğlence programları ayrıntılı şekilde listelendi. “Bugün hangi diziler var Perşembe?”, “Bugün hangi diziler var FOX (NOW)?”, “diziler ve yayın saatleri” gibi aramalarınızın cevabını, eksiksiz program listeleriyle aşağıda bulabilirsiniz.

BU AKŞAMKİ DİZİLER VE PROGRAMLAR (PRİME TİME ÖZETİ)

Perşembe akşamı öne çıkan yapımlar, kanallara göre şöyle sıralanıyor:

Saat Kanal Program Not 20:00 TRT 1 Maç Özel Basketbol maçı öncesi özel yayın 21:00 TRT 1 Türkiye - Bosna Hersek | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri Canlı basketbol maçı 23:00 TRT 1 Breidablik-Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları Avrupa kupası maçı 20:00 Show TV Veliaht Yeni bölüm 20:00 Kanal D Güller ve Günahlar Tekrar dizi 20:00 NOW Halef: Köklerin Çağrısı Yeni bölüm 20:00 ATV Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma 20:00 Star TV Çok Güzel Hareketler 2 Eğlence – yeni bölüm 20:00 TV8 MasterChef Türkiye Yarışma – yeni bölüm 01:20 ATV Kuruluş Orhan Dizi – 5. Bölüm 01:00 TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı Tarih dizisi

Perşembe akşamı hem “bu akşamki diziler” hem de futbol, basketbol ve eğlence programlarıyla oldukça yoğun bir yayın akışı sunuluyor.

Bunun yanında, Fenerbahçe - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi karşılaşması da TRT Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

27 KASIM 2025 BUGÜNKÜ DİZİLER VE SAATLERİ – KANAL KANAL YAYIN AKIŞI

TRT 1 Yayın Akışı – 27 Kasım 2025 Perşembe

05:18 – İstiklal Marşı

– İstiklal Marşı 05:20 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye (Gezi ve kültür programı)

– Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye (Gezi ve kültür programı) 06:10 – Kalk Gidelim (Dizi)

– Kalk Gidelim (Dizi) 09:15 – Adını Sen Koy (Dizi)

– Adını Sen Koy (Dizi) 10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse (Gündüz kuşağı programı)

– Alişan İle Hayata Gülümse (Gündüz kuşağı programı) 13:15 – Seksenler (Dizi)

– Seksenler (Dizi) 14:50 – Kasaba Doktoru (Dizi – canlı izle seçeneği)

– Kasaba Doktoru (Dizi – canlı izle seçeneği) 17:45 – Lingo Türkiye (Yarışma)

– Lingo Türkiye (Yarışma) 19:00 – Ana Haber

– Ana Haber 19:55 – İddiaların Aksine (Gündem programı)

– İddiaların Aksine (Gündem programı) 20:00 – Maç Özel

– Maç Özel 21:00 – Türkiye - Bosna Hersek | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

– Türkiye - Bosna Hersek | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 23:00 – Breidablik-Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

– Breidablik-Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları 01:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Tarih dizisi)

– Mehmed: Fetihler Sultanı (Tarih dizisi) 03:30 – Kasaba Doktoru (Tekrar)

Show TV Yayın Akışı – 27 Kasım 2025 Perşembe

06:00 – Yeni Gelin (Tekrar – dizi)

– Yeni Gelin (Tekrar – dizi) 08:15 – Bu Sabah (Canlı)

– Bu Sabah (Canlı) 10:00 – Bahar (Tekrar – dizi)

– Bahar (Tekrar – dizi) 12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

– Gelin Evi (Yeni Bölüm) 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

– Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı) 18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

– Show Ana Haber (Canlı) 20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)

– Veliaht (Yeni Bölüm) 00:15 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar – dizi)

– Kızılcık Şerbeti (Tekrar – dizi) 02:45 – Bahar (Tekrar – dizi)

Kanal D Yayın Akışı – 27 Kasım 2025 Perşembe

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar – dizi)

– Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar – dizi) 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

– Neler Oluyor Hayatta? (Canlı) 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar – dizi)

– Yaprak Dökümü (Tekrar – dizi) 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

– Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm) 16:45 – Uzak Şehir (Tekrar – dizi)

– Uzak Şehir (Tekrar – dizi) 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

– Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 – Güller ve Günahlar (Tekrar – dizi)

– Güller ve Günahlar (Tekrar – dizi) 23:15 – Uzak Şehir (Tekrar – dizi)

– Uzak Şehir (Tekrar – dizi) 02:00 – Siyah Beyaz Aşk (Tekrar – dizi)

– Siyah Beyaz Aşk (Tekrar – dizi) 04:00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar – dizi)

NOW (Perşembe) Yayın Akışı – 27 Kasım 2025

“Bugün hangi diziler var FOX?” diye arayanlar için, FOX’un yerini alan NOW kanalının Perşembe yayın akışı:

07:30 – İlk Bakış (Canlı)

– İlk Bakış (Canlı) 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

– İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı) 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

– Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı) 12:30 – Yasak Elma (Alt yazılı – dizi)

– Yasak Elma (Alt yazılı – dizi) 13:30 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

– En Hamarat Benim (Yeni Bölüm) 16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı (Alt yazılı)

– Halef: Köklerin Çağrısı (Alt yazılı) 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

– Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı) 20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

– Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm) 00:00 – Ben Leman (Alt yazılı)

– Ben Leman (Alt yazılı) 02:45 – Sakıncalı

– Sakıncalı 05:00 – Kefaret (Alt yazılı – dizi)

– Kefaret (Alt yazılı – dizi) 06:00 – Karagül (Dizi)

ATV Yayın Akışı – 27 Kasım 2025 Perşembe

08:00 – Kahvaltı Haberleri

– Kahvaltı Haberleri 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

– Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 – atv Gün Ortası

– atv Gün Ortası 14:00 – Mutfak Bahane

– Mutfak Bahane 16:00 – Esra Erol’da (CANLI İZLE)

– Esra Erol’da (CANLI İZLE) 19:00 – atv Ana Haber

– atv Ana Haber 20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1195. Bölüm)

– Kim Milyoner Olmak İster? (1195. Bölüm) 00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

– Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:20 – Kuruluş Orhan (5. Bölüm – dizi)

– Kuruluş Orhan (5. Bölüm – dizi) 04:00 – Kardeşlerim (Dizi)

Star TV Yayın Akışı – 27 Kasım 2025 Perşembe

07:00 – Kiralık Aşk (Yerli Dizi – Tekrar)

– Kiralık Aşk (Yerli Dizi – Tekrar) 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel – Canlı)

– Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel – Canlı) 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Güncel – Canlı)

– Nur Viral ile Sen İstersen (Güncel – Canlı) 16:15 – Söz (Yerli Dizi – Tekrar)

– Söz (Yerli Dizi – Tekrar) 19:00 – Star Haber (Canlı)

– Star Haber (Canlı) 20:00 – Çok Güzel Hareketler 2 (Eğlence – Yeni Bölüm)

– Çok Güzel Hareketler 2 (Eğlence – Yeni Bölüm) 00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

– Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 03:00 – Yüksek Sosyete (Yerli Dizi – Tekrar)

– Yüksek Sosyete (Yerli Dizi – Tekrar) 04:30 – Hanım Köylü (Yerli Dizi – Tekrar)

– Hanım Köylü (Yerli Dizi – Tekrar) 06:00 – Söz (Yerli Dizi – Tekrar)

TV8 Yayın Akışı – 27 Kasım 2025 Perşembe

06:00 – Tuzak (Dizi)

– Tuzak (Dizi) 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm – program)

– Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm – program) 08:30 – Oynat Bakalım (Program)

– Oynat Bakalım (Program) 09:00 – Gel Konuşalım (Canlı – program)

– Gel Konuşalım (Canlı – program) 12:30 – Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni Bölüm – program)

– Zahide Yetiş’le Sence? (Yeni Bölüm – program) 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm – yarışma)

– Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm – yarışma) 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm – yarışma)

– MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm – yarışma) 00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm – program)

– Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular (Yeni Bölüm – program) 03:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yarışma)

HANGİ DİZİLER YENİ BÖLÜM, HANGİLERİ TEKRAR?

“hangi diziler yeni bölüm” ve “bugünkü diziler perşembe listesinde ilk kez yayınlananlar hangileri?” diye soranlar için, sadece “Yeni Bölüm” ibaresiyle belirtilen yapımlar öne çıkıyor:

Veliaht – Show TV, 20:00 (Yeni Bölüm)

– Show TV, 20:00 (Yeni Bölüm) Gelin Evi – Show TV, 12:30 (Yeni Bölüm)

– Show TV, 12:30 (Yeni Bölüm) Gelinim Mutfakta – Kanal D, 14:00 (Yeni Bölüm)

– Kanal D, 14:00 (Yeni Bölüm) En Hamarat Benim – NOW, 13:30 (Yeni Bölüm)

– NOW, 13:30 (Yeni Bölüm) Halef: Köklerin Çağrısı – NOW, 20:00 (Yeni Bölüm)

– NOW, 20:00 (Yeni Bölüm) Çok Güzel Hareketler 2 – Star TV, 20:00 (Eğlence – Yeni Bölüm)

– Star TV, 20:00 (Eğlence – Yeni Bölüm) Ebru ile 8'de Sağlık – TV8, 07:15 (Yeni Bölüm)

– TV8, 07:15 (Yeni Bölüm) Zahide Yetiş’le Sence? – TV8, 12:30 (Yeni Bölüm)

– TV8, 12:30 (Yeni Bölüm) Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8, 16:00 (Yeni Bölüm)

– TV8, 16:00 (Yeni Bölüm) MasterChef Türkiye – TV8, 20:00 (Yeni Bölüm)

– TV8, 20:00 (Yeni Bölüm) Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular – TV8, 00:15 (Yeni Bölüm)

Bunların dışında listede yer alan dizilerin büyük bölümü “bugünkü diziler ve saatleri” içinde tekrar bölümler olarak ekrana geliyor.

Bugün hangi diziler var Perşembe?

TRT 1’de Kalk Gidelim, Adını Sen Koy, Seksenler, Kasaba Doktoru ve gece Mehmed: Fetihler Sultanı; Show TV’de Yeni Gelin, Bahar, Kızılcık Şerbeti; Kanal D’de Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yaprak Dökümü, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Siyah Beyaz Aşk, Üç Kız Kardeş; NOW’da Yasak Elma, Kefaret, Karagül; ATV’de Kuruluş Orhan, Kardeşlerim; Star’da Kiralık Aşk, Söz, Yüksek Sosyete, Hanım Köylü; TV8’de ise Tuzak ekrana geliyor.

Bu akşamki diziler Perşembe hangi kanallarda?

Akşam kuşağında diziler ağırlıklı olarak Kanal D’de Güller ve Günahlar (20:00 – tekrar), ATV’de gece Kuruluş Orhan (01:20 – 5. Bölüm), TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı (01:00) ve farklı kanallarda tekrar bölümlerle ekrana geliyor.

Bugünkü diziler ve saatleri nasıl öğrenilir?

27 Kasım 2025 Perşembe için “bugünkü diziler ve saatleri” listesi, yukarıda kanal kanal ayrıntılı şekilde verilmiştir. TRT 1, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, Star TV ve TV8 için sabah, öğle, akşam ve gece kuşakları eksiksiz olarak sıralanmıştır.

Bugün hangi diziler var FOX (NOW)?

Eski FOX, yeni adıyla NOW kanalında bugün Yasak Elma, Halef: Köklerin Çağrısı, Ben Leman, Kefaret ve Karagül yayınlanmaktadır. Diziler ve yayın saatleri ilgili bölümde ayrıntılı şekilde yer almaktadır.

Hangi diziler yeni bölüm, hangileri tekrar?

Program akışında “Yeni Bölüm” ibaresiyle belirtilen yapımlar; Veliaht, Gelin Evi, Gelinim Mutfakta, En Hamarat Benim, Halef: Köklerin Çağrısı, Çok Güzel Hareketler 2, Ebru ile 8'de Sağlık, Zahide Yetiş’le Sence?, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, MasterChef Türkiye ve Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorulardır. Diğer diziler çoğunlukla tekrar bölümlerdir.

Bugünkü diziler perşembe listesi hangi kanalları kapsıyor?

Bu haber TRT 1, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, Star TV ve TV8’in 27 Kasım 2025 Perşembe yayın akışını kapsamakta, “bugünkü diziler ve saatleri” bilgisini tek bir rehberde birleştirmektedir.

27 Kasım 2025 Perşembe için “Bu akşamki diziler”, “Bugünkü diziler ve saatleri”, “Bugün hangi diziler var FOX (NOW)?”, “Bugünkü diziler perşembe” gibi tüm aramalarınızın cevabı, yukarıdaki ayrıntılı yayın akışı tablosunda yer alıyor. Dizi tekrarları, yeni bölümler, yarışmalar, eğlence programları ve haber bültenleri sayesinde Perşembe akşamı her kanalda farklı bir seçenek izleyiciyi bekliyor. Televizyon başına geçmeden önce bu rehbere göz atarak, hangi diziyi ya da programı saat kaçta izleyeceğinizi kolayca planlayabilirsiniz.