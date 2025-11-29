BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı – Show TV, TRT 1, ATV, NOW, STAR, TV8 ve Kanal D

Bugün televizyonda hangi diziler var, Güldür Güldür Show saat kaçta başlayacak, Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam mı, MasterChef Türkiye canlı mı, yoksa tekrar mı yayınlanacak? 29 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. “Bugün hangi diziler var?”, “TV8’de ne var?”, “NOW Ana Haber canlı mı?”, “Kanal D’de Güller ve Günahlar saat kaçta?” gibi sorular Google’da trendlerde. İşte Show TV, TRT 1, ATV, NOW, Star, Kanal D ve TV8 kanallarının saat saat yayın akışı listesi ve bugünkü diziler tablosu.

📺 SHOW TV YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

Saat Program Tür 06:00 Yeni Gelin Tekrar 08:00 Selvi Boylum Al Yazmalım Film 10:00 Cumartesi Sürprizi Canlı 13:00 Çiçek Abbas Film 15:30 Kızılcık Şerbeti Tekrar 18:25 Hafta Sonu Ana Haber Canlı 20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm 23:45 Kızılcık Şerbeti Tekrar 02:30 Çiçek Abbas Film 03:45 Selvi Boylum Al Yazmalım Film

📺 TRT 1 YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

Saat Program Tür 04:58 İstiklal Marşı Milli Yayın 05:00 Yedi Numara Tekrar 05:50 Ege'nin Hamsisi Dizi 08:25 Kod Adı Kırlangıç Dizi 10:00 Hayallerinin Peşinde Program 11:25 Cennetin Çocukları Dizi 14:45 Teşkilat Dizi 17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Kültür 19:00 Ana Haber Haber 20:00 Gönül Dağı Dizi Yeni Bölüm 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Program 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı Program 01:50 Teşkilat Tekrar 04:20 Hayallerinin Peşinde Tekrar 05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Tekrar

📺 NOW YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

Saat Program Tür 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri Yeni Bölüm 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu Canlı 11:15 Memet Özer ile Mutfakta Yeni Bölüm 12:00 Kamera Arkası Yeni Bölüm 13:00 Kıskanmak Dizi - Altyazılı 16:00 Ben Leman Dizi - Altyazılı 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu Canlı 20:00 Ben Leman Yeni Bölüm 00:00 Sahtekarlar Film 02:45 Sakıncalı Film 04:15 İnadına Aşk Dizi 05:00 Kefaret Dizi 06:00 Karagül Dizi

KANAL D YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

Saat Program Tür 07:00 Yabancı Damat Tekrar 08:30 Konuştukça Yeni Bölüm 09:45 Magazin D Cumartesi Yeni Bölüm 13:00 Arda'nın Mutfağı Yeni 14:00 Eşref Rüya Tekrar 16:15 Uzak Şehir Tekrar 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu Canlı 20:00 Güller ve Günahlar Yeni Bölüm 00:15 Arka Sokaklar Tekrar 03:00 Siyah Beyaz Aşk Tekrar 04:30 Müzik Arası Program 05:20 Üç Kız Kardeş Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

Saat Program Tür 07:00 Kiralık Aşk Tekrar 09:00 Hayat Bazen Tatlıdır Tekrar 10:45 Kral Kaybederse Tekrar 14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa Yaşam 15:30 Çarpıntı Tekrar 19:00 Star Haber Canlı 20:00 Geliş Yabancı Film 22:30 Geliş Yabancı Film 00:45 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Film 02:30 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Tekrar 04:30 Hanım Köylü Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

Saat Program Tür 07:30 ATV'de Hafta Sonu Canlı 10:00 Şansımı Seveyim Yerli Film 11:50 C Takımı Yerli Film 14:00 Gece Gündüz Yabancı Film 16:00 Gözleri KaraDeniz Dizi 19:00 ATV Ana Haber Canlı 20:00 Hızlı ve Öfkeli 9 Yabancı Film 22:50 Kuruluş Orhan Dizi 01:50 Gözleri KaraDeniz Tekrar 04:30 Kardeşlerim Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

Saat Program Tür 06:00 Tuzak Program 08:00 Oynat Bakalım Program 08:45 Gençlik Rüzgarı Yeni Bölüm 10:00 Gazete Magazin Yeni Bölüm 17:30 MasterChef Türkiye Yarışma 20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm 00:15 İtiraf Et Program 02:30 Gazete Magazin Program 05:15 Gençlik Rüzgarı Program

BUGÜN YAYINLANAN DİZİLER

Dizi Adı Kanal Yayın Saati Tür Güldür Güldür Show Show TV 20:00 Eğlence Gönül Dağı TRT 1 20:00 Dizi (Yeni) Güller ve Günahlar Kanal D 20:00 Dizi (Yeni Bölüm) Kuruluş Orhan ATV 22:50 Dizi Ben Leman NOW 20:00 Dizi Kızılcık Şerbeti Show TV 23:45 Tekrar Gözleri KaraDeniz ATV 16:00 Dizi Hanım Köylü Star TV 04:30 Tekrar Teşkilat TRT 1 14:45 / 01:50 Tekrar Üç Kız Kardeş Kanal D 05:20 Tekrar

Bugün Güldür Güldür Show saat kaçta?

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de Show TV’de.

Gönül Dağı bugün var mı?

Evet, Gönül Dağı yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de TRT 1’de.

MasterChef Türkiye yeni bölüm bugün mü?

Evet, TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti bugün yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV’de Tekrar bölümüyle 23:45’te ekrana geliyor.

NOW Ana Haber hafta sonu canlı mı?

Evet, Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu saat 19.00'da canlı yayımlanacak.

CUMARTESİ TELEVİZYON KEYFİ İÇİN ZENGİN YAYIN AKIŞI

29 Kasım 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında hem eğlence, hem drama, hem de haber içerikleriyle dopdolu bir yayın akışı sizi bekliyor. Özellikle Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, MasterChef Türkiye ve Ben Leman bu akşam izlenme rekorları kırması beklenen yapımlar arasında yer alıyor. TV keyfinizi planlamak için yukarıdaki tabloyu kolayca takip edebilirsiniz.