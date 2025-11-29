BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı – Show TV, TRT 1, ATV, NOW, STAR, TV8 ve Kanal D

Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var, 29 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı nasıl? Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve MasterChef Türkiye saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? 29 Kasım 2025 Cumartesi NOW, Show TV, TRT 1, ATV, Star, Kanal D ve TV8 için güncel yayın akışı haberimizde.
- Giriş: 29.11.2025 12:16
- Güncelleme: 29.11.2025 12:16
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün televizyonda hangi diziler var, Güldür Güldür Show saat kaçta başlayacak, Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam mı, MasterChef Türkiye canlı mı, yoksa tekrar mı yayınlanacak? 29 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. “Bugün hangi diziler var?”, “TV8’de ne var?”, “NOW Ana Haber canlı mı?”, “Kanal D’de Güller ve Günahlar saat kaçta?” gibi sorular Google’da trendlerde. İşte Show TV, TRT 1, ATV, NOW, Star, Kanal D ve TV8 kanallarının saat saat yayın akışı listesi ve bugünkü diziler tablosu.
📺 SHOW TV YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ
|Saat
|Program
|Tür
|06:00
|Yeni Gelin
|Tekrar
|08:00
|Selvi Boylum Al Yazmalım
|Film
|10:00
|Cumartesi Sürprizi
|Canlı
|13:00
|Çiçek Abbas
|Film
|15:30
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
|18:25
|Hafta Sonu Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Güldür Güldür Show
|Yeni Bölüm
|23:45
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
|02:30
|Çiçek Abbas
|Film
|03:45
|Selvi Boylum Al Yazmalım
|Film
📺 TRT 1 YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ
|Saat
|Program
|Tür
|04:58
|İstiklal Marşı
|Milli Yayın
|05:00
|Yedi Numara
|Tekrar
|05:50
|Ege'nin Hamsisi
|Dizi
|08:25
|Kod Adı Kırlangıç
|Dizi
|10:00
|Hayallerinin Peşinde
|Program
|11:25
|Cennetin Çocukları
|Dizi
|14:45
|Teşkilat
|Dizi
|17:50
|Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
|Kültür
|19:00
|Ana Haber
|Haber
|20:00
|Gönül Dağı
|Dizi Yeni Bölüm
|00:15
|Pelin Çift İle Gündem Ötesi
|Program
|01:30
|Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
|Program
|01:50
|Teşkilat
|Tekrar
|04:20
|Hayallerinin Peşinde
|Tekrar
|05:10
|Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
|Tekrar
📺 NOW YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ
|Saat
|Program
|Tür
|07:30
|Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
|Yeni Bölüm
|08:30
|Çalar Saat Hafta Sonu
|Canlı
|11:15
|Memet Özer ile Mutfakta
|Yeni Bölüm
|12:00
|Kamera Arkası
|Yeni Bölüm
|13:00
|Kıskanmak
|Dizi - Altyazılı
|16:00
|Ben Leman
|Dizi - Altyazılı
|19:00
|Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
|Canlı
|20:00
|Ben Leman
|Yeni Bölüm
|00:00
|Sahtekarlar
|Film
|02:45
|Sakıncalı
|Film
|04:15
|İnadına Aşk
|Dizi
|05:00
|Kefaret
|Dizi
|06:00
|Karagül
|Dizi
KANAL D YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ
|Saat
|Program
|Tür
|07:00
|Yabancı Damat
|Tekrar
|08:30
|Konuştukça
|Yeni Bölüm
|09:45
|Magazin D Cumartesi
|Yeni Bölüm
|13:00
|Arda'nın Mutfağı
|Yeni
|14:00
|Eşref Rüya
|Tekrar
|16:15
|Uzak Şehir
|Tekrar
|18:30
|Kanal D Haber Hafta Sonu
|Canlı
|20:00
|Güller ve Günahlar
|Yeni Bölüm
|00:15
|Arka Sokaklar
|Tekrar
|03:00
|Siyah Beyaz Aşk
|Tekrar
|04:30
|Müzik Arası
|Program
|05:20
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ
|Saat
|Program
|Tür
|07:00
|Kiralık Aşk
|Tekrar
|09:00
|Hayat Bazen Tatlıdır
|Tekrar
|10:45
|Kral Kaybederse
|Tekrar
|14:00
|Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
|Yaşam
|15:30
|Çarpıntı
|Tekrar
|19:00
|Star Haber
|Canlı
|20:00
|Geliş
|Yabancı Film
|22:30
|Geliş
|Yabancı Film
|00:45
|Açlık Oyunları: Alaycı Kuş
|Film
|02:30
|Açlık Oyunları: Alaycı Kuş
|Tekrar
|04:30
|Hanım Köylü
|Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ
|Saat
|Program
|Tür
|07:30
|ATV'de Hafta Sonu
|Canlı
|10:00
|Şansımı Seveyim
|Yerli Film
|11:50
|C Takımı
|Yerli Film
|14:00
|Gece Gündüz
|Yabancı Film
|16:00
|Gözleri KaraDeniz
|Dizi
|19:00
|ATV Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Hızlı ve Öfkeli 9
|Yabancı Film
|22:50
|Kuruluş Orhan
|Dizi
|01:50
|Gözleri KaraDeniz
|Tekrar
|04:30
|Kardeşlerim
|Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ
|Saat
|Program
|Tür
|06:00
|Tuzak
|Program
|08:00
|Oynat Bakalım
|Program
|08:45
|Gençlik Rüzgarı
|Yeni Bölüm
|10:00
|Gazete Magazin
|Yeni Bölüm
|17:30
|MasterChef Türkiye
|Yarışma
|20:00
|MasterChef Türkiye
|Yeni Bölüm
|00:15
|İtiraf Et
|Program
|02:30
|Gazete Magazin
|Program
|05:15
|Gençlik Rüzgarı
|Program
BUGÜN YAYINLANAN DİZİLER
|Dizi Adı
|Kanal
|Yayın Saati
|Tür
|Güldür Güldür Show
|Show TV
|20:00
|Eğlence
|Gönül Dağı
|TRT 1
|20:00
|Dizi (Yeni)
|Güller ve Günahlar
|Kanal D
|20:00
|Dizi (Yeni Bölüm)
|Kuruluş Orhan
|ATV
|22:50
|Dizi
|Ben Leman
|NOW
|20:00
|Dizi
|Kızılcık Şerbeti
|Show TV
|23:45
|Tekrar
|Gözleri KaraDeniz
|ATV
|16:00
|Dizi
|Hanım Köylü
|Star TV
|04:30
|Tekrar
|Teşkilat
|TRT 1
|14:45 / 01:50
|Tekrar
|Üç Kız Kardeş
|Kanal D
|05:20
|Tekrar
Bugün Güldür Güldür Show saat kaçta?
Güldür Güldür Show yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de Show TV’de.
Gönül Dağı bugün var mı?
Evet, Gönül Dağı yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de TRT 1’de.
MasterChef Türkiye yeni bölüm bugün mü?
Evet, TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak.
Kızılcık Şerbeti bugün yayınlanacak mı?
Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV’de Tekrar bölümüyle 23:45’te ekrana geliyor.
NOW Ana Haber hafta sonu canlı mı?
Evet, Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu saat 19.00'da canlı yayımlanacak.
CUMARTESİ TELEVİZYON KEYFİ İÇİN ZENGİN YAYIN AKIŞI
29 Kasım 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında hem eğlence, hem drama, hem de haber içerikleriyle dopdolu bir yayın akışı sizi bekliyor. Özellikle Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, MasterChef Türkiye ve Ben Leman bu akşam izlenme rekorları kırması beklenen yapımlar arasında yer alıyor. TV keyfinizi planlamak için yukarıdaki tabloyu kolayca takip edebilirsiniz.