Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı – Show TV, TRT 1, ATV, NOW, STAR, TV8 ve Kanal D

Bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var, 29 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı nasıl? Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve MasterChef Türkiye saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? 29 Kasım 2025 Cumartesi NOW, Show TV, TRT 1, ATV, Star, Kanal D ve TV8 için güncel yayın akışı haberimizde.

BirBilgi
  • 29.11.2025 12:16
  • Giriş: 29.11.2025 12:16
  • Güncelleme: 29.11.2025 12:16
Kaynak: Haber Merkezi
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı – Show TV, TRT 1, ATV, NOW, STAR, TV8 ve Kanal D

Bugün televizyonda hangi diziler var, Güldür Güldür Show saat kaçta başlayacak, Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam mı, MasterChef Türkiye canlı mı, yoksa tekrar mı yayınlanacak? 29 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. “Bugün hangi diziler var?”, “TV8’de ne var?”, “NOW Ana Haber canlı mı?”, “Kanal D’de Güller ve Günahlar saat kaçta?” gibi sorular Google’da trendlerde. İşte Show TV, TRT 1, ATV, NOW, Star, Kanal D ve TV8 kanallarının saat saat yayın akışı listesi ve bugünkü diziler tablosu.

📺 SHOW TV YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

SaatProgramTür
06:00Yeni GelinTekrar
08:00Selvi Boylum Al YazmalımFilm
10:00Cumartesi SürpriziCanlı
13:00Çiçek AbbasFilm
15:30Kızılcık ŞerbetiTekrar
18:25Hafta Sonu Ana HaberCanlı
20:00Güldür Güldür ShowYeni Bölüm
23:45Kızılcık ŞerbetiTekrar
02:30Çiçek AbbasFilm
03:45Selvi Boylum Al YazmalımFilm

📺 TRT 1 YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

SaatProgramTür
04:58İstiklal MarşıMilli Yayın
05:00Yedi NumaraTekrar
05:50Ege'nin HamsisiDizi
08:25Kod Adı KırlangıçDizi
10:00Hayallerinin PeşindeProgram
11:25Cennetin ÇocuklarıDizi
14:45TeşkilatDizi
17:50Turgay Başyayla ile Lezzetli TavsiyeKültür
19:00Ana HaberHaber
20:00Gönül DağıDizi Yeni Bölüm
00:15Pelin Çift İle Gündem ÖtesiProgram
01:30Pelin Çift İle Gündem Ötesi ArtıProgram
01:50TeşkilatTekrar
04:20Hayallerinin PeşindeTekrar
05:10Turgay Başyayla ile Lezzetli TavsiyeTekrar

📺 NOW YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

SaatProgramTür
07:30Fatih Savaş ile Sabah SohbetleriYeni Bölüm
08:30Çalar Saat Hafta SonuCanlı
11:15Memet Özer ile MutfaktaYeni Bölüm
12:00Kamera ArkasıYeni Bölüm
13:00KıskanmakDizi - Altyazılı
16:00Ben LemanDizi - Altyazılı
19:00Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta SonuCanlı
20:00Ben LemanYeni Bölüm
00:00SahtekarlarFilm
02:45SakıncalıFilm
04:15İnadına AşkDizi
05:00KefaretDizi
06:00KaragülDizi

KANAL D YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

SaatProgramTür
07:00Yabancı DamatTekrar
08:30KonuştukçaYeni Bölüm
09:45Magazin D CumartesiYeni Bölüm
13:00Arda'nın MutfağıYeni
14:00Eşref RüyaTekrar
16:15Uzak ŞehirTekrar
18:30Kanal D Haber Hafta SonuCanlı
20:00Güller ve GünahlarYeni Bölüm
00:15Arka SokaklarTekrar
03:00Siyah Beyaz AşkTekrar
04:30Müzik ArasıProgram
05:20Üç Kız KardeşTekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

SaatProgramTür
07:00Kiralık AşkTekrar
09:00Hayat Bazen TatlıdırTekrar
10:45Kral KaybederseTekrar
14:00Aslı Özkaya ile Bir Şansım OlsaYaşam
15:30ÇarpıntıTekrar
19:00Star HaberCanlı
20:00GelişYabancı Film
22:30GelişYabancı Film
00:45Açlık Oyunları: Alaycı KuşFilm
02:30Açlık Oyunları: Alaycı KuşTekrar
04:30Hanım KöylüTekrar

ATV YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

SaatProgramTür
07:30ATV'de Hafta SonuCanlı
10:00Şansımı SeveyimYerli Film
11:50C TakımıYerli Film
14:00Gece GündüzYabancı Film
16:00Gözleri KaraDenizDizi
19:00ATV Ana HaberCanlı
20:00Hızlı ve Öfkeli 9Yabancı Film
22:50Kuruluş OrhanDizi
01:50Gözleri KaraDenizTekrar
04:30KardeşlerimTekrar

TV8 YAYIN AKIŞI – 29 KASIM CUMARTESİ

SaatProgramTür
06:00TuzakProgram
08:00Oynat BakalımProgram
08:45Gençlik RüzgarıYeni Bölüm
10:00Gazete MagazinYeni Bölüm
17:30MasterChef TürkiyeYarışma
20:00MasterChef TürkiyeYeni Bölüm
00:15İtiraf EtProgram
02:30Gazete MagazinProgram
05:15Gençlik RüzgarıProgram

BUGÜN YAYINLANAN DİZİLER

Dizi AdıKanalYayın SaatiTür
Güldür Güldür ShowShow TV20:00Eğlence
Gönül DağıTRT 120:00Dizi (Yeni)
Güller ve GünahlarKanal D20:00Dizi (Yeni Bölüm)
Kuruluş OrhanATV22:50Dizi
Ben LemanNOW20:00Dizi
Kızılcık ŞerbetiShow TV23:45Tekrar
Gözleri KaraDenizATV16:00Dizi
Hanım KöylüStar TV04:30Tekrar
TeşkilatTRT 114:45 / 01:50Tekrar
Üç Kız KardeşKanal D05:20Tekrar

Bugün Güldür Güldür Show saat kaçta?

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de Show TV’de.

Gönül Dağı bugün var mı?

Evet, Gönül Dağı yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de TRT 1’de.

MasterChef Türkiye yeni bölüm bugün mü?

Evet, TV8’de saat 20.00’de yeni bölümüyle yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti bugün yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV’de Tekrar bölümüyle 23:45’te ekrana geliyor.

NOW Ana Haber hafta sonu canlı mı?

Evet, Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu saat 19.00'da canlı yayımlanacak.

CUMARTESİ TELEVİZYON KEYFİ İÇİN ZENGİN YAYIN AKIŞI

29 Kasım 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında hem eğlence, hem drama, hem de haber içerikleriyle dopdolu bir yayın akışı sizi bekliyor. Özellikle Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, MasterChef Türkiye ve Ben Leman bu akşam izlenme rekorları kırması beklenen yapımlar arasında yer alıyor. TV keyfinizi planlamak için yukarıdaki tabloyu kolayca takip edebilirsiniz.

BirGün'e Abone Ol