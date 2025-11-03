BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 3 Kasım 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı

3 Kasım 2025 Pazartesi gününe ait televizyon yayın akışları belli oldu. Hafta başında izleyiciler, “Bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D ve NOW TV (eski adıyla FOX TV) kanallarında dikkat çeken yapımlar izleyicilerle buluşacak. İşte 3 Kasım Pazartesi TV yayın akışı ve günün öne çıkan dizileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI (3 KASIM 2025 PAZARTESİ)

TRT 1, bugün izleyicilerine dramatik yapımlarla dolu bir akşam sunuyor. Gündüz kuşağında Cennetin Çocukları ekranlarda olacak, akşam ise dizinin yeni bölümü prime time’da yayınlanacak.

14:30 – Cennetin Çocukları

– Cennetin Çocukları 20:00 – Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)

– 00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı

TRT 1’in iddialı yapımı Cennetin Çocukları, izleyicilerini duygusal sahneleriyle ekrana kilitlemeye devam ediyor.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında bugünün öne çıkan yapımı, Osmanlı dönemini konu alan Kuruluş Orhan dizisinin tekrar bölümü olacak. Ayrıca sevilen dizi Gözleri Karadeniz günün farklı saatlerinde yeniden yayınlanacak.

14:00 – Gözleri Karadeniz

– Gözleri Karadeniz 20:00 – Kuruluş Orhan (Tekrar)

– 23:30 – Gözleri Karadeniz

– Gözleri Karadeniz 02:30 – Kardeşlerim

– Kardeşlerim 05:10 – Bir Gece Masalı

Kuruluş Orhan, izleyicisini tarihi atmosferiyle büyülemeye devam ediyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D, her Pazartesi olduğu gibi bu hafta da güçlü yapımlarıyla öne çıkıyor. Günün dikkat çeken dizisi, yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Uzak Şehir olacak.

16:45 – Arka Sokaklar

– Arka Sokaklar 20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

– 00:15 – Eşref Rüya

– Eşref Rüya 03:15 – Poyraz Karayel

Uzak Şehir, dramatik hikayesiyle izleyicileri derinden etkilemeye devam ediyor.

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

NOW TV ekranlarında bugün romantik ve dramatik yapımlar öne çıkıyor. Gündüz kuşağında Yasak Elma ekranlara gelirken, akşam saatlerinde Kıskanmak dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.

12:30 – Yasak Elma

– Yasak Elma 16:30 – Ben Onun Annesiyim

– Ben Onun Annesiyim 20:00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

– 23:00 – Ben Onun Annesiyim

– Ben Onun Annesiyim 01:45 – Ben Leman

Özellikle Kıskanmak dizisi, Pazartesi akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV ekranlarında Pazartesi akşamı nostaljik ve duygusal diziler izleyiciyle buluşacak. Kanalın yeni dizisi Bereketli Topraklar tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Veliaht ve Bahar dizilerinin tekrarları gece kuşağında yayınlanacak.

20:00 – Bereketli Topraklar (Tekrar)

– 22:45 – Veliaht (Tekrar)

– Veliaht (Tekrar) 01:45 – Bahar (Tekrar)

Bereketli Topraklar, oyuncu kadrosu ve duygusal hikayesiyle izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

3 KASIM 2025 PAZARTESİ TV REHBERİ ÖZETİ

Kanal Yayınlanan Dizi / Program Saat TRT 1 Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm) 20:00 ATV Kuruluş Orhan (Tekrar) 20:00 Kanal D Uzak Şehir (Yeni Bölüm) 20:00 NOW TV (FOX TV) Kıskanmak (Yeni Bölüm) 20:00 SHOW TV Bereketli Topraklar (Tekrar) 20:00

Bugün hangi diziler var?

Bugün (3 Kasım 2025 Pazartesi) akşamı TRT 1’de Cennetin Çocukları, Kanal D’de Uzak Şehir, FOX TV’de Kıskanmak, ATV’de Kuruluş Orhan ve Show TV’de Bereketli Topraklar izleyicilerle buluşacak.

TRT 1’de bu akşam hangi dizi var?

TRT 1’de Cennetin Çocukları yeni bölümüyle saat 20.00’de ekranlara gelecek.

FOX TV (Now TV) yayın akışı nedir?

Now TV’de akşam 20.00’de Kıskanmak yeni bölümüyle yayınlanacak.

Kanal D’de hangi dizi yayınlanacak?

Kanal D’de bu akşam Uzak Şehir yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

3 Kasım 2025 Pazartesi TV yayın akışı, izleyicilere dolu dolu bir akşam sunuyor. TRT 1’in Cennetin Çocukları, FOX TV’nin Kıskanmak, Kanal D’nin Uzak Şehir ve ATV’nin Kuruluş Orhan dizileri haftanın ilk gününe damga vuracak. Hangi kanalda hangi dizi var sorusunun yanıtını arayanlar için Pazartesi akşamı, televizyon ekranlarında güçlü yapımların rekabetine sahne olacak.