BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 4 Kasım 2025 Salı TV Yayın Akışı

Bu akşam hangi diziler var? Hangi diziler yeni bölüm, hangi diziler tekrar olarak yayınlanacak? 4 Kasım 2025 Salı akşamı yayınlanacak dizi ve programlara dair saat ve kanal bilgileri haberimizde.

BirBilgi
  04.11.2025 15:41
  • Giriş: 04.11.2025 15:41
  • Güncelleme: 04.11.2025 15:41
Kaynak: Haber Merkezi
4 Kasım 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Kanal D, NOW TV, TRT 1, ATV, Star TV ve TV8 yayın akışını saat saat derledik. Aşağıdaki tablolardan izleyeceğiniz yapımın kanalını ve başlama saatini kolayca kontrol edebilirsiniz.

KANAL KANAL YAYIN AKIŞI (4 KASIM 2025 SALI)

Kanal D Yayın Akışı

SaatProgramNot
20:00Arka SokaklarTekrar
23:15Güller ve GünahlarTekrar
02:00Mississippi Nehri Köpek BalıklarıFilm/Belgesel
03:45Üç Kız KardeşTekrar

NOW TV Yayın Akışı

SaatProgramNot
20:00KıskanmakYeni Bölüm
23:30SahtekarlarTekrar
02:00Ben Leman
04:15İnadına Aşk
05:00Kefaret
06:00Karagül
TRT 1 Yayın Akışı

SaatProgramNot
Mehmed: Fetihler SultanıYeni Bölüm
00:15Taşacak Bu Deniz
03:15Seksenler

ATV Yayın Akışı

SaatProgramNot
20:00Gözleri KaraDenizYeni Bölüm
00:20Kuruluş OrhanTekrar
03:20Kardeşlerim
05:40Bir Gece Masalı

Star TV Yayın Akışı

SaatProgramNot
20:00Kral KaybederseYeni Bölüm
00:15SahipsizlerTekrar
03:00Yüksek SosyeteYerli Dizi - Tekrar
04:30Hanım KöylüYerli Dizi - Tekrar
06:00SözYerli Dizi - Tekrar
TV8 Yayın Akışı

SaatProgramNot
20:00MasterChef TürkiyeYeni Bölüm • Yarışma
00:15Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03:30Gel KonuşalımProgram

PRİME TİME ÖNE ÇIKANLAR (20:00 KUŞAĞI)

KanalProgram / DiziDurumSaat
Kanal DArka Sokaklar (Tekrar)Tekrar20:00
NOW TVKıskanmakYeni Bölüm20:00
ATVGözleri KaraDenizYeni Bölüm20:00
Star TVKral KaybederseYeni Bölüm20:00
TV8MasterChef TürkiyeYeni Bölüm • Yarışma20:00
TRT 1Mehmed: Fetihler SultanıYeni Bölüm20:00

HIZLI LİSTE: BU AKŞAMIN DİZİLERİ

  • Kanal D: Arka Sokaklar (Tekrar)
  • NOW TV: Kıskanmak Yeni Bölüm
  • TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm
  • ATV: Gözleri KaraDeniz Yeni Bölüm
  • Star TV: Kral Kaybederse Yeni Bölüm
  • TV8: MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

Bugün hangi diziler var?

Prime time’da Kıskanmak (NOW TV), Gözleri KaraDeniz (ATV), Kral Kaybederse (Star TV), Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) yeni bölümleriyle; Arka Sokaklar (Kanal D) tekrar bölümüyle ekranda.

Yayınlar saat kaçta başlıyor?

Kanal D, NOW TV, ATV, Star TV ve TV8 için ana kuşak 20:00’de başlıyor. TRT 1’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” yeni bölüm olarak yer alıyor.

Gece kuşağında hangi tekrarlar var?

Kanal D’de Güller ve Günahlar (23:15), Star TV’de Sahipsizler (00:15) ve çeşitli yerli dizi tekrarları; ATV’de Kuruluş Orhan (00:20) tekrar bölümüyle ekranda.

Yarışma programları hangileri?

MasterChef Türkiye (TV8, 20:00) yeni bölümüyle; Zuhal Topal'la Yemekteyiz (TV8, 00:15) gece kuşağında ekranda.

SALI AKŞAMI SEÇENEK ÇOK, PRİME TİME YOĞUN

4 Kasım 2025 Salı için kanalların yayın akışı; dram, tarih, yarışma ve romantik türlerde güçlü alternatifler sunuyor. Hangi diziyi izleyeceğinize yukarıdaki kanal tabloları ve 20:00 öne çıkanlar bölümünden hızla karar verebilirsiniz.

