BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 4 Kasım 2025 Salı TV Yayın Akışı

4 Kasım 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Kanal D, NOW TV, TRT 1, ATV, Star TV ve TV8 yayın akışını saat saat derledik. Aşağıdaki tablolardan izleyeceğiniz yapımın kanalını ve başlama saatini kolayca kontrol edebilirsiniz.
KANAL KANAL YAYIN AKIŞI (4 KASIM 2025 SALI)
Kanal D Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|20:00
|Arka Sokaklar
|Tekrar
|23:15
|Güller ve Günahlar
|Tekrar
|02:00
|Mississippi Nehri Köpek Balıkları
|Film/Belgesel
|03:45
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
NOW TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|20:00
|Kıskanmak
|Yeni Bölüm
|23:30
|Sahtekarlar
|Tekrar
|02:00
|Ben Leman
|—
|04:15
|İnadına Aşk
|—
|05:00
|Kefaret
|—
|06:00
|Karagül
|—
TRT 1 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|—
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|Yeni Bölüm
|00:15
|Taşacak Bu Deniz
|—
|03:15
|Seksenler
|—
ATV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|20:00
|Gözleri KaraDeniz
|Yeni Bölüm
|00:20
|Kuruluş Orhan
|Tekrar
|03:20
|Kardeşlerim
|—
|05:40
|Bir Gece Masalı
|—
Star TV Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|20:00
|Kral Kaybederse
|Yeni Bölüm
|00:15
|Sahipsizler
|Tekrar
|03:00
|Yüksek Sosyete
|Yerli Dizi - Tekrar
|04:30
|Hanım Köylü
|Yerli Dizi - Tekrar
|06:00
|Söz
|Yerli Dizi - Tekrar
TV8 Yayın Akışı
|Saat
|Program
|Not
|20:00
|MasterChef Türkiye
|Yeni Bölüm • Yarışma
|00:15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yarışma
|03:30
|Gel Konuşalım
|Program
PRİME TİME ÖNE ÇIKANLAR (20:00 KUŞAĞI)
|Kanal
|Program / Dizi
|Durum
|Saat
|Kanal D
|Arka Sokaklar (Tekrar)
|Tekrar
|20:00
|NOW TV
|Kıskanmak
|Yeni Bölüm
|20:00
|ATV
|Gözleri KaraDeniz
|Yeni Bölüm
|20:00
|Star TV
|Kral Kaybederse
|Yeni Bölüm
|20:00
|TV8
|MasterChef Türkiye
|Yeni Bölüm • Yarışma
|20:00
|TRT 1
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|Yeni Bölüm
|20:00
HIZLI LİSTE: BU AKŞAMIN DİZİLERİ
- Kanal D: Arka Sokaklar (Tekrar)
- NOW TV: Kıskanmak Yeni Bölüm
- TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm
- ATV: Gözleri KaraDeniz Yeni Bölüm
- Star TV: Kral Kaybederse Yeni Bölüm
- TV8: MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
Bugün hangi diziler var?
Prime time’da Kıskanmak (NOW TV), Gözleri KaraDeniz (ATV), Kral Kaybederse (Star TV), Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) yeni bölümleriyle; Arka Sokaklar (Kanal D) tekrar bölümüyle ekranda.
Yayınlar saat kaçta başlıyor?
Kanal D, NOW TV, ATV, Star TV ve TV8 için ana kuşak 20:00’de başlıyor. TRT 1’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” yeni bölüm olarak yer alıyor.
Gece kuşağında hangi tekrarlar var?
Kanal D’de Güller ve Günahlar (23:15), Star TV’de Sahipsizler (00:15) ve çeşitli yerli dizi tekrarları; ATV’de Kuruluş Orhan (00:20) tekrar bölümüyle ekranda.
Yarışma programları hangileri?
MasterChef Türkiye (TV8, 20:00) yeni bölümüyle; Zuhal Topal'la Yemekteyiz (TV8, 00:15) gece kuşağında ekranda.