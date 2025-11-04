BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 4 Kasım 2025 Salı TV Yayın Akışı

4 Kasım 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Kanal D, NOW TV, TRT 1, ATV, Star TV ve TV8 yayın akışını saat saat derledik. Aşağıdaki tablolardan izleyeceğiniz yapımın kanalını ve başlama saatini kolayca kontrol edebilirsiniz.

KANAL KANAL YAYIN AKIŞI (4 KASIM 2025 SALI) Kanal D Yayın Akışı Saat Program Not 20:00 Arka Sokaklar Tekrar 23:15 Güller ve Günahlar Tekrar 02:00 Mississippi Nehri Köpek Balıkları Film/Belgesel 03:45 Üç Kız Kardeş Tekrar NOW TV Yayın Akışı Saat Program Not 20:00 Kıskanmak Yeni Bölüm 23:30 Sahtekarlar Tekrar 02:00 Ben Leman — 04:15 İnadına Aşk — 05:00 Kefaret — 06:00 Karagül — Kıskanmak dizisi uyarlama mı? Kıskanmak dizisi konusu ve dizi oyuncuları TRT 1 Yayın Akışı Saat Program Not — Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm 00:15 Taşacak Bu Deniz — 03:15 Seksenler — ATV Yayın Akışı Saat Program Not 20:00 Gözleri KaraDeniz Yeni Bölüm 00:20 Kuruluş Orhan Tekrar 03:20 Kardeşlerim — 05:40 Bir Gece Masalı — Star TV Yayın Akışı Saat Program Not 20:00 Kral Kaybederse Yeni Bölüm 00:15 Sahipsizler Tekrar 03:00 Yüksek Sosyete Yerli Dizi - Tekrar 04:30 Hanım Köylü Yerli Dizi - Tekrar 06:00 Söz Yerli Dizi - Tekrar Kral Kaybederse Dizisi (2025) — Konusu, oyuncuları, gerçek hikayesi ve yayın günü TV8 Yayın Akışı Saat Program Not 20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm • Yarışma 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma 03:30 Gel Konuşalım Program

PRİME TİME ÖNE ÇIKANLAR (20:00 KUŞAĞI) Kanal Program / Dizi Durum Saat Kanal D Arka Sokaklar (Tekrar) Tekrar 20:00 NOW TV Kıskanmak Yeni Bölüm 20:00 ATV Gözleri KaraDeniz Yeni Bölüm 20:00 Star TV Kral Kaybederse Yeni Bölüm 20:00 TV8 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm • Yarışma 20:00 TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm 20:00

Bugün hangi diziler var? Prime time’da Kıskanmak (NOW TV), Gözleri KaraDeniz (ATV), Kral Kaybederse (Star TV), Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) yeni bölümleriyle; Arka Sokaklar (Kanal D) tekrar bölümüyle ekranda. Yayınlar saat kaçta başlıyor? Kanal D, NOW TV, ATV, Star TV ve TV8 için ana kuşak 20:00’de başlıyor. TRT 1’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” yeni bölüm olarak yer alıyor. Gece kuşağında hangi tekrarlar var? Kanal D’de Güller ve Günahlar (23:15), Star TV’de Sahipsizler (00:15) ve çeşitli yerli dizi tekrarları; ATV’de Kuruluş Orhan (00:20) tekrar bölümüyle ekranda. Yarışma programları hangileri? MasterChef Türkiye (TV8, 20:00) yeni bölümüyle; Zuhal Topal'la Yemekteyiz (TV8, 00:15) gece kuşağında ekranda.