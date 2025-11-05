Bugün Hangi Diziler Var? | 5 Kasım 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı

Televizyon tutkunları için merak edilen sorulardan biri yine gündemde: Bugün hangi diziler var? 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı TRT1, ATV, NOW TV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8 ekranlarında izleyiciyi birbirinden iddialı yapımlar bekliyor. Gün boyunca yayınlanan programlardan akşam saatlerindeki dizilere kadar, işte 5 Kasım 2025 Çarşamba TV yayın akışı detayları...

5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AKŞAMI TV’DE NELER VAR?

Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında Gökdelen adlı yabancı film, Kuruluş Orhan ve Ben Onun Annesiyim gibi yapımlar dikkat çekiyor. Komedi, drama ve yarışma severler için de çeşitli seçenekler mevcut.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program 05:43 İstiklal Marşı 05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:35 Kalk Gidelim 09:20 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:30 Cennetin Çocukları 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Gökdelen (Yabancı Sinema) 23:00 Ajax - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm) 00:15 Arka Sokaklar (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 06:00 Yeni Gelin 08:15 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 07:00 İstanbullu Gelin 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 16:15 Söz 19:00 Star Haber 20:00 Sahipsizler (Yerli Dizi)

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program 09:00 Gel Konuşalım 13:15 MasterChef Türkiye 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm) 23:20 Kuruluş Orhan (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 12:30 Yasak Elma 16:30 Ben Onun Annesiyim 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Ben Onun Annesiyim (Yeni Bölüm)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Kuruluş Orhan – ATV (20:00)

– ATV (20:00) Ben Onun Annesiyim – NOW TV (20:00)

– NOW TV (20:00) Sahipsizler – Star TV (20:00)

– Star TV (20:00) Güldür Güldür Show – Show TV (20:00)

– Show TV (20:00) Gökdelen (Yabancı Film) – TRT 1 (20:00)

(Yabancı Film) – TRT 1 (20:00) MasterChef Türkiye – TV8 (20:00)

– TV8 (20:00) Eşref Rüya – Kanal D (20:00)

Bu akşam TV’de hangi diziler var?

5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı Kuruluş Orhan, Ben Onun Annesiyim, Sahipsizler ve Eşref Rüya yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

Bugün TRT 1’de hangi film var?

TRT 1’de bu akşam saat 20.00’de Gökdelen adlı yabancı film yayınlanacak.

ATV’de bu akşam hangi dizi var?

ATV ekranlarında saat 20.00’de Kuruluş Orhan dizisi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

TV8’de hangi program var?

TV8’de akşam saat 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanacak.

NOW TV akşam dizisi ne?

NOW TV ekranlarında 20.00’de Ben Onun Annesiyim dizisi yer alıyor.