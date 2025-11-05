Bugün Hangi Diziler Var? | 5 Kasım 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı

Televizyon tutkunları için merak edilen sorulardan biri yine gündemde: Bugün hangi diziler var? 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı TRT1, ATV, NOW TV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8 ekranlarında izleyiciyi birbirinden iddialı yapımlar bekliyor. Gün boyunca yayınlanan programlardan akşam saatlerindeki dizilere kadar, işte 5 Kasım 2025 Çarşamba TV yayın akışı detayları...
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AKŞAMI TV’DE NELER VAR?
Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında Gökdelen adlı yabancı film, Kuruluş Orhan ve Ben Onun Annesiyim gibi yapımlar dikkat çekiyor. Komedi, drama ve yarışma severler için de çeşitli seçenekler mevcut.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|05:43
|İstiklal Marşı
|05:45
|Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
|06:35
|Kalk Gidelim
|09:20
|Adını Sen Koy
|10:30
|Alişan ile Hayata Gülümse
|13:15
|Seksenler
|14:30
|Cennetin Çocukları
|17:45
|Lingo Türkiye
|19:00
|Ana Haber (Canlı)
|19:55
|İddiaların Aksine
|20:00
|Gökdelen (Yabancı Sinema)
|23:00
|Ajax - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|07:00
|Öyle Bir Geçer Zaman Ki
|09:00
|Neler Oluyor Hayatta?
|11:00
|Yaprak Dökümü
|14:00
|Gelinim Mutfakta
|16:45
|Arka Sokaklar
|18:30
|Kanal D Ana Haber
|20:00
|Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
|00:15
|Arka Sokaklar (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|06:00
|Yeni Gelin
|08:15
|Bu Sabah
|10:00
|Kuzey Yıldızı İlk Aşk
|15:00
|Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
|18:45
|Show Ana Haber
|20:00
|Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|07:00
|İstanbullu Gelin
|13:30
|Nur Viral ile Sen İstersen
|16:15
|Söz
|19:00
|Star Haber
|20:00
|Sahipsizler (Yerli Dizi)
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|09:00
|Gel Konuşalım
|13:15
|MasterChef Türkiye
|16:00
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz
|20:00
|MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|10:00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|16:00
|Esra Erol'da
|19:00
|ATV Ana Haber
|20:00
|Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
|23:20
|Kuruluş Orhan (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|08:00
|İlker Karagöz ile Çalar Saat
|12:30
|Yasak Elma
|16:30
|Ben Onun Annesiyim
|19:00
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
|20:00
|Ben Onun Annesiyim (Yeni Bölüm)
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
- Kuruluş Orhan – ATV (20:00)
- Ben Onun Annesiyim – NOW TV (20:00)
- Sahipsizler – Star TV (20:00)
- Güldür Güldür Show – Show TV (20:00)
- Gökdelen (Yabancı Film) – TRT 1 (20:00)
- MasterChef Türkiye – TV8 (20:00)
- Eşref Rüya – Kanal D (20:00)
