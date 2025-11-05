Giriş / Abone Ol
Bugün Hangi Diziler Var? | 5 Kasım 2025 Çarşamba TV Yayın Akışı

5 Kasım 2025 Çarşamba (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri bugün televizyonda ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba TV yayın akışı!

  • 05.11.2025 14:17
  • Giriş: 05.11.2025 14:17
  • Güncelleme: 05.11.2025 14:23
Televizyon tutkunları için merak edilen sorulardan biri yine gündemde: Bugün hangi diziler var? 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı TRT1, ATV, NOW TV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8 ekranlarında izleyiciyi birbirinden iddialı yapımlar bekliyor. Gün boyunca yayınlanan programlardan akşam saatlerindeki dizilere kadar, işte 5 Kasım 2025 Çarşamba TV yayın akışı detayları...

5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AKŞAMI TV’DE NELER VAR?

Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında Gökdelen adlı yabancı film, Kuruluş Orhan ve Ben Onun Annesiyim gibi yapımlar dikkat çekiyor. Komedi, drama ve yarışma severler için de çeşitli seçenekler mevcut.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
05:43İstiklal Marşı
05:45Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35Kalk Gidelim
09:20Adını Sen Koy
10:30Alişan ile Hayata Gülümse
13:15Seksenler
14:30Cennetin Çocukları
17:45Lingo Türkiye
19:00Ana Haber (Canlı)
19:55İddiaların Aksine
20:00Gökdelen (Yabancı Sinema)
23:00Ajax - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
07:00Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00Neler Oluyor Hayatta?
11:00Yaprak Dökümü
14:00Gelinim Mutfakta
16:45Arka Sokaklar
18:30Kanal D Ana Haber
20:00Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
00:15Arka Sokaklar (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
06:00Yeni Gelin
08:15Bu Sabah
10:00Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45Show Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
07:00İstanbullu Gelin
13:30Nur Viral ile Sen İstersen
16:15Söz
19:00Star Haber
20:00Sahipsizler (Yerli Dizi)

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
09:00Gel Konuşalım
13:15MasterChef Türkiye
16:00Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
16:00Esra Erol'da
19:00ATV Ana Haber
20:00Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
23:20Kuruluş Orhan (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
08:00İlker Karagöz ile Çalar Saat
12:30Yasak Elma
16:30Ben Onun Annesiyim
19:00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00Ben Onun Annesiyim (Yeni Bölüm)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

  • Kuruluş Orhan – ATV (20:00)
  • Ben Onun Annesiyim – NOW TV (20:00)
  • Sahipsizler – Star TV (20:00)
  • Güldür Güldür Show – Show TV (20:00)
  • Gökdelen (Yabancı Film) – TRT 1 (20:00)
  • MasterChef Türkiye – TV8 (20:00)
  • Eşref Rüya – Kanal D (20:00)

Bu akşam TV’de hangi diziler var?

5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı Kuruluş Orhan, Ben Onun Annesiyim, Sahipsizler ve Eşref Rüya yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

Bugün TRT 1’de hangi film var?

TRT 1’de bu akşam saat 20.00’de Gökdelen adlı yabancı film yayınlanacak.

ATV’de bu akşam hangi dizi var?

ATV ekranlarında saat 20.00’de Kuruluş Orhan dizisi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

TV8’de hangi program var?

TV8’de akşam saat 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanacak.

NOW TV akşam dizisi ne?

NOW TV ekranlarında 20.00’de Ben Onun Annesiyim dizisi yer alıyor.

