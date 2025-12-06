Giriş / Abone Ol
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR | 6 Aralık 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı hangi diziler var? Diziler hangi kanalda? Bugüne ait tüm programlar, yayınlandığı kanallar ve saatleri haberimizde.

BirBilgi
  • 06.12.2025 10:14
  • Giriş: 06.12.2025 10:14
  • Güncelleme: 06.12.2025 10:14
Kaynak: Haber Merkezi
“Bugün hangi diziler var?”, “TRT 1’de bu akşam ne var?”, “Kanal D yayın akışı bugün nasıl?” soruları 6 Aralık 2025 Cumartesi günü televizyon izleyicilerinin en sık aradığı konular arasında yer alıyor. Bu haberimizde TRT 1, Kanal D, ATV, NOW TV, Star, Show TV ve TV8 için gün boyu yayınlanan dizileri, filmleri ve programları tek listede topladık. Kısa açıklamalar ve saat bilgileriyle günün yayın akışını kolayca takip edebilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

SaatProgram
05:18İstiklal Marşı
05:20Yedi Numara
06:05Ege'nin Hamsisi
08:35Kod Adı Kırlangıç
10:00Hayallerinin Peşinde (Canlı İzle)
11:30Taşacak Bu Deniz
14:45Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00Ana Haber
20:00Gönül Dağı
00:15Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
04:10Lingo Türkiye (Tekrar)
05:15Hayallerinin Peşinde (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

SaatProgram
07:00Yabancı Damat (Tekrar)
08:30Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00Arda'nın Mutfağı (Yeni)
14:00Eşref Rüya (Tekrar)
16:00Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00:15Uzak Şehir (Tekrar)
02:45Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)
04:00Müzik Arası
05:00Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

SaatProgram
07:30atv’de Hafta Sonu
10:00Sümela’nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
11:50Kuruluş Orhan
14:45Top Gun: Maverick
17:10Paranormal Cuma
19:00atv Ana Haber
20:00Adalet Savaşı TV’de ilk
22:20Cash Out 2
00:20Kuruluş Orhan
03:00Kardeşlerim
05:30Aldatmak

NOW TV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

SaatProgram
07:30Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30Çalar Saat Hafta Sonu
11:15Memet Özer ile Mutfakta
12:00Kamera Arkası
12:45Halef: Köklerin Çağrısı
15:45Ben Leman
19:00NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00Ben Leman (Yeni Bölüm)
00:00Efsane Futbol (Canlı)
01:30Sahtekarlar
04:00Sakıncalı
06:00Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

SaatProgram
07:00Kiralık Aşk (Tekrar)
09:00Hayat Bazen Tatlıdır
10:45Fırıldak Ailesi (Yerli Film)
12:15Fırıldak Ailesi
14:00Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30Sahipsizler
19:00Star Haber
20:00M.Ö. 10.000
22:15M.Ö. 10.000
00:15Kral Kaybederse
03:00Yüksek Sosyete
05:00Hanım Köylü

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

SaatProgram
06:00Yeni Gelin
08:00Acele Koca Aranıyor
10:00Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00Veliaht
15:30Rüya Gibi
18:25Hafta Sonu Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:45Rüya Gibi
02:30Veliaht

TV8 YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

SaatProgram
06:00Tuzak
08:00Oynat Bakalım
08:45Gençlik Rüzgarı
10:00Gazete Magazin
17:30MasterChef Türkiye
20:00MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15İtiraf Et
02:30Gazete Magazin
05:15Gençlik Rüzgarı

Bugün hangi diziler var?

6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, Show TV’de Güldür Güldür Show ve TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle yayınlanıyor.

Bu akşam televizyonda ne var?

Akşam kuşağında Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye izleyicilerle buluşacak.

Hangi kanalda hangi dizi var?

TRT 1 Gönül Dağı, Kanal D Güller ve Günahlar, Show TV Güldür Güldür, TV8 MasterChef Türkiye yayınlıyor.

Yayın akışları her gün değişiyor mu?

Hafta içi ve hafta sonu yayın akışları değişiklik gösterebilir. Güncel saatler kanallar tarafından belirlenir.

SONUÇ

6 Aralık 2025 Cumartesi günü televizyon kanalları dizi, film, haber ve eğlence programlarıyla izleyenlere oldukça geniş bir seçenek sunuyor. TRT 1’den Show TV’ye kadar pek çok kanalda yeni bölümler ile tekrar yapımlar yer alırken, akşam kuşağında Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar gibi yapımlar öne çıkıyor. Günün tüm yayın akışına buradan ulaşabilir, izlemek istediğiniz programı saatine göre takip edebilirsiniz.

