BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR | 6 Aralık 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

“Bugün hangi diziler var?”, “TRT 1’de bu akşam ne var?”, “Kanal D yayın akışı bugün nasıl?” soruları 6 Aralık 2025 Cumartesi günü televizyon izleyicilerinin en sık aradığı konular arasında yer alıyor. Bu haberimizde TRT 1, Kanal D, ATV, NOW TV, Star, Show TV ve TV8 için gün boyu yayınlanan dizileri, filmleri ve programları tek listede topladık. Kısa açıklamalar ve saat bilgileriyle günün yayın akışını kolayca takip edebilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

Saat Program 05:18 İstiklal Marşı 05:20 Yedi Numara 06:05 Ege'nin Hamsisi 08:35 Kod Adı Kırlangıç 10:00 Hayallerinin Peşinde (Canlı İzle) 11:30 Taşacak Bu Deniz 14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı 17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar) 04:10 Lingo Türkiye (Tekrar) 05:15 Hayallerinin Peşinde (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

Saat Program 07:00 Yabancı Damat (Tekrar) 08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm) 09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm) 13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni) 14:00 Eşref Rüya (Tekrar) 16:00 Arka Sokaklar (Tekrar) 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı) 20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm) 00:15 Uzak Şehir (Tekrar) 02:45 Siyah Beyaz Aşk (Tekrar) 04:00 Müzik Arası 05:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

Saat Program 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Sümela’nın Şifresi Temel (Yerli Sinema) 11:50 Kuruluş Orhan 14:45 Top Gun: Maverick 17:10 Paranormal Cuma 19:00 atv Ana Haber 20:00 Adalet Savaşı TV’de ilk 22:20 Cash Out 2 00:20 Kuruluş Orhan 03:00 Kardeşlerim 05:30 Aldatmak

NOW TV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

Saat Program 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Memet Özer ile Mutfakta 12:00 Kamera Arkası 12:45 Halef: Köklerin Çağrısı 15:45 Ben Leman 19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Ben Leman (Yeni Bölüm) 00:00 Efsane Futbol (Canlı) 01:30 Sahtekarlar 04:00 Sakıncalı 06:00 Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

Saat Program 07:00 Kiralık Aşk (Tekrar) 09:00 Hayat Bazen Tatlıdır 10:45 Fırıldak Ailesi (Yerli Film) 12:15 Fırıldak Ailesi 14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa 15:30 Sahipsizler 19:00 Star Haber 20:00 M.Ö. 10.000 22:15 M.Ö. 10.000 00:15 Kral Kaybederse 03:00 Yüksek Sosyete 05:00 Hanım Köylü

SHOW TV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

Saat Program 06:00 Yeni Gelin 08:00 Acele Koca Aranıyor 10:00 Cumartesi Sürprizi (Canlı) 13:00 Veliaht 15:30 Rüya Gibi 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm) 23:45 Rüya Gibi 02:30 Veliaht

TV8 YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025

Saat Program 06:00 Tuzak 08:00 Oynat Bakalım 08:45 Gençlik Rüzgarı 10:00 Gazete Magazin 17:30 MasterChef Türkiye 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00:15 İtiraf Et 02:30 Gazete Magazin 05:15 Gençlik Rüzgarı

Bugün hangi diziler var?

6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, Show TV’de Güldür Güldür Show ve TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle yayınlanıyor.

Bu akşam televizyonda ne var?

Akşam kuşağında Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye izleyicilerle buluşacak.

Hangi kanalda hangi dizi var?

TRT 1 Gönül Dağı, Kanal D Güller ve Günahlar, Show TV Güldür Güldür, TV8 MasterChef Türkiye yayınlıyor.

Yayın akışları her gün değişiyor mu?

Hafta içi ve hafta sonu yayın akışları değişiklik gösterebilir. Güncel saatler kanallar tarafından belirlenir.

SONUÇ

6 Aralık 2025 Cumartesi günü televizyon kanalları dizi, film, haber ve eğlence programlarıyla izleyenlere oldukça geniş bir seçenek sunuyor. TRT 1’den Show TV’ye kadar pek çok kanalda yeni bölümler ile tekrar yapımlar yer alırken, akşam kuşağında Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar gibi yapımlar öne çıkıyor. Günün tüm yayın akışına buradan ulaşabilir, izlemek istediğiniz programı saatine göre takip edebilirsiniz.