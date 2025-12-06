BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR | 6 Aralık 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı hangi diziler var? Diziler hangi kanalda? Bugüne ait tüm programlar, yayınlandığı kanallar ve saatleri haberimizde.
“Bugün hangi diziler var?”, “TRT 1’de bu akşam ne var?”, “Kanal D yayın akışı bugün nasıl?” soruları 6 Aralık 2025 Cumartesi günü televizyon izleyicilerinin en sık aradığı konular arasında yer alıyor. Bu haberimizde TRT 1, Kanal D, ATV, NOW TV, Star, Show TV ve TV8 için gün boyu yayınlanan dizileri, filmleri ve programları tek listede topladık. Kısa açıklamalar ve saat bilgileriyle günün yayın akışını kolayca takip edebilirsiniz.
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025
|Saat
|Program
|05:18
|İstiklal Marşı
|05:20
|Yedi Numara
|06:05
|Ege'nin Hamsisi
|08:35
|Kod Adı Kırlangıç
|10:00
|Hayallerinin Peşinde (Canlı İzle)
|11:30
|Taşacak Bu Deniz
|14:45
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|17:50
|Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
|19:00
|Ana Haber
|20:00
|Gönül Dağı
|00:15
|Pelin Çift İle Gündem Ötesi
|01:30
|Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
|01:50
|Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
|04:10
|Lingo Türkiye (Tekrar)
|05:15
|Hayallerinin Peşinde (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025
|Saat
|Program
|07:00
|Yabancı Damat (Tekrar)
|08:30
|Konuştukça (Yeni Bölüm)
|09:45
|Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
|13:00
|Arda'nın Mutfağı (Yeni)
|14:00
|Eşref Rüya (Tekrar)
|16:00
|Arka Sokaklar (Tekrar)
|18:30
|Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
|20:00
|Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
|00:15
|Uzak Şehir (Tekrar)
|02:45
|Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)
|04:00
|Müzik Arası
|05:00
|Üç Kız Kardeş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025
|Saat
|Program
|07:30
|atv’de Hafta Sonu
|10:00
|Sümela’nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)
|11:50
|Kuruluş Orhan
|14:45
|Top Gun: Maverick
|17:10
|Paranormal Cuma
|19:00
|atv Ana Haber
|20:00
|Adalet Savaşı TV’de ilk
|22:20
|Cash Out 2
|00:20
|Kuruluş Orhan
|03:00
|Kardeşlerim
|05:30
|Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025
|Saat
|Program
|07:30
|Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
|08:30
|Çalar Saat Hafta Sonu
|11:15
|Memet Özer ile Mutfakta
|12:00
|Kamera Arkası
|12:45
|Halef: Köklerin Çağrısı
|15:45
|Ben Leman
|19:00
|NOW Ana Haber Hafta Sonu
|20:00
|Ben Leman (Yeni Bölüm)
|00:00
|Efsane Futbol (Canlı)
|01:30
|Sahtekarlar
|04:00
|Sakıncalı
|06:00
|Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025
|Saat
|Program
|07:00
|Kiralık Aşk (Tekrar)
|09:00
|Hayat Bazen Tatlıdır
|10:45
|Fırıldak Ailesi (Yerli Film)
|12:15
|Fırıldak Ailesi
|14:00
|Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
|15:30
|Sahipsizler
|19:00
|Star Haber
|20:00
|M.Ö. 10.000
|22:15
|M.Ö. 10.000
|00:15
|Kral Kaybederse
|03:00
|Yüksek Sosyete
|05:00
|Hanım Köylü
SHOW TV YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025
|Saat
|Program
|06:00
|Yeni Gelin
|08:00
|Acele Koca Aranıyor
|10:00
|Cumartesi Sürprizi (Canlı)
|13:00
|Veliaht
|15:30
|Rüya Gibi
|18:25
|Hafta Sonu Ana Haber
|20:00
|Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
|23:45
|Rüya Gibi
|02:30
|Veliaht
TV8 YAYIN AKIŞI – 6 ARALIK 2025
|Saat
|Program
|06:00
|Tuzak
|08:00
|Oynat Bakalım
|08:45
|Gençlik Rüzgarı
|10:00
|Gazete Magazin
|17:30
|MasterChef Türkiye
|20:00
|MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
|00:15
|İtiraf Et
|02:30
|Gazete Magazin
|05:15
|Gençlik Rüzgarı
Bugün hangi diziler var?
6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, Show TV’de Güldür Güldür Show ve TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle yayınlanıyor.
Bu akşam televizyonda ne var?
Akşam kuşağında Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye izleyicilerle buluşacak.
Hangi kanalda hangi dizi var?
TRT 1 Gönül Dağı, Kanal D Güller ve Günahlar, Show TV Güldür Güldür, TV8 MasterChef Türkiye yayınlıyor.
Yayın akışları her gün değişiyor mu?
Hafta içi ve hafta sonu yayın akışları değişiklik gösterebilir. Güncel saatler kanallar tarafından belirlenir.
SONUÇ
6 Aralık 2025 Cumartesi günü televizyon kanalları dizi, film, haber ve eğlence programlarıyla izleyenlere oldukça geniş bir seçenek sunuyor. TRT 1’den Show TV’ye kadar pek çok kanalda yeni bölümler ile tekrar yapımlar yer alırken, akşam kuşağında Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar gibi yapımlar öne çıkıyor. Günün tüm yayın akışına buradan ulaşabilir, izlemek istediğiniz programı saatine göre takip edebilirsiniz.