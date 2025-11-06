BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 6 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı

Bu akşam televizyonda ne var sorusunun yanıtı araştırılıyor. 6 Kasım 2025 Perşembe günü kanalların yayın akışları özellikle dizi ve program takipçileri tarafından merak ediliyor. ATV, Kanal D, Now, TRT 1 ve Show TV gibi ulusal kanallarda bu akşam ekranlara gelecek diziler, filmler ve programlar belli oldu. İşte merak edenler için kanallara göre saat saat Perşembe TV yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster? (1190. Bölüm)

- Kim Milyoner Olmak İster? (1190. Bölüm) 00:20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

- Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:20 - Kuruluş Orhan (2. Bölüm)

- Kuruluş Orhan (2. Bölüm) 04:00 - Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 - Güller ve Günahlar (Tekrar)

- Güller ve Günahlar (Tekrar) 23:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

- Uzak Şehir (Tekrar) 02:00 - Poyraz Karayel (Tekrar)

- Poyraz Karayel (Tekrar) 04:00 - Üç Kız Kardeş (Tekrar)

NOW YAYIN AKIŞI

20:00 - Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

- Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm) 00:00 - Ben Onun Annesiyim

- Ben Onun Annesiyim 02:45 - Ben Leman

- Ben Leman 05:00 - Kefaret

- Kefaret 06:00 - Karagül

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:45 - Maç Önü

- Maç Önü 20:45 - Samsunspor - Hamrun Spartans (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

- Samsunspor - Hamrun Spartans (UEFA Avrupa Konferans Ligi) 23:00 - Victoria Plzen - Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi)

- Victoria Plzen - Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi) 01:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı

- Mehmed: Fetihler Sultanı 03:35 - Seksenler (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 6 KASIM 2025 PERŞEMBE

20:00 - Veliaht (Yeni Bölüm)

- Veliaht (Yeni Bölüm) 00:15 - Bereketli Topraklar (Tekrar)

- Bereketli Topraklar (Tekrar) 02:45 - Kızılcık Şerbeti (Tekrar / Altyazılı)

HANGİ KANALDA HANGİ YAPIM DİKKAT ÇEKİYOR?

Bu akşam özellikle Now ekranlarında yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" yeni bölümüyle dikkat çekiyor. Spor tutkunları ise TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Avrupa kupası maçlarını merakla takip edecek. ATV’de ise klasikleşmiş yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yine izleyicileri ekran başına toplayacak.

Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kızılcık Şerbeti (tekrar), Üç Kız Kardeş (tekrar) gibi yapımlar ekranlarda yer alıyor.

Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Samsunspor - Hamrun Spartans ve Victoria Plzen - Fenerbahçe Avrupa maçları TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

Evet, ATV ekranlarında saat 20:00'da yeni bölümüyle yayınlanacak.

Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm mü?

Evet, Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam Now ekranlarında yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor.

6 Kasım 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında hem dizi, hem yarışma, hem de Avrupa maçları izleyicileri bekliyor. Hangi kanalda ne olduğunu önceden bilmek, izleme planınızı kolaylaştırır. Yukarıdaki güncel TV yayın akışı ile bu akşamki en iyi seçimi kolayca yapabilirsiniz.