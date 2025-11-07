Giriş / Abone Ol
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı

Bugün TV'de hangi diziler var? Hangileri yeni bölümüyle hangileri tekrar bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak? 7 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı haberimizde.

  07.11.2025 17:28
7 Kasım 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve programlar izleyicilerle buluşuyor. Bugün hangi diziler var? sorusu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada ve arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak yeni bölümler izleyicilerin odağında. İşte Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1 ve TV8’in güncel yayın akışları…

KANAL D YAYIN AKIŞI (7 KASIM CUMA)

07:00Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
11:00Yaprak Dökümü (Tekrar)
14:00Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) — 726. Bölüm
00:15Güller ve Günahlar (Türkçe Dublaj)
02:30Poyraz Karayel (Tekrar)
04:30Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

06:00Bir Gece Masalı
07:00Kahvaltı Haberleri
08:30Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00ATV Gün Ortası
14:00Aynadaki Yabancı (5. Bölüm)
16:00Esra Erol'da (Canlı)
19:00ATV Ana Haber
20:00Aşk ve Gözyaşı (Yeni Bölüm - 7. Bölüm)
00:20Kuruluş Orhan (2. Bölüm)
03:20Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00Yeni Gelin (Tekrar)
08:15Bu Sabah (Canlı)
10:00Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
12:30Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)
18:45Show Ana Haber (Canlı)
20:00Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15Bereketli Topraklar (Tekrar)
02:45Veliaht (Tekrar)

NOW (FOX) YAYIN AKIŞI

07.30İlk Bakış (Canlı)
08.00İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10.45Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12.30Yasak Elma
13.30En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16.30Ben Onun Annesiyim
19.00Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20.00Ben Onun Annesiyim (Yeni Bölüm)
23.45Ben Leman
02.30Sahtekarlar
04.45Kefaret
06.00Karagül

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38İstiklal Marşı
05:40Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30Kalk Gidelim
09:20Adını Sen Koy
10:30Alişan ile Hayata Gülümse
13:15Seksenler
14:30Gönül Dağı
17:45Lingo Türkiye
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00:15Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI

06:00Tuzak (Dizi)
07:15Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30Oynat Bakalım
09:00Gel Konuşalım (Canlı)
13:15MasterChef Türkiye
16:00Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30Gel Konuşalım

BUGÜN EN ÇOK MERAK EDİLEN DİZİLER

  • Arka Sokaklar — Kanal D
  • Aşk ve Gözyaşı — ATV
  • Kızılcık Şerbeti — Show TV
  • Taşacak Bu Deniz — TRT 1
  • Ben Onun Annesiyim — NOW
  • MasterChef Türkiye — TV8

Bugün hangi diziler var?

Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, ATV'de Aşk ve Gözyaşı, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, NOW’da Ben Onun Annesiyim yeni bölümleriyle ekranlarda.

Akşam hangi dizi saat kaçta başlıyor?

Prime time saat 20:00’de başlıyor. Büyük bölümü 20:00 - 23:00 arasında yayınlanıyor.

MasterChef Türkiye bugün var mı?

Evet. TV8’de saat 20:00’de yeni bölümü ile yayında.

7 Kasım 2025 Cuma yayın akışı, her zevke hitap eden içeriklerle dolu. Dram, aksiyon, yarışma ve magazin türünde yapımlar arasında izleyiciler dilediği programı kolaylıkla seçebilir. Akşam kuşağı ise Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Aşk ve Gözyaşı gibi güçlü yapımların rekabetine sahne olacak.

