BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı

Bugün TV'de hangi diziler var? Hangileri yeni bölümüyle hangileri tekrar bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak? 7 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı haberimizde.
- Giriş: 07.11.2025 17:28
- Güncelleme: 07.11.2025 17:28
Kaynak: Haber Merkezi
7 Kasım 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve programlar izleyicilerle buluşuyor. Bugün hangi diziler var? sorusu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada ve arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak yeni bölümler izleyicilerin odağında. İşte Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1 ve TV8’in güncel yayın akışları…
KANAL D YAYIN AKIŞI (7 KASIM CUMA)
|07:00
|Öyle Bir Geçer Zaman Ki
|09:00
|Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
|11:00
|Yaprak Dökümü (Tekrar)
|14:00
|Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
|16:45
|Arka Sokaklar (Tekrar)
|18:30
|Kanal D Ana Haber (Canlı)
|20:00
|Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) — 726. Bölüm
|00:15
|Güller ve Günahlar (Türkçe Dublaj)
|02:30
|Poyraz Karayel (Tekrar)
|04:30
|Üç Kız Kardeş (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
|06:00
|Bir Gece Masalı
|07:00
|Kahvaltı Haberleri
|08:30
|Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
|10:00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|13:00
|ATV Gün Ortası
|14:00
|Aynadaki Yabancı (5. Bölüm)
|16:00
|Esra Erol'da (Canlı)
|19:00
|ATV Ana Haber
|20:00
|Aşk ve Gözyaşı (Yeni Bölüm - 7. Bölüm)
|00:20
|Kuruluş Orhan (2. Bölüm)
|03:20
|Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|06:00
|Yeni Gelin (Tekrar)
|08:15
|Bu Sabah (Canlı)
|10:00
|Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
|12:30
|Gelin Evi (Yeni Bölüm)
|15:00
|Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı)
|18:45
|Show Ana Haber (Canlı)
|20:00
|Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
|00:15
|Bereketli Topraklar (Tekrar)
|02:45
|Veliaht (Tekrar)
NOW (FOX) YAYIN AKIŞI
|07.30
|İlk Bakış (Canlı)
|08.00
|İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
|10.45
|Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
|12.30
|Yasak Elma
|13.30
|En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
|16.30
|Ben Onun Annesiyim
|19.00
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
|20.00
|Ben Onun Annesiyim (Yeni Bölüm)
|23.45
|Ben Leman
|02.30
|Sahtekarlar
|04.45
|Kefaret
|06.00
|Karagül
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|05:38
|İstiklal Marşı
|05:40
|Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
|06:30
|Kalk Gidelim
|09:20
|Adını Sen Koy
|10:30
|Alişan ile Hayata Gülümse
|13:15
|Seksenler
|14:30
|Gönül Dağı
|17:45
|Lingo Türkiye
|19:00
|Ana Haber
|19:55
|İddiaların Aksine
|20:00
|Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
|00:15
|Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
|06:00
|Tuzak (Dizi)
|07:15
|Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
|08:30
|Oynat Bakalım
|09:00
|Gel Konuşalım (Canlı)
|13:15
|MasterChef Türkiye
|16:00
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
|20:00
|MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
|00:15
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz
|03:30
|Gel Konuşalım
BUGÜN EN ÇOK MERAK EDİLEN DİZİLER
- Arka Sokaklar — Kanal D
- Aşk ve Gözyaşı — ATV
- Kızılcık Şerbeti — Show TV
- Taşacak Bu Deniz — TRT 1
- Ben Onun Annesiyim — NOW
- MasterChef Türkiye — TV8
Bugün hangi diziler var?
Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, ATV'de Aşk ve Gözyaşı, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, NOW’da Ben Onun Annesiyim yeni bölümleriyle ekranlarda.
Akşam hangi dizi saat kaçta başlıyor?
Prime time saat 20:00’de başlıyor. Büyük bölümü 20:00 - 23:00 arasında yayınlanıyor.
MasterChef Türkiye bugün var mı?
Evet. TV8’de saat 20:00’de yeni bölümü ile yayında.
7 Kasım 2025 Cuma yayın akışı, her zevke hitap eden içeriklerle dolu. Dram, aksiyon, yarışma ve magazin türünde yapımlar arasında izleyiciler dilediği programı kolaylıkla seçebilir. Akşam kuşağı ise Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Aşk ve Gözyaşı gibi güçlü yapımların rekabetine sahne olacak.