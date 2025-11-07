BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 7 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı

7 Kasım 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve programlar izleyicilerle buluşuyor. Bugün hangi diziler var? sorusu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada ve arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak yeni bölümler izleyicilerin odağında. İşte Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1 ve TV8’in güncel yayın akışları…

KANAL D YAYIN AKIŞI (7 KASIM CUMA)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı) 11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar) 14:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm) 16:45 Arka Sokaklar (Tekrar) 18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm) — 726. Bölüm 00:15 Güller ve Günahlar (Türkçe Dublaj) 02:30 Poyraz Karayel (Tekrar) 04:30 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Gece Masalı 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Aynadaki Yabancı (5. Bölüm) 16:00 Esra Erol'da (Canlı) 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aşk ve Gözyaşı (Yeni Bölüm - 7. Bölüm) 00:20 Kuruluş Orhan (2. Bölüm) 03:20 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin (Tekrar) 08:15 Bu Sabah (Canlı) 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar) 12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm) 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Canlı) 18:45 Show Ana Haber (Canlı) 20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm) 00:15 Bereketli Topraklar (Tekrar) 02:45 Veliaht (Tekrar)

NOW (FOX) YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış (Canlı) 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı) 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı) 12.30 Yasak Elma 13.30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm) 16.30 Ben Onun Annesiyim 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı) 20.00 Ben Onun Annesiyim (Yeni Bölüm) 23.45 Ben Leman 02.30 Sahtekarlar 04.45 Kefaret 06.00 Karagül

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı 05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:30 Kalk Gidelim 09:20 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:30 Gönül Dağı 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) 00:15 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak (Dizi) 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm) 08:30 Oynat Bakalım 09:00 Gel Konuşalım (Canlı) 13:15 MasterChef Türkiye 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm) 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 03:30 Gel Konuşalım

BUGÜN EN ÇOK MERAK EDİLEN DİZİLER

Arka Sokaklar — Kanal D

— Kanal D Aşk ve Gözyaşı — ATV

— ATV Kızılcık Şerbeti — Show TV

— Show TV Taşacak Bu Deniz — TRT 1

— TRT 1 Ben Onun Annesiyim — NOW

— NOW MasterChef Türkiye — TV8

Bugün hangi diziler var?

Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, ATV'de Aşk ve Gözyaşı, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, NOW’da Ben Onun Annesiyim yeni bölümleriyle ekranlarda.

Akşam hangi dizi saat kaçta başlıyor?

Prime time saat 20:00’de başlıyor. Büyük bölümü 20:00 - 23:00 arasında yayınlanıyor.

MasterChef Türkiye bugün var mı?

Evet. TV8’de saat 20:00’de yeni bölümü ile yayında.

7 Kasım 2025 Cuma yayın akışı, her zevke hitap eden içeriklerle dolu. Dram, aksiyon, yarışma ve magazin türünde yapımlar arasında izleyiciler dilediği programı kolaylıkla seçebilir. Akşam kuşağı ise Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Aşk ve Gözyaşı gibi güçlü yapımların rekabetine sahne olacak.