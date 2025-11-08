Giriş / Abone Ol
Bugün Hangi Diziler Var? 8 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

BirBilgi
Kaynak: Haber Merkezi
8 Kasım 2025 Cumartesi günü televizyon izlemek isteyenler, en çok Bugün hangi diziler var? ve TV yayın akışı nasıl? sorularını araştırıyor. Hafta sonu eğlencesini evde geçirmek isteyenler için NOW, Show TV, Kanal D, ATV ve TRT 1’in gün boyu yayın akışını saat saat derledik. Haber programlarından eğlence içeriklerine, yarışmalardan sevilen dizilere kadar bugün ekranda çeşitli yapımlar yer alıyor.

Aşağıda kanal kanal tüm yayın akışını bulabilir ve izleyeceğiniz programı kolayca seçebilirsiniz.

NOW YAYIN AKIŞI (8 KASIM 2025 CUMARTESİ)

SaatProgramNot
07.30Fatih Savaş ile Sabah SohbetleriYeni Bölüm
08.30Çalar Saat Hafta SonuCanlı
11.15Memet Özer ile MutfaktaYeni Bölüm
12.00Kamera ArkasıYeni Bölüm
12.45Ben LemanAlt Yazılı
15.45Halef: Köklerin Çağrısı-
19.00Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta SonuCanlı
20.00Ben LemanYeni Bölüm
00.00Efsane FutbolCanlı
01.30SahtekarlarAlt Yazılı
04.00İnadına AşkTekrar
05.00KefaretAlt Yazılı
06.00Karagül-

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
06:00Yeni GelinTekrar
08:00Bereketli TopraklarTekrar
10:00Cumartesi SürpriziCanlı
13:00VeliahtTekrar
15:30Bereketli TopraklarTekrar
18:25Hafta Sonu Ana HaberCanlı
20:00Güldür Güldür ShowYeni Bölüm
23:45Bereketli TopraklarTekrar
02:30Kızılcık ŞerbetiTekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
07:00Yabancı DamatTekrar
08:30KonuştukçaYeni Bölüm
09:45Magazin D CumartesiYeni Bölüm
13:00Arda'nın MutfağıYeni
14:00Eşref RüyaTekrar
16:15Uzak ŞehirTekrar
18:30Kanal D Haber Hafta SonuCanlı
20:00Güller ve GünahlarYeni Bölüm
00:15Uzak ŞehirTekrar
02:30Poyraz KarayelTekrar
04:15Müzik Arası-
05:00Üç Kız KardeşTekrar

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgramNot
07:30atv’de Hafta Sonu-
10:00Aynadaki Yabancı (5. Bölüm)-
12:40Gözleri KaraDeniz (10. Bölüm)-
15:40Kuruluş Orhan (2. Bölüm)Canlı İzle
19:00atv Ana Haber-
20:00Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)-
00:20Gözleri KaraDeniz (10. Bölüm)-
03:00Kardeşlerim-
05:30Bir Gece Masalı-

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
05.08İstiklal Marşı
05.10Yedi Numara
05.50Benim Güzel Ailem
08.20Kod Adı Kırlangıç
09.55Hayallerinin Peşinde
10.55Taşacak Bu Deniz
14.30Teşkilat
17.50Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00Ana Haber
20.00Gönül Dağı
00.15Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.50Taşacak Bu Deniz
04.20Yedi Numara (Tekrar)
05.00Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye (Tekrar)

Bugün yeni bölüm yayımlanan diziler hangileri?

Bugün Güldür Güldür Show (Show TV) ve Ben Leman (NOW) yeni bölümleriyle ekranda.

Bu akşam saat 20.00'de ne var?

NOW’da Ben Leman, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı var.

Gündüz kuşağında hangi programlar öne çıkıyor?

Çalar Saat Hafta Sonu, Cumartesi Sürprizi, Magazin D ve Arda’nın Mutfağı günün dikkat çeken içerikleri arasında.

8 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı, haber programlarından keyifli yarışmalara ve sevilen dizilere kadar zengin bir içerik sunuyor. Akşam saatlerinde ise özellikle Ben Leman, Güldür Güldür Show ve Gönül Dağı öne çıkıyor. Günün akışına göre izlemek istediğiniz programı seçebilir, keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

