Bugün Hangi Diziler Var? 8 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı
8 Kasım 2025 Cumartesi günü televizyon izlemek isteyenler, en çok Bugün hangi diziler var? ve TV yayın akışı nasıl? sorularını araştırıyor. Hafta sonu eğlencesini evde geçirmek isteyenler için NOW, Show TV, Kanal D, ATV ve TRT 1’in gün boyu yayın akışını saat saat derledik. Haber programlarından eğlence içeriklerine, yarışmalardan sevilen dizilere kadar bugün ekranda çeşitli yapımlar yer alıyor.
Aşağıda kanal kanal tüm yayın akışını bulabilir ve izleyeceğiniz programı kolayca seçebilirsiniz.
NOW YAYIN AKIŞI (8 KASIM 2025 CUMARTESİ)
|Saat
|Program
|Not
|07.30
|Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
|Yeni Bölüm
|08.30
|Çalar Saat Hafta Sonu
|Canlı
|11.15
|Memet Özer ile Mutfakta
|Yeni Bölüm
|12.00
|Kamera Arkası
|Yeni Bölüm
|12.45
|Ben Leman
|Alt Yazılı
|15.45
|Halef: Köklerin Çağrısı
|-
|19.00
|Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
|Canlı
|20.00
|Ben Leman
|Yeni Bölüm
|00.00
|Efsane Futbol
|Canlı
|01.30
|Sahtekarlar
|Alt Yazılı
|04.00
|İnadına Aşk
|Tekrar
|05.00
|Kefaret
|Alt Yazılı
|06.00
|Karagül
|-
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|06:00
|Yeni Gelin
|Tekrar
|08:00
|Bereketli Topraklar
|Tekrar
|10:00
|Cumartesi Sürprizi
|Canlı
|13:00
|Veliaht
|Tekrar
|15:30
|Bereketli Topraklar
|Tekrar
|18:25
|Hafta Sonu Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Güldür Güldür Show
|Yeni Bölüm
|23:45
|Bereketli Topraklar
|Tekrar
|02:30
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|07:00
|Yabancı Damat
|Tekrar
|08:30
|Konuştukça
|Yeni Bölüm
|09:45
|Magazin D Cumartesi
|Yeni Bölüm
|13:00
|Arda'nın Mutfağı
|Yeni
|14:00
|Eşref Rüya
|Tekrar
|16:15
|Uzak Şehir
|Tekrar
|18:30
|Kanal D Haber Hafta Sonu
|Canlı
|20:00
|Güller ve Günahlar
|Yeni Bölüm
|00:15
|Uzak Şehir
|Tekrar
|02:30
|Poyraz Karayel
|Tekrar
|04:15
|Müzik Arası
|-
|05:00
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Not
|07:30
|atv’de Hafta Sonu
|-
|10:00
|Aynadaki Yabancı (5. Bölüm)
|-
|12:40
|Gözleri KaraDeniz (10. Bölüm)
|-
|15:40
|Kuruluş Orhan (2. Bölüm)
|Canlı İzle
|19:00
|atv Ana Haber
|-
|20:00
|Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)
|-
|00:20
|Gözleri KaraDeniz (10. Bölüm)
|-
|03:00
|Kardeşlerim
|-
|05:30
|Bir Gece Masalı
|-
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|05.08
|İstiklal Marşı
|05.10
|Yedi Numara
|05.50
|Benim Güzel Ailem
|08.20
|Kod Adı Kırlangıç
|09.55
|Hayallerinin Peşinde
|10.55
|Taşacak Bu Deniz
|14.30
|Teşkilat
|17.50
|Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
|19.00
|Ana Haber
|20.00
|Gönül Dağı
|00.15
|Pelin Çift İle Gündem Ötesi
|01.30
|Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
|01.50
|Taşacak Bu Deniz
|04.20
|Yedi Numara (Tekrar)
|05.00
|Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye (Tekrar)
Bugün yeni bölüm yayımlanan diziler hangileri?
Bugün Güldür Güldür Show (Show TV) ve Ben Leman (NOW) yeni bölümleriyle ekranda.
Bu akşam saat 20.00'de ne var?
NOW’da Ben Leman, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı var.
Gündüz kuşağında hangi programlar öne çıkıyor?
Çalar Saat Hafta Sonu, Cumartesi Sürprizi, Magazin D ve Arda’nın Mutfağı günün dikkat çeken içerikleri arasında.
8 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı, haber programlarından keyifli yarışmalara ve sevilen dizilere kadar zengin bir içerik sunuyor. Akşam saatlerinde ise özellikle Ben Leman, Güldür Güldür Show ve Gönül Dağı öne çıkıyor. Günün akışına göre izlemek istediğiniz programı seçebilir, keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.