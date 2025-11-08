Bugün Hangi Diziler Var? 8 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı

8 Kasım 2025 Cumartesi günü televizyon izlemek isteyenler, en çok Bugün hangi diziler var? ve TV yayın akışı nasıl? sorularını araştırıyor. Hafta sonu eğlencesini evde geçirmek isteyenler için NOW, Show TV, Kanal D, ATV ve TRT 1’in gün boyu yayın akışını saat saat derledik. Haber programlarından eğlence içeriklerine, yarışmalardan sevilen dizilere kadar bugün ekranda çeşitli yapımlar yer alıyor.

Aşağıda kanal kanal tüm yayın akışını bulabilir ve izleyeceğiniz programı kolayca seçebilirsiniz.

NOW YAYIN AKIŞI (8 KASIM 2025 CUMARTESİ)

Saat Program Not 07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri Yeni Bölüm 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu Canlı 11.15 Memet Özer ile Mutfakta Yeni Bölüm 12.00 Kamera Arkası Yeni Bölüm 12.45 Ben Leman Alt Yazılı 15.45 Halef: Köklerin Çağrısı - 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu Canlı 20.00 Ben Leman Yeni Bölüm 00.00 Efsane Futbol Canlı 01.30 Sahtekarlar Alt Yazılı 04.00 İnadına Aşk Tekrar 05.00 Kefaret Alt Yazılı 06.00 Karagül -

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 06:00 Yeni Gelin Tekrar 08:00 Bereketli Topraklar Tekrar 10:00 Cumartesi Sürprizi Canlı 13:00 Veliaht Tekrar 15:30 Bereketli Topraklar Tekrar 18:25 Hafta Sonu Ana Haber Canlı 20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm 23:45 Bereketli Topraklar Tekrar 02:30 Kızılcık Şerbeti Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 07:00 Yabancı Damat Tekrar 08:30 Konuştukça Yeni Bölüm 09:45 Magazin D Cumartesi Yeni Bölüm 13:00 Arda'nın Mutfağı Yeni 14:00 Eşref Rüya Tekrar 16:15 Uzak Şehir Tekrar 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu Canlı 20:00 Güller ve Günahlar Yeni Bölüm 00:15 Uzak Şehir Tekrar 02:30 Poyraz Karayel Tekrar 04:15 Müzik Arası - 05:00 Üç Kız Kardeş Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program Not 07:30 atv’de Hafta Sonu - 10:00 Aynadaki Yabancı (5. Bölüm) - 12:40 Gözleri KaraDeniz (10. Bölüm) - 15:40 Kuruluş Orhan (2. Bölüm) Canlı İzle 19:00 atv Ana Haber - 20:00 Aynadaki Yabancı (6. Bölüm) - 00:20 Gözleri KaraDeniz (10. Bölüm) - 03:00 Kardeşlerim - 05:30 Bir Gece Masalı -

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program 05.08 İstiklal Marşı 05.10 Yedi Numara 05.50 Benim Güzel Ailem 08.20 Kod Adı Kırlangıç 09.55 Hayallerinin Peşinde 10.55 Taşacak Bu Deniz 14.30 Teşkilat 17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 19.00 Ana Haber 20.00 Gönül Dağı 00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01.50 Taşacak Bu Deniz 04.20 Yedi Numara (Tekrar) 05.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye (Tekrar)

Bugün yeni bölüm yayımlanan diziler hangileri?

Bugün Güldür Güldür Show (Show TV) ve Ben Leman (NOW) yeni bölümleriyle ekranda.

Bu akşam saat 20.00'de ne var?

NOW’da Ben Leman, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de Gönül Dağı var.

Gündüz kuşağında hangi programlar öne çıkıyor?

Çalar Saat Hafta Sonu, Cumartesi Sürprizi, Magazin D ve Arda’nın Mutfağı günün dikkat çeken içerikleri arasında.

8 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışı, haber programlarından keyifli yarışmalara ve sevilen dizilere kadar zengin bir içerik sunuyor. Akşam saatlerinde ise özellikle Ben Leman, Güldür Güldür Show ve Gönül Dağı öne çıkıyor. Günün akışına göre izlemek istediğiniz programı seçebilir, keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.