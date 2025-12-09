BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 9 Aralık 2025 Salı TV Yayın Akışı
9 Aralık 2025 Salı günü televizyonda hangi diziler yeni bölümüyle ekrana geliyor? TRT 1, Now TV, atv, Show TV ve Kanal D’de bu akşam hangi yapımlar yayınlanacak? Bugün Monaco–Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta izlenebilecek? Tüm yanıtlar haberimizde.
9 Aralık 2025 Salı günü televizyonda hangi diziler var sorusu sabah saatlerinden itibaren internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1, Show TV, Star, atv, Kanal D, NOW TV ve TV8’in yayın akışları gün boyu değişen içerikleriyle izleyici karşısına çıkarken, “bugün hangi diziler var”, “TRT 1 yayın akışı”, “atv canlı izle” konuları öne çıkıyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI – 9 ARALIK SALI
- 05.40 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06.30 – Kalk Gidelim
- 09.25 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.20 – Kasaba Doktoru
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 19.55 – İddiaların Aksine
- 20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
- 23.00 – Monaco – Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)
- 01.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
- 03.40 – Seksenler (Tekrar)
- 04.25 – Lingo Türkiye (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Kıskanmak
- 19.00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)
- 00.00 – Halef: Köklerin Çağrısı
- 02.45 – Ben Leman
- 05.00 – Kefaret
- 06.00 – Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Kiralık Aşk
- 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 – Söz
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Kral Kaybederse (Final)
- 00:15 – Sahipsizler
- 03:00 – Yüksek Sosyete
- 04:30 – Hanım Köylü
- 06:00 – Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Yeni Gelin
- 08:15 – Bu Sabah
- 10:00 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 12:30 – Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber
- 20:00 – Rüya Gibi
- 22:30 – Rüya Gibi (Tekrar)
- 01:15 – Kızılcık Şerbeti
- 03:30 – Veliaht
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Aldatmak
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol’da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Gözleri KaraDeniz
- 23:20 – Kuruluş Orhan
- 02:00 – Kardeşlerim
- 05:00 – Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 – Yaprak Dökümü
- 14:00 – Gelinim Mutfakta
- 16:45 – Uzak Şehir
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Kılıbık
- 21:45 – Kılıbık
- 23:45 – Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları
- 02:00 – Siyah Beyaz Aşk
- 04:15 – Üç Kız Kardeş
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Tuzak
- 07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
- 08:30 – Oynat Bakalım
- 09:00 – Gel Konuşalım
- 12:30 – Zahide Yetiş’le Sence?
- 16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 – MasterChef Türkiye
- 01:15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:30 – Gel Konuşalım
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? İŞTE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR
Bugün ekranlarda özellikle Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Rüya Gibi, Kral Kaybederse, Gözleri KaraDeniz ve Uzak Şehir dizileri dikkat çekiyor. Özellikle akşam kuşağında TRT 1 ve Now TV’de yeni bölümler ekranlara geliyor.
Monaco - Galatasaray maçı hangi kanalda?
TRT 1 ekranlarında saat 23.00’te yayınlanıyor.
Akşam hangi diziler var?
Mehmed Fetihler Sultanı ve Kıskanmak bugün öne çıkan diziler.
9 Aralık Salı günü televizyon ekranları yine iddialı dizi ve yarışma programlarına ev sahipliği yapıyor. TRT 1, Show TV, atv, Now TV ve diğer kanalların yayın akışlarını takip ederek sevdiğiniz yapımları kaçırmadan izleyebilirsiniz.