BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | 9 Aralık 2025 Salı TV Yayın Akışı

9 Aralık 2025 Salı günü televizyonda hangi diziler var sorusu sabah saatlerinden itibaren internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1, Show TV, Star, atv, Kanal D, NOW TV ve TV8’in yayın akışları gün boyu değişen içerikleriyle izleyici karşısına çıkarken, “bugün hangi diziler var”, “TRT 1 yayın akışı”, “atv canlı izle” konuları öne çıkıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI – 9 ARALIK SALI

05.40 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.30 – Kalk Gidelim

09.25 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.20 – Kasaba Doktoru

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

23.00 – Monaco – Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)

01.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

03.40 – Seksenler (Tekrar)

04.25 – Lingo Türkiye (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 – İlk Bakış

08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Yasak Elma

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Kıskanmak

19.00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

00.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

02.45 – Ben Leman

05.00 – Kefaret

06.00 – Karagül

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Kiralık Aşk

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 – Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Kral Kaybederse (Final)

00:15 – Sahipsizler

03:00 – Yüksek Sosyete

04:30 – Hanım Köylü

06:00 – Söz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin

08:15 – Bu Sabah

10:00 – Rüya Gibi (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Rüya Gibi

22:30 – Rüya Gibi (Tekrar)

01:15 – Kızılcık Şerbeti

03:30 – Veliaht

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 – Aldatmak

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Gözleri KaraDeniz

23:20 – Kuruluş Orhan

02:00 – Kardeşlerim

05:00 – Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 – Gelinim Mutfakta

16:45 – Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Kılıbık

21:45 – Kılıbık

23:45 – Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

02:00 – Siyah Beyaz Aşk

04:15 – Üç Kız Kardeş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 – Gel Konuşalım

12:30 – Zahide Yetiş’le Sence?

16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye

01:15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 – Gel Konuşalım

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? İŞTE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Bugün ekranlarda özellikle Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Rüya Gibi, Kral Kaybederse, Gözleri KaraDeniz ve Uzak Şehir dizileri dikkat çekiyor. Özellikle akşam kuşağında TRT 1 ve Now TV’de yeni bölümler ekranlara geliyor.

Monaco - Galatasaray maçı hangi kanalda?

TRT 1 ekranlarında saat 23.00’te yayınlanıyor.

Akşam hangi diziler var?

Mehmed Fetihler Sultanı ve Kıskanmak bugün öne çıkan diziler.

9 Aralık Salı günü televizyon ekranları yine iddialı dizi ve yarışma programlarına ev sahipliği yapıyor. TRT 1, Show TV, atv, Now TV ve diğer kanalların yayın akışlarını takip ederek sevdiğiniz yapımları kaçırmadan izleyebilirsiniz.