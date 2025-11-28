BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | Show TV, TRT 1, Star, ATV, NOW, TV8 ve Kanal D Yayın Akışı (Güncel TV Rehberi)
Bugün televizyonda hangi diziler yeni bölümle ekrana geliyor ve Kızılcık Şerbeti saat kaçta başlayacak? Taşacak Bu Deniz bu akşam mı? MasterChef Türkiye, Arka Sokaklar ve Esra Erol’da bugün canlı mı yoksa tekrar mı yayınlanacak? Show TV, TRT 1, NOW, ATV, Star ve Kanal D yayın akışında en çok merak edilen programlar hangileri? 28 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı Rehberi haberimizde.
Bugün televizyonda ne var, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti saat kaçta, MasterChef Türkiye yeni bölüm bu akşam var mı, Esra Erol’da canlı yayın ne zaman başlıyor, Yasak Elma hangi kanalda yayınlanıyor gibi sorular sosyal medyada ve Google’da en çok aranan terimler arasında yer alıyor. İşte Show TV, TRT 1, Star, ATV, NOW, TV8 ve Kanal D güncel yayın akışları, saat saat program listeleri ve merak edilen tüm detaylar.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|06:00
|Yeni Gelin
|Tekrar
|08:15
|Bu Sabah
|Canlı
|10:00
|Bahar
|Tekrar
|12:30
|Gelin Evi
|Yeni Bölüm
|15:00
|Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
|Canlı
|18:45
|Show Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Kızılcık Şerbeti
|Yeni Bölüm
|00:15
|Bahar
|Tekrar
|02:45
|Kızılcık Şerbeti
|Tekrar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|05.33
|İstiklal Marşı
|Milli Yayın
|05.35
|Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
|Gezi ve Kültür
|06.25
|Kalk Gidelim
|Dizi Tekrar
|09.20
|Adını Sen Koy
|Dizi
|10.30
|Alişan ile Hayata Gülümse
|Program
|13.15
|Seksenler
|Dizi
|14.35
|Kasaba Doktoru
|Dizi Canlı İzle
|17.45
|Lingo Türkiye
|Yarışma
|19.00
|Ana Haber
|Canlı
|19.55
|İddiaların Aksine
|Gündem
|20.00
|Taşacak Bu Deniz
|Dizi
|00.15
|Cennetin Çocukları
|Tekrar
|03.00
|Seksenler
|Tekrar
|03.55
|Lingo Türkiye
|Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|07:00
|Kiralık Aşk
|Tekrar
|09:30
|Songül ve Uğur ile Sana Değer
|Canlı
|13:30
|Nur Viral ile Sen İstersen
|Canlı
|16:15
|Söz
|Tekrar
|19:00
|Star Haber
|Canlı
|20:00
|Neşeli Günler
|Yerli Film
|22:15
|Rina
|Yerli Film
|00:30
|Rina
|Tekrar
|02:15
|Yüksek Sosyete
|Tekrar
|04:00
|Söz
|Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|07:00
|Kahvaltı Haberleri
|Haber
|08:30
|Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
|Program
|10:00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|Canlı
|13:00
|ATV Gün Ortası
|Haber
|14:00
|Mutfak Bahane
|Program
|16:00
|Esra Erol'da
|Canlı
|19:00
|ATV Ana Haber
|Canlı
|20:00
|C Takımı / Yerli Sinema
|Film
|22:25
|Gece Gündüz / Yabancı Sinema
|Film
|00:30
|Kuruluş Orhan
|Dizi
|03:00
|Kardeşlerim
|Tekrar
|05:30
|Aldatmak
|Tekrar
NOW (FOX) YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|07.30
|İlk Bakış
|Canlı
|08.00
|İlker Karagöz ile Çalar Saat
|Canlı
|10.45
|Çağla ile Yeni Bir Gün
|Canlı
|12.30
|Yasak Elma
|Dizi
|13.30
|En Hamarat Benim
|Yeni Bölüm
|16.30
|Ben Leman
|Dizi
|19.00
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
|Canlı
|20.00
|Recep İvedik
|Film
|22.15
|Ben Leman
|Tekrar
|01.00
|Ben Leman
|Tekrar
|03.45
|Sakıncalı
|Film
|06.00
|Karagül
|Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|06:00
|Tuzak
|Dizi
|07:15
|Ebru ile 8'de Sağlık
|Program
|08:30
|Oynat Bakalım
|Program
|09:00
|Gel Konuşalım
|Canlı
|12:30
|Zahide Yetiş’le Sence?
|Yeni Bölüm
|16:00
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Yeni Bölüm
|20:00
|MasterChef Türkiye
|Yeni Bölüm
|00:15
|Zuhal Topal'la Yemekteyiz
|Tekrar
|03:30
|Gel Konuşalım
|Program
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|Tür
|07:00
|Öyle Bir Geçer Zaman Ki
|Dizi
|09:00
|Neler Oluyor Hayatta?
|Canlı
|11:00
|Yaprak Dökümü
|Tekrar
|14:00
|Gelinim Mutfakta
|Yeni Bölüm
|16:45
|Uzak Şehir
|Dizi
|18:30
|Kanal D Ana Haber
|Canlı
|20:00
|Arka Sokaklar
|Yeni Bölüm
|00:15
|Eşref Rüya
|Tekrar
|02:45
|Siyah Beyaz Aşk
|Tekrar
|04:30
|Üç Kız Kardeş
|Tekrar
BUGÜN TV’DE NE VAR?
Kızılcık Şerbeti bugün var mı, saat kaçta?
Evet, Show TV’de bu akşam 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda.
MasterChef Türkiye bugün hangi kanalda?
TV8’de saat 20.00’de yeni bölüm yayınlanıyor.
Esra Erol’da canlı yayın ne zaman başlıyor?
ATV’de saat 16.00’da canlı yayında.
Arka Sokaklar yeni bölüm bugün mü?
Evet, Kanal D’de saat 20.00’de yeni bölümü yayınlanacak.
Yasak Elma tekrarları ne zaman yayınlanıyor?
NOW TV’de saat 12.30’da yayınlanıyor.
Bugünün yayın akışında özellikle Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye, Arka Sokaklar, Esra Erol’da, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ve Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber öne çıkıyor. Televizyon keyfi yapmak isteyenler için gün boyunca tekrar diziler, canlı programlar, magazin kuşakları ve yerli filmler seçenekler arasında yer alıyor. Yayın saatlerini kaçırmamak için yukarıdaki tabloyu kolayca takip edebilirsiniz.