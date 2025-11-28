Giriş / Abone Ol
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | Show TV, TRT 1, Star, ATV, NOW, TV8 ve Kanal D Yayın Akışı (Güncel TV Rehberi)

Bugün televizyonda hangi diziler yeni bölümle ekrana geliyor ve Kızılcık Şerbeti saat kaçta başlayacak? Taşacak Bu Deniz bu akşam mı? MasterChef Türkiye, Arka Sokaklar ve Esra Erol’da bugün canlı mı yoksa tekrar mı yayınlanacak? Show TV, TRT 1, NOW, ATV, Star ve Kanal D yayın akışında en çok merak edilen programlar hangileri? 28 Kasım 2025 Cuma TV Yayın Akışı Rehberi haberimizde.

  • 28.11.2025 17:40
  • Giriş: 28.11.2025 17:40
  • Güncelleme: 28.11.2025 17:40
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? | Show TV, TRT 1, Star, ATV, NOW, TV8 ve Kanal D Yayın Akışı (Güncel TV Rehberi)

Bugün televizyonda ne var, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti saat kaçta, MasterChef Türkiye yeni bölüm bu akşam var mı, Esra Erol’da canlı yayın ne zaman başlıyor, Yasak Elma hangi kanalda yayınlanıyor gibi sorular sosyal medyada ve Google’da en çok aranan terimler arasında yer alıyor. İşte Show TV, TRT 1, Star, ATV, NOW, TV8 ve Kanal D güncel yayın akışları, saat saat program listeleri ve merak edilen tüm detaylar.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
06:00Yeni GelinTekrar
08:15Bu SabahCanlı
10:00BaharTekrar
12:30Gelin EviYeni Bölüm
15:00Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45Show Ana HaberCanlı
20:00Kızılcık ŞerbetiYeni Bölüm
00:15BaharTekrar
02:45Kızılcık ŞerbetiTekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
05.33İstiklal MarşıMilli Yayın
05.35Turgay Başyayla ile Lezzetli TavsiyeGezi ve Kültür
06.25Kalk GidelimDizi Tekrar
09.20Adını Sen KoyDizi
10.30Alişan ile Hayata GülümseProgram
13.15SeksenlerDizi
14.35Kasaba DoktoruDizi Canlı İzle
17.45Lingo TürkiyeYarışma
19.00Ana HaberCanlı
19.55İddiaların AksineGündem
20.00Taşacak Bu DenizDizi
00.15Cennetin ÇocuklarıTekrar
03.00SeksenlerTekrar
03.55Lingo TürkiyeTekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
07:00Kiralık AşkTekrar
09:30Songül ve Uğur ile Sana DeğerCanlı
13:30Nur Viral ile Sen İstersenCanlı
16:15SözTekrar
19:00Star HaberCanlı
20:00Neşeli GünlerYerli Film
22:15RinaYerli Film
00:30RinaTekrar
02:15Yüksek SosyeteTekrar
04:00SözTekrar

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
07:00Kahvaltı HaberleriHaber
08:30Nihat Hatipoğlu Sorularınızı CevaplıyorProgram
10:00Müge Anlı ile Tatlı SertCanlı
13:00ATV Gün OrtasıHaber
14:00Mutfak BahaneProgram
16:00Esra Erol'daCanlı
19:00ATV Ana HaberCanlı
20:00C Takımı / Yerli SinemaFilm
22:25Gece Gündüz / Yabancı SinemaFilm
00:30Kuruluş OrhanDizi
03:00KardeşlerimTekrar
05:30AldatmakTekrar

NOW (FOX) YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
07.30İlk BakışCanlı
08.00İlker Karagöz ile Çalar SaatCanlı
10.45Çağla ile Yeni Bir GünCanlı
12.30Yasak ElmaDizi
13.30En Hamarat BenimYeni Bölüm
16.30Ben LemanDizi
19.00Selçuk Tepeli ile NOW Ana HaberCanlı
20.00Recep İvedikFilm
22.15Ben LemanTekrar
01.00Ben LemanTekrar
03.45SakıncalıFilm
06.00KaragülTekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
06:00TuzakDizi
07:15Ebru ile 8'de SağlıkProgram
08:30Oynat BakalımProgram
09:00Gel KonuşalımCanlı
12:30Zahide Yetiş’le Sence?Yeni Bölüm
16:00Zuhal Topal'la YemekteyizYeni Bölüm
20:00MasterChef TürkiyeYeni Bölüm
00:15Zuhal Topal'la YemekteyizTekrar
03:30Gel KonuşalımProgram

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgramTür
07:00Öyle Bir Geçer Zaman KiDizi
09:00Neler Oluyor Hayatta?Canlı
11:00Yaprak DökümüTekrar
14:00Gelinim MutfaktaYeni Bölüm
16:45Uzak ŞehirDizi
18:30Kanal D Ana HaberCanlı
20:00Arka SokaklarYeni Bölüm
00:15Eşref RüyaTekrar
02:45Siyah Beyaz AşkTekrar
04:30Üç Kız KardeşTekrar

BUGÜN TV’DE NE VAR?

Kızılcık Şerbeti bugün var mı, saat kaçta?

Evet, Show TV’de bu akşam 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda.

MasterChef Türkiye bugün hangi kanalda?

TV8’de saat 20.00’de yeni bölüm yayınlanıyor.

Esra Erol’da canlı yayın ne zaman başlıyor?

ATV’de saat 16.00’da canlı yayında.

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün mü?

Evet, Kanal D’de saat 20.00’de yeni bölümü yayınlanacak.

Yasak Elma tekrarları ne zaman yayınlanıyor?

NOW TV’de saat 12.30’da yayınlanıyor.

Bugünün yayın akışında özellikle Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye, Arka Sokaklar, Esra Erol’da, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ve Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber öne çıkıyor. Televizyon keyfi yapmak isteyenler için gün boyunca tekrar diziler, canlı programlar, magazin kuşakları ve yerli filmler seçenekler arasında yer alıyor. Yayın saatlerini kaçırmamak için yukarıdaki tabloyu kolayca takip edebilirsiniz.

