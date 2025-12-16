Bugün hangi illerde kar yağışı var? | 16 Aralık 2025 Salı Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 16 Aralık 2025 Salı günü yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı öne çıkarken, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağış uyarıları dikkat çekiyor. Vatandaşların en çok merak ettiği soru ise şu: Bugün hangi illerde kar yağışı var?

16 ARALIK 2025 GENEL HAVA DURUMU GÖRÜNÜMÜ

Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına girerken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı Güneydoğu Anadolu illerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarıları

Orta Karadeniz kıyıları, Sinop ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli yağış

Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgâr

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis riski

BUGÜN KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Meteoroloji tahminlerine göre bugün kar yağışı veya karla karışık yağmur görülecek iller aşağıda listelenmiştir.

Bölge İller Yağış Türü İç Anadolu Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Çankırı Karla karışık yağmur / Kar Karadeniz (İç ve Yüksek Kesimler) Kastamonu, Samsun (iç kesimler), Amasya Karla karışık yağmur / Kar Doğu Anadolu Erzurum, Kars, Van Kar Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Karla karışık yağmur

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Marmara genelinde hava az bulutlu geçerken, sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis bekleniyor.

İstanbul: 12°C, az bulutlu

Bursa: 12°C, az bulutlu

Çanakkale: 14°C, az bulutlu

Kırklareli: 12°C, az bulutlu

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi genelinde az bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

İzmir: 16°C, az bulutlu

Denizli: 13°C, az bulutlu

Afyonkarahisar: 8°C, az bulutlu

Muğla: 15°C, az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz’de parçalı bulutlu hava etkili olurken, Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Adana: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 12°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, buzlanma ve don riski bulunuyor.

Ankara: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 2°C, kar yağışlı

Konya: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yağış bekleniyor. Sinop ve Kastamonu kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli.

Bolu: 6°C, parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 11°C, kuvvetli yağmur

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde yağışlı hava etkili. İç ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor.

Samsun: 8°C, yağmur ve kar

Trabzon: 10°C, yağmur

Rize: 10°C, yağmur

Amasya: 7°C, karla karışık yağmur

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar yağışı etkili. Buzlanma ve don riski yüksek.

Erzurum: 0°C, kar yağışlı

Kars: 0°C, kar yağışlı

Van: 3°C, karla karışık yağmur ve kar

Malatya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinde yağmur etkili olurken, Diyarbakır’da karla karışık yağmur bekleniyor.

Diyarbakır: 11°C, karla karışık yağmur

Batman: 8°C, yağmurlu

Mardin: 7°C, yağmurlu

Gaziantep: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Bugün hangi illerde kar yağışı var?

Kayseri, Erzurum, Kars ve Van başta olmak üzere İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı görülüyor.

Bugün İstanbul’da kar var mı?

Hayır. İstanbul’da bugün az bulutlu hava bekleniyor, kar yağışı öngörülmüyor.

Karadeniz’de hava nasıl?

Karadeniz genelinde yağmur etkili, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında mı?

İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.

16 Aralık 2025 Salı günü Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışı özellikle İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da öne çıkarken, Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış uyarıları dikkat çekiyor. Vatandaşların buzlanma, don ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı tedbirli olması önem taşıyor.