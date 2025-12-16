Bugün hangi illerde kar yağışı var? | 16 Aralık 2025 Salı Hava Durumu
Bugün hangi illerde kar yağışı var ve kar hangi bölgelerde etkisini artırıyor? 16 Aralık 2025 Salı hava durumuna göre İstanbul, Ankara ve Doğu Anadolu’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’nin son tahminlerine göre bugün yağış beklenen iller hangileri? Tüm yanıtlar haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 16 Aralık 2025 Salı günü yurt genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı öne çıkarken, Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağış uyarıları dikkat çekiyor. Vatandaşların en çok merak ettiği soru ise şu: Bugün hangi illerde kar yağışı var?
16 ARALIK 2025 GENEL HAVA DURUMU GÖRÜNÜMÜ
Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altına girerken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı Güneydoğu Anadolu illerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarıları
- Orta Karadeniz kıyıları, Sinop ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli yağış
- Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgâr
- Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis riski
BUGÜN KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Meteoroloji tahminlerine göre bugün kar yağışı veya karla karışık yağmur görülecek iller aşağıda listelenmiştir.
|Bölge
|İller
|Yağış Türü
|İç Anadolu
|Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Çankırı
|Karla karışık yağmur / Kar
|Karadeniz (İç ve Yüksek Kesimler)
|Kastamonu, Samsun (iç kesimler), Amasya
|Karla karışık yağmur / Kar
|Doğu Anadolu
|Erzurum, Kars, Van
|Kar
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|Karla karışık yağmur
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
Marmara genelinde hava az bulutlu geçerken, sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis bekleniyor.
- İstanbul: 12°C, az bulutlu
- Bursa: 12°C, az bulutlu
- Çanakkale: 14°C, az bulutlu
- Kırklareli: 12°C, az bulutlu
Ege Bölgesi
Ege Bölgesi genelinde az bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
- İzmir: 16°C, az bulutlu
- Denizli: 13°C, az bulutlu
- Afyonkarahisar: 8°C, az bulutlu
- Muğla: 15°C, az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz’de parçalı bulutlu hava etkili olurken, Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
- Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Adana: 16°C, parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 14°C, parçalı ve az bulutlu
- Isparta: 12°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken, buzlanma ve don riski bulunuyor.
- Ankara: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kayseri: 2°C, kar yağışlı
- Konya: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
- Eskişehir: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yağış bekleniyor. Sinop ve Kastamonu kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli.
- Bolu: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
- Düzce: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
- Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
- Sinop: 11°C, kuvvetli yağmur
Orta ve Doğu Karadeniz
Bölge genelinde yağışlı hava etkili. İç ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor.
- Samsun: 8°C, yağmur ve kar
- Trabzon: 10°C, yağmur
- Rize: 10°C, yağmur
- Amasya: 7°C, karla karışık yağmur
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar yağışı etkili. Buzlanma ve don riski yüksek.
- Erzurum: 0°C, kar yağışlı
- Kars: 0°C, kar yağışlı
- Van: 3°C, karla karışık yağmur ve kar
- Malatya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinde yağmur etkili olurken, Diyarbakır’da karla karışık yağmur bekleniyor.
- Diyarbakır: 11°C, karla karışık yağmur
- Batman: 8°C, yağmurlu
- Mardin: 7°C, yağmurlu
- Gaziantep: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Bugün hangi illerde kar yağışı var?
Kayseri, Erzurum, Kars ve Van başta olmak üzere İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı görülüyor.
Bugün İstanbul’da kar var mı?
Hayır. İstanbul’da bugün az bulutlu hava bekleniyor, kar yağışı öngörülmüyor.
Karadeniz’de hava nasıl?
Karadeniz genelinde yağmur etkili, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında mı?
İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.
16 Aralık 2025 Salı günü Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışı özellikle İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da öne çıkarken, Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış uyarıları dikkat çekiyor. Vatandaşların buzlanma, don ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı tedbirli olması önem taşıyor.