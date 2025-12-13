Bugün Hangi İllerde Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı Var? Meteoroloji Uyardı
Bugün hangi illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarına göre buzlanma ve don riski hangi bölgelerde öne çıkıyor? 13 Aralık tarihine ait tüm bilgiler haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde etkili olması öngörülen bu yağış türü, buzlanma ve ulaşımda aksama riskini de beraberinde getiriyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENEN BÖLGELER
MGM verilerine göre yağışların türü bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Bugün itibarıyla karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen alanlar, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve bazı iç ile doğu illerle sınırlı durumda.
Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı Görülen İller
|Bölge
|İl
|Beklenen Yağış Türü
|İç Anadolu
|Sivas
|Karla karışık yağmur ve kar
|Batı Karadeniz
|Bolu (yüksek kesimler)
|Karla karışık yağmur ve kar
|Doğu Karadeniz
|Ardahan
|Karla karışık yağmur ve kar
|Doğu Anadolu
|Bitlis
|Karla karışık yağmur ve kar
|Doğu Anadolu
|Van
|Karla karışık yağmur ve kar
|Doğu Anadolu
|Hakkari
|Karla karışık yağmur ve kar
BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğini açıkladı. Bu durum özellikle sürücüler için risk oluşturuyor.
VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
- Yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücüler kış lastiği ve zincir bulundurmalı
- Sabah ve gece saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı
- Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarıları yakından takip edilmeli
Bugün kar yağışı hangi illerde görülüyor?
Sivas, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari ve Bolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Karla karışık yağmur ulaşımı etkiler mi?
Evet. Özellikle yüksek ve iç kesimlerde buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
Yağışlar kuvvetli mi?
Yağışların bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olması beklenirken, özellikle Ardahan çevresinde dikkatli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’de karla karışık yağmur ve kar yağışı belirli illerle sınırlı durumda. Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Bolu’nun yüksek kesimlerinde hava koşullarına bağlı olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.