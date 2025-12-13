Bugün Hangi İllerde Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı Var? Meteoroloji Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde etkili olması öngörülen bu yağış türü, buzlanma ve ulaşımda aksama riskini de beraberinde getiriyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENEN BÖLGELER

MGM verilerine göre yağışların türü bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Bugün itibarıyla karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen alanlar, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve bazı iç ile doğu illerle sınırlı durumda.

Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı Görülen İller

Bölge İl Beklenen Yağış Türü İç Anadolu Sivas Karla karışık yağmur ve kar Batı Karadeniz Bolu (yüksek kesimler) Karla karışık yağmur ve kar Doğu Karadeniz Ardahan Karla karışık yağmur ve kar Doğu Anadolu Bitlis Karla karışık yağmur ve kar Doğu Anadolu Van Karla karışık yağmur ve kar Doğu Anadolu Hakkari Karla karışık yağmur ve kar

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğini açıkladı. Bu durum özellikle sürücüler için risk oluşturuyor.

VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücüler kış lastiği ve zincir bulundurmalı

Sabah ve gece saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarıları yakından takip edilmeli

Bugün kar yağışı hangi illerde görülüyor?

Sivas, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari ve Bolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Karla karışık yağmur ulaşımı etkiler mi?

Evet. Özellikle yüksek ve iç kesimlerde buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Yağışlar kuvvetli mi?

Yağışların bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olması beklenirken, özellikle Ardahan çevresinde dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’de karla karışık yağmur ve kar yağışı belirli illerle sınırlı durumda. Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Bolu’nun yüksek kesimlerinde hava koşullarına bağlı olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.