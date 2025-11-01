BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 1 Kasım 2025 Cumartesi Günü Futbol Maçları
1 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait en çok dikkat çeken maçlar ve saat bilgilerine haberimizde ulaşabilirsiniz.
1 Kasım 2025 Cumartesi günü futbol tutkunları için dopdolu bir program var! Türkiye Süper Lig’den Premier Lig’e, İspanya La Liga’dan 1. Lig’e kadar birçok önemli karşılaşma bugün futbolseverlerle buluşuyor. İşte liglere göre sıralanmış günün tüm maç saatleri:
TÜRKİYE SÜPER LİG MAÇLARI
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|17:00
|Göztepe
|Gençlerbirliği
|20:00
|Galatasaray
|Trabzonspor
Trendyol Süper Lig’de haftanın öne çıkan maçı, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan dev derbi. Günün açılış mücadelesi ise İzmir’de Göztepe ile Gençlerbirliği arasında gerçekleşecek.
TÜRKİYE 1. LİG MAÇLARI
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|13:30
|Keçiörengücü
|Sarıyer
|16:00
|Ümraniyespor
|Sivasspor
- Lig’de erken saatlerde başlayan maçlarla gün boyu mücadele devam edecek. Keçiörengücü ve Sarıyer, günün ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
İNGİLTERE PREMİER LİG MAÇLARI
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|18:00
|Brighton
|Leeds United
|18:00
|Crystal Palace
|Brentford
|18:00
|Fulham
|Wolves
|18:00
|Nottingham Forest
|Manchester United
|18:00
|Burnley
|Arsenal
|23:00
|Liverpool
|Aston Villa
Premier Lig’de yoğun bir Cumartesi programı var. Saat 18:00’de beş maç birden başlarken, günün kapanış maçında Liverpool kendi sahasında Aston Villa’yı ağırlayacak.
İSPANYA LA LİGA MAÇI
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|16:00
|Villarreal
|Rayo Vallecano
La Liga’da günün tek mücadelesi Villarreal ile Rayo Vallecano arasında oynanacak. Sarı Denizaltılar, sahasında üç puan hedefliyor.
1 KASIM 2025 GÜNÜ MAÇ TAKVİMİ (LİGLERE GÖRE)
- 13:30 – Keçiörengücü vs Sarıyer (TFF 1. Lig)
- 16:00 – Ümraniyespor vs Sivasspor (TFF 1. Lig)
- 16:00 – Villarreal vs Rayo Vallecano (La Liga)
- 17:00 – Göztepe vs Gençlerbirliği (Süper Lig)
- 18:00 – Brighton vs Leeds United (Premier Lig)
- 18:00 – Crystal Palace vs Brentford (Premier Lig)
- 18:00 – Fulham vs Wolves (Premier Lig)
- 18:00 – Nottingham Forest vs Manchester United (Premier Lig)
- 18:00 – Burnley vs Arsenal (Premier Lig)
- 20:00 – Galatasaray vs Trabzonspor (Süper Lig)
- 23:00 – Liverpool vs Aston Villa (Premier Lig)
Bugün hangi maçlar var?
Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig ve La Liga’da toplam dikkat çeken 11 maç oynanacak. En çok dikkat çeken karşılaşma, Galatasaray – Trabzonspor derbisi olacak.
Galatasaray – Trabzonspor maçı saat kaçta?
Galatasaray – Trabzonspor maçı saat 20:00’de başlayacak.
Liverpool – Aston Villa maçı ne zaman?
Premier Lig’in dev mücadelesi Liverpool – Aston Villa maçı saat 23:00’te oynanacak.
La Liga’da bugün hangi maç var?
İspanya La Liga’da bugün Villarreal – Rayo Vallecano mücadelesi saat 16:00’da başlayacak.
Bugün kaç farklı ligde maç oynanacak?
Bugün dört farklı ligde futbol heyecanı yaşanacak: Türkiye Süper Lig, Türkiye 1. Lig, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga.
1 Kasım 2025 Cumartesi futbolseverler için tam bir şölen günü olacak. Süper Lig’deki derbi heyecanının yanı sıra Premier Lig ve La Liga’da da birçok kritik karşılaşma oynanacak. Gün boyunca sahalardan gelecek skorları ve gelişmeleri takip etmek, bu futbol dolu Cumartesi’nin keyfini çıkarmak için yeterli olacak.