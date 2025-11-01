BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 1 Kasım 2025 Cumartesi Günü Futbol Maçları

1 Kasım 2025 Cumartesi günü futbol tutkunları için dopdolu bir program var! Türkiye Süper Lig’den Premier Lig’e, İspanya La Liga’dan 1. Lig’e kadar birçok önemli karşılaşma bugün futbolseverlerle buluşuyor. İşte liglere göre sıralanmış günün tüm maç saatleri:

TÜRKİYE SÜPER LİG MAÇLARI

Saat Ev Sahibi Deplasman 17:00 Göztepe Gençlerbirliği 20:00 Galatasaray Trabzonspor

Trendyol Süper Lig’de haftanın öne çıkan maçı, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan dev derbi. Günün açılış mücadelesi ise İzmir’de Göztepe ile Gençlerbirliği arasında gerçekleşecek.

TÜRKİYE 1. LİG MAÇLARI

Saat Ev Sahibi Deplasman 13:30 Keçiörengücü Sarıyer 16:00 Ümraniyespor Sivasspor

Lig’de erken saatlerde başlayan maçlarla gün boyu mücadele devam edecek. Keçiörengücü ve Sarıyer, günün ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

İNGİLTERE PREMİER LİG MAÇLARI

Saat Ev Sahibi Deplasman 18:00 Brighton Leeds United 18:00 Crystal Palace Brentford 18:00 Fulham Wolves 18:00 Nottingham Forest Manchester United 18:00 Burnley Arsenal 23:00 Liverpool Aston Villa

Premier Lig’de yoğun bir Cumartesi programı var. Saat 18:00’de beş maç birden başlarken, günün kapanış maçında Liverpool kendi sahasında Aston Villa’yı ağırlayacak.

İSPANYA LA LİGA MAÇI

Saat Ev Sahibi Deplasman 16:00 Villarreal Rayo Vallecano

La Liga’da günün tek mücadelesi Villarreal ile Rayo Vallecano arasında oynanacak. Sarı Denizaltılar, sahasında üç puan hedefliyor.

1 Kasım 2025 Cumartesi futbolseverler için tam bir şölen günü olacak. Süper Lig’deki derbi heyecanının yanı sıra Premier Lig ve La Liga’da da birçok kritik karşılaşma oynanacak. Gün boyunca sahalardan gelecek skorları ve gelişmeleri takip etmek, bu futbol dolu Cumartesi’nin keyfini çıkarmak için yeterli olacak.