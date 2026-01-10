Bugün Hangi Maçlar Var? | 10 Ocak 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin en çok aradığı sorulardan biri olan “bugün hangi maçlar var?” sorusu, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için yanıt buldu. Avrupa’nın önde gelen liglerinden yerel kupalara, Afrika Uluslar Kupası’ndan Süper Kupa heyecanına kadar futbol dolu bir gün sporseverleri bekliyor.

Bugünkü maç programı içerisinde İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, İskoçya Premiership, Yunanistan Süper Lig, Türkiye Süper Kupa ve Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları eksiksiz şekilde yer alıyor.

10 OCAK 2026 CUMARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI

İspanya La Liga

Saat Maç 16:00 Real Oviedo - Real Betis 18:15 Villarreal - Alaves 20:30 Girona - Osasuna 23:00 Valencia - Elche

İtalya Serie A

Saat Maç 17:00 Como 1907 - Bologna 17:00 Udinese - AC Pisa 20:00 AS Roma - Sassuolo 22:45 Atalanta - Torino

Almanya Bundesliga

Saat Maç 17:30 Freiburg - Hamburg 17:30 Union Berlin - Mainz 17:30 Heidenheim - Köln 20:30 Bayer Leverkusen - Stuttgart

İskoçya Premiership

Saat Maç 18:00 Hibernian - Motherwell 18:00 Celtic - Dundee United 18:00 Livingston - Kilmarnock 18:00 St. Mirren - Falkirk

Yunanistan Süper Lig

Saat Maç 18:00 AE Kifisia - Larissa 20:30 Paneitolikos - PAOK 20:30 Atromitos - Olympiakos

Hollanda Eredivisie

Saat Maç 18:30 AZ Alkmaar - Volendam 20:45 Twente - Zwolle 22:00 PSV - Excelsior 23:00 Groningen - NAC Breda

Türkiye Süper Kupa

Saat Maç 18:45 Galatasaray - Fenerbahçe

Türkiye 1. Lig

Saat Maç 19:00 Sakaryaspor - Bandırmaspor

Afrika Uluslar Kupası

Saat Maç 19:00 Cezayir - Nijerya 22:00 Mısır - Fildişi Sahili

Bugün hangi maçlar var?

10 Ocak 2026 Cumartesi günü La Liga, Serie A, Bundesliga, Eredivisie, Süper Kupa ve Afrika Uluslar Kupası maçları oynanıyor.

Bugün Galatasaray - Fenerbahçe maçı var mı? Maç hangi kanalda?

Evet, Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18:45’te Türkiye Süper Kupa kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç ATV ekranından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Bugünkü maç programı nereden takip edilir?

Güncel maç saatleri ve karşılaşmalar, kulüp ve liglerin resmi yayın akışları üzerinden takip edilebilir.

Bugün hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan futbolseverler için 10 Ocak 2026 Cumartesi günün futbol maçları, lig lig ve saat saat eksiksiz şekilde derlendi.

Avrupa ligleri, yerel kupalar ve milli turnuvalarla dolu bu yoğun futbol gününde, sporseverleri ekran başına kilitleyecek birçok kritik karşılaşma bulunuyor.