Bugün Hangi Maçlar Var? | 10 Ocak 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları

Bugün Galatasaray – Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kupada oynanacak? FB – GS derbisi hangi stadyumda ve hangi kanalda yayınlanacak? 10 Ocak 2026 Cumartesi günü futbolseverleri başka hangi önemli maçlar bekliyor? Günün tüm önemli maçları haberimizde.
- Giriş: 10.01.2026 10:14
- Güncelleme: 10.01.2026 10:18
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolseverlerin en çok aradığı sorulardan biri olan “bugün hangi maçlar var?” sorusu, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için yanıt buldu. Avrupa’nın önde gelen liglerinden yerel kupalara, Afrika Uluslar Kupası’ndan Süper Kupa heyecanına kadar futbol dolu bir gün sporseverleri bekliyor.
Bugünkü maç programı içerisinde İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, İskoçya Premiership, Yunanistan Süper Lig, Türkiye Süper Kupa ve Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları eksiksiz şekilde yer alıyor.
10 OCAK 2026 CUMARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI
İspanya La Liga
|Saat
|Maç
|16:00
|Real Oviedo - Real Betis
|18:15
|Villarreal - Alaves
|20:30
|Girona - Osasuna
|23:00
|Valencia - Elche
İtalya Serie A
|Saat
|Maç
|17:00
|Como 1907 - Bologna
|17:00
|Udinese - AC Pisa
|20:00
|AS Roma - Sassuolo
|22:45
|Atalanta - Torino
Almanya Bundesliga
|Saat
|Maç
|17:30
|Freiburg - Hamburg
|17:30
|Union Berlin - Mainz
|17:30
|Heidenheim - Köln
|20:30
|Bayer Leverkusen - Stuttgart
İskoçya Premiership
|Saat
|Maç
|18:00
|Hibernian - Motherwell
|18:00
|Celtic - Dundee United
|18:00
|Livingston - Kilmarnock
|18:00
|St. Mirren - Falkirk
Yunanistan Süper Lig
|Saat
|Maç
|18:00
|AE Kifisia - Larissa
|20:30
|Paneitolikos - PAOK
|20:30
|Atromitos - Olympiakos
Hollanda Eredivisie
|Saat
|Maç
|18:30
|AZ Alkmaar - Volendam
|20:45
|Twente - Zwolle
|22:00
|PSV - Excelsior
|23:00
|Groningen - NAC Breda
Türkiye Süper Kupa
|Saat
|Maç
|18:45
|Galatasaray - Fenerbahçe
Türkiye 1. Lig
|Saat
|Maç
|19:00
|Sakaryaspor - Bandırmaspor
Afrika Uluslar Kupası
|Saat
|Maç
|19:00
|Cezayir - Nijerya
|22:00
|Mısır - Fildişi Sahili
Bugün hangi maçlar var?
10 Ocak 2026 Cumartesi günü La Liga, Serie A, Bundesliga, Eredivisie, Süper Kupa ve Afrika Uluslar Kupası maçları oynanıyor.
Bugün Galatasaray - Fenerbahçe maçı var mı? Maç hangi kanalda?
Evet, Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18:45’te Türkiye Süper Kupa kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç ATV ekranından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Bugünkü maç programı nereden takip edilir?
Güncel maç saatleri ve karşılaşmalar, kulüp ve liglerin resmi yayın akışları üzerinden takip edilebilir.
Bugün hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan futbolseverler için 10 Ocak 2026 Cumartesi günün futbol maçları, lig lig ve saat saat eksiksiz şekilde derlendi.
Avrupa ligleri, yerel kupalar ve milli turnuvalarla dolu bu yoğun futbol gününde, sporseverleri ekran başına kilitleyecek birçok kritik karşılaşma bulunuyor.