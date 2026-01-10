Giriş / Abone Ol
Bugün Hangi Maçlar Var? | 10 Ocak 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları

Bugün Galatasaray – Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kupada oynanacak? FB – GS derbisi hangi stadyumda ve hangi kanalda yayınlanacak? 10 Ocak 2026 Cumartesi günü futbolseverleri başka hangi önemli maçlar bekliyor? Günün tüm önemli maçları haberimizde.

BirBilgi
  10.01.2026 10:14
  Giriş: 10.01.2026 10:14
  Güncelleme: 10.01.2026 10:18
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün Hangi Maçlar Var? | 10 Ocak 2026 Cumartesi Günün Futbol Maçları

Futbolseverlerin en çok aradığı sorulardan biri olan “bugün hangi maçlar var?” sorusu, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için yanıt buldu. Avrupa’nın önde gelen liglerinden yerel kupalara, Afrika Uluslar Kupası’ndan Süper Kupa heyecanına kadar futbol dolu bir gün sporseverleri bekliyor.

Bugünkü maç programı içerisinde İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, İskoçya Premiership, Yunanistan Süper Lig, Türkiye Süper Kupa ve Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları eksiksiz şekilde yer alıyor.

10 OCAK 2026 CUMARTESİ GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI

İspanya La Liga

SaatMaç
16:00Real Oviedo - Real Betis
18:15Villarreal - Alaves
20:30Girona - Osasuna
23:00Valencia - Elche

İtalya Serie A

SaatMaç
17:00Como 1907 - Bologna
17:00Udinese - AC Pisa
20:00AS Roma - Sassuolo
22:45Atalanta - Torino

Almanya Bundesliga

SaatMaç
17:30Freiburg - Hamburg
17:30Union Berlin - Mainz
17:30Heidenheim - Köln
20:30Bayer Leverkusen - Stuttgart

İskoçya Premiership

SaatMaç
18:00Hibernian - Motherwell
18:00Celtic - Dundee United
18:00Livingston - Kilmarnock
18:00St. Mirren - Falkirk

Yunanistan Süper Lig

SaatMaç
18:00AE Kifisia - Larissa
20:30Paneitolikos - PAOK
20:30Atromitos - Olympiakos

Hollanda Eredivisie

SaatMaç
18:30AZ Alkmaar - Volendam
20:45Twente - Zwolle
22:00PSV - Excelsior
23:00Groningen - NAC Breda

Türkiye Süper Kupa

SaatMaç
18:45Galatasaray - Fenerbahçe

Türkiye 1. Lig

SaatMaç
19:00Sakaryaspor - Bandırmaspor

Afrika Uluslar Kupası

SaatMaç
19:00Cezayir - Nijerya
22:00Mısır - Fildişi Sahili

Bugün hangi maçlar var?

10 Ocak 2026 Cumartesi günü La Liga, Serie A, Bundesliga, Eredivisie, Süper Kupa ve Afrika Uluslar Kupası maçları oynanıyor.

Bugün Galatasaray - Fenerbahçe maçı var mı? Maç hangi kanalda?

Evet, Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18:45’te Türkiye Süper Kupa kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç ATV ekranından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Bugünkü maç programı nereden takip edilir?

Güncel maç saatleri ve karşılaşmalar, kulüp ve liglerin resmi yayın akışları üzerinden takip edilebilir.

Bugün hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan futbolseverler için 10 Ocak 2026 Cumartesi günün futbol maçları, lig lig ve saat saat eksiksiz şekilde derlendi.

Avrupa ligleri, yerel kupalar ve milli turnuvalarla dolu bu yoğun futbol gününde, sporseverleri ekran başına kilitleyecek birçok kritik karşılaşma bulunuyor.

