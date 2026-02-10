BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Şubat 2026 Salı Günün Öne Çıkan Futbol Maçları

Futbolseverler için haftanın en heyecanlı günlerinden biri daha başladı. “Bugün hangi maçlar var?” sorusu özellikle Avrupa ligleri ve kupa karşılaşmalarını takip eden taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. 10 Şubat 2026 Salı günü Premier Lig’den İtalya Kupası’na, Almanya Kupası’ndan Bulgaristan Kupası’na kadar birçok önemli karşılaşma futbol gündemini belirliyor.

Bu akşam oynanacak maçlar arasında derbi atmosferi taşıyan karşılaşmalar ve kupa mücadeleleri dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig, İtalya Kupası ve Almanya Kupası maçları günün en çok beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor.

10 ŞUBAT 2026 SALI MAÇ PROGRAMI

Saat Maç Organizasyon 19:00 CSKA Sofya - CSKA 1948 Sofia Bulgaristan Kupası 22:30 Chelsea - Leeds Utd İngiltere Premier Lig 22:30 Everton - Bournemouth İngiltere Premier Lig 22:30 Tottenham - Newcastle Utd İngiltere Premier Lig 22:45 Hertha Berlin - Freiburg Almanya Kupası 23:00 Napoli - Como 1907 İtalya Kupası 23:00 Hearts - Hibernian İskoçya Premiership 23:15 West Ham - Man. Utd İngiltere Premier Lig

PREMİER LİG MAÇLARI BUGÜN

İngiltere Premier Lig maçları bugün futbolseverlerin en çok takip ettiği karşılaşmalar arasında bulunuyor. Chelsea - Leeds United, Everton - Bournemouth ve Tottenham - Newcastle United maçları aynı saatte başlayacak. Günün kapanış karşılaşması ise West Ham ile Manchester United arasında oynanacak.

KUPA MAÇLARI FUTBOL GÜNDEMİNDE

Avrupa kupalarında da önemli karşılaşmalar oynanacak. Almanya Kupası mücadelesinde Hertha Berlin ile Freiburg karşı karşıya gelirken, İtalya Kupası karşılaşmasında Napoli, Como 1907’yi konuk edecek.

Bulgaristan Kupası’nda ise CSKA Sofya ile CSKA 1948 Sofia arasındaki mücadele günün erken saatlerde başlayacak.

GÜNÜN DİKKAT ÇEKEN MAÇI

Premier Lig’de oynanacak West Ham – Manchester United karşılaşması, günün en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Aynı saat diliminde oynanacak diğer Premier Lig maçları ise futbolseverlere yoğun bir maç akşamı yaşatacak.

Bugün hangi maçlar var?

10 Şubat 2026 Salı günü Premier Lig, Almanya Kupası, İtalya Kupası ve Bulgaristan Kupası maçları oynanacak.

Premier Lig’de bugün hangi maçlar oynanıyor?

Chelsea - Leeds United, Everton - Bournemouth, Tottenham - Newcastle United ve West Ham - Manchester United maçları oynanacak.

Napoli bugün kiminle oynuyor?

Napoli, İtalya Kupası maçında Como 1907 ile karşılaşacak.

10 Şubat 2026 Salı günü futbol takvimi oldukça yoğun. Premier Lig karşılaşmaları, kupa maçları ve Avrupa liglerindeki mücadeleler futbolseverlere heyecan dolu bir akşam sunacak. Günün maç programı, futbol gündemini yakından takip eden izleyiciler için zengin bir içerik oluşturuyor.