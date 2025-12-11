Giriş / Abone Ol
Bugün Hangi Maçlar Var? | 11 Aralık 2025 Perşembe Futbol Maçları

11 Aralık 2025 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde hangi maçlar oynanacak? Brann – Fenerbahçe, Samsunspor – AEK ve Celtic – Roma maçları saat kaçta başlayacak? Young Boys – Lille, Porto – Malmö ve Feyenoord maçlarının yayın bilgileri nasıl öğrenilir? Tüm yanıtlar haberimizde.

  • 11.12.2025 09:22
  • Giriş: 11.12.2025 09:22
  • Güncelleme: 11.12.2025 09:22
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün Hangi Maçlar Var? | 11 Aralık 2025 Perşembe Futbol Maçları

11 Aralık 2025 Perşembe günü Avrupa sahnesi adeta futbol şölenine dönüşüyor. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi kapsamında onlarca karşılaşma aynı akşam oynanırken, futbolseverler “Bugün hangi maçlar var?”, “UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta?”, “Konferans Ligi bugün maç var mı?” gibi sorulara yanıt arıyor. Özellikle Brann – Fenerbahçe, Samsunspor – AEK, Celtic – Roma ve Porto – Malmö mücadeleleri yoğun ilgi görüyor. İşte tüm maçlar, saatleri ve eksiksiz karşılaşma programı…

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI (20:45)

SaatMaç
20:45Young Boys - Lille
20:45Nice - Braga
20:45Midtjylland - KRC Genk
20:45Utrecht - Nottingham F.
20:45Ludogorets - PAOK
20:45Stuttgart - M. Tel Aviv
20:45Ferencvaros - Rangers
20:45D. Zagreb - Real Betis
20:45Sturm Graz - Kızıl Yıldız

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI (20:45)

SaatMaç
20:45KF Drita - AZ Alkmaar
20:45Noah - L. Varşova
20:45Samsunspor - AEK
20:45Un. Craiova - Sparta Prag
20:45FK Shkendija - S. Bratislava
20:45Fiorentina - Dinamo Kiev
20:45BK Hacken - AEK Larnaka
20:45J. Bialystok - Vallecano
20:45Breidablik - Shamrock Rovers

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI (23:00)

SaatMaç
23:00FCSB - Feyenoord
23:00Brann - Fenerbahçe
23:00Freiburg - Salzburg
23:00Panathinaikos - Viktoria Plzen
23:00Celtic - AS Roma
23:00Lyon - Go Ahead Eagles
23:00Celta Vigo - Bologna
23:00Basel - Aston Villa
23:00Porto - Malmö

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI (23:00)

SaatMaç
23:00Rijeka - NK Celje
23:00Rakow C. - Zrinjski Mostar
23:00Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk
23:00Aberdeen - Strasbourg
23:00Kuopion - Lausanne
23:00Lech Poznan - Mainz
23:00Shelbourne - Crystal Palace
23:00Rapid Wien - Omonia
23:00Lincoln Red - Sigma Olomouc

UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta?

Avrupa Ligi karşılaşmalarının ilk bölümü 20:45’te, ikinci bölümü ise 23:00’te başlamaktadır. Tüm maçların saat bilgisi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

UEFA Konferans Ligi bugün maç var mı?

Evet, bugün hem 20:45 hem de 23:00 kuşağında toplam 18 Konferans Ligi maçı oynanacaktır.

UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Samsnspor'un maçları haricindeki diğer maçlar Tabii platformundan canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Young Boys – Lille maçı hangi kanalda?

Maçın yayın bilgisi ülkelerin yayın anlaşmalarına göre değişiklik göstermektedir; resmi platformlardan kontrol edilmelidir.

Brann – Fenerbahçe maçı canlı izle

23:00’te başlayan karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilir.

Samsunspor – AEK maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadele saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Feyenoord maçı hangi kanalda?

FCSB – Feyenoord karşılaşması 23:00’te oynanacak olup resmi yayın platformları aracılığıyla takip edilebilir.

Celtic – Roma maçı saat kaçta?

Gecenin önemli maçlarından biri olan Celtic – AS Roma mücadelesi 23:00’te başlayacaktır.

Porto – Malmö maçı canlı yayın bilgisi

Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak olup yayın hakları ülkelerin resmi yayıncılarına göre değişmektedir.

Lech Poznan – Mainz maçı nasıl izlenir?

23:00’te başlayan maç, UEFA yayıncıları tarafından sağlanan canlı yayın üzerinden takip edilebilir.

Aralık 2025 Perşembe günü futbolseverler tam anlamıyla bir Avrupa gecesine tanıklık edecek. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi’nde aynı anda başlayan çok sayıda maç, izleyicilere büyük bir futbol şöleni sunuyor. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı ise tüm detaylarıyla yukarıdaki programda yer alıyor.

