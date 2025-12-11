Bugün Hangi Maçlar Var? | 11 Aralık 2025 Perşembe Futbol Maçları

11 Aralık 2025 Perşembe günü Avrupa sahnesi adeta futbol şölenine dönüşüyor. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi kapsamında onlarca karşılaşma aynı akşam oynanırken, futbolseverler “Bugün hangi maçlar var?”, “UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta?”, “Konferans Ligi bugün maç var mı?” gibi sorulara yanıt arıyor. Özellikle Brann – Fenerbahçe, Samsunspor – AEK, Celtic – Roma ve Porto – Malmö mücadeleleri yoğun ilgi görüyor. İşte tüm maçlar, saatleri ve eksiksiz karşılaşma programı…

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI (20:45)

Saat Maç 20:45 Young Boys - Lille 20:45 Nice - Braga 20:45 Midtjylland - KRC Genk 20:45 Utrecht - Nottingham F. 20:45 Ludogorets - PAOK 20:45 Stuttgart - M. Tel Aviv 20:45 Ferencvaros - Rangers 20:45 D. Zagreb - Real Betis 20:45 Sturm Graz - Kızıl Yıldız

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI (20:45)

Saat Maç 20:45 KF Drita - AZ Alkmaar 20:45 Noah - L. Varşova 20:45 Samsunspor - AEK 20:45 Un. Craiova - Sparta Prag 20:45 FK Shkendija - S. Bratislava 20:45 Fiorentina - Dinamo Kiev 20:45 BK Hacken - AEK Larnaka 20:45 J. Bialystok - Vallecano 20:45 Breidablik - Shamrock Rovers

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI (23:00)

Saat Maç 23:00 FCSB - Feyenoord 23:00 Brann - Fenerbahçe 23:00 Freiburg - Salzburg 23:00 Panathinaikos - Viktoria Plzen 23:00 Celtic - AS Roma 23:00 Lyon - Go Ahead Eagles 23:00 Celta Vigo - Bologna 23:00 Basel - Aston Villa 23:00 Porto - Malmö

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI (23:00)

Saat Maç 23:00 Rijeka - NK Celje 23:00 Rakow C. - Zrinjski Mostar 23:00 Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk 23:00 Aberdeen - Strasbourg 23:00 Kuopion - Lausanne 23:00 Lech Poznan - Mainz 23:00 Shelbourne - Crystal Palace 23:00 Rapid Wien - Omonia 23:00 Lincoln Red - Sigma Olomouc

UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta?

Avrupa Ligi karşılaşmalarının ilk bölümü 20:45’te, ikinci bölümü ise 23:00’te başlamaktadır. Tüm maçların saat bilgisi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

UEFA Konferans Ligi bugün maç var mı?

Evet, bugün hem 20:45 hem de 23:00 kuşağında toplam 18 Konferans Ligi maçı oynanacaktır.

UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Samsnspor'un maçları haricindeki diğer maçlar Tabii platformundan canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Young Boys – Lille maçı hangi kanalda?

Maçın yayın bilgisi ülkelerin yayın anlaşmalarına göre değişiklik göstermektedir; resmi platformlardan kontrol edilmelidir.

Brann – Fenerbahçe maçı canlı izle

23:00’te başlayan karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilir.

Samsunspor – AEK maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadele saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Feyenoord maçı hangi kanalda?

FCSB – Feyenoord karşılaşması 23:00’te oynanacak olup resmi yayın platformları aracılığıyla takip edilebilir.

Celtic – Roma maçı saat kaçta?

Gecenin önemli maçlarından biri olan Celtic – AS Roma mücadelesi 23:00’te başlayacaktır.

Porto – Malmö maçı canlı yayın bilgisi

Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak olup yayın hakları ülkelerin resmi yayıncılarına göre değişmektedir.

Lech Poznan – Mainz maçı nasıl izlenir?

23:00’te başlayan maç, UEFA yayıncıları tarafından sağlanan canlı yayın üzerinden takip edilebilir.

Aralık 2025 Perşembe günü futbolseverler tam anlamıyla bir Avrupa gecesine tanıklık edecek. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi’nde aynı anda başlayan çok sayıda maç, izleyicilere büyük bir futbol şöleni sunuyor. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı ise tüm detaylarıyla yukarıdaki programda yer alıyor.